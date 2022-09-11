ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    От Мбаппе до «Ливерпуля». Главные победители и неудачники 1-го тура Лиги чемпионов

    Рассказываем, для кого старт главного еврокубка стал мечтой, а для кого кошмаром

    Футбол Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов Лига чемпионов Футбол Англии Футбол Германии Футбол Испании Футбол Италии Футбол Франции Футбол Украины Шахтер Донецк Селтик Рейнджерс Ливерпуль Челси Манчестер Сити Бавария Боруссия Д РБ Лейпциг Барселона Реал Мадрид Ювентус Наполи ПСЖ Марсель Тоттенхэм Аякс Виктория Пльзень
    Вся лентаСамое главное
    Килиан МбаппеОт Мбаппе до «Ливерпуля». Главные победители и неудачники 1-го тура Лиги чемпионов Грэм ПоттерПан или пропал. Поттеру потребуется поддержка со стороны новых владельцев «Челси» Томас ТухельПобедители и проигравшие. Для кого увольнение Тухеля из «Челси» станет судьбоносным
  • 01:15
    • Cвёнтек победила Жабер в финале US Open-2022
  • 23:58
    • «Атлетико» в Мадриде разгромил «Сельту»
  • 22:19
    • «Барселона» разгромила «Кадис» в прерванном матче
  • 21:47
    • Дубль Сулейманова помог «Пари НН» обыграть «Ахмат» в Грозном
  • 15:14
    • Состоялся анонс Football Manager 2023. Игра заедет на все доступные платформы, включая PlayStation
  • 00:11
    • Гол Жиго принес «Марселю» победу над «Лиллем»
  • 23:40
    • «Милан» в меньшинстве обыграл «Сампдорию»
    Все новости спорта
    Килиан Мбаппе
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Килиан Мбаппе
    Возвращение еврокубков не разочаровало, даже если есть болельщики, игроки и тренеры, которым теперь понадобятся недели, чтобы забыть об этом дне.
    Было приятно снова услышать этот гимн, не так ли? Лига чемпионов вернулась в нашу жизнь, и первый игровой день стал еще одним напоминанием о том, почему еврокубковый футбол в середине недели остается таким особенным.

    От неожиданной победы загребского «Динамо» над «Челси» до сокрушительного поражения «Ливерпуля» от «Наполи» — повсюду были впечатляющие результаты, а в игру вступили некоторые из суперзвезд континента.

  • Пан или пропал. Поттеру потребуется поддержка со стороны новых владельцев «Челси»
  • Наставник «Челси» должен надеяться, что новые владельцы серьезно изменят стратегию клуба
  • Вчера

    • Автор Goal.com Том Мастон рассказывает, кто из них долго будет вспоминать эту неделю, а кто захочет поскорее забыть первый игровой день Лиги чемпионов.

    Победитель: Новые футбольные иконы

    Эрлинг Холанн

    На самом деле никому не нужно было напоминать о том, насколько хороши Килиан Мбаппе и Эрлинг Холанн, но две молодые иконы европейского футбола гарантировали свое пребывание в центре внимания во вторник.

    Мбаппе забил два потрясающих гола, когда «Пари Сен-Жермен» принимал «Ювентус» на «Парк де Пренс», а Холанн также оформил дубль и стал самым быстрым игроком, забившим 25 голов в Лиге чемпионов, когда «Манчестер Сити» обыграл «Севилью».

  • Победители и проигравшие. Для кого увольнение Тухеля из «Челси» станет судьбоносным
  • В «Челси», возможно, еще пожалеют об уходе Томаса Тухеля
  • Вчера

    • Битва между этой парой за то, чтобы стать первым обладателем Кубка европейских чемпионов, а также Золотого мяча, вполне может разрешиться в этом сезоне, и оба сделали решительные заявления, чтобы предположить, что это будет их год.

    Неудачники: (Некоторые) немецкие тренеры

    Томас Тухель

    Хотя Юлиан Нагельсманн с мюнхенской «Баварией» и Эдин Терзич с дортмундской «Боруссией» одержали победы, в целом это была плохая неделя для немецких тренеров в Европе.

    Двое были уволены сразу после поражения своих команд: Томас Тухель отправлен в отставку в «Челси», а Доменико Тедеско был освобожден от своих обязанностей в «РБ Лейпциг».

  • Как трансферы «Челси» привели к увольнению Тухеля
  • Почему новые владельцы расстались с тренером?
  • 09/09/2022

    • Тем временем Юрген Клопп выглядел несчастным, поскольку его команда «Ливерпуль» была растерзана «Наполи», что стало еще одним крайне разочаровывающим результатом для «красных» в начале сезона.

    Однако разочарование одного немецкого тренера — это возможность для другого: бывший босс «Боруссии» Марко Розе был объявлен заменой Тедеско в «Лейпциге».

    40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Победитель: «Шахтер» Донецк

    «Шахтер» Донецк

    Результат недели в Лиге чемпионов не вызывает сомнений — ошеломляющая победа «Шахтера» на выезде над «РБ Лейпциг» со счетом 4:1.

    Потеряв около половины своих игроков, которые решили уйти после начала событий в Украине, и с шестью играми группового этапа впереди (Варшава является их временным домом для еврокубковых матчей), от команды Игор Йовичевича в этом сезоне многого не ждали.

