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    АПЛ: Итоги 2-го тура

    На туманном Альбионе снова сенсационные результаты. Команды английской Премьер-лиги провели матчи 2-го игрового дня.

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    «Манчестер Сити» vs «Борнмут»
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    «Манчестер Сити» vs «Борнмут»
    Двоевластие в АПЛ: на троне пытаются закрепиться «Манчестер Сити» и «Арсенал». «Ливерпуль» во второй раз спасается от очередного провала. «Манчестер Юнайтед» терпит бедствие.

    Чемпионская игра

    «Манчестер Сити» может быть доволен. «Небесно-голубые» берут очки, а главный конкурент «Ливерпуль» — их теряет.

    Итак, МС вышел на 1 место после двух стартовых побед в английском чемпионате. Во 2-м туре чемпионы обыграли «Борнмут» (4:0).

    Календарь и таблица АПЛ

    В составе победителей мячи забивали Гюндоган, Де Брёйне и Фоден. Плюс автогол от Лерма на 79-й минуте встречи. Ранее команда Хосеп Гвардиолы обыграла «Вест Хэм» со счётом 2:0.

    Хосеп Гвардиола
    globallookpress.com

    После 2-х туров АПЛ только две команды сохранили свои ворота на замке. Это «Ман Сити» и «Ньюкасл». «Сороки» сначала выиграли у «Ноттингем Фореста» (2:0), а затем сыграли вничью с «Брайтоном» (0:0).

    Вернёмся к чемпиону. Компанию «Сити» на верху турнирной таблицы составляет лондонский «Арсенал».

    Канониры также заработали 6 очков в стартовых матчах. Во 2-м туре «оружейники» взяли вверх над «Лестером» (4:2).

    Битва Лондона

    «Челси» и «Тоттенхэм» устроили настоящую бойню на «Стэмфорд Бридж». Оба клуба заявили о намерении стать лучшими в Лондоне. Яркая битва завершилась вничью (2:2)

    «Аристократы» дважды выходили вперёд. В составе «Челси» голы забили Калиду Кулибали и Рис Джеймс.

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    • У «шпор» сравнивали Пьер-Эмиль Хёйбьерг и Гарри Кейн.

    После финального свистка наставников лондонских клубов Антонио Конте и Томаса Тухеля пришлось растаскивать у кромки поля.

    Спасение «Ливерпуля»

    Серебряный призёр АПЛ — «Ливерпуль» на старте сезона забуксовал. Мерсисайдцы второй раз спасаются от поражения. И это в матчах с соперниками ниже классом.

    После спасительных 2:2 в гостевой игре против «Фулхэма», футболисты Юргена Клоппа ушли от футбольного позора в поединке с «Кристал Пэлас» (1:1).

    Вильфрид Заа вывел «стекольщиков» вперёд на 32-й минуте встречи. «Красные» ответили взятием ворот в исполнении Луис Диаса на 61-й минуте.

    Юрген Клопп
    globallookpress.com

    В следующем матче чемпионата Англии «Ливерпулю» не сможет помочь Дарвин Нуньес. Футболист получил красную карточку в поединке с «Кристал Пэласом».

    Крах «красных дьяволов»

    Старт хуже некуда. Падение вниз по турнирной таблице терпит именитый «Манчестер Юнайтед». Команда на последнем месте АПЛ.

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    • «Красные дьяволы» за два матча пропустили 6 голов. У МЮ как известно сейчас проблемы в обороне. Линия защиты команды нуждается в усилении. Это и доказали стартовые матчи с клубами среднего уровня.

    МЮ потерпел два поражения: сначала от «Брайтона» (1:2), а затем от «Брентфорда» (0:4).

    Тур 3-й

    Главная битва 3-го тура чемпионата Англии, конечно же между МЮ и «Ливерпулем». Афиша громкая, но учитывая неудачный старт команд, это будет сражение за первую победу в сезоне. Она Манчестеру и Ливерпулю нужна как глоток свежего воздуха.

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    Лидер АПЛ «Ман Сити» попытается первым распечатать ворота «Ньюкасла». А «Арсенал» взять дежурные 3 очка в поединке против «Борнмута».

    Все прогнозы на АПЛ

    Ну а «Тоттенхэм» примет «Вулверхэмптон», «Челси» отправится в гости к «Лидсу».

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