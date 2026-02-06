Владислав ПрусаковВладислав ПрусаковРедактор раздела Бои LiveSport.RuПодписаться в ТелеграмеПодписаться+

Бахрам Муртазалиев за последние 3 года закрепил за собой репутацию настоящего «Бугимена» первого среднего дивизиона в боксе. С ним отказывались драться многие топы, и очередной бой с малоизвестным середняком Джошем Келли выглядел для россиянина легкой прогулкой. Однако в ринге в минувшие выходные случился громкий апсет

Стремительный взлет и неожиданное падение

Российский боксер за два года Бахрам Муртазалиев стремительно ворвался в элиту первого среднего веса.  Его карьера долгое время развивалась по восходящей траектории, обещая скорое появление новой звезды.

На европейском уровне он уверенно разбирал одного соперника за другим, демонстрируя впечатляющую мощь и волю к победе.  В апреле 2024 года ему выпал шанс побороться за вакантный титул IBF в бою против опытного немца Джека Калкейя.

Этот поединок стал настоящим испытанием на прочность.  Первую половину противостояния инициативой владел местный боец, который выглядел свежее и активнее.  Однако Муртазалиев проявил характер и невероятный бойцовский интеллект.

Он пережил сложные раунды, а когда Калкей начал сдавать, пошел в атаку.  В 11-м отрезке россиянин устроил настоящий разгром, отправив немца в тяжелый нокаут и завоевав чемпионский пояс.

Следующим соперником Бахрама стал Тим Цзю, считавшийся большим фаворитом их поединка.  Но Муртазалиев всех удивил.  Он полностью доминировал в ринге, четыре раза отправив визави в нокдаун за три раунда и одержав громкую досрочную победу.

После этого Бахрам выглядел настоящей грозой дивизиона.  Его сила, выносливость и умение держать удары пугали потенциальных соперников.  Казалось, перед нами новый доминирующий чемпион, способный на многое.  Российский бокс обрел новую надежду.

Однако за этим взлетом последовал долгий простой в 15 месяцев.  Найти желающих выйти на ринг против грозного россиянина оказалось непросто.  И когда соперник нашелся, карьера Муртазалиева неожиданно обрела иной виток и резко откатилась назад.

Тактический провал в Ньюкасле

Bakhram Murtazaliev vs.Josh Kelly | Fight Highlights

В минувшие выходные в Ньюкасле состоялась вторая защита титула.  Соперником Бахрама был британский середняк Джош Келли, которого большинство экспертов считали очевидным аутсайдером.  Но с первых же минут поединка стало ясно, что бой пошел не по плану чемпиона.

Келли сразу взял инициативу в свои руки благодаря превосходству в скорости.  Он постоянно двигался, не давая Муртазалиеву удобно себя чувствовать на средней и дальней дистанции.

В четвертом раунде произошел ключевой момент.  Муртазалиев, провалившись в атаке, пропустил встречный джеб и оказался в нокдауне.  Это разозлило чемпиона, но не помогло переломить ход боя.

Он стал еще более предсказуемым, начав бездумно гнаться за нокаутом, напоминая Тима Цзю в их очном бою.  Тактический план россиянина провалился.  Вместо того чтобы работать по корпусу и замедлять подвижного оппонента, Муртазалиев бил только в голову, и мимо.

Келли легко читал эти атаки и наказывал точными контрударами.  В углу Муртазалиева также не могли предложить ничего дельного.  Единственный яркий момент чемпиона случился в девятом раунде.

Короткий левый хук отправил Келли на настил ринга.  Однако британец быстро пришел в себя и сразу вернулся к своей тактике.  Он вновь взял контроль над поединком, грамотно сбивая темп россиянина клинчами и вязкой борьбой у канатов.

За 12 отрезков Муртазалиев выбросил всего 93 удара при точности в 21%.  Для сравнения, в бою с Цзю было 67 попаданий за 3 раунда.  Итогом стала первая профессиональная неудача за 24 поединка: поражение решением большинства судей с разницей в один балл и потеря титула IBF.

Бессмысленная апелляция и долгий путь обратно на вершину

Сразу после боя команда Муртазалиева объявила о намерении оспорить результат.  Они подали апелляцию в IBF с требованием незамедлительного реванша с Келли, сославшись на спорное судейство.  В частности, не устроила оценка 10:10 в последнем раунде.

Однако после драки кулаками не машут.  Оснований для победы Келли предостаточно.  Он провел умный и техничный бой, полностью использовав свои преимущества.  Британец оказался быстрее, подвижнее и тактически гибче, что и принесло ему заслуженный успех.

Быстрый реванш маловероятен по нескольким причинам.  Промоутерская компания Келли уже строит другие планы, рассматривая бои с более статусными и известными боксерами вроде Конора Бенна или Себастьяна Фундоры.  Новый чемпион стал выгодным активом, поэтому им не станут рисковать без веских причин.

Ситуацию осложняет и состав дивизиона.  В первом среднем весе сейчас много талантливых бойцов с корнями из России и стран СНГ.  Помимо самого Муртазалиева в топ-15 по разным версиям входят, Магомед Курбанов, Павел Сосулин, Сергей Богачук, Тим Цзю, его младший брат Никита Цзю, Авзалбек Куранбаев и Исраил Мадримов.

Боксерским ассоциациям невыгодно, чтобы титул ходил по кругу среди спортсменов из одного региона.  Им важны глобальные звезды и крупные рынки, такие как США или Великобритания.  Поэтому Муртазалиев, потеряв пояс, сразу откатился в конец очереди претендентов.

Теперь ему предстоит долгий путь обратно.  Нужно одержать несколько убедительных побед над рейтинговыми соперниками, чтобы снова заслужить право на титульный бой.  На это уйдет примерно 2-3 года, учитывая уровень конкуренции в дивизионе.

Шанс стать мировой звездой, который так ярко вспыхнул после побед над Калкейем и Цзю, для Бахрама Муртазалиева, увы, уплыл.  Чемпионство россиянина закончилось так же стремительно, как и начиналось.