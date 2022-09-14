Спасительный Матип. Гол защитника «Аяксу» снял давление с «Ливерпуля» и Клоппа

«Ливерпуль» одержал домашнюю победу над «Аяксом» (2:1) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.В составе хозяев забитыми мячами отметились нападающий Мохамед Салах и защитник Жоэль Матип. У гостей единственный гол на счету полузащитника Мохамеда Кудуса. «Ливерпуль» набрал 3 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице группы A. «Аякс» с 3 баллами располагается на 1-й позиции.

«Ливерпуль» перезапустил кампанию в ЛЧ

Автор The Guardian Энди Хантер выражает надежду на то, что «Ливерпуль» сумел повернуть колесо своей удачи, хотя и отмечает, что победу над «Аяксом» вышла вымученной.

«Юрген Клопп едва мог смотреть на происходящее. "Ливерпулю" светил еще один вечер мучений в Лиге чемпионов, когда Жоэль Матип на 89-й минуте нанес мощный удар головой, опередив вратаря "Аякса" Ремко Пасвера, но Душан Тадич вынес мяч с линии. Или уже из-за линии, как подтвердил сигнал на часах арбитра. Клопп стоял отвернувшись от поля, когда рефери указал на центральный круг и направил сезон "Ливерпуля" в совершенно другом направлении.

Это был слишком запоздалый и корявый гол, и "Ливерпулю" предстоит еще полно работы по самосовершенствованию, но это была драгоценная победа после краха в Неаполе и с учетом того, что их сезон уже находится на решающем этапе. Мохамед Салах открыл счет, прежде чем Кудус сравнял цифры на табло. "Ливерпуль" начал сожалеть об упущенных очках, когда Матип наконец реализовал угловой Костаса Цимикаса.

После нескольких дней долбежки своих игроков "предельной правдой" Клопп внес четыре изменения в команду, ответственную за то, что он назвал худшим результатом за время своей работы в "Ливерпуле". Одна из замен был вынужденной, Костас Цимикас заменил травмированного Энди Робертсона, а три были реакцией на катастрофу в Италии — Джо Гомес, Джеймс Милнер и Роберто Фирмино сели на скамейку запасных.

Диогу Жота было преподчтен летнему новичку Дарвину Нуньесу, поскольку Клопп искал более компактный, контрпрессинговый состав для перезапуска еврокубковой кампании "Ливерпуля". Включение в состав Трента Александра-Арнольда сделало его самым молодым игроком в истории "Ливерпуля", достигшим рубежа в 50 еврокубковых матчей за клуб в возрасте 23 лет и 341 дня.

Перед началом матча гимна Лиги чемпионов не звучало, а от традиционного звучания You’ll Never Walk Alone отказались всего после нескольких нот, когда УЕФА и Ливерпуль почтили память недавно почившей королевы Елизаветы II.

"Энфилд" попросили соблюдать минуту молчания в честь покойного монарха, и в основном его соблюдали с уважением. Один крик "Ливерпуль!" и пара улюлюканий были встречены немедленным приказом заткнуться от остальных болельщиков, пока большинство молча отдавало дань уважения».

Слабость «Ливерпуля» в обороне никуда не делась

Автор The Telegraph Сэм Уоллес вынужден признать, что «Ливерпуль» пока далек от своей лучшей формы, особенно когда вынужден обороняться.

«В былые годы мерсисайдцы могли бы сравнять "Аякс" с землей намного раньше, чем на 89-й минуте, но что-то в этом "Ливерпуле" по-прежнему не так и не то. Они пока не готовы сокрушать соперника так, как это было раньше. Мохаммед Кудус сравнял счет в первом тайме, и это был захватывающий дух гол, новейший шедевр "Аякса", команды забившей гол своим единственным ударом по воротам за весь вечер. Ударом поразившем всех своей скоростью, вдвое превышающей типичный удар по воротам.

С Тьяго Алькантарой, вернувшимся в полузащиту, и постоянным движением Луиса Диаса, мерсисайдцы контролировали игру. Игроки Клоппа никогда не выглядели так, будто они проиграют, но были длительные отрезки матча, когда можно было поверить, что они не выиграют. Мохамед Салах вывел их вперед в первом тайме, после комбинации в три передачи от вратаря Алиссона до бомбардира. Забить второй гол оказалось гораздо сложнее.

Сравнявший счет гол "Аякса" в первом тайме пришел с правого фланга "Ливерпуля", где левый вингер Стивен Бергёйс убежал от Трента Александра-Арнольда с такой легкостью, какая должна тревожить такого требовательного к уровню контроля тренера, как Клопп. Его прострел привел к тому, что Стивен Бергвейн и Кудус сошлись на мяче, и бывший игрок "Шпор" покатил мяч на ганского нападающего. Если первое касание было тяжеловатым, то второе вознесло мяч.

Снаряд прошел мимо Алиссона, пущенный левой ногой Кудуса, прямо под перекладину ворот, которые находились перед Копом. Это был поразительно уверенное завершение, который сгладил неудачный старт матча в исполнении "Аякса". Амстердамцы не пропустили ни одного гола в пяти играх, это в общей сложности 546 минут до того момента, когда Салах забил на 17-й минуте матча. Гости оказались очень уязвимы из-за длинного выноса Беккера.

Присутствие Тьяго Алькантара в полузащите успокоило хозяев поля. Это был его первый домашний выход в стартовом составе с первого матча сезона, когда он вышел на матч с "Фулхэмом" 6 августа и вскоре после этого получил травму. В полузащите "Ливерпуля" с опытным испанским маэстро было больше баланса, и они выглядели лучше, когда прессинговали.

