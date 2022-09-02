Возрождение продолжается. «МЮ» выиграл третий матч подряд, но к атаке остаются вопросы

«Манчестер Юнайтед» в матче 5-го тура АПЛ обыграл на выезде «Лестер Сити» со счетом 1:0, увеличив свою победную серию до трех игр. Победу команде Эрика тен Хага принес быстрый гол Джейдона Санчо.

Роналду снова в запасе

Автор The Guardian Бен Фишер фиксирует, как раскрепостился «МЮ» под руководством Тен Хага, и не оставляет без внимания, что португалец Криштиану Ронаду третий матч подряд начинает в запасе.

«Несмотря на все разговоры о том, как Эрик тен Хаг может или не может произвести революцию в "Манчестер Юнайтед", на данный момент кажется, что его команда вполне довольна результатами, поскольку они оформили свою третью победу подряд в Премьер-лиге впервые с позапрошлого Рождества.

Игра была столь же смелой, сколь и красивой, но великолепного удара Джейдона Санчо в первом тайме хватило, чтобы впервые с сентября прошлого года обеспечить "Юнайтед" две последовательные победы на выезде.

Для "Лестера", который остается на последнем месте, это был еще один удручающий результат, и их освистали в основное время. Тем не менее, они могли бы набрать очко, если бы Джеймс Джастин пробил по воротам после умной передачи Патсона Даки в добавленное время.

Для Тен Хага, который провел большую часть игры, осматривая сцену с руками в карманах на краю своей технической зоны, главным словом после побед над "Ливерпулем" и "Саутгемптоном" были "стандарты", и голландец подчеркивал важность их исполнения.

Тен Хаг признал, что "Юнайтед" все еще находится в процессе строительства но они выглядят все более комфортно и расковано. Санчо кажется совсем иным игроком, чем тот, что согнулся под грузом ожиданий, и после непростого периода Маркус Рэшфорд, кажется, заново открыл для себя бесстрашие, которое помогло ему ворваться в элиту.

Тен Хаг не стал менять стартовый состав, то есть Каземиро, Криштиану Роналду и Гарри Магуайр снова начали матч на скамейке запасных».

Тен Хаг нашел былого Санчо?

Автор Daily Mail Иэн Херберт замечает серьезные перемены как в игре «МЮ» при Тен Хаге, так и в игроках команды.

«Тучи рассеялись, и чувство надвигающейся катастрофы, охватившее "Манчестер Юнайтед" всего две недели назад, ушло. С весны прошлого года они не выигрывали три матча подряд, и хотя финальные заряды с трибун был в честь Уле Гуннара Сульшера, именно Эрик тен Хаг пожинал бурю.

Победа так же мало раскрывает об общем состоянии команды, как и любой матч Премьер-лиги в начале сентября, но было одно взаимодействие между двумя игроками "МЮ" в собственной штрафной во втором тайме, которое говорит нам кое-что. Диого Далот вышел из единоборства, которое рассеяло угрозу со стороны Харви Барнса с видом человека, чья жизнь зависела от этого. Он и Лисандро Мартинес ободряюще столкнулись грудью.

В основе "Юнайтед" ни в коем случае нет всеобщего чувства единства и гармонии, даже с их последним дорогим подписанием Антони, который поднял их уровень летних трат до небывалых ранее 280 миллионов фунтов стерлингов. Крики "Мы хотим, чтобы Глейзеры ушли" раздавались по стадиону через пять минут после начала игры. Тренер Стив Макларен маниакально жевал жвачку, а Тен Хаг неустанно что-то строчил.

Но в этой команде "Юнайтед" были признаки чего-то особенного: тренерская рука, точность и способность вести мяч между линиями обороны, которые не могли полностью развеять даже слабость и неуверенность "Лестера". Кристиан Эриксен был в центре событий на ранних этапах игры, демонстрируя свое замечательное техническое мастерство и играя с высоко поднятой головой, чтобы вывести "Юнайтед" на опасные позиции, хотя его собственный удар на 10-й минуте должен был попали в цель. А Бруну Фернандеш, играя вполоборота, раз за разом запускал Маркуса Рэшфорда и Энтони Элангу в атаку по правому флангу.

Открывший счет гол не стал неожиданностью: "Юнайтед" легко завладел мячом после неуверенного выноса от ворот, прежде чем Фернандеш, имея достаточно места, чтобы оценить свои возможности, направил мяч Маркусу Рэшфорду, который отправил его Джейдону Санчо. Когда форвард выдал диагональный рыбок, чтобы взять мяч, легко обойти Дэнни Уорда и забить гол, нельзя было не задаться вопросом: не сумел ли Тен Хаг найти того самого Санчо, который, как мы всегда знали, скрывался где-то вглуби».

