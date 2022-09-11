От Мбаппе до «Ливерпуля». Главные победители и неудачники 1-го тура Лиги чемпионов

Возвращение еврокубков не разочаровало, даже если есть болельщики, игроки и тренеры, которым теперь понадобятся недели, чтобы забыть об этом дне.

Было приятно снова услышать этот гимн, не так ли? Лига чемпионов вернулась в нашу жизнь, и первый игровой день стал еще одним напоминанием о том, почему еврокубковый футбол в середине недели остается таким особенным.

От неожиданной победы загребского «Динамо» над «Челси» до сокрушительного поражения «Ливерпуля» от «Наполи» — повсюду были впечатляющие результаты, а в игру вступили некоторые из суперзвезд континента.

Автор Goal.com Том Мастон рассказывает, кто из них долго будет вспоминать эту неделю, а кто захочет поскорее забыть первый игровой день Лиги чемпионов.

Победитель: Новые футбольные иконы

Эрлинг Холанн globallookpress.com

На самом деле никому не нужно было напоминать о том, насколько хороши Килиан Мбаппе и Эрлинг Холанн, но две молодые иконы европейского футбола гарантировали свое пребывание в центре внимания во вторник.

Мбаппе забил два потрясающих гола, когда «Пари Сен-Жермен» принимал «Ювентус» на «Парк де Пренс», а Холанн также оформил дубль и стал самым быстрым игроком, забившим 25 голов в Лиге чемпионов, когда «Манчестер Сити» обыграл «Севилью».

Битва между этой парой за то, чтобы стать первым обладателем Кубка европейских чемпионов, а также Золотого мяча, вполне может разрешиться в этом сезоне, и оба сделали решительные заявления, чтобы предположить, что это будет их год.

Неудачники: (Некоторые) немецкие тренеры

Томас Тухель globallookpress.com

Хотя Юлиан Нагельсманн с мюнхенской «Баварией» и Эдин Терзич с дортмундской «Боруссией» одержали победы, в целом это была плохая неделя для немецких тренеров в Европе.

Двое были уволены сразу после поражения своих команд: Томас Тухель отправлен в отставку в «Челси», а Доменико Тедеско был освобожден от своих обязанностей в «РБ Лейпциг».

Тем временем Юрген Клопп выглядел несчастным, поскольку его команда «Ливерпуль» была растерзана «Наполи», что стало еще одним крайне разочаровывающим результатом для «красных» в начале сезона.

Однако разочарование одного немецкого тренера — это возможность для другого: бывший босс «Боруссии» Марко Розе был объявлен заменой Тедеско в «Лейпциге».

Победитель: «Шахтер» Донецк

Результат недели в Лиге чемпионов не вызывает сомнений — ошеломляющая победа «Шахтера» на выезде над «РБ Лейпциг» со счетом 4:1.

Потеряв около половины своих игроков, которые решили уйти после начала событий в Украине, и с шестью играми группового этапа впереди (Варшава является их временным домом для еврокубковых матчей), от команды Игор Йовичевича в этом сезоне многого не ждали.

Но их выступление в Германии дало им отличную возможность претендовать на плей-офф, в то время как выступление Михаила Мудрика, который забил один гол и сделал еще две передачи, помогло добавить еще несколько миллионов к его ценнику на тот момент, когда он в конечном итоге будет продан в течение следующих 12 месяцев или около того.

Неудачники: «Старая фирма»

Впервые за 15 лет в групповом этапе Лиги чемпионов участвуют две шотландские команды, но европейские кампании «Селтика» и «Рейнджерс» вряд ли могли начаться хуже.

К их чести, «Селтик» напугал мадридский «Реал» в первом тайме во вторник, но после перерыва уступил действующим чемпионам и проиграл со счетом 0:3.

Тем временем «Рейнджерс» как будто не вышли на матч с «Аяксом» и к перерыву проигрывали со счетом 0:3. Финалисты Лиги Европы прошлого сезона получили отрезвляющую пощечину в главном турнире Европы.

Победитель: Роберт Левандовский

Роберт Левандовский globallookpress.com

До среды ни один игрок не делал хет-трик в Лиге чемпионов за три разные команды, но ситуация изменилась после требла Левандовского за «Барселону» против «Виктории Пльзень».

Перешедший летом из «Баварии» новичок оказался полностью соответствующим тому, как его рекламировали до сих пор, забив восемь голов в своих первых пяти официальных матчах за сине-гранатовых.

Что дальше ждет в Лиге чемпионов одного из самых лучших нападающих Европы? Возвращение на «Альянц Арену», чтобы сразиться с «Баварией».

Неудачник: Массимилиано Аллегри

Массимилиано Аллегри globallookpress.com

После разочаровывающего прошлого сезона в Серии А Массимилиано Аллегри находится под серьезным давлением — от него ждут что он добьется с «Ювентусом» успеха как внутри страны, так и на континенте.

И хотя он мог бы обойтись без поездки в гости к разъяренному «ПСЖ» в первом туре, безвкусная игра «Ювентуса» в первом тайме на «Парк-де-Пренс» вызвала серьезные опасения относительно его будущего.

Они прибавили после перерыва, но все же проиграли, а «Ювентус» выиграл только две из первых шести игр сезона. Столкновение на следующей неделе с «Бенфикой» вполне может стать решающим для будущего Аллегри в Турине.

Победитель: Ришарлисон

Ставилось под сомнение, обладает ли Ришарлисон качествами, необходимыми для того, чтобы «делать разницу» для «Тоттенхэма» на самой большой сцене, но бразилец стильно ответил на все вопросы во время своего европейского дебюта.

Девятка «Шпор» забил два отличных гола головой, сломив упорное сопротивление «Марселя» и выведя команду Антонио Конте на идеальный старт в северном Лондоне.

Тем временем трогательное воссоединение Ришарлисона с семьей на трибунах вызовет симпатию у болельщиков по всему континенту, и он все еще может стать звездой стурнира этого года.

Неудачники: «Ливерпуль»

И напоследок — о «Ливерпуле», который был абсолютно безнадежен, потерпев поражение со счетом 1:4 от «Наполи».

Несмотря на проблемы с травмами, из-за которых они плохо начали сезон, выступление некоторых звезд мерсисайдцев в Италии оставляло желать лучшего, и теперь на Юргена Клоппа оказывается давление, чтобы он быстро изменил ситуацию, не допустив, чтобы их сезон вошел в бесконтрольное пике.

Судя по матчу в среду, это может стать самым большим испытанием, с которым он столкнулся за семь лет на «Энфилде».