Заколдованный Мюнхен. Расточительность Левандовского принесла победу «Баварии»

Мюнхенская «Бавария» на своем поле обыграла «Барселону» (2:0) в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Мячи забили Лукас Эрнандес и Лерой Сане. «Бавария» добилась второй победы в рамках группового этапа. В следующем туре баварцы 4 октября сыграют дома с чешской «Викторией Пльзень». «Барселона» в этот же день встретится в Милане с «Интером».

Давление на Нагельсманна ослабло

Автор Squawka Бен Грин кратко резюмирует насыщенный событиями матч, прежде чем начать расставлять оценки игрокам обеих команд.

«Мюнхенская "Бавария" в матче против "Барселоны" в Лиге чемпионов устроила перевоплощение в духе Джекила и Хайда, но это только немного ослабило растущее давление на Юлиана Нагельсманна.

Ситуация к перерву выглядела не слишком хорошей для молодого технократа "Баварии", поскольку "Барса" лидировала в первые 45 минут, но хозяева вышли на второй тайм закусив удила и воспользовались расточительством подопечных Хави в первом тайме, заработав три решающих очка в группе C.

Голы в конечном итоге были забиты Лукасом Эрнандесом, переправившего мяч в сетку головой через пять минут после перерыва, замкнув мастерски выполненный угловой Йозуа Киммиха, прежде чем через несколько минут Лерой Сане удвоил преимущество "Баварии" фирменным забегом и завершением».

Не вечер Левандовского

Автор Daily Mail Пит Дженсен впечатлен преимуществом «Барселоны» в первом тайме и количеством моментов, которые не реализовал польский нападающий, перешедший из «Баварии» в каталонский клуб этим летом.

«Роберта Левандовского приветствовали на домашнем стадионе болельщики мюнхенской "Баварии", а затем его бывший клуб отправил его домой несолоно хлебавши, когда немецкая команда обыграла "Барселону" со счетом 2:0. Левандовский уже забил девять голов за свой новый клуб, но на его счету было лишь множество промахов, когда "Барселона" упускала шанс за шансом против безжалостной "Баварии".

"Мы слишком много позволяли им", — сказал тренер "Барселоны" Хави. "Мы упустили шесть или семь шансов, и они наказывают за такое". Он также посетовал на то, как его команда защищалась во втором тайме, когда бывший защитник "Челси" Маркос Алонсо, полноценно дебютировавший в этом матче, был отчасти виноват в первом голе "Баварии".

"Первый гол — это ошибка при стандарте, а при втором голе мы не фолили. Они совершали небольшие фолы, чтобы прерывать наши атаки, но это Лига чемпионов, в которой вам нужно сражаться".

"Барселона" начала игру совсем не похожей на ту команду, которая проиграла здесь со счетом 0:3 в прошлом сезоне и никогда не обыгрывала "Баварию" в Мюнхене. Мануэль Нойер отразил мяч вытянутой левой ногой, не дав Педри открыть счет уже на девятой минуте, а Левандовский упустил первый из трех своих ранних шансов, когда его удар после прострела Гави был отражен на угловой. Польский нападающий, проведший девять сезонов в "Баварии", был нацелен на то, чтобы забить своей старой команде, но его завершение после кросса Гави не состоялось — мяч прошел прямо над перекладиной Нойера.

Имя Левандовского вызвало аплодисменты перед матчем, когда его объявили болельщикам "Баварии", и он ответил аплодисментами. Также были объятия и рукопожатия в туннеле перед стартом со старыми товарищами по команде. Он был полон решимости забить им, и имел еще один шанс, когда Алонсо прострелил слева, но Нойер снова был тут как тут, чтобы помешать ему на дальней штанге.

Было почти время перерывы, когда Марк Андре тер Штеген, наконец, был вынужден сделать свой первый сейв, упав на ближнюю штангу после удара от Нуссара Мазрауи. Именно Мазрауи не дал Левандовскому забить за три минуты до перерыва, заблокировав его удар как раз в тот момент, когда поляк прицелился из пределов штрафной. "Барселона" хорошо завершила тайм, и Альфонсо Дэвис, похоже, уронил Усмана Дембеле в штрафной, но рефери Пол ван Букель остался непреклонен, и игра продолжилась».

«Барса» снова разбудила в «Баварии» зверя

Автор The Guardian Джонатан Лью отмечает, что главным преимуществом «Баварии», принесшим мюнхенцам победу в матче, стали опыт и зрелость.

«Возможно, единственный комплимент, который вы могли отвесить "Барселоне", это то, что из всех их недавних унижений в матчах против мюнхенской "Баварии" это было наименее унизительным. Они двигали мяч энергично и целеустремленно, создали несколько отличных моментов, временами выглядели как старая-добрая "Барселона" со смутным привкусом изощренного высокомерия в игре. Гави и Педри были двумя лучшими игроками на поле.

Но победа в споре — плохая замена победе в футбольном матче. Сразу после встречи Хави сказал, что его команда должна научиться сражаться, как это делает "Бавария". Разница здесь заключалась не в таланте или амбициях, а в зрелости. "Бавария" выдержала давление в первом тайме и воспользовалась моментом во втором. Как только Лукас Эрнандес и Лерой Сане прояснили ситуацию, мюнхенцы просто соскользнули в привычный игровой ритм: безжалостная перепасовка, игроки, бьющиеся и прикрывающие друг друга.

