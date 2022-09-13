Добро пожаловать в Ливерпуль, где подопечные Юргена Клоппа примут лидера квартета — амстердамский «Аякс». Стартовый свисток матча прозвучит в 22:00 по московскому времени. За ходом встречи приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Присоединяйтесь!

До матча

«Ливерпуль»

Мерсисайдцы провалили стартовый матч в группе против итальянского «Наполи». Подопечные Юргена Клоппа пропустили в Неаполе уже на 5-й минуте матча — с пенальти отличился полузащитник «голубых» Зелиньский. Многочисленные ошибки в обороне «красных» привели к еще двум пропущенным мячам и к перерыву «Ливерпуль» горел уже со счетом 0:3. Ангуисса и Симеоне записали в свой актив по одному забитому во второй половине тайма. После перерыва Зелинський забил еще раз, оформив дубль, а «Ливерпуль» смог ответить точным ударом Луиса Диаса зафиксировав окончательный счет — победа «Наполи» 4:1.

В чемпионате Англии дела у «Ливерпуля» также складываются не лучшим образом. Коллектив Юргена Клоппа идет лишь седьмым в турнирной таблице, набрав 9 очков после 6-ти туров. В крайнем матче первенства «красные» разошлись миром в мерсисайдском дерби с «Эвертоном» (0:0).

«Аякс»

Амстердамцы уверенно провели стартовый матч группового этапа Лиги чемпионов, разгромив дома шотландский «Рейнджерс». Подопечные Альфреда Шредера отправили в ворота финалиста прошлого розыгрыша Лиги Европы четыре безответных мяча. Голы в этой встрече на свой счет записали Альварес, Бергёйс, Кудус и Бергвейн. Благодаря лучшей разнице мячей, «Аякс» опередил «Наполи» в турнирной таблице и возглавил квартет А после стартового тура.

В чемпионате Эредивизи амстердамцы являются лидерами, одержав шесть побед в шести играх. Набрав максимальное количество очков, «красно-белые» опережают идущий вторым «Фейеноорд» на два балла. «Аякс» не пропускает на протяжении четырех матчей подряд в чемпионате, а общая разница мячей за этот период составила 12-0. В крайнем матче Эредивизи подопечные Альфреда Шредера не оставили шансов «Херенвену» (5:0).

Личные встречи

«Ливерпуль» и «Аякс» уже встречались между собой на групповом этапе Лиги чемпионов сезона 2020/2021. В тех матчах мерсисайдцы добились двух побед с минимальным счетом 1:0.

Прямая речь

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп

— Если я чего-то и не хочу делать, так это давать подсказки «Аяксу» насчёт завтрашнего вечера. Кроме того, я не хочу создавать какие-то заголовки, ничего подобного. Сейчас не время для этого, и если какие-то позитивные заголовки и появятся, то только после игры. А создать их — наша задача. Думаю, «Аякс» ждёт от нас реакции, это правда. В этом сезоне нам пока не хватает стабильности, и эту стабильность мы должны заново построить и создать.

Главный тренер «Аякса» Альфред Шредер

— В игре с такими командами нужно хорошо обращаться с мячом. Вам нужно мужество. Это имеет ключевое значение. Если оно есть, у вас будет шанс.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ливерпуль» — «Аякс» с коэффициентом 2.08.