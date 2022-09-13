ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Ирвинг Лосано и Хесус ГальярдоВ ожидании ЧМ-2022. Бестрофейный рекорд Мексики Валерий Карпин«Ростов» использовал моменты, «Спартак» забыл про оборону. Карпин снова огорчил «красно-белых» Килиан МбаппеОт Мбаппе до «Ливерпуля». Главные победители и неудачники 1-го тура Лиги чемпионов
  • 02:46
    • Карлос Алькарас — победитель US Open-2022
  • 06:49
    • Карлос Алькарас станет первой ракеткой мира
  • 23:50
    • «Ювентус» ушел от поражения в матче с «Салернитаной»
  • 21:49
    • Дубль Полоза помог «Ростову» обыграть «Спартак»
  • 00:13
    • Сборная Италии стала победителем ЧМ по волейболу
  • 23:25
    • Тухель: Я опустошен тем, что мое время в «Челси» подошло к концу.
  • 23:12
    • Крейчикова и Синякова выиграли парный турнир US Open, собрав карьерный Золотой шлем
    Все новости спорта

    Результативный первый тайм

    «Ливерпуль» — «Аякс». Прогноз, ставка (к. 2.08) на футбол, Лига Чемпионов, 13 сентября 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу чемпионов Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на АПЛ Прогнозы на Ливерпуль Прогнозы на Аякс Календарь Лиги чемпионов
    Прогноз и ставки на «Ливерпуль» — «Аякс»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Трент Александер-Арнольд
    «Ливерпуль» на своем поле сыграет против «Аякса» в рамках группового этапа Лиги Чемпионов. Матч состоится 13 сентября, начало — 22:00 (мск). «Ливерпуль» — «Аякс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Лига чемпионов. Группа A 13 Сентября 2022 года
    Ливерпуль
  • Ливерпуль
    •  Ливерпуль 22:00 Аякс Аякс
  • Амстердам
    •

    «Ливерпуль»

    «Красные» неудачно стартовали в новом сезоне АПЛ и в данный момент команда занимает 7-е место в турнирной таблице Премьер-Лиги Англии после 6-ти игр набрав при этом 9 очков.

    В последнем туре АПЛ «Ливерпуль» снова потерял очки сыграв на выезде с «Эвертоном» в нерезультативную ничью, команды не определим сильнейшего разошлись со счетом 0:0. А до этого в двух матча подряд «красные» обыграли «Ньюкасл Юнайтед» (2:1) и разгромили «Борнмут» (9:0).

    Коэффициенты матча Ливерпуль — Аякс

    1X2Новым игрокам
  • 1.524.905.30Фрибет$40
    •

    Так же неудачным выдался и первый матч группового этапа Лиги Чемпионов , где «Ливерпуль» был разгромлен итальянским «Наполи» со счетом 4:1. «Красные уже в первом тайме сдали матч, пропустив 3 гола в свои ворота.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    В этом матче команде не смогут помочь травмированные игроки: Кёртис Джонс, Наби Кейта, Ибраима Конате, Алекс Окслейд-Чемберлен, Кэлвин Рэмзи, Джордан Хендерсон.

    "Аякс"

    "Божьи сыновья" являются абсолютными лидерами в чемпионате Голландии, идя на первом месте в турнирной таблице команда смогла набрать максимальные 18 очков после 6-ти сыгранных матчей.

    "Аякс" в родном чемпионате не знает горького вкуса поражений и даже ни разу не сыграл вничью, а лишь побеждал всех соперников на своем пути. А в последних четырех турах голландцы и вовсе добывали сухие победы над "Херенвеном" (5:0), "Камбуром" (4:0), "Уртрехом" (0:2) и "Спартой" (0:1).

    И так же в первом матче группового этапа Лиги Чемпионов "Аякс" смог в сухую переиграть "Рейнджерс", забив им 4 безответных гола, 3 из которых команда реализовала еще в первом тайме.

  • В ожидании ЧМ-2022. Бестрофейный рекорд Мексики
  • Представляем одну из лучших команд зоны КОНКАКАФ — сборную Мексики
  • Вчера

    • У "Аякса" этот матч пропустит только защитник клуба Оуэн Вейндал. Беспроигрышная серия команды длится уже 8 матчей подряд во всех турнирах.

    Прогноз и ставка

    На победу "Ливерпуля" в этом матче можно поставить за 1.53, ничью букмекеры предлагают взять за 5.05, а победу "Аякса" — за 5.75.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    Прогноз - "Ливерпуль" в этом году никак не может набрать форму и часто шокирует своими результатами, так же у команды много травмированных игроков, которые не смогут сыграть. "Аякс" находится в превосходной форме и точно просто не сдастся англичанам, поэтому команды с первых минут пойдут вперед и уже в первом тайме нас ожидает минимум 2 гола.

    Ставка - Тотал первого тайма больше 1.5 за 2.08.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.11
  • Прогноз на матч Ворскла — Александрия
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Ингулец — Минай
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.68
  • Прогноз на матч РФШ — Спартакс
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Бешикташ — Истанбул Башакшехир
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Ак Барс — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч Северсталь — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Витязь — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Торпедо
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Кальмар — Хеккен
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Гетеборг — Хельсинборг
  • Футбол
  • Сегодня в 20:10
    •  3.70
  • Прогноз на матч Балтика — Динамо Махачкала
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Адана Демирспор — Трабзонспор
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Мец — Генгам
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Ливерпуль» — «Аякс»: прогноз, ставка (2.08), статистика, коэффициенты матча 13.09.2022. Прогнозы на футбол. Результативный первый тайм
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 3000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры