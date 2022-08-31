Время сбрасывать балласт. Должен ли «МЮ» отпустить Криштиану Роналду бесплатно?

Голы Роналду в прошлом сезоне — 24 в 38 матчах — мало что значили, поскольку «Юнайтед» занял шестое место в Премьер-лиге и не смог выиграть хоть какой-то трофей, но плохой сезон, вероятно, был бы намного хуже без вклада 37-летнего футболист, учитывая, что команда играла под руководством трех тренеров и металась от одного кризиса к другому.

Тем не менее, футбол движется быстро, и по мере приближения первой годовщины своего возвращения в «Юнайтед» из «Ювентуса» Роналду стал человеком прошлого. Споры о том, был ли он спасителем «Юнайтед» в прошлом сезоне или магнитом, притягивавшим все невзгоды, будут бушевать еще долго после его второго захода в клуб. Тем не менее, всего за четыре игры Эрика тен Хага на посту тренера стало ясно, что Роналду стал второстепенным игроком, не имеющим никакой очевидной роли, кроме роли недовольного на скамейке запасных.

«Юнайтед» еще предстоит доказать, что они могут жить без голов Роналду — Маркус Рэшфорд, Джейдон Санчо, Энтони Эланга и Антони Марсьяль нужно демонстрировать стабильность в атаке. Подписание Антони из «Аякса» за 95 миллионов евро на этой неделе поможет расширить возможности Тен Хага, но, тем не менее, Роналду остается единственным нападающим в команде, которого действительно можно назвать регулярно забивающим бомбардиром.

Криштиану Роналду globallookpress.com

Теперь Тен Хаг и «Юнайтед» должны изучить общую картину, и она не может включать Роналду и его голы. Еще в 2006 году тогдашний тренер «Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон принял смелое решение продать нападающего Рууда ван Нистелроя в «Реал», несмотря на то, что нидерландский игрок продемонстрировал невероятную стабильность, забив 150 голов в 219 матчах за клуб.

Это был спорный шаг со стороны Фергюсона, но позже он рассказал, что санкционировал уход ван Нистелроя, потому что игрок стал портить атмосферу в раздевалке и, в частности, мешал развитию молодого партнера по команде: Роналду.

«Рууд все время начинал жаловаться [тренеру] Карлошу Кейрошу о Роналду», — написал Фергюсон в своей автобиографии. «В течение всего его последнего сезона в "МЮ" было несколько ссор, но в основном это были конфликты Ван Нистелроя из-за Роналду».

Шестнадцать лет спустя уход Ван Нистелроя и ситуация, в которой сейчас находится «Юнайтед» с Роналду, имеют сходство. Хотя нет никаких сомнений в профессионализме и физической форме Роналду, источники сообщали ESPN в течение нескольких месяцев, что он стал противоречивой фигурой в команде. Его требование высочайших стандартов на тренировочном поле нельзя критиковать, но источники сообщают, что Роналду не может смириться с тем, что «Юнайтед», в который он вернулся, сильно отличается от того, который он покинул, как с точки зрения уровня команды, так и уровня игроков в ней.

Короче говоря, он ожидает, что такие игроки, как Гарри Магуайр и Рэшфорд, будут играть так же, как Рио Фердинанд и Уэйн Руни, и не делает поправок на их очевидные недостатки. Когда в июле стало известно о желании Роналду покинуть «Юнайтед», источник сообщил, что новость была встречена с радостью большинством его партнеров по команде и что Криштиану стал для них «занозой в заднице».

Криштиану Роналду globallookpress.com

Пропуская предсезонный тур «МЮ» по Таиланду и Австралии по «личным причинам», Роналду был на другом конце света, когда Тен Хаг начал работу со своей новой командой, пытаясь создать чувство единства, которого не было в прошлом сезоне. Как только Роналду вернулся в строй, он разозлил своего нового тренера, покинув «Олд Траффорд» в перерыве предсезонного товарищеского матча против «Райо Вальекано».

Затем последовало неудачное выступление в проигранном матче с «Брентфордом» (0:4), когда Роналду был так же виновен в поражении, как и остальные его товарищи по команде. Это был его единственный выход в стартовом составе под руководством Тен Хага — он отыграл все 90 минут — и на данный момент набрал всего 153 минут и не забил ни одного гола в четырех играх этого сезона.

Всего 12 месяцев назад Роналду приветствовали как вернувшегося героя, и теперь он является источником трений в раздевалке и не может предложить своему новому тренеру вескую футбольную причину, чтобы поставить его в стартовый состав. Так почему же он до сих пор на «Олд Траффорд»?

Прежде всего, «Юнайтед» просто не смог найти клуб, который бы его взял. Хотя публичная позиция «МЮ» заключалась в том, что Роналду не продается, источники сообщили, что были предприняты усилия по поиску клуба и что уход португальца из Премьер-лиги устроил бы обе стороны. Тем не менее, учитывая, что контракт на 500 000 фунтов стерлингов в неделю истечет через год, отсутствие интереса к игроку, которому в феврале исполнится 38 лет, неудивительно, хотя «Наполи» и его бывшая команда «Спортинг» интересовались возможным переходом на правах аренды.

Если бы трансфер Роналду был менее дорогим предложением, клубы, несомненно, захотели бы его подписать, так что сейчас «Юнайтед» предстоит принять важное решение.

Криштиану Роналду globallookpress.com

В последние годы «Арсенал» понес финансовый удар, расторгнув контракты Месута Озила и Пьера-Эмерика Обамеянга, а также многих других, чтобы ускорить процесс перестройки, затеянный Микелем Артетой на «Эмирейтс». И теперь, когда он на вершине таблицы АПЛ с захватывающей молодой командой, эти решения начинают окупаться.

Придя к соглашению с Роналду, «Юнайтед» предоставит Тен Хагу такую же возможность избавиться от помехи и продвигать свои собственные планы. Альтернативой было бы оставить его до конца контракта и надеяться, что проблемы исчезнут, но это, вероятно, будет еще более дорогой авантюрой.

С футбольной точки зрения «Юнайтед» может принять только одно решение.