Бахрам Муртазалиев за последние 3 года закрепил за собой репутацию настоящего «Бугимена» первого среднего дивизиона в боксе. С ним отказывались драться многие топы, и очередной бой с малоизвестным середняком Джошем Келли выглядел для россиянина легкой прогулкой. Однако в ринге в минувшие выходные случился громкий апсет

Стремительный взлет и неожиданное падение

Российский боксер за два года Бахрам Муртазалиев стремительно ворвался в элиту первого среднего веса. Его карьера долгое время развивалась по восходящей траектории, обещая скорое появление новой звезды.

На европейском уровне он уверенно разбирал одного соперника за другим, демонстрируя впечатляющую мощь и волю к победе. В апреле 2024 года ему выпал шанс побороться за вакантный титул IBF в бою против опытного немца Джека Калкейя.

Этот поединок стал настоящим испытанием на прочность. Первую половину противостояния инициативой владел местный боец, который выглядел свежее и активнее. Однако Муртазалиев проявил характер и невероятный бойцовский интеллект.

Он пережил сложные раунды, а когда Калкей начал сдавать, пошел в атаку. В 11-м отрезке россиянин устроил настоящий разгром, отправив немца в тяжелый нокаут и завоевав чемпионский пояс.

Бахрам Муртазалиев против Джека Калкейя globallookpress.com

Следующим соперником Бахрама стал Тим Цзю, считавшийся большим фаворитом их поединка. Но Муртазалиев всех удивил. Он полностью доминировал в ринге, четыре раза отправив визави в нокдаун за три раунда и одержав громкую досрочную победу.

После этого Бахрам выглядел настоящей грозой дивизиона. Его сила, выносливость и умение держать удары пугали потенциальных соперников. Казалось, перед нами новый доминирующий чемпион, способный на многое. Российский бокс обрел новую надежду.

Однако за этим взлетом последовал долгий простой в 15 месяцев. Найти желающих выйти на ринг против грозного россиянина оказалось непросто. И когда соперник нашелся, карьера Муртазалиева неожиданно обрела иной виток и резко откатилась назад.

Тактический провал в Ньюкасле

Bakhram Murtazaliev vs.Josh Kelly | Fight Highlights

В минувшие выходные в Ньюкасле состоялась вторая защита титула. Соперником Бахрама был британский середняк Джош Келли, которого большинство экспертов считали очевидным аутсайдером. Но с первых же минут поединка стало ясно, что бой пошел не по плану чемпиона.

Келли сразу взял инициативу в свои руки благодаря превосходству в скорости. Он постоянно двигался, не давая Муртазалиеву удобно себя чувствовать на средней и дальней дистанции.

В четвертом раунде произошел ключевой момент. Муртазалиев, провалившись в атаке, пропустил встречный джеб и оказался в нокдауне. Это разозлило чемпиона, но не помогло переломить ход боя.

Он стал еще более предсказуемым, начав бездумно гнаться за нокаутом, напоминая Тима Цзю в их очном бою. Тактический план россиянина провалился. Вместо того чтобы работать по корпусу и замедлять подвижного оппонента, Муртазалиев бил только в голову, и мимо.

Келли легко читал эти атаки и наказывал точными контрударами. В углу Муртазалиева также не могли предложить ничего дельного. Единственный яркий момент чемпиона случился в девятом раунде.

Короткий левый хук отправил Келли на настил ринга. Однако британец быстро пришел в себя и сразу вернулся к своей тактике. Он вновь взял контроль над поединком, грамотно сбивая темп россиянина клинчами и вязкой борьбой у канатов.

За 12 отрезков Муртазалиев выбросил всего 93 удара при точности в 21%. Для сравнения, в бою с Цзю было 67 попаданий за 3 раунда. Итогом стала первая профессиональная неудача за 24 поединка: поражение решением большинства судей с разницей в один балл и потеря титула IBF.

Бессмысленная апелляция и долгий путь обратно на вершину

Бахрам Муртазалиев globallookpress.com

Сразу после боя команда Муртазалиева объявила о намерении оспорить результат. Они подали апелляцию в IBF с требованием незамедлительного реванша с Келли, сославшись на спорное судейство. В частности, не устроила оценка 10:10 в последнем раунде.

Однако после драки кулаками не машут. Оснований для победы Келли предостаточно. Он провел умный и техничный бой, полностью использовав свои преимущества. Британец оказался быстрее, подвижнее и тактически гибче, что и принесло ему заслуженный успех.

Быстрый реванш маловероятен по нескольким причинам. Промоутерская компания Келли уже строит другие планы, рассматривая бои с более статусными и известными боксерами вроде Конора Бенна или Себастьяна Фундоры. Новый чемпион стал выгодным активом, поэтому им не станут рисковать без веских причин.

Ситуацию осложняет и состав дивизиона. В первом среднем весе сейчас много талантливых бойцов с корнями из России и стран СНГ. Помимо самого Муртазалиева в топ-15 по разным версиям входят, Магомед Курбанов, Павел Сосулин, Сергей Богачук, Тим Цзю, его младший брат Никита Цзю, Авзалбек Куранбаев и Исраил Мадримов.

Боксерским ассоциациям невыгодно, чтобы титул ходил по кругу среди спортсменов из одного региона. Им важны глобальные звезды и крупные рынки, такие как США или Великобритания. Поэтому Муртазалиев, потеряв пояс, сразу откатился в конец очереди претендентов.

Теперь ему предстоит долгий путь обратно. Нужно одержать несколько убедительных побед над рейтинговыми соперниками, чтобы снова заслужить право на титульный бой. На это уйдет примерно 2-3 года, учитывая уровень конкуренции в дивизионе.

Шанс стать мировой звездой, который так ярко вспыхнул после побед над Калкейем и Цзю, для Бахрама Муртазалиева, увы, уплыл. Чемпионство россиянина закончилось так же стремительно, как и начиналось.