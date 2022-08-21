Размер не важен? Требует ли современный футбол высокого роста от центральных защитников?

В боксе есть старая пословица: «Хороший большой боксер всегда победит хорошего маленького боксера», то есть, если все остальные аспекты (талант, возраст, физическая форма и т.д.) равны, более крупный всегда будет побеждать. Традиционно подобные предположения делались и в отношении центральных защитников, причем рост часто считался необходимым условием для эффективной игры на этой позиции.

Да, были и те, кто переломил эту тенденцию. Франко Барези и Фабио Каннаваро, которые оба были ростом 175.2 см, но их часто рассматривали как исключения, поскольку они могли компенсировать недостаток роста другими способами — темпом, упорством, умением читать игру, техническими способностями.

Поэтому, когда «Манчестер Юнайтед» согласился заплатить около 47 млн фунтов стерлингов (56,97 млн. долларов) за центрального защитника «Аякса» Лисандро Мартинеса, рост которого также 175 см, многие засомневались, стоит ли аргентинец таких затрат. Он мог произвести впечатление, играя в Эредивизии, но, возможно, в более атлетичной среде Премьер-лиги его габариты в большей мере окажутся недостатком?

В Twitter насчитывается уже примерно миллион и один спор между теми, кто верит в сказанное выше, и теми, кто утверждает, что на сегодня рост выше 180 см не является настолько важным фактором для центрального защитника, как это, возможно, было раньше.

Мартинес пережил трудные 90 минут в своем дебютном матче против «Брайтона» в Премьер-лиге, но во втором тайме продемонстрировал свой талант владения мячом. МЮ также провалил матч с «Брентфордом», проиграв 0:4, но это была, скорее, неудача всей команды, нежели конкретно одного игрока.

Это говорит о том, что еще слишком рано делать какие-либо окончательные выводы о способностях Мартинеса или его пригодности для этой команды. Итак, если не брать во внимание аргентинца и любые мнения в пользу высокорослых игроков обороны, насколько же важен рост для центрального защитника?

«Если защитник низкорослый, соперники будут немного над ним доминировать», — говорит защитник «Брентфорда» Бен Ми, который при росте 180 см считается вполне низким центральным защитником. «Но я думаю, что в современной игре рост становится все менее важным аспектом. Особенно когда команда играет в три защитника, можно увидеть, как фулбеки вклиниваются в среднюю тройку и спокойно выполняют эту работу. Я думаю, что сейчас гораздо большее значение имеет техника, а темп — это важная составляющая».

Бывший нападающий «Брайтона» Гленн Мюррей согласен с тем, что в современном футболе «стало меньше верховой игры», а рост «сейчас имеет меньшее значение». Но ему интересно, как долго это будет продолжаться. «Неизвестно, как будет развиваться игра», — говорит он. «Соперник может заметить, что все игроки задней линии ниже 180 см и тогда придет к выводу: "Так, тогда я начну покупать центральных нападающих ростом выше 190 см и отправлять мяч в штрафную зону". Все зависит от того, что модно в данный момент. А сейчас, чтобы быть центральным защитником, особенно на высшем уровне, не нужно быть таким большим или физически мощным».

Почему не нужно? «Защита сейчас более технична», — говорит Ми. «Сейчас вратари часто разыгрывают мяч со своими защитниками, а использование длинных передач становится реже». Теперь больше внимания уделяется тому, как защитник умеет играть ногами, нежели его способностям играть на втором этаже.

«Ожидается, что теперь защитники будут больше похожи на игроков полузащиты», — говорит глава отдела футбольных операций «Рединга» Марк Боуэн. «Им будет удобно развивать атаку, получая мяч от вратаря».

Бен Ми globallookpress.com

Есть одна сторона игры, в которой, по словам Ми, все же есть преимущество от высокого роста. Это стандартные положения. «Если вы противостоите гиганту, трудно превзойти его физически. Это, вероятно, единственная часть игры, где высокий рост является главной составляющей в данный момент». Но есть некоторые команды, для которых этот аспект менее важен, что снижает необходимость высокого роста для защитников.

«Всё будет зависеть от того, каков профиль вашей команды. Каков стиль игры», — говорит тренер «Суонси Сити» Энди Парслоу. «Такой команде, как "Манчестер Сити", не нужно сильно переживать о защите при стандартных положениях, потому что большую часть игры они владеют мячом.

Такая команда, вероятно, может позволить себе иметь невысоких игроков, однако она также может попробовать получить выгоду от штрафных, поэтому такие игроки, как Эмерик Лапорт и Рубен Диаш будут полезны при стандартах.

Рубен Диаш globallookpress.com

Так что, безусловно, существует определенный уровень важности для роста, но, возможно, в это в меньшей степени важно для команды, которая гораздо больше нацелена на то, чтобы забивать голы, а не пропускать их со стандартных положений».

Парслоу упоминает «Бернли» Шона Дайча, как одну из тех команд, которым требовались центральные защитники «особого физического профиля» из-за того, как они играли и на что полагались, чтобы набрать очки. Как тогда это сочетается с тем, что Ми был основным центральным защитником команды в течение последних нескольких сезонов?

«Некоторые игроки так нацелены на отбор мяча, что когда они вступают в него, для них в этот момент в мире не существует больше ничего. Только они и мяч, остальное второстепенно», — говорит Парслоу. «Я думаю, Бен Ми — один из тех, кто обладает таким менталитетом и такими качествами. Именно поэтому он может быть на пару сантиметров ниже соперника, но при этом более эффективным».

«Возьмем, к примеру, центрального защитника ПСЖ Серхио Рамоса. Есть игроки крупнее его, но он один из тех, кто идет в отбор, используя все свои возможности. Некоторые игроки, с которыми я работал, были ростом около 2 метров, но при игре в воздухе они были не так хороши, как те, кто был ростом пониже».

В начале карьеры Ми все считали, что из-за своего роста он больше подходит на позицию защитника, чем ту, которую он считал своей самой сильной — роль центрального полузащитника. «Мне никогда не говорили, что я слишком низкий и для меня всегда находилась позиция», — говорит он. «Но если я соперничал с игроком повыше, мне казалось, что из-за моего роста проще было бы перевести меня на позицию левого защитника».

«Всегда бытовало мнение, что центральный защитник должен быть высоким, и я думаю, что более высокий рост для центрального полузащитника был более важен, особенно в низших лигах».

Возможность произвести впечатление в центре поля в конце концов появилась у Ми во время его пребывания в «Бернли» под руководством Дайча. Когда команда переживала трудный период, Дайч попросил Ми выйти на позицию центрального защитника, это все, что ему требовалось. «Я проявил себя в одной игре. Мы выиграли, я выступал против центрального нападающего ростом почти в 2 метра, и это не помешало мне. Я доминировал над ним, и это стало началом моей карьеры на позиции центрбека».

32-летний футболист говорит, что он разработал технику и тактику, которые помогают ему работать с учетом своего роста и составлять план действий на матчи, в которых ему предстоит сойтись с форвардом выше его ростом.

«При подготовке я всегда учитываю в чем именно хорош мой оппонент. Обычно, высокие игроки особо не прыгают, потому что им это и не надо. Так что большую часть времени вы пытаетесь опередить такого оппонента и использовать свое тело, чтобы оказаться выше. Чтобы опередить высокого соперника в борьбе за мяч, нужно отвлечь его внимание, заставить больше двигаться, поскольку такие игроки всегда будут пытаться закрыть вас от мяча».

Ми согласен с Парслоу в том, что агрессия не менее важный аспект игры: «Соперничество. Желание лучше обыграть соперника. Если ты в чем-то уступаешь противнику, тебе нужно превзойти его в другом. Это важно на любой позиции. За исключением самых лучших игроков, ты всегда в чем-то уступаешь, будь то темп, ловкость, сила или мощь. Хорошие игроки всегда пытаются решить проблему, превосходя соперника в других моментах».

Ми рассказывает, что ему часто приходилось сталкиваться с более высокими форвардами, которые удивлялись его способностям игры в воздухе — то, над чем он работал в молодости, развивая силу ног. Но игрок считает, что сейчас это качество уже «менее актуально». «Сейчас важнее иметь сильные ноги, чтобы быстро бегать. Важно развивать особые быстрые мышечные волокна, которые помогают быстрее передвигаться по полю».

«Сейчас много команд, которые любят прессинг, поэтому важным преимуществом является способность быстро менять направление своего движения, чтобы вернуться назад к своим воротам. Особенно сейчас, когда в командах много быстрых игроков, в том числе фланговых, которые любят стремительно перемещаться с мячом по полю. В таком случае способность быстро передвигать ногами будет большим плюсом».

Будучи более физически крепким нападающим, Мюррей может сказать, что предпочел бы играть против невысокого центрального защитника. Но на самом деле, по его словам, они зачастую более подвижны и быстры на земле. «С ними я вряд ли использую свои сильные стороны», — объясняет он. «Они не будут пытаться использовать против меня силу. Они попытаются проскочить передо мной, опередить меня. Я часто сталкивался с тем, что низких защитников труднее прижать. Они пытались опередить меня за счет хорошего чувства момента и отличного прыжка».

«Но все зависит от того, насколько хорошо защитник выполняет свою работу. Я бы попытался надавить на другого центрбека, если бы мой оппонент оказался проворнее меня. Если я чувствую, что доминирую над своим соперником, то стараюсь играть именно в его зоне».

