Отечественный ММА-рынок переполнен бойцами, чей потенциал давно перерос внутренние промоушены и зарубежные организации второго эшелона. Представляем 7 бойцов из России, кто мог бы изрядно пошуметь в UFC

Братья Туменовы

Биберт Туменов превратил ACA в свой личный бенефис.  Серия из шести побед, пять финишей. Рауш Манфио до встречи с Бибертом никогда не был в нокауте, но «Охотник за головами» снес его без шансов. Павел Гордеев считался непробиваемым — Туменов нокаутировал и его.

Александр Грозин и вовсе не продержался даже раунда.  При этом Биберт мастер спорта по боксу.  Это не тот случай, когда ударка в ММА держится на любительском уровне.  Сейчас он дерется в легком весе, стабильно делает вес и не получает серьезных повреждений.

Именно в 70 кг Биберт смотрится ярче всего.  Уровень ACA он перерос окончательно.  В топ-15 легковесов UFC много удобных для него соперников.  Тех, кто попытается размениваться с «Охотником за головами» в стойке, ждет участь Манфио, Грозина и остальных.

Альберт Туменов
Его брат Альберт Туменов свой путь в UFC уже проходил (5 побед и 3 поражения).  Вернувшись из-за океана в Россию, «Эйнштейн» набил серию из семи выигрышей и стал чемпионом ACA в полусреднем весе.  Да, год назад уступил Абубакару Вагаеву, но тут же закрыл поражение нокаутом в бою с Винисиусом Крузом.

В десяти последних боях у Альберта 8 побед.  Он все еще быстр и е опасен в стартовых отрезках.  Полусредний вес UFC сейчас переполнен звездами, но Туменов-старший заслужил, как минимум, шанс подраться с кем-то из претендентов на попадание в топ-15.

Магомедрасул Гасанов

Дмитрий Арышев vs. Магомедрасул Гасанов | Dmitriy Aryshev vs.Magomedrasul Gasanov | ACA 190

Гасанов дерется в среднем весе ACA и последний раз проигрывал в 2015 году.  С тех пор 17 побед подряд, 6 защит чемпионского пояса, победа в Гран-при.  Последний выход — юбилейный ACA 200, где Гасанов уверенно переработал Альберта Туменова.  Главная проблема дагестанца в том, что он слишком прагматичен.

Магомедрасул выходит и делает работу.  Борьба, контроль, минимум риска, максимум эффективности.  В АСА приговор для оппонентов, для UFC скучный стиль и низкие рейтинги просмотров.

Хотя если вспомнить, как долго там терпели Белала Мухаммада, а потом и вовсе довели его до титульника, то почему тогда не дать возможность проявить себя и россиянину?  Ему не хватает зрелищных финишей, но Хабиб Нурмагомедов еще год назад называл Гасанова лучшим средневесом России.

Тому же Чимаеву дать трудный бой Магомедрасул способен уже сейчас.  Вопрос лишь в том, дадут ли ему контракт.  Очередной топовый боец из СНГ — большая проблема для UFC.

Усман Нурмагомедов

Усман Нурмагомедов
Усман зачистил легкий вес PFL так же методично, как старшие братья UFC. Пол Хьюз дважды пытался его перебоксировать и оба раза остался ни с чем. Александр Шаблий считался серьезной проверкой на прочность, но Усман сломал его план без особых усилий.

Альфи Дэвис обещал удивить, в итоге уснул в третьем раунде от удушающего.  При этом Нурмагомедова все еще продолжают критиковать: скучно, прагматично, нет накала и страстей.  Но 15 досрочных побед в 21-м бою явно говорят об обратном.

Он прибавил в стойке, научился лучше чувствовать дистанцию и перестал пропускать на разменах.  Это уже не тот Усман, которого потряс Хьюз в первом бою.  Тем временем, Ислам Махачев ушел в полусредний вес, место на вершине легкого дивизиона освободилось.

Усман идеально вписывается в этот пазл.  Ему 27 лет, он чемпион PFL и Bellator, у него ни единого поражения в карьере.  Если не сейчас переходить в UFC, то когда?

Эдуард Вартанян

Эдуард Вартанян
Вартанян выиграл Гран-при ACA, получил миллион долларов, отказался от крупнейшего контракта в истории российских ММА и уехал покорять Америку.  Год попыток, тренировок в США, переговоров с матчмейкерами.  Итог — предложение выступить на Претендентской серии Даны Уайта.

Для парня, который зачистил легкий вес АСА, такое предложение звучало, как оскорбление.  Вартанян вернулся в Россию и без особых проблем побил Дамира Исмагулова в кикбоксинге.  Экс-боец топ-15 легкого веса UFC выглядел блекло, и Эдуард заслуженно одолел его по очкам.

Затем была победа над Юсуфом Раисовым на турнире ACB JJ по борьбе.  Последние результаты говорят о том, Вартанян универсален.  Он силен в стойке, хорошо защищается от борьбы, может финишировать.  Ему 33 года, но потолка он не достиг.

Даже в топ-5 легкого веса UFC Вартанян, как минимум, не затеряется на фоне Оливейры и Гейджи.  Правда, подписывать очередного топа из России лучшая лига мира явно не спешит.

Юсуф Раисов

Юсуф Раисов
Раисов долгое время был известен, как парень, который проиграл Вартаняну в полуфинале Гран-при АСА.  Остановка врачом после второго раунда — не самое приятное воспоминание.  Но далее боец набрал впечатляющий ход, и 2025-й Юсуф закрыл очень громко.

Он нокаутировал Артема Резникова в реванше на ACA 183 уже в первом раунде.  Далее россиянин неплохо проявил себя на ACB JJ в Бразилии.  Раисов вышел против Ренато Мойкано, действующего бойца UFC, представителя топ-10 легкого веса.

Юсуф выиграл схватку решением, тем самым заявив о себе, как о новой грозной силе в легком весе.  При этом ему всего 30 лет, он всегда заряжен на рубки и яркие размены.

В легком весе UFC сейчас происходит смена поколений.  Гейджи, Гамроту и Оливейре уже за 35, Махачев теперь выступает в полусреднем весе. Раисов, как и Вартанян, мог бы освежить дивизион, подарив далеко один зрелищный бой.

Мехди Байдулаев

Mehdi Baydulaev vs.Magomed Bibulatov | ACA 180

Байдулаев очень не проигрывает в ACA.  На его счету десять побед подряд с 2021 года.  Он прошел Жилберто Диаса, Маркоса Родригеса и Магомеда Бибулатова.  За последние 5 лет зарекомендовал себя, как один из лучших бойцов в мире в легчайшей категории.

Проблемы были только со сгонкой веса — Байдулаев периодически срывал поединки.  Последний выход в полулегком весе показал, что Мехди конкурентоспособен и на дивизион выше.

Он выиграл у Родригеса решением судей, а преимущество в партере было просто колоссальным.  При этом родной дивизион Байдулаева именно легчайший.  Именно там он выглядит максимально мощно физически и именно там наиболее лучшие шансы проявить себя.

Легко с Байдулаевым не было бы никому: ни Петру Яну, ни Двалишвили, ни Умару Нурмагомедову.  В полулегком весе UFC дагестанец сходу может зацепиться за топ-10.  В легчайшем с учетом навыком и габаритов и вовсе следующий претендент на титул.