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    Часики тикают. Девять игроков, которым нужно сменить клуб перед ЧМ-2022

    Ряду именитых игроков пора сменить команду, если они не хотят потерять место в составе своих сборных

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    Маркус Рашфорд
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    Маркус Рашфорд
    Еще до старта нового футбольного сезона тренеры клубов АПЛ выражали обеспокоенность по поводу уникального времени проведения чемпионата мира в Катаре в ноябре этого года и его влияния на трансферный рынок.
    «Игроки уже очень сосредоточены на этом чемпионате мира, и это хорошо, потому что они приходят в форму и заботятся о себе, — сказал босс "Челси" Томас Тухель 5 августа. — Это также и плохо, поскольку они сосредоточены на чемпионате мира, а не [на своих клубах]. Я чувствую, что часть из них уже думает о ноябре».

    Неделей позже к ним присоединился главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте. «В каждом сезоне разные цели, в этом сезоне — чемпионат мира», — сказал итальянец. «Многие игроки просят о том, чтобы играть регулярно, чтобы у них было больше игровой практики».

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    • Если судить по недавней «Битве у моста», Тухель и Конте в наши дни редко во многом сходятся во мнениях, так что, возможно, на этот раз нам всем следует обратить на это внимание. До начала чемпионата мира по футболу в Катаре осталось меньше трех месяцев.

    В обычном сезоне, когда международный турнир проходит в июне и июле, в январское трансферное окно игроки пересматривают свои планы на будущее и размышляют о краткосрочных мерах, которые надо принять, по мере того, как борьба за попадание в состав сборной своей страны усиливается.

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    • Некоторые чувствуют, что для них часики тикают громче, чем для других. За неделю до окончания этого трансферного окна игроки не попадающие в основные составы своих команд во всем мире будут взвешивать, сохранять ли терпение и ждать своего шанса или настаивать на трансфере, чтобы сохранить свои мечты о чемпионате мира. Редакция ESPN выделила несколько игроков, которым пришлось столкнуться с катарской головоломкой.

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    Кристиан Пулишич («Челси»/США)

    Тревожные знаки были на виду уже в течение некоторого времени. «Челси» подписал Рахима Стерлинга, чуть не подписал, но упустил Рафинью в «Барселону» и все еще пытается найти как минимум еще двух атакующих игроков, два предложения по Энтони Гордону из «Эвертона» были отклонены, а переговоры о Пьере-Эмерике Обамеянге из «Барселоны» продолжаются.

    То, как все клубы усиливают свои атакующие позиции, особенно после того, как Ромелу Лукаку и Тимо Вернеру разрешили уйти, говорит о том, что Пулишичу предстоит битва за то, чтобы в этом сезоне стать на «Стэмфорд Бридж» кем-то большим, чем просто игроком, который вносит свой вклад.

    Кристиан Пулишич

    Он действительно участвовал в первых двух играх «Челси», но выходил со скамейки запасных, сыграв в общей сложности 30 минут. Конечно, в дальнейшем в сезоне он может набраться практики, учитывая, что он является гарантированным игроком стартового состава для сборной США в ноябре, и есть даже аргумент, что ограниченное игровое время сохранит его свежим для Катара.

    У Пулишича также осталось два года по контракту с «Челси», так что ситуация может быть пересмотрена после турнира или следующим летом, но предложение места в стартовом составе в прогрессивном клубе может понравиться как «синим», так и игроку.

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    • Таким образом, предложение «Манчестер Юнайтед» об аренде Пулишича может изменить правила игры. Еще неизвестно, согласится ли «Челси» позволить ему присоединиться к конкуренту из АПЛ — «Ньюкасл», «Ювентус» и «Атлетико Мадрид» также следят за ситуацией, — но «Юнайтед» может, по крайней мере, предложить европейский футбол без потрясений, связанных с переездом в другую страну за несколько месяцев до чемпионата мира.

    Каллум Хадсон-Одои («Челси»/Англия)

    Хадсон-Одои, еще один вингер, наблюдающий за тем, как клуб ищет игроков на его позицию, находится в том же состоянии, что и Пулишич в «Челси», но испытывает гораздо большее давление с точки зрения места в составе сборной. На самом деле, у 21-летнего футболиста мало шансов попасть в планы сборной Англии, учитывая, что его последний матч за сборную состоялся в ноябре 2019 года.