Мюррей вспоминает двух маленьких защитников, которые особенно усложняли ему жизнь (одного из них он пожелал не называть, опасаясь, что игрок может обидеться на то, что его назвали «маленьким»). «Я ненавидел играть против него, потому что он был ловким, быстрым и обладал невероятной прыгучестью для так называемого маленького человека. Он обладал отличным таймингом. Мне приходилось бороться с ним во всех аспектах своей игры».

«Другим игроком был Джеймс Честер — не самый физически сильный игрок, но абсолютно великолепный в воздухе. Все сводится к характеристикам футболиста. Если ты невысокий защитник, особенно центральный, ты должен уметь хорошо прыгать. Ты должен каким-то образом компенсировать недостаток роста».

Один из таких способов противостоять сопернику всей командой. Например, когда «Аякс» Мартинеса столкнулся с дортмундской «Боруссией» в Лиге чемпионов прошлого сезона, защитнику помогал полузащитник, который опускался всякий раз, когда в сторону Эрлинга Холанна ростом 193 см делалась длинная передача. Это мешало нападающему и предоставляло Мартинесу больше времени и пространства в воздухе.

«Это то, что я бы делал постоянно», — говорит Ми. «Когда ты сталкиваешься с хорошими игроками в воздухе, нужно звать центрального хавбека. В борьбе за позицию оппонент отводит свое внимание от мяча и тебе легче вступить в отбор».

Боуэн провел несколько лет в качестве помощника тренера Марка Хьюза в сборной Уэльса, «Блэкберн Роверс», «Манчестер Сити», «Фулхэме», КПР и «Сток Сити», а также в «Рединге» и «Уимблдоне». Он считает, что хотя в наши дни центральным хавбекам не так часто надо выигрывать воздушные дуэли, рост остается ключевым фактором.

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«Вы должны иметь больше других полезных качеств, если не обладаете высоким ростом», — говорит Боуэн. «Важно хорошо читать игру. Если игрок атлетичен, мощный, сильный и обладает высоким ростом, он может проделать то, чего не получится сделать игроку невысокого роста».

Бывший защитник Норвича и Чарльтона недолго играл в одной команде со Стивом Брюсом и говорит, что нынешний тренер Вест Брома использовал особую тактику при борьбе за высокие мячи: «Когда мяч разыгрывался вперед и нападающие собирались пробить головой, он громко кричал, как будто находился прямо за ними: Мой мяч!».

Боуэн признает, что рост не является определяющим фактором, и более низкие игроки развивают другие качества, которые позволяют им конкурировать. Однако он все же считает, что рост по-прежнему является одной из главных вещей, на которые обращают внимание тренеры и менеджеры, когда их скауты представляют им игрока.

Харри Магуайр globallookpress.com

«Если футболист большой, сильный, мощный и быстрый, то он действительно привлекает внимание. Я гарантирую вам, что многие тренеры и рекрутеры, которые заходят в интернет, просматривая профили игроков, первым делом они смотрят, насколько кандидат высокий. Возможно, они делают это не сознательно, но я уверяю вас, первое, на что вы посмотрите, если вы не знаете игрока, а вам каждый день представляют варианты, это насколько он большой».

Так, если бы Боуэну представили более низкого центрального защитника, он бы сразу исключил его? «Нет, вы бы никогда так не поступили. Вы бы посмотрели футболиста, но на уровне подсознания еще до начала просмотра, в глубине души, восприняли бы небольшой рост игрока, как недостаток. Нет смысла пытаться скрыть это — я думаю, это факт».

Отвечая на тот же вопрос, Мюррей сказал, что без высокого роста игрок должен быть исключительным во всем остальном. «Если кто-то выделяется более низким ростом на позиции центрального защитника, то в современной игре меня это не отпугнет. Но я считаю, что тогда другие качества должны перевешивать».

Мюррей добавил, что акцент должен делаться не на размере, а на том, чтобы команда играла в соответствии с сильными сторонами этого человека. «Посмотрите на Гарри Магуайра. У него было трудное время в Манчестер Юнайтед, и он архетипический центральный защитник — сильный физически, высокий, доминирующий. Но он не очень вписывается в стиль игры команды. Вы можете поставить любого игрока на любую позицию, но если вы не будете использовать его сильные стороны, то он не сможет показать свою самую сильную игру».

И все же, насколько важен рост для центрального защитника в современной игре? «Он важен, но, возможно, не так, как раньше. Очень важно иметь в команде высоких игроков», — говорит Парслоу. «Так что да, рост имеет значение. Но с качественными полями и футболом, основанным на владении мячом, в современной игре рост центральных защитников — хотя это все еще желательная характеристика — уже не так важен по сравнению с другими футбольными способностями.

Хотя, если у вас есть возможность иметь центрального защитника ростом в 195 см, который отлично владеет мячом, то это будет более выгодно, чем иметь такого же хорошего центрбека, но ростом в 160 см».

Значит, хороший большой все равно победит хорошего маленького. Пусть дебаты продолжаются.