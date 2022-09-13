Клопп: После матча с «Наполи» у нас было четыре-пять дней предельной правды

Главный тренеррассказал о настрое на матч сво 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Напомним, что в стартовом матче мерсисайдцы на выезде проиграли «Наполи» со счетом 1:4.

«Не хочу давать раскрывать перед "Аяксом" свои карты. Нам не надо гнаться за громкими заголовками перед игрой.

Надо, чтобы они были красивыми потом на основании того, как мы сыграем. Пока же в этом сезоне мы играем нестабильно.

После матча с "Наполи" мне сильно говорить ничего не пришлось. Игроки сами все понимают. Мы сами загнали себя в такое положение.

После этого у нас было четыре-пять дней предельной правды. Никто никого не прессовал, просто надо было осознать, где мы находимся.

Сейчас мы на стартовой позиции, чтобы вместе решать проблемы на поле», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.

Следить за матче «Ливерпуль» — «Аякс» можно в нашем онлайне.