  • Владельцы новые — порядки старые. Увольнение Тухеля — безумное решение, которое усилит соперников «Челси»
  • Реакция английской прессы на увольнение главного тренера «Челси»
  • 07/09/2022

    • Но их выступление в Германии дало им отличную возможность претендовать на плей-офф, в то время как выступление Михаила Мудрика, который забил один гол и сделал еще две передачи, помогло добавить еще несколько миллионов к его ценнику на тот момент, когда он в конечном итоге будет продан в течение следующих 12 месяцев или около того.

    Неудачники: «Старая фирма»

    «Селтик»

    Впервые за 15 лет в групповом этапе Лиги чемпионов участвуют две шотландские команды, но европейские кампании «Селтика» и «Рейнджерс» вряд ли могли начаться хуже.

    К их чести, «Селтик» напугал мадридский «Реал» в первом тайме во вторник, но после перерыва уступил действующим чемпионам и проиграл со счетом 0:3.

  • Последний шанс. Долгожданный триумф или очередной провал Гвардиолы в Лиге чемпионов?
  • Текущий сезон, возможно, станет последним для Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити»
  • 07/09/2022

    • Тем временем «Рейнджерс» как будто не вышли на матч с «Аяксом» и к перерыву проигрывали со счетом 0:3. Финалисты Лиги Европы прошлого сезона получили отрезвляющую пощечину в главном турнире Европы.

    Победитель: Роберт Левандовский

    Роберт Левандовский

    До среды ни один игрок не делал хет-трик в Лиге чемпионов за три разные команды, но ситуация изменилась после требла Левандовского за «Барселону» против «Виктории Пльзень».

    Перешедший летом из «Баварии» новичок оказался полностью соответствующим тому, как его рекламировали до сих пор, забив восемь голов в своих первых пяти официальных матчах за сине-гранатовых.

  • Блестящий, но травматичный. Артур в «Ливерпуле» — оправданный риск Клоппа
  • Мерсисайдцы подписали склонного к травмам, но технически одаренного бразильского хавбека
  • 06/09/2022

    • Что дальше ждет в Лиге чемпионов одного из самых лучших нападающих Европы? Возвращение на «Альянц Арену», чтобы сразиться с «Баварией».

    Неудачник: Массимилиано Аллегри

    Массимилиано Аллегри

    После разочаровывающего прошлого сезона в Серии А Массимилиано Аллегри находится под серьезным давлением — от него ждут что он добьется с «Ювентусом» успеха как внутри страны, так и на континенте.

    И хотя он мог бы обойтись без поездки в гости к разъяренному «ПСЖ» в первом туре, безвкусная игра «Ювентуса» в первом тайме на «Парк-де-Пренс» вызвала серьезные опасения относительно его будущего.

  • Возвращение «Большой двойки». У соперничества «МЮ» и «Арсенала» снова есть потенциал
  • «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» наконец-то выходят из спячки, но смогут ли они побороться за титулы?
  • 06/09/2022

    • Они прибавили после перерыва, но все же проиграли, а «Ювентус» выиграл только две из первых шести игр сезона. Столкновение на следующей неделе с «Бенфикой» вполне может стать решающим для будущего Аллегри в Турине.

    Победитель: Ришарлисон

    Ришарлисон

    Ставилось под сомнение, обладает ли Ришарлисон качествами, необходимыми для того, чтобы «делать разницу» для «Тоттенхэма» на самой большой сцене, но бразилец стильно ответил на все вопросы во время своего европейского дебюта.

    Девятка «Шпор» забил два отличных гола головой, сломив упорное сопротивление «Марселя» и выведя команду Антонио Конте на идеальный старт в северном Лондоне.

  • От «Барсы» до Роналду. Главные победители и неудачники летнего трансферного окна
  • Рассказываем, кто провел трансферное окно неудачно, а кто сделал это хорошо
  • 04/09/2022

    • Тем временем трогательное воссоединение Ришарлисона с семьей на трибунах вызовет симпатию у болельщиков по всему континенту, и он все еще может стать звездой стурнира этого года.

    Неудачники: «Ливерпуль»

    «Ливерпуль»

    И напоследок — о «Ливерпуле», который был абсолютно безнадежен, потерпев поражение со счетом 1:4 от «Наполи».

    Несмотря на проблемы с травмами, из-за которых они плохо начали сезон, выступление некоторых звезд мерсисайдцев в Италии оставляло желать лучшего, и теперь на Юргена Клоппа оказывается давление, чтобы он быстро изменил ситуацию, не допустив, чтобы их сезон вошел в бесконтрольное пике.

  • Из бедных фавел на «Олд Траффорд». Тернистый путь Антони к признанию
  • Бразилец получил самый серьезный вызов в своей карьере
  • 02/09/2022

    • Судя по матчу в среду, это может стать самым большим испытанием, с которым он столкнулся за семь лет на «Энфилде».

    В центре внимания
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.89
  • Экспресс дня 11 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Ростов — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.25
  • Прогноз на матч Чимаев — Диас
  • Бокс
  • Сегодня в 07:05
    •  2.00
  • Прогноз на матч Локомотив — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:30
    •  2.78
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Мальорка
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Зенит — Оренбург
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Монако — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  3.50
  • Прогноз на матч Ювентус — Салернитана
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.68
  • Прогноз на матч РФШ — Спартакс
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 3000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры