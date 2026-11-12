В Лондоне не будет победителя?

12 ноября в 5-м туре дивизиона A Лиги наций по футболу сыграют Англия и Хорватия. Начало игры — в 22:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 7.00.

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Англия

Турнирное положение: Англия борется за попадание в плей-офф Лиги наций. На текущий момент команда пребывает на 2-й строчке турнирной таблицы.

При этом Англия в четырех матчах добыла девять очков. Команда отличилась 14 забитыми мячами при трех пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно, вчистую переиграв чехов — 3:0.

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До того Англия поглумилась над Хорватией — 7:0, да и еще один поединок с Чехией завершился викторией — 2:0. Команда не пропускает в трех матчах кряду.

Календарь и таблица Лиги наций

Состояние команды: Англия нынче заметно прибавила, к тому же уже шесть мячей в Лиге наций наколотил Харри Кейн.

При этом Англия на шесть очков опережает идущих следом хорватов. Так что для досрочного прохода в плей-офф британцам хватит и ничьей. Но кто на нее согласится?! Кейн в прайме, да и Энтони Гордон проводит продуктивный сезон в клубе и сборной, забив уже три мяча в Лиге наций.

Команда уж точно будет максимально активно атаковать. Англичане одолели «клетчатых» в четырех последних очных поединках.

Хорватия

Турнирное положение: Команда на данный момент находится на 3-м месте турнирной таблицы дивизиона A Лиги наций.

При этом Хорватия в четырех турах разжилась лишь тремя очками. А вот забить удалось четыре мяча при 14 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потерпела поражение от испанцев — 1:2.

До того Хорватия получила полную кошелку от Англии — 0:7, а вот несколько ранее уступила Испании — 1:4. Хорваты уступили в трех последних матчах.

Состояние команды: Хорватия ныне переживает очевидный кризис жанра, хотя на месте опытнейший Лука Модрич.

При этом Хорватия явно постарается зацепиться за последний шанс выбраться на второе место. Команда способна прибавить в плане реализации, да и в кадровом аспекте выглядит весьма симпатично. «Клетчатые» уже восемь лет не обыгрывают англичан, но ведь любые серии имеют свойство заканчиваться, верно?!

И уж точно команда будет действовать вторым номером. Хорваты вполне способны преуспеть в контригре, да и стандарты в их исполнении всегда опасны.

На что ставят в матче Англия — Хорватия Букмекерские коэффициенты на матч Англия — Хорватия: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Ставка

Коэффициенты букмекеров: Англия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Победа этой команды оценивается в 1.25. Ничья — в 7.00, выигрыш Хорватии — в 8.50.

Букмекеры предлагают ТБ 2.5 за 1.48, тогда как ТМ 2.5 можно взять за 2.60.

Прогноз: Хорваты еще не потеряли шансы на вторую строчку, тогда как англичан устроит и ничья.

7.00 Ничья Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 7.00 на матч Англия — Хорватия принесёт чистый выигрыш 6000₽, общая выплата — 7000₽

Ставка: Ничья за 7.00.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше пяти мячей.

7.00 Тотал больше 5.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 7.00 на матч Англия — Хорватия позволит вывести на карту выигрыш 6000₽, общая выплата — 7000₽

Ставка: Тотал больше 5.5 за 7.00.

Пять причин, почему ставка зайдёт

Хорватия имеет качественный подбор игроков во всех линиях

Англия уже восемь лет не проигрывает «клетчатым»

Хорватия в среднем забивает один мяч за матч

Англичан стратегически устроит и ничья, тогда как хорватам нужно рисковать

Хорватия намерена прервать трехматчевый пораженческий сериал

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