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Как всегда, они создавали моменты до и после того, как "Аякс" сравнял счет, и когда они атакуют, это все еще похоже на "Ливерпуль" великой эпохи Клоппа. Все становится куда сложнее, когда они вынуждены обороняться».

«Ливерпуль» еще может стать лидером группы

Автор Daily Mail Мартин Самюэль отмечает, что хотя «Ливерпуль» и мог проиграть матч, он все еще претендует на первое место в группе.

«Оставалось две минуты, и счет был ничейным. Это должно было быть одно набранное очко из шести возможных для подопечных Юргена Клоппа в преддверии двух матчей против "Рейнджерс". Матчи "Битвы за Британию", как известно, очень трудны и агрессивны, и похоже было, что "Ливерпулю" понадобятся победы в обоих. А затем, как это часто случается с этой командой в еврокубках, они нашли выход.

Удар Мо Салаха отразился от штанги на угловой. Костас Цимикас, заменивший травмированного Энди Робертсона, подал с левого фланга. Он выбрал своей целью Жоэля Матипа, чей удар головой отправил мяч за линию прежде, чем игрок "Аякса" смог его вынести. И этого было достаточно. Судья на линии сигнализировал о голе еще до того, как рефери Артур Диас получил уведомление о том, что он был забит.

И "Энфилд" взорвался ликованием, как это случалось во многие такие вечера, когда парни в красном каким-то образом находили выход. Они были лучшей командой, они это заслужили. Но это напряженные времена, и "Ливерпуль" по-прежнему уязвим.

Так что да, Клопп одержал домашнюю победу, чего требовало фиаско в Неаполе, но это будет непростая группа для финалистов Лиги чемпионов прошлого сезона. Правда, они и раньше выходили из более трудных ситуаций, но проблемы "Ливерпуля" во внутреннем первенстве распространились и на Европу, где они раньше чувствовали себя как дома.

Безусловно, могло быть и хуже. На 75-й минуте прострел Душана Тадича нашел незамеченного Дейли Блинда на дальней штанге. Блинд попытался отправить мяч обратно через ворота, меня в дальний угол по хитрой траектории, но он плохо рассчитал. Мяч пролетел мимо.

Если бы он попал, "Ливерпуль" мог бы быть близок к еще одному фиаско. Вместо этого они будут надеяться, что "Наполи" и "Аякс" не сделают друг другу одолжений в личных встречах, что даст мерсисайдцам возможность выйти в лидеры после матчей против "Рейнджерс". Однако, учитывая их форму, нельзя ничего гарантировать.

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Салах находится в хорошей компании, забив 34 гола в Лиге чемпионов за "Ливерпуль" в Европе. Только четыре игрока были более результативными в английских клубах. Тьерри Анри и Рууд ван Нистелрой забившие по 35 за "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед", а также Серхио Агуэро и Дидье Дрогба (36) за "Манчестер Сити" и "Челси". И после неудачного старта группового этапа в Неаполе на прошлой неделе именно Салах направил "Ливерпуль" на победный курс».

Матип сработал там, где не смог Ван Дейк

Автор ESPN Джеймс Олли находит иронию в том, что по воротам «Аякса» больше всех бил опытный защитник «Ливерпуля», а забил стреляющий раз в пять лет Матип.

«Эту игру "Ливерпуль" завершил с 23 ударами, но самое большое индивидуальное их число пришлось на довольно неожиданного игрока — Вирджила ван Дейка.

Уязвимость "Аякса" при стандартных положениях — или при любом верховом забросе мяча в штрафную — была очевидна, и у центрального защитника "Ливерпуля" никогда не было лучшего шанса забить, чем когда он остался незамеченным после подачи Трента Александера-Арнольда на 35-й минуте.

Он вынудил Ремко Пасвера сделать прекрасный сейв и снова обработал голкипера "Аякса" за две минуты до перерыва, когда замкнул подачу Цимикаса с противоположной стороны.

Всего ван Дейк сделал четыре попытки, но удачливым оказался Матип, реализовавший свой собственный шанс обыграть Пасвера и забить свой третий гол в Лиге чемпионов и первый с декабря 2013 года, когда он забил за "Шальке". Это также был его первый победный гол с момента перехода в "Ливерпуль" в 2016 году».

Неудачники дня: Нуньес и Гомес

Автор Goal Нил Джонс привычно выбирает главных победителей и неудачников прошедшего матча.

«Дарвин Нуньес: Шанс у него был, и это тоже мог быть шикарный гол. "Ливерпуль" впервые во втором тайме вскрыл оборону "Аякса" при объединенном участии Жоэля Матипа, Роберто Фирмино и Мохамеда Салаха. Салах покатил мяч на ход Нуньесу, который был на поле всего 14 минут, но уругваец мощно пробил мимо правой штанги Ремко Пасвера.

Казалось, что это будет стоить победы его команде, но Матип спас положение. Справедливости ради, Нуньес внес свой вклад, выйдя вместе с Роберто Фирмино, но он все еще выглядит как игрок, играющий довольно скованно. Он мог бы забить гол, но теперь "Ливерпуль" не сыграет снова до 1 октября.

Джо Гомес: Жестоко выделять футболиста, который даже не играл, но когда заменивший вас игрок, действует так, как это сделал Матип, а затем заканчивает вечер героем, стоит задаться вопросом, о чем думал в этот момент Гомес.

На прошлой неделе его затерроризировали в Неаполе, где он не справился со скоростью и движением итальянцев. Неудивительно, что Матип вышел на эту игру, и неизбежно, что "Ливерпуль" выглядел гораздо более уверенно с ним в паре с Вирджилом ван Дейком. Гомес обязательно еще выйдет на поле, но сейчас он снова потерял свое место в составе».