    Каллум Хадсон-Одои

    Но проблеск надежды для Хадсон-Одои исходит от Гарета Саутгейта, который может выбрать расширенный состав из 26 человек, и известно, что тренер выбирает игроков в хорошей форме, поэтому отличной отрезок в следующие пару месяцев может дать вингеру какую-то надежду. К игроку проявили интерес, среди прочих, «Ньюкасл» и «Астон Вилла», однако «Челси» в настоящее время предпочитает аренду, а не полноценный трансфер.

    Конор Галлахер («Челси»/Англия)

    Галлахер блеснул в аренде в «Кристал Пэлас» в прошлом сезоне и ворвался в основной состав сборной Англии, сыграв четыре матча за сезон, последний из которых пришелся на их финальный на сегодня матч — домашнее поражение от Венгрии со счетом 0:4 в Лиге наций в июне.

    Тем не менее, за места в команде Саутгейта сильная конкуренция, и Галлахер в любом случае является аутсайдером, не говоря уже о том, что он не играет регулярно в «Челси». 22-летний игрок вышел на замену в первых двух матчах Премьер-лиги «Челси», сыграв всего семь минут.

    Конор Галлахер

    «Кристал Пэлас» и «Ньюкасл» входят в число клубов, которые заинтересованы в Галлахере, если он станет доступен, но главному тренеру Томасу Тухелю полузащитник нравится, и ситуация осложняется травмой Н'Голо Канте. Француз был заменен в матче против «Тоттенхэма» (2:2) из-за проблемы с подколенным сухожилием, а длительное его отсутствие на поле сделает «Челси» еще менее склонным к расставанию с Галлахером.

    Маркос Алонсо («Челси»/Испания)

    Алонсо уже несколько месяцев хочет перейти в «Барселону». Непрекращающиеся финансовые проблемы каталонского клуба, а также споры с «Челси» из-за суммы трансфера были основными факторами, способствовавшими этому, но левый защитник также настаивал на трансфере, потому что у него есть реальный шанс попасть в состав сборной Испании на ЧМ в Катаре.

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    • Тренер сборной Испании Луис Энрике не вкючил Маркоса в состав своей команды в ноябре прошлого года, заявив: «Я должен признать, что это несправедливо по отношению к игроку, потому что за свою игру в предыдущих матчах, он заслужил быть в заявке и даже в стартовом составе». Тогда Энрике выбрал Хосе Гайю и Жорди Альбу в качестве своих предпочтительных вариантов левого защитника, а Алонсо боролся за игровое время в «Челси».

    Маркос Алонсо

    Однако после того, как Бен Чилуэлл получил серьезную травму колена, Алонсо стал постоянным игроком во второй половине кампании на «Стэмфорд Бридж» и заработал вызов на матчи сборной Испании в марте и июне. Но возвращение Чилуэлла в строй в сочетании с прибытием Марка Кукурельи из Брайтона за 53 миллиона фунтов стерлингов означает, что 31-летний Алонсо снова окажется на периферии — переезд этим летом жизненно важен для его надежд на поездку в Катар.

    Эден Азар (Реал Мадрид/Бельгия)

    Три года Азара в «Реале» были катастрофой — 28 матчей в стартовом составе в Примере чемпионате, четыре гола и множество травм — но есть признаки того, что удача может повернуться в его сторону как раз вовремя, чтобы он подошел к чемпионату мира в хорошей форме. Проведенная в марте операция по удалению металлической пластины, вставленной в его ногу после перелома лодыжки, впервые за многие годы избавила 31-летнего игрока от боли.

    Эден Азар

    Тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес всегда сохранял веру, несмотря на трудности Азара — в июне он трижды выходил в стартовом составе в Лиге наций, — а в Мадриде Карло Анчелотти намерен более активно использовать Азара в этом году. Его предпочтительное место на левом фланге занято Винисиусом Жуниором, но Анчелотти видит потенциал Эдена в роли «ложной девятки» в качестве дублера Карима Бензема.

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    • «Физически он в порядке», — сказал Анчелотти после того, как Азар помог превратить поражение со счетом 0:1 в победу со счетом 2:1 в первом матче Ла Лиги против «Альмерии». «Я думаю, что он получит игровое время». Азар отчаянно не хотел покидать Мадрид в провалившимся неудачником. В этом сезоне у него будет возможность изменить свою историю, даже если он будет полезной заменой, а не главным героем.

