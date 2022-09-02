Из бедных фавел на «Олд Траффорд». Тернистый путь Антони к признанию

В начале 2019 годамог поехать с основной командой «Сан-Паулу» в предсезонный тур по США и сыграть против таких команд, как «Айнтрахт» и. Он этого не сделал, что изменило его карьеру.

Несмотря на тренировки со взрослой командой в предыдущие месяцы, молодой нападающий не стал долго думать, когда тренерский штаб предложил ему вернуться в команду U20 для участия в Копа Сан-Паулу — главном молодежном соревновании Бразилии.

Антони заявил о себе всему футбольному миру, когда забил 4 гола и отдал 5 голевых передач в чемпионском сезоне команды.

После возвращения из молодежного состава, репутация Антони в клубе уже не была прежней. Он больше не был просто воспитанником, а считался настоящим профессионалом.

«Это был поворотный момент для него», — рассказывал BBC Sport бывший исполнительный директор «Сан-Паулу» Александре Пассаро. «В отличие от других ребят, которые отказывались возвращаться в молодежную команду и воспринимали это как позор, он сразу же согласился, даже если это означало пропустить поездку, которую большинство игроков ждали с нетерпением».

«Антони всегда был очень скромным парнем, и его не волновало это. Он думал только о том, как улучшить свою игру. В том сезоне Антони засиял и стал тем игроком, которым мы все восхищаемся сегодня.

Вскоре им заинтересовался "Аякс". В 2018 году клуб предложил за него 3 млн евро, но затем "аяксиды" были готовы отдать за игрока еще больше, чтобы забрать его в Амстердам. В итоге мы продали Антони в начале 2020 года, включив пункт о получении 20 процентов прибыли с его последующей продажи, потому что знали, что он достигнет высокого уровня».

Пассаро как никогда был прав.

После прихода в «Аякс», Антони сразу взялся за дело. Он записал на своей счет 47 голов во всех турнирах и через два сезона убедил «Манчестер Юнайтед» заплатить 80.75 млн. фунтов стерлингов без учета 4.25 млн. фунтов в виде бонусов.

22-летний игрок стал четвертым в списке самых дорогих футболистов в истории Премьер-лиги после Поля Погба, Ромелу Лукаку (Оба «Ман Юнайтед») и Джека Грилиша (Ман Сити).

«По настоящему трудно было, когда я жил в фавеле»

То, что Антони добился такого успеха, свидетельствует о его целеустремленности и настойчивости.

Антони вырос в фавеле под названием «Инферниньо» («Маленький ад»), одной из самых опасных зон города Озаску на окраине Сан-Паулу. Ему часто доводилось видеть наркоторговцев, преступников, убегающих от полиции, и убитых людей прямо у своего дома.

Неудивительно, что после всего этого его уже ничто не пугает. Даже голод, который ему пришлось пережить в начале своей жизни, пытаясь стать футболистом. Когда Антони спрашивают о трудностях в карьере, игрок бразильской сборной не сдержать улыбки.

«Настоящие трудности были, когда я жил в фавеле и уходил в школу в девять утра, не зная, удастся ли мне снова поесть до девяти вечера. Вот это трудности. В остальном мы ко всему можем приспособиться», — сказал он.

В своем восхождении на вершину он никогда не забывал о тех, кто был с ним с тех дней.

«Мы несколько раз продлевали его контракт в "Сан-Паулу", и каждый раз Антони приводил на подписание всю свою семью — мать, отца, брата, сестру, всех. Это всегда было про семью», — вспоминает Пассаро.

«Нет, у парня хороший дриблинг, пусть делает свое дело!»

Сейчас Антони гораздо более сильный футболист, набравший за время пандемии семь килограммов мышечной массы. Он должен быть включен в состав сборной Бразилии на чемпионат мира в ноябре.

Главный тренер «избранных» Тите оценил быстрые ноги футболиста. Ему даже удалось покорить Неймара своим темпом и дриблингом. Суперзвезда ПСЖ даже защищал партнера во время отборочного турнира Кубка Америки, когда вингера попросили больше играть в пас. «Нет, у парня хороший дриблинг, пусть делает свое дело!», — заступился Неймар за Антони во время игры.

Антони также доверяет тренеру «Юнайтед» Эрику тен Хагу после того, как они вместе проработали два сезона в «Аяксе».

Теперь им придется покорить «Олд Траффорд», чтобы оправдать цену, которая сделала бразильца вторым самым дорогим подписанием «Юнайтед».

«Может показаться, что он всего лишь 22-летний парень, которому не хватает опыта, и что его карьера слишком стремительно развивается. Но я могу сказать вам одно: каждый тренер, который с ним работает, не хочет его потом отпускать. Это произошло не только с Тен Хагом, но и с другими тренерами в Бразилии, такими как Андре Жардин и Тите», — говорит Пассаро.

«Они по-другому воспринимают Антони, потому что знают, каким феноменом он является в повседневной работе, какие невероятные вещи он проделывает с мячом и насколько он талантлив».

«Он один из тех игроков, которые дают то, что вам нужно, и не доставляют вам никаких проблем. Конечно, маловероятно, что такие команды, как "Манчестер Сити" или "Тоттенхэм", заплатят за него подобную сумму, но Тен Хаг знает, что тот стоит своих денег».