У «Лестера» кризис идей и проблемы с составом

Автор The Telegraph Сэм Уоллес отдает должное «МЮ», но отмечает, что соперники манкунианцев находятся в плачевном положении.

«Этот матч ни в коем случае не был идеальным выступлением, но, учитывая что они играли против одного из самых опытных бомбардиров лиги, Джейми Варди, было примечательно, что у ворот "Юнайтед" не было никакой реальной опасности до компенсированного времени в конце игры. Именно тогда прорвался крайний защитник Джеймс Джастин, и у него появилось пространство для удара. Есть подозрение, что "Арсенал" создаст гораздо больше таких моментов через три дня, и испытание в матче против одной из топ-команд начала сезона будет куда более серьезным.

Однако на данный момент аккуратного гола Джейдона Санчо в первом тайме было достаточно, чтобы "Юнайтед" выиграл игру, а Криштиану Роналду снова получил лишь немного игрового времени в качестве замены. Трансферное окно закрывается на очередной покупке для перестройки "Юнайтед" — отчасти из-за паники, отчасти потому, что этого потребовал их новый тренер.

Новое подписание "Лестер Сити" — единственное подписание "лисов" этим летом — Вут Фаес, вызвал некоторое любопытство на "Кинг Пауэр". Сидя в одиночестве среди запасных, заменивший Уэсли Фофана бельгиец является единственным новичком в 2022 году. Неспособность реструктурировать состав имеет всевозможные долгосрочные последствия в лиге, которая никогда не стоит на месте. В частности, в этот вечер краткосрочным результатом стало то, что Роджерс выбрал полузащитника Уилфреда Ндиди в качестве партнера по обороне для Джонни Эванса. Чаглар Союнджу оказался годен только для скамейки запасных.

У этого "Лестера" проблемы с новыми идеями, и одна из их ключевых задумок заключалась в том, чтобы лишить "Юнайтед" возможности разыгрывать мяч через Давида Де Хеа, устарела, как только команда гостей впервые приняла решение отыграть на своего вратаря. Де Хеа взглянул на Джейми Варди и Харви Барнса на краю штрафной площади, когда мяч впервые оказался у его ног, и решил не делать этого. В первом тайме у "Юнайтед" было больше владения мячом — почти — чем у "Лестера", но им нужно было выигрывать длинные передачи в полузащиту.

Календарь и таблица АПЛ

Кто-то подозревает, что это было не то, чего хотелось бы Эрику тен Хагу, но зато он учится играть в английский футбол максимально эффективно. Он сопротивлялся искушению выпустить Каземиро, и бразилец был частью позолоченной скамейки "Юнайтед" из героев трансферных окон прошлого, включая Гарри Магуайра, Криштиану Роналду и Фреда. Состав "Юнайтед" не изменился по сравнению с тем, что одержал победу над "Саутгемптоном", и их уверенность растет».

Мартинес был важным подписанием

Автор ESPN Марк Огден хвалит аргентинского новичка «МЮ», которому досталось немало критики после неудачного дебюта в АПЛ.

«Многие наблюдатели списали Лисандро Мартинеса со счетов после кошмарного начала его карьеры в "Манчестер Юнайтед", когда аргентинский защитник был назван ключевой причиной поражений от "Брайтона" и "Брентфорда" в первых двух играх сезона. Мартинеса, перешедшего летом из "Аякса", сочли слишком маленьким при росте 5 футов 9 дюймов, чтобы выступать в Премьер-лиге, но с тех пор он заставил своих критиков замолчать, выдав три выдающихся матча.

Во встрече с "Лестером" 24-летний футболист был цепким в подкатах и был настоящим лидером в четверке защитников вместе с Рафаэлем Вараном. Мартинес коммуницирует лучше, чем любой из его товарищей по оборонительной команде, и его понимание игры также сделало "Юнайтед" намного сильнее и организованнее. Решение Тен Хага посадить на лавку капитана Харри Магуайра и выпустить Мартинеса вместе с Вараном после поражения от "Брентфорда" показало, что тренер доверяет своему бывшему игроку "Аякса", и с тех пор тот отплатил голландцу.

Бывают моменты, когда Мартинесу не хватает роста, и его партнерам по обороне придется компенсировать это, но пятерка защитников "Юнайтед", включая вратаря Давида де Хеа, теперь впервые за многие годы выглядит сплоченной единицей, и это заслуга Мартинеса».