"Бавария", возможно, не слишком блещет в Бундеслиге в этом сезоне, сыграв вничью три из своих первых шести игр. Но что-то в этом соперничестве и в этом противнике, кажется, пробуждает в них зверя. Наблюдение за их юным плеймейкером Джамалом Мусиала ужасало и вызывало наслаждение: быстрые ноги, умные движения и инстинкт убийцы. На другом конце поля Мануэль Нойер удерживал их лидерство своим присутствием в воротах. Введение в игру Леона Горецки вместо бледно выглядящего Марселя Забитцера в перерыве решительно изменило битву полузащиты в пользу "Баварии".

Между тем, самая большая угроза на поле пережил разочаровывающий вечер. Возможно, в мире нет лучшей защиты, способной остановить Роберта Левандовского, чем защита, которая провела тысячи тренировок, пытаясь сделать это, и которая последние несколько лет наслаждалась игрой своего гения сидя в первом ряду.

И все же у Левандовского были шансы в этой игре: как минимум три в первом тайме, а также ловкая стеночка, после которой Педри попал в штангу. Конечно, Левандовский забьет достаточно голов в этом сезоне, чтобы сделать "Барселону" конкурентоспособной. Но именно их защита будет определять их готовность бороться за самые большие трофеи.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

И здесь "Барселона" по-прежнему находится в стадии перестройки. Возможно, разочарование от рутинных побед над такими командами, как "Кадис" и "Виктория Пльзень", заключается в том, что они так редко сталкиваются с командами, которые действительно могут им навредить».

«Барселона» и «Интер» теперь претендуют на второе место

Автор ESPN Марк Огден оценивает турнирные расклады в группе после поражения каталонцев в Мюнхене во втором туре.

«Думала ли "Браселона" и надеялась ли, что их краткий экскурс в Лигу Европы после неудачной попытки выйти из группы Лиги чемпионов в прошлом сезоне был не более чем разовым опытом, но на этот раз они могут столкнуться с повторением этого фиаско после поражения во вторник.

Очевидно, что нет ничего постыдного в том, чтобы проиграть многолетним чемпионам Бундеслиги, но теперь, когда "Бавария" уверенно лидирует в группе C с двумя победами в двух играх, за второе место обещает развернуться прямая борьба между "Барсой" и "Интером".

Оба европейских тяжеловеса проиграли "Баварии", но обыграли "Викторию Пльзень", так что теперь все сводится к тому, кто покажет лучший результат, когда они встретятся друг с другом в двух матчах 4 и 12 октября.

А поскольку "Интер" проведет первую октябрьскую игру на "Сан-Сиро", "Барса", отправляясь в Италию, будет понимать, что она не может позволить себе еще одно поражение на выезде.

"Бавария", "Барса" и "Интер", скорее всего, наберут максимальное количество очков в матче с чемпионом Чехии "Викторией Пльзень". Так что все на кону между "Барсой" и "Интером".

"Бенфика" смогла обыграть "Барсу" и занять второе место в группе в прошлом сезоне, но "Интер" — более сильная команда. Каталонцы все еще находятся в процессе перестройки под руководством Хави, так что шансы в пользу неррадзурри».

Победители дня: Сане и Упамекано

Автор Goal Райан Толмич привычно выбирает главных победителей и неудачников прошедшего матча.

«Дайо Упамекано: Стена. Абсолютная стена. Какое мощное выступление французского защитника, который занял место в стартовом составе вместо Маттейса де Лигта. Он с лихвой расплатился за доверие Юлиана Нагельсманна. Упамекано был практически безупречен, весь матч противостоя своему бывшему партнеру по команде Левандовскому. Он помешал реализовать несколько явных моментов, несколько раз фактически спасая игру, прежде чем "Бавария" перешла к атакам. Его часто критиковали в первый сезон в мюнхенской "Баварии", но сейчас он играет ключевую роль.

Лерой Сане: Что вы можете сказать об этом его голе? Вот такие волшебные моменты, как этот в исполнении Сане, и заставляют фанатов подскакивать со своих мест, и, черт возьми, они поднялись на ноги на "Альянц Арене" Сане может делать вещи, которые мало кому в мире под силу. Есть что-то особенное в том, чтобы наблюдать, как он несется на полном ходу, хотя "Барселона" не была слишком счастлива, увидев это. Когда он пробежал прямо через обновленную оборону "Барселоны", то все, что они могли сделать — лишь преследовать то, что, должно быть, казалось его тенью. И когда Сане нанес удар мимо Марка-Андре Тер Штегена в сетку ворот, игра была фактически окончена.

Философия мюнхенской "Баварии": Игроки и тренеры меняются, но результаты остаются. "Бавария" есть "Бавария", кто бы ни носил ее футболку. Левандовский был в команде соперников, но это не имело значения. Мюнхенская "Бавария" заставила других компенсировать потерю. Как однажды сказал Гари Линекер: "Двадцать два человека гоняют мяч в течение 90 минут, и в конце всегда побеждают немцы". Никто лучше не иллюстрирует это, чем мюнхенская "Бавария": когда ты приезжаешь к ним домой, ты знаешь, что тебя ждет. Возможно, в прошлые годы они не были такими доминирующими, но были столь же эффективными».