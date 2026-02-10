Владислав ПрусаковВладислав ПрусаковРедактор раздела Бои LiveSport.RuПодписаться в ТелеграмеПодписаться+

Еще два года назад бразильский тяжеловес Жаилтон Алмейда считался главным открытием тяжелого дивизиона UFC. Его сравнивали с Хабибом Нурмагомедовым и прочили бой за титул. Но сегодня, после череды неудач, карьера повисла на волоске

Падение с вершины

Восхождение бразильца было стремительным и эффектным. Жаилтон Алмейда ярко ворвался в тяжелый вес UFC, одержав 6 досрочных побед подряд.

Каждый его бой заканчивался либо сабмишном, либо нокаутом, часто в первом раунде.  За доминирующую борьбу и уверенность его прозвали «бразильским Хабибом».  В нем видели будущего претендента на пояс в тяжелом весе.

Однако иллюзия непобедимости развеялась в марте 2024 года.  В бою с Кертисом Блэйдсом Алмейда доминировал в первом раунде, но во втором пропустил серию локтей в голову и рухнул в нокаут.  Это было первое, но отнюдь не последнее разочарование.

Бразилец попытался реабилитироваться, быстро победив Александра Романова и Сергея Спивака.  Эти триумфы вернули ему шестую строчку рейтинга и надежду.  Но они лишь отсрочили неизбежное падение с вершины.

В октябре 2025 года Жаилтон получил шанс вернуться в чемпионскую гонку, выйдя в октагон против Александра Волкова.  Это был его звездный час, который превратился в провал.  Алмейда проиграл раздельным решением, не сумев впечатлить судей одним лишь контролем в партере.

Апофеозом неудач стал бой в прошлые выходные.  Алмейда, будучи в топ-6 рейтинге тяжелого веса, встретился со вчерашним дебютантом Ризваном Куниевым.  Матчмейкеры дали ему идеальный шанс отыграться.  Но бразилец им не воспользовался.

Очередное поражение поставило жирный крест на статусе претендента.  Теперь о титульных боях для Жаилтона не может быть и речи.

Провал в Лас-Вегасе: как Куниев разоблачил Алмейду

Все ожидали, что на минувшем UFC Vegas 113 Жаилтон снова замучает соперника на земле, как делал это раньше.  Однако с первых секунд стало ясно, что его вновь ждет тяжелое испытание.

Коронное оружие бразильца оказалось полностью бесполезным.  Ризван Куниев продемонстрировал идеальную защиту от тейкдаунов.  Все 8 попыток Алмейды пройти в ноги были легко отбиты.

Оказавшись вынужденным драться в стойке, Жаилтон выглядел потерянным и беспомощным.  Он раз за разом пропускал удары, не находя ответа на комбинации россиянина.  Движения стали тяжелыми, а атаки предсказуемыми.

Отчаявшись, бразилец начал искать грязные приемы.  В клинчах он неоднократно хватал Куниева за перчатки, пытаясь сковать его действия.  Но и эти уловки не принесли преимущества, а лишь вызвали предупреждение от рефери.

Три раунда боя превратились в медленное, но неумолимое разоблачение.  Алмейда не мог ни повалить соперника, ни перебить его на средней дистанции.  Он просто проигрывал в каждом аспекте смешанных единоборств.

В итоге судьи единогласно отдали победу Ризвану Куниеву.  Это был не просто проигрыш, а демонстрация того, что у Алмейды нет плана «Б», когда его борьба не работает.  Итого, 3 три поражения за 5 последних поединков.

UFC разочаровался в бразильце

Еще после поражения от Волкова Алмейда пытался оправдаться.  Он заявил, что его засудили, не оценив контроль в партере.  Бразилец даже намекнул, что национальность сыграла против него в глазах публики и медиа в ОАЭ.

Однако эти заявления потеряли весь вес после боя с Куниевым.UFC дал ему второй шанс исправить впечатление, поставив в пару с новичком.  И Алмейда его провалил с треском, не показав ничего нового.

Реакция фанатов была мгновенной и жесткой.  В социальных сетях развернулась настоящая кампания с требованием уволить бразильца из лиги.  Жаилтона обвиняли в том, что он рушит всю зрелищность в ММА.

«UFC нужно уволить Алмейду, все его бои скучные», — писали разочарованные болельщики.  «Этот парень полный отстой в этом виде спорта.  Он не любит драться», — добавили они.

Теперь дороги Алмейды и Куниева разошлись кардинально.  Победа вывела россиянина в топ-10 и сделала его потенциальным участником титульной гонки.  Ризвана ждут новые интересные вызовы и карьерный рост.

А вот будущее Алмейды выглядит туманно.  Он остался просто бойцом уровня топ-10, но UFC вряд ли будет делать на него ставки.  Слишком уж нестабильны результаты в последнее время и слишком скучны его бои для тяжелого дивизиона.

Стиль, построенный на одном инструменте, оказался разгадан.  В современных реалиях одного контроля в партере недостаточно, особенно в погоне за чемпионством.  Приговор карьере Жаилтона на топ-уровне уже вынесен.  Осталось лишь дождаться официального вердикта от промоушена.