    Маркус Рашфорд («Манчестер Юнайтед»/Англия)

    Проблема Рашфорда не в том, что он не получает достаточно игрового времени, а в том, что он недостаточно хорошо его использует. В прошлом сезоне он сыграл 32 встречи, но не попал в состав сборной Англии перед мартовским матчем сборной, потому что его форма не гарантировала место в составе. Прошло пять месяцев, а проблема все та же.

    Маркус Рашфорд

    24-летний футболист был связан с переходом в «Пари Сен-Жермен», и хотя «Юнайтед» настаивает, что не позволит ему уйти, есть мнение, что смена обстановки может пойти ему на пользу. Он почти наверняка останется на «Олд Траффорд» этим летом, и, поскольку в команде Эрика тен Хага мало других вариантов, он, вероятно, продолжит получать шансы.

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    Он должен как следует постараться, чтобы Саутгейт выбрал его в заявку на чемпионат мира, но сезон начался не очень хорошо как для Рашфорда, так и для «Манчестер Юнайтед».

    Серхио Регилон («Тоттенхэм»/Испания)

    Когда Конте не нужен игрок, тренер обычно ясно дает ему это понять. Регилон, сыгравший за «Тоттенхэм» 67 матчей за два сезона, не участвовал в предсезонном туре клуба по Южной Корее и до сих пор не был включен ни в одну из команд на матчи Премьер-лиги в этом сезоне.

    Серхио Регилон

    Крайние защитники Конте необходимы для его системы 3-4-3, и за место на левом фланге идет борьба между Райаном Сессеньоном и Иваном Перишичем, последний из которых этим летом перебрался из миланского «Интера» в качестве свободного агента. «Шпоры» также планируют на будущее: 19-летний Дестини Удоги прибудет за первоначальные 15 миллионов фунтов стерлингов, прежде чем его отдадут в аренду его бывшему клубу «Удинезе».

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    Регилон был связан слухами с возвращением в Испанию — его последняя игра за сборную состоялась в сентябре, и только регулярные появления на поле могут заставить его вернуться в борьбу за место в составе.

    Янник Вестергор («Лестер»/Дания)

    Переход Вестергора в «Лестер» из «Саутгемптона» не принес ожидаемых игроком плодов. «Лисы» заплатили 15 миллионов фунтов стерлингов, чтобы подписать его прошлым летом, но центральный защитник начал в стартовом составе всего шесть матчей в чемпионате Англии, в то время как он был постоянным игроком старта у «святых».

    На фоне опасений по поводу своего места в стартовом составе сборной Дании, хотя он и сыграл ключевую роль в их выходе в полуфинал Евро-2020 в прошлом году, Янник, как сообщается, был связан с переходом в «Фулхэм». Однако тренер «Лестера» Брендан Роджерс сказал, что Вестергор отверг «возможность ухода» и хочет остаться.

    Янник Вестергор

    «Лестер» на сегодняшний день подписал только одного новичка летом — 32-летнего вратаря Алекса Смитиса, бесплатно перешедшего из «Кардиффа», — и находится под финансовым давлением, чтобы собрать средства за счет продажи игроков, среди которых Уэсли Фофана, Джеймс Мэддисон, Юри Тилеманс и Джейми Варди.

    Аренда датчанина может устроить все заинтересованные стороны, но Вестергору и «Лестеру» может светить безумный и суматошный конец трансферного окна.

    Танги Ндомбеле («Тоттенхэм»/Франция)

    Шансы Ндомбеле на попадание в сборную Франции невелики. Его последний матч за национальную команду пришелся на победу со счетом 2:0 над Казахстаном в квалификации чемпионата мира, и с тех пор он стал не нужен Конте и был отправлен в аренду в «Лион».

    Танги Ндомбеле

    У 25-летнего игрока, безусловно, нет будущего в «Шпорах», пока у руля находится Конте, но проблема с его возможным уходом заключается в решимости «Тоттенхэма» вернуть большую часть 53,8 млн фунтов стерлингов, которые они заплатили «Лиону», чтобы подписать его три года назад.

    «Наполи», похоже, является наиболее вероятным пунктом назначения для него (переход на правах аренды состоялся 19 августа — прим. LiveSport.Ru). Удачный отрезок в Серии А может вернуть его в поле зрения тренера сборной Франции Дидье Дешама, когда тот будет думать о ЧМ в Катаре.

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