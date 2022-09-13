«Ливерпуль» на своем поле сыграет против «Аякса» в рамках группового этапа Лиги Чемпионов. Матч состоится 13 сентября, начало — 22:00 (мск). «Ливерпуль» — «Аякс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ливерпуль»

«Красные» неудачно стартовали в новом сезоне АПЛ и в данный момент команда занимает 7-е место в турнирной таблице Премьер-Лиги Англии после 6-ти игр набрав при этом 9 очков.

В последнем туре АПЛ «Ливерпуль» снова потерял очки сыграв на выезде с «Эвертоном» в нерезультативную ничью, команды не определим сильнейшего разошлись со счетом 0:0. А до этого в двух матча подряд «красные» обыграли «Ньюкасл Юнайтед» (2:1) и разгромили «Борнмут» (9:0).

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Так же неудачным выдался и первый матч группового этапа Лиги Чемпионов , где «Ливерпуль» был разгромлен итальянским «Наполи» со счетом 4:1. «Красные уже в первом тайме сдали матч, пропустив 3 гола в свои ворота.

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В этом матче команде не смогут помочь травмированные игроки: Кёртис Джонс, Наби Кейта, Ибраима Конате, Алекс Окслейд-Чемберлен, Кэлвин Рэмзи, Джордан Хендерсон.

"Аякс"

"Божьи сыновья" являются абсолютными лидерами в чемпионате Голландии, идя на первом месте в турнирной таблице команда смогла набрать максимальные 18 очков после 6-ти сыгранных матчей.

"Аякс" в родном чемпионате не знает горького вкуса поражений и даже ни разу не сыграл вничью, а лишь побеждал всех соперников на своем пути. А в последних четырех турах голландцы и вовсе добывали сухие победы над "Херенвеном" (5:0), "Камбуром" (4:0), "Уртрехом" (0:2) и "Спартой" (0:1).

И так же в первом матче группового этапа Лиги Чемпионов "Аякс" смог в сухую переиграть "Рейнджерс", забив им 4 безответных гола, 3 из которых команда реализовала еще в первом тайме.

У "Аякса" этот матч пропустит только защитник клуба Оуэн Вейндал. Беспроигрышная серия команды длится уже 8 матчей подряд во всех турнирах.

Прогноз и ставка

На победу "Ливерпуля" в этом матче можно поставить за 1.53, ничью букмекеры предлагают взять за 5.05, а победу "Аякса" — за 5.75.

Прогноз - "Ливерпуль" в этом году никак не может набрать форму и часто шокирует своими результатами, так же у команды много травмированных игроков, которые не смогут сыграть. "Аякс" находится в превосходной форме и точно просто не сдастся англичанам, поэтому команды с первых минут пойдут вперед и уже в первом тайме нас ожидает минимум 2 гола.

Ставка - Тотал первого тайма больше 1.5 за 2.08.