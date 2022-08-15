Ошибки Де Хеа дорого обходятся «МЮ», но подходит ли он стилю игры тен Хага?

Ошибка испанца в эпизоде с первым голом была жалкой, неким помрачением. Но именно роль, которую он сыграл во втором голе «Пчел» в этой разгромном матче, должна больше беспокоить главного тренера «Красных Дьяволов».

Де Хеа признал свою ошибку, когда впоследствии вышел к прессе. «Может быть, мне нужно лучше читать игру и пробивать дальше», — сказал он Sky Sports.

«Я пытался отпасовать, когда не должен был этого делать на Кристиана [Эриксена]. Но, конечно, мы всегда стараемся выходить из обороны через пас, мы всегда пытаемся владеть мячом. Но иногда, как сегодня, они персонально прессингуют по всему полю. Мне следует читать игру лучше».

Проблема Де Хеа в том, что ему 31 год, и за последнее десятилетие он сыграл почти 500 поединков за «Манчестер Юнайтед». Его игра давно зарекомендовала себя и была успешной. Она просто никогда не включала как положительную сторону игру в пас.

Сравните его точность передач с точностью передач вратарей двух лучших команд английской Премьер-лиги. Бразильский дуэт Эдерсона и Алиссона точно отдали 85% и 84% своих пасов в АПЛ соответственно. Показатель Де Хеа составляет всего 62 процента.

Это не потому, что он так сильно уступает, когда дело доходит до выполнения простых пасов. Несоответствие в значительной степени можно объяснить тем фактом, что на протяжении большей части своей карьеры он даже не пытался делать эти передачи, а гораздо чаще нацеливался далеко вперед.

По иронии судьбы, тен Хаг хотел, чтобы он играл в длинный пас в Брентфорде, но только после того, как вытянет соперника к своим воротам. «Мы сказали: "поманите их себе и делайте длинные забросы". Мы вытянули их на себя. Пространство было высоким, и нам пришлось выбрать этот вариант. Это то, чего мы не могли сделать».

Рулевой манкунианцев добавил: «Они следовали моим инструкциям, но принимали неправильные решения». С Де Хеа, будь то короткая или длинная передача, принятие решений, равно как и технические требования его роли, станет для него проблемой в текущем сезоне.

Беспокойство для «МЮ» заключается в том, что он плохо адаптируется к этому стилю игры.

Испанцу и раньше предлагали изменить свою игру. Луи ван Гал, предыдущий голландский тренер на «Олд Траффорд», хотел, чтобы тот лучше играл при владении мячом. Его тренер вратарей Франс Хук пересмотрел методы тренировок в клубе, интегрируя вратарей в игру команды гораздо больше, чем раньше.

Хук считает, что для голкиперов нормально проводить около 50% тренировок подальше от полевых футболистов. Он стремился изменить это, увеличив интегрированные тренировки до 90 процентов. Хук предполагал, что Де Хеа сопротивляется этому.

«Если вы привыкли делать что-то определенным образом на протяжении всей своей карьеры, и таким образом вы стали вратарем "Манчестер Юнайтед", а потом оказываетесь в новых обстоятельствах, то будете задаваться вопросом, что я делаю и почему я это делаю», — говорил он Sky Sports.

«Могу сказать, что вратарям это не понравилось. Это было совершенно не то, к чему они привыкли. Я был очень упрям, потому что для меня имело значение только одно — прогресс в игре. Проблема заключалась в том, что изолированная практика не всегда улучшала их игру, а даже ухудшала ее».

Игра Де Хеа в пас развивалась с течением времени. В свой первый сезон в «Манчестер Юнайтед» он сделал 56 процентов точных передач. При ван Гале этот показатель вырос до 64 процентов. Тен Хаг захочет, чтобы он был выше, и в последних двух матчах были признаки этого.

Но были и ошибки — реакция испанца на них будет важна.

В матче с «Брайтоном» его точность пасов составляла более 80 процентов — не так уж и далеко от уровня Эдерсона — и в «Брентфорде» он начинал в похожем стиле. Тот пас на Эриксена на 18-й минуте стал его четвертой короткой передачей в поединке. Его процент точных пасов снова вырос до 80 процентов.

Но после этой ошибки Де Хеа вернулся к типичным для себя действиям. За следующие 40 минут он сделал только одну короткую передачу, предпочитая длинные забросы для минимизации риска. Только один из его длинных пасов нашел партнера по команде. Его показатель успешных передач в итоге упал до 56 процентов.

«У вас может быть план, но мы выбросили его в мусорное ведро», — резюмировал тен Хаг.

Карта пасов Де Хеа skysports

Когда Пеп Гвардиола возглавил «Манчестер Сити», его первым серьезным решением стала смена вратаря. Он считал, что Джо Харт не подходит для того стиля игры, который он хотел видеть в своей команде. Это был спорный шаг и не имел мгновенного успеха.

«Требования игры меняют то, что мы хотим от вратаря», — говорил Хук. Сможет ли вратарь «Манчестер Юнайтед» соответствовать этим требованиям? «Это начало», — заявил Де Хеа. «Нам есть чему поучиться». И это мягко говоря.