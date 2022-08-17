Премия Дарвина. Глупое удаление Нуньеса ставит под угрозу надежды «Ливерпуля» на титул

Измученные травмами мерсисайдцы уже отстают отна четыре очка, и теперь им предстоит несколько сложных недель без единственного полноценного центрального нападающего.

Справедливости ради стоит сказать, что Дарвин Нуньес не так представлял свой большой вечер на «Энфилде», и уж точно не так ее представляли себе его Юрген Клопп и «Ливерпуль». Домашний дебют уругвайца, его первый выход в стартовом составе в Премьер-лиге, длился всего 57 минут и закончился позорной красной карточкой на глазах у фанатского сектора.

Когда мы говорили о том, что Нуньес оказал большое влияние на «Ливерпуль», мы не предполагали, что оно выразится в виде удара, нанесенного по подбородку Йоакима Андерсена, защитника «Кристал Пэлас», который был расплющен очевидным и ошеломляюще глупым ударом головы нападающего «красных».

Юрген Клопп и Дарвин Нуньес globallookpress.com

Недисциплинированность Нуньеса дорого обошлась «Ливерпулю» в тот вечер, поскольку они с трудом довели дело до ничьей 1:1, а это означает, что впервые за десятилетие им не удалось выиграть ни в одной из первых двух игр сезона Премьер-лиги. Могло быть и хуже: они проигрывали в один мяч к моменту удаления, и если бы не великолепие Луиса Диаса или не поздний промах Уилфрида Заа, им бы пришлось пережить первое домашнее поражение в лиге за 17 месяцев.

Впоследствии Клопп заявил, что он «гордится» реакцией своей оставшейся в меньшинстве команды, и сказал, что поговорит со своим новичком, стоимостью в 64 миллиона фунтов стерлингов (76 миллионов долларов) о его безумном поступке. Какой бы ни была провокация со стороны Андерсена — а она была относительно незначительной, учитывая видеонарезки, циркулирующие в социальных сетях, — такой реакции не может быть оправдания, особенно при работающей системе VAR и рефери Поле Тирни, который, к тому же, смотрел прямо на инцидент.

Как Нуньеса довели до удаления

Неосмотрительность Нуньеса дорого обойдется ему, и это будет еще дороже стоить «Ливерпулю». Теперь он пропустит три игры из-за дисквалификации, начиная с выезда в следующий понедельник в гости к «Манчестер Юнайтед», и в то время, когда ресурсы команды Клоппа и так же уже истощены, что вызывает тревогу, это была головная боль, которую он не мог себе позволить.

«Потому что у нас нет другого нападающего», — ответил Клопп, когда его спросили, почему он выбрал Нуньеса в стартовом составе против «Пэлас». Он улыбался, произнося реплику, но говорил правду. Поскольку Диогу Жота и Роберто Фирмино выбыли из строя из-за травм, Нуньес должен был играть. Даже Алекс Окслейд-Чемберлен, которого в прошлом время от времени использовали в качестве центрального нападающего (выходило довольно неуклюже), получил травму.

Две игры нового сезона, а состав «Ливерпуля» уже трещит по швам. В настоящее время у них выбыло из строя 10 игроков первой команды, а еще двое — Джо Гомес и Джордан Хендерсон — были признаны подходящими только для места на скамейке запасных в матче против «Пэлас» из-за незначительных повреждений.

Дарвин Нуньес globallookpress.com

Фирмино и Жоэль Матип пали последними, Матип сообщил о травме паха перед тренировкой в пятницу, из-за которой, по словам Клоппа, он не сможет пропустить около двух недель, а Фирмино столкнулся с пока неизвестной проблемой на выходных.

«Я никогда не знал такой недели», — сказал Клопп на послематчевой пресс-конференции в понедельник. «Честно говоря, такое ощущение, что нас прокляли! Каждый день кто-то не мог тренироваться по самым безумным причинам». Таким образом, глупость Нуньеса была последним, в чем он нуждался, хотя на этот раз он может порадоваться календарю, который дает его команде целую неделю на подготовку к игре с «Юнайтед».

Он надеется, что у Фирмино, по крайней мере, будет шанс вернуться за это время, но Матипа не будет, Жота восстановится еще через пару недель, а Окслейд-Чемберлен, Тьяго Алькантара, Ибраима Конате и Кертис Джонс все еще проходят медицинские процедуры. Даже резервный вратарь Куивин Келлехер, подписанный летом Калвин Рэмзи и 17-летний талант Кайде Гордон травмированы.

Все это усугубляет проблему, которая усилит призывы к «Ливерпулю» искать пути решения своих проблем на трансферном рынке. Новость о том, что «Вулверхэмптон» договорился о подписании Матеуса Нунеса, полузащитника «Спортинга», который недавно был связан с «красными», была тяжело принята болельщиками.

Юрген Клопп и Дарвин Нуньес globallookpress.com

Клопп настаивает на том, что «Ливерпуль» не будет делать покупок в панике, и мы должны поверить ему на слово, но это было тревожным началом сезона, которое уже заставило их отстать от «Манчестер Сити», что добавляет дополнительного давления перед этой поездкой на «Олд Траффорд» на следующей неделе.

Если проиграешь там, самому кризисному клубу лиги, — ножи точно будут наготове. К сожалению, это цена успеха, а стандарты, установленные «Ливерпулем» в последние годы, таковы, что любая неудача, даже если это пара результатов чуть ниже обычного — вызовет неприятные разговоры.

Их работа сейчас состоит в том, чтобы утихомирить эту болтовню, а это можно сделать только за счет побед и убедительных выступлений. А пока им придется добиться этого без Нуньеса.

Новичок наверняка извлечет урок из своей ошибки и почти наверняка станет важным игроком «Ливерпуля» в ближайшие месяцы и годы, но его глупость принесла его команде и его тренеру несколько трудных недель.