Антони, Гакпо или Пулишич. Кем «Манчестер Юнайтед» заменить Роналду

Кристиан Пулишич может переехать со «Стэмфорд Бридж» на «Олд Траффорд»

Матеус Кунья («Атлетико»)

В прошлом сезоне провел 45 матчей, в которых забил семь мячей и сделал пять результативных передач.

Матеус Кунья globallookpress.com

Кунья слабо провел первый сезон в «Атлетико». После яркого периода в берлинской «Герте» от него явно ждали большего. Чаще всего бразилец появлялся на поле со скамейки запасных. И есть подозрение, что по ходу новой кампании ситуация не изменится.

Впрочем, Матеус все равно заслуживает внимания. Это тот случай, когда «МЮ» может получить игрока, который думает не только про атаку, но и готов отрабатывать в отборе. И к тому же, Кунья способен играть на любой позиции в нападении. Под руководством Эрика тен Хага он вполне может стать заметным игроком в АПЛ.

Правда, поговаривают, что «Атлетико» не собирается даже рассматривать предложения от желающих приобрести 23-летнего бразильца.

Антони («Аякс»)

В прошлом сезоне забил 12 мячей и сделал 10 результативных передач в 39-ти матчах.

Антони globallookpress.com

А эта трансферная сага будет продолжаться до упора.

Если бы тен Хаг добавился своего, Антони переехал бы в Манчестер еще несколько недель назад. Несмотря на то, что ему всего 22 года, супер быстрый и техничный вингер уже успел сыграть за сборную Бразилии.

Но при этом пока рано говорить, что Антони заиграет в АПЛ. Бразильцам из чемпионата Нидерландов далеко не всегда удается проявить себя на Туманном Альбионе. Достаточно вспомнить Афонсо Алвеса.

Саша Калайджич («Штутгарт»)

В прошлом сезоне сыграл 19 матчей, забил шесть мячей и сделал один результативный пас.

Саша Калайджич globallookpress.com

Если тен Хагу нужен высокий нападающий, ему стоит обратить внимание на Калайджича (рост — ровно два метра).

Понятно, что не всем болельщикам «МЮ» понравится статистика австрийского форварда. Но, например, в сезоне-2020/21, когда он был в форме, ему удалось забить 16 мячей и сделать шесть ассистов в Бундеслиге. И несмотря на свои габариты, он довольно подвижен.

Коди Гакпо (ПСВ Эйндховен)

Забил 21 гол и сделал 14 результативных передач в 48 матчах в прошлом сезоне.

Коди Гакпо globallookpress.com

Признаться, трудно не восхищаться этим игроком, который в прошлом сезоне вышел явно на новый уровень.

Несмотря на слегка заметную неуклюжесть, Гакпо может запросто накручивать защитников благодаря своей технике. И безусловно, его результативность тоже не может не впечатлять.

Правда, небольшое беспокойство вызывает его блеклая игра в двух матчах с «Лестером» в Лиге конференций. Особенно если рассуждать об этом в контексте его возможного переезда в АПЛ. С другой стороны, не совсем справедливо придавать большое значение всего лишь двум матчам.

Альваро Мората («Атлетико»)

В прошлом сезоне играл на правах аренды за «Ювентус». В 60-ти матчах забил 17 мячей и сделал пять результативных передач.

Альваро Мората globallookpress.com

Несмотря на то, что Морате лишь один раз в своей карьере удалось достичь отметки в 15 забитых мячей за сезон в рамках чемпионата, он может похвастаться впечатляющим послужным списком.

Не секрет, что у Альваро довольно сомнительный статус финишера, но ему все равно удается оставаться популярным среди элитных клубов благодаря своей работе без мяча и характеру. Мората мог бы отлично дополнить атакующую линию «МЮ». Например, его можно легко представить рядом с Маркусом Рэшфордом и Джейдоном Санчо.

Жоау Феликс («Атлетико»)

Забил 10 мячей и сделал пять результативных передач в 39-ти матчах прошлого сезона.

Жоау Феликс globallookpress.com

Феликс — это особый случай. Несмотря на отдельные вспышки, трудно отделаться от мысли, что в другом клубе он может играть в разы ярче и результативнее, чем в «Атлетико», который думает только про оборону.

С учетом того, что у испанцев есть проблемы с финансами, «МЮ» вполне может попробовать приобрести одного из главных игроков в системе Диего Симеоне. Феликс явно способен играть гораздо лучше, в том числе не только в нападении, но и в полузащите.

Впрочем, надо не забывать, что «МЮ» в этом сезоне не будет играть в Лиге чемпионов, а Феликсу вряд ли интересна Лига Европы.

Мауро Икарди («Пари Сен-Жермен»)

В сезоне-2021/22 сыграл 30 матчей и забил пять мячей.

Конечно, трудно представить, что подобное может произойти, но как вариант...Если «МЮ» и согласится на подобную авантюру, то разве что от безысходности.

Хаким Зиеш («Челси»)

В прошлом сезоне забил восемь мячей и сделал шесть результативных передач в 42-х матчах.

Хаким Зиеш globallookpress.com

У Зиеша невероятная левая нога, сумасшедший удар, но все равно трудно сказать, сможет ли он проявить себя в такой непростой команде, как «МЮ».

Как ни странно, Хаким, скорее всего, смог бы классно взаимодействовать с Роналду благодаря своему умению выполнять навесы с фланга, после которых португальцу оставалось бы только попасть мячу.

Зиеш работал под руководством тен Хага в «Аясе», поэтому не надо сильно удивляться, если марокканец продолжит карьеру на «Олд Траффорд».

Мусса Дембеле («Лион»)

Забил 23 гола и сделал пять результативных передач в 37 матчах прошлого сезона.

Дембеле постоянно связывают с переездом в АПЛ. Но пока что он покидал «Лион» только ради «Атлетико». И в Мадриде у него вообще ничего не получилось.

Мусса ярко провел предыдущую кампанию, и с учетом того, что следующим летом он станет свободным агентом, этот трансфер вряд ли станет для «МЮ» проблемой в финансовом плане.

Кристиан Пулишич («Челси»)

В сезоне-2021/22 сыграл 48 матчей, забил 13 мячей и сделал пять результативных передач.

Кристиан Пулишич globallookpress.com

Карьера Пулишича в АПЛ пока далека от совершенства. После перехода в «Челси» американец пока так и не стал игроком основного состава, в том числе из-за травм.

Тем не менее, очевидно, что Пулишич по-прежнему способен прогрессировать, а маркетинговые возможности в его случае могут достигать невероятных масштабов.