Первая неделя месяца станет настоящим праздником для поклонников смешанных единоборств. С 6-8 февраля пройдут сразу турнира: АСА 200, PFL и UFC Vegas 113. Рассказываем о самых ярких боях грядущего уикенда

Юбилейный АСА 200: «Эйнштейн» против Гасанова

6 февраля в Москве состоится турнир ACA 200. Кард лишился нескольких звезд из-за травм, но главные события сохранились. Центральным поединком вечера станет титульный бой в среднем весе, который может стать прощальным для обладателя титула.

Доминирующий чемпион Магомедрасул Гасанов выйдет на свою шестую защиту пояса. Он не знает поражений уже больше десяти лет, одержав за это время 16 побед подряд. В августе прошлого года Гасанов уверенно финишировал Дмитрия Арышева во втором раунде, подтвердив свой статус.

В этот раз его соперником станет экс-чемпион АСА в полусреднем весе Альберт Туменов, который решил подняться в категорию выше после проигрыша по очкам Абубакару Вагаеву. Ту неудачу Альберт закрыл досрочной победой над