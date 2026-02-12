Отечественный ММА-рынок переполнен бойцами, чей потенциал давно перерос внутренние промоушены и зарубежные организации второго эшелона. Представляем 7 бойцов из России, кто мог бы изрядно пошуметь в UFC

Братья Туменовы

Биберт Туменов превратил ACA в свой личный бенефис. Серия из шести побед, пять финишей. Рауш Манфио до встречи с Бибертом никогда не был в нокауте, но «Охотник за головами» снес его без шансов. Павел Гордеев считался непробиваемым — Туменов нокаутировал и его.

Александр Грозин и вовсе не продержался даже раунда. При этом Биберт мастер спорта по боксу. Это не тот случай, когда ударка в ММА держится на любительском уровне. Сейчас он дерется в легком весе, стабильно делает вес и не получает серьезных повреждений.

Именно в 70 кг Биберт смотрится ярче всего. Уровень ACA он перерос окончательно. В топ-15 легковесов UFC много удобных для него соперников. Тех, кто попытается размениваться с «Охотником за головами» в стойке, ждет участь Манфио, Грозина и остальных.

Альберт Туменов globallookpress.com

Его брат Альберт Туменов свой путь в UFC уже проходил (5 побед и 3 поражения). Вернувшись из-за океана в Россию, «Эйнштейн» набил серию из семи выигрышей и стал чемпионом ACA в полусреднем весе. Да, год назад уступил Абубакару Вагаеву, но тут же закрыл поражение нокаутом в бою с Винисиусом Крузом.

В десяти последних боях у Альберта 8 побед. Он все еще быстр и е опасен в стартовых отрезках. Полусредний вес UFC сейчас переполнен звездами, но Туменов-старший заслужил, как минимум, шанс подраться с кем-то из претендентов на попадание в топ-15.

Магомедрасул Гасанов

Дмитрий Арышев vs. Магомедрасул Гасанов | Dmitriy Aryshev vs.Magomedrasul Gasanov | ACA 190

Гасанов дерется в среднем весе ACA и последний раз проигрывал в 2015 году. С тех пор 17 побед подряд, 6 защит чемпионского пояса, победа в Гран-при. Последний выход — юбилейный ACA 200, где Гасанов уверенно переработал Альберта Туменова. Главная проблема дагестанца в том, что он слишком прагматичен.

Магомедрасул выходит и делает работу. Борьба, контроль, минимум риска, максимум эффективности. В АСА приговор для оппонентов, для UFC скучный стиль и низкие рейтинги просмотров.

Хотя если вспомнить, как долго там терпели Белала Мухаммада, а потом и вовсе довели его до титульника, то почему тогда не дать возможность проявить себя и россиянину? Ему не хватает зрелищных финишей, но Хабиб Нурмагомедов еще год назад называл Гасанова лучшим средневесом России.

Тому же Чимаеву дать трудный бой Магомедрасул способен уже сейчас. Вопрос лишь в том, дадут ли ему контракт. Очередной топовый боец из СНГ — большая проблема для UFC.

Усман Нурмагомедов

Усман Нурмагомедов globallookpress.com

Усман зачистил легкий вес PFL так же методично, как старшие братья UFC. Пол Хьюз дважды пытался его перебоксировать и оба раза остался ни с чем. Александр Шаблий считался серьезной проверкой на прочность, но Усман сломал его план без особых усилий.

Альфи Дэвис обещал удивить, в итоге уснул в третьем раунде от удушающего. При этом Нурмагомедова все еще продолжают критиковать: скучно, прагматично, нет накала и страстей. Но 15 досрочных побед в 21-м бою явно говорят об обратном.

Он прибавил в стойке, научился лучше чувствовать дистанцию и перестал пропускать на разменах. Это уже не тот Усман, которого потряс Хьюз в первом бою. Тем временем, Ислам Махачев ушел в полусредний вес, место на вершине легкого дивизиона освободилось.

Усман идеально вписывается в этот пазл. Ему 27 лет, он чемпион PFL и Bellator, у него ни единого поражения в карьере. Если не сейчас переходить в UFC, то когда?

Эдуард Вартанян

Эдуард Вартанян globallookpress.com

Вартанян выиграл Гран-при ACA, получил миллион долларов, отказался от крупнейшего контракта в истории российских ММА и уехал покорять Америку. Год попыток, тренировок в США, переговоров с матчмейкерами. Итог — предложение выступить на Претендентской серии Даны Уайта.

Для парня, который зачистил легкий вес АСА, такое предложение звучало, как оскорбление. Вартанян вернулся в Россию и без особых проблем побил Дамира Исмагулова в кикбоксинге. Экс-боец топ-15 легкого веса UFC выглядел блекло, и Эдуард заслуженно одолел его по очкам.

Затем была победа над Юсуфом Раисовым на турнире ACB JJ по борьбе. Последние результаты говорят о том, Вартанян универсален. Он силен в стойке, хорошо защищается от борьбы, может финишировать. Ему 33 года, но потолка он не достиг.

Даже в топ-5 легкого веса UFC Вартанян, как минимум, не затеряется на фоне Оливейры и Гейджи. Правда, подписывать очередного топа из России лучшая лига мира явно не спешит.

Юсуф Раисов

Юсуф Раисов globallookpress.com

Раисов долгое время был известен, как парень, который проиграл Вартаняну в полуфинале Гран-при АСА. Остановка врачом после второго раунда — не самое приятное воспоминание. Но далее боец набрал впечатляющий ход, и 2025-й Юсуф закрыл очень громко.

Он нокаутировал Артема Резникова в реванше на ACA 183 уже в первом раунде. Далее россиянин неплохо проявил себя на ACB JJ в Бразилии. Раисов вышел против Ренато Мойкано, действующего бойца UFC, представителя топ-10 легкого веса.

Юсуф выиграл схватку решением, тем самым заявив о себе, как о новой грозной силе в легком весе. При этом ему всего 30 лет, он всегда заряжен на рубки и яркие размены.

В легком весе UFC сейчас происходит смена поколений. Гейджи, Гамроту и Оливейре уже за 35, Махачев теперь выступает в полусреднем весе. Раисов, как и Вартанян, мог бы освежить дивизион, подарив далеко один зрелищный бой.

Мехди Байдулаев

Mehdi Baydulaev vs.Magomed Bibulatov | ACA 180

Байдулаев очень не проигрывает в ACA. На его счету десять побед подряд с 2021 года. Он прошел Жилберто Диаса, Маркоса Родригеса и Магомеда Бибулатова. За последние 5 лет зарекомендовал себя, как один из лучших бойцов в мире в легчайшей категории.

Проблемы были только со сгонкой веса — Байдулаев периодически срывал поединки. Последний выход в полулегком весе показал, что Мехди конкурентоспособен и на дивизион выше.

Он выиграл у Родригеса решением судей, а преимущество в партере было просто колоссальным. При этом родной дивизион Байдулаева именно легчайший. Именно там он выглядит максимально мощно физически и именно там наиболее лучшие шансы проявить себя.

Легко с Байдулаевым не было бы никому: ни Петру Яну, ни Двалишвили, ни Умару Нурмагомедову. В полулегком весе UFC дагестанец сходу может зацепиться за топ-10. В легчайшем с учетом навыком и габаритов и вовсе следующий претендент на титул.