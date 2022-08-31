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    «Реал» без Каземиро: у Анчелотти есть план

    Как королевский клуб заменит главного опорника?

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    Каземиро
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    Каземиро
    Хотите знать, насколько важным был Каземиро для «Реала», пищет автор ESPN Алекс Киркленд? Спросите Луку Модрича и Тони Крооса.
    Две трети самого культового трио полузащитников в современном футболе — приношу свои извинения Серхио Бускетсу, Хави и Андресу Иньесте из «Барселоны» — теперь начнут жизнь без человека, которого Модрич назвал «лучшим телохранителем в мире».

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    • Когда впервые появились сообщения об интересе со стороны «Манчестер Юнайтед», Кроос не мог ждать: он написал Каземиро в 4 часа утра, спрашивая, правда ли это. Позже он опубликовал в Instagram восемь фото, на которых Каземиро, Кроос и Модрич позируют с разными трофеями, с подписью: «В этой комбинации вы не найдете проигрышного финала. Этим все сказано! Я буду скучать. Буду скучать по тебе».

    Каземиро — игрок, который в январе 2013 года прибыл в Мадрид в качестве скромного неизвестного полузащитника, который первоначально должен был играть за резервную команду «Кастилья», — уходит как один из самых титулованных футболистов и второй самый дорогой игрок в истории среди тех, кому исполнилось 30, за 70 млн евро. Только один человек — Пако Хенто в том же «Реале» — выиграл больше Кубков европейских чемпионов.

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    Бразильца будет не хватать на «Бернабеу» после того, как он перешел в «Юнайтед», но, глядя на состав «Реала» и его выступления за последний год, можно предположить, что есть кадры, которые готовы компенсировать его потерю.

    Многолетняя незаменимая фигура

    Семь лет назад, в сезоне 2015/16, Каземиро суждено было стать незаменимым игроком полузащиты «Реала». В том году была следующая конкуренция в насыщенной полузащите: Каземиро, Кроос и Модрич, к которым присоединились Хамес Родригес, Иско и Матео Ковачич, но вскоре стало очевидным — особенно в связи с его отсутствием в домашнем поражении от «Барселоны» со счетом 0:4 в ноябре 2015 года — что только появление бразильца принесло баланс в команду.

    Под руководством Зинедина Зидана триумвират Каземиро-Кроос-Модрич стал неприкасаемым, что совпало с рекордной серией мадридцев из трех побед кряду в Лиге чемпионов. Сезон 2016/17 был для него самым ярким — он забивал впечатляющие голы в ворота «Наполи» и в финале ЛЧ против «Ювентуса», а сезон 2020/21, возможно, был для него самым влиятельным, ведь хавбек даже оказался вторым бомбардиром команды (7 голов) после Карима Бензема (30).

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    • В прошлом сезоне форма Каземиро была более нестабильной, но он все же сделал 230 отборов мяча в Ла Лиге — почти столько же, сколько Кроос (125) и Модрич (123) вместе взятые. Именно после того, как сезон завершился на высоте, с дублем в Ла Лиге и Лиге чемпионов, бразилец впервые задумался об уходе.

    «Я почувствовал, что цикл закончился», — сказал он в 22 августа. «Миссия была выполнена».

    Правильное время для обновления

    К счастью для «Реала», план преемственности уже был готов. На самом деле именно этот план — подписание в июне Орельена Чуамени из «Монако» за 80 млн евро — помог убедить Каземиро сменить обстановку.

    Каземиро, который даже на шесть лет моложе Модрича, был не очень доволен тем, что ему была найдена готовая замена и при этом появилась так быстро. Его пришлось успокаивать во время предсезонного турне клуба по США, когда наставник — или главный дипломат — Карло Анчелотти заверил его, что он по-прежнему остается основным выбором. Однако сомнения уже закрались, и его мнение не могло измениться.

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    • По правде говоря, это было неплохое время с точки зрения мадридцев. «Реал» всегда был проницателен в том, когда нужно избавляться от игроков, и его послужной список по их подписанию тоже неплох: ожидается, что с приходом Чуамени «Сливочные» не будут снова выходить на трансферный рынок, чтобы компенсировать потерю Каземиро. В целом команду будут вести вперед шесть полузащитников: Кроос, Модрич и Чуамени, а также Эдуардо Камавинга, Федерико Вальверде и Дани Себальос.

    «У нас есть много хороших исполнителей, которые могут сыграть на позиции [Каземиро]», — сказал недавно Анчелотти. «Чуамени — один из лучших хавбеков на рынке прямо сейчас. Есть вариант с Кроосом, который может сыграть на этой позиции, как он делал это в мой второй сезон [2014/15] здесь... И у нас есть Камавинга».

    «В отборе Чуамени больше всего похож на Каземиро. Но Кроос также может там играть, если учесть, кто играет вместе с ним».

    Орельен Чуамени
    globallookpress.com

    Чуамени или Камавинга?

    Пока идут собеседования, игра Чуамени в первом матче эпохи после Каземиро — победа «Реала» над «Сельтой» (4:1) в гостях в прошлую субботу — была убедительной. У 22-летнего француза было больше касаний (87), чем у любого футболиста «Реала», и только Вальверде мог сравниться с ним по отбору мяча (9). Он также создал три момента для партнеров.

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    • Роль Чуамени в третьем и четвертом голах мадридцев была примечательна, начав эти атаки с решающих вмешательств на своей половине поля, хотя Анчелотти не спешит задаваться. «Он должен учиться», — заявил итальянец. «Ему нужно лучше действовать позиционно. Но он убедителен как в единоборствах, так и в воздухе, у него хорошие ноги, и он умеет прорываться в чужую штрафную».

    Высказанная Анчелотти мысль о том, что Кроос может отойти в более глубокую позицию, менее убедительна. Немец никогда не выглядел комфортно в роли единственного опорного полузащитника. Во всяком случае, ключ к успеху Каземиро заключался в том, чтобы забрать себе «грязную работу» полузащиты и позволить Кроосу сосредоточиться на том, что у него получается лучше всего: задавать темп с помощью точности его ближних и дальних передач.

    Камавинга еще предстоит доказать свои способности на этой позиции. Примечательно, что в четырех из 13 матчей Ла Лиги в прошлом сезоне он был заменен в перерыве, а его самый запоминающийся вклад в игру в Лиге чемпионов пришлось на появление со скамейки запасных. На сегодня представляется так, что лучше всего французу подходит роль, которая предоставляет больше свободы и требует меньшей позиционной дисциплины.

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    • Одним из решений может быть стремление воспроизвести некоторые качества Каземиро в другом месте на поле, а не попытка заменить его подобным игроком. Вальверде же из опорного полузащитника, которого в нем никто не видел, за последний год вырос в стремительного, неутомимого гибрида правого полузащитника и вингбека, но 24-летний уругваец может сравниться с Каземиро по своему бескомпромиссному настрою и характеру.

    Федерико Вальверде
    globallookpress.com

    Эти двое были близкими друзьями, гордящимися их сходством, основанном на общем опыте, скромности и отсутствии эгоизма: два трудолюбивых отличника, которым пришлось пробиваться из «Кастильи» в первую команду.

    Когда имена Чуамени и Камавинги были названы Каземиро на его прощальной пресс-конференции как представляющие будущее коллектив, он быстро добавил в список и Вальверде. «У "Реала" есть игрок на 10 или 12 лет, легко», — сказал бразилец.

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    • Будущее?

    Перспективы «Реала» зависят от того, насколько хорошо Анчелотти сможет объединить Крооса и Модрича — двух многолетних лидеров средней линии, которую тренер назвал полузащитой «Бермудского треугольника» («мяч там теряется») — с «рок-н-ролльным» поколением Чуамени, Камавинги и Вальверде.

    Следующее испытание состоится в первом домашнем поединке против «Бетиса», а более серьезное испытание предстоит против «Атлетико» 18 сентября. В конце концов, успешная замена Каземиро может сводиться к тому, что три футболиста — Чуамени на той же позиции, Камавинга со скамейки запасных и Вальверде справа — могут внести коллективный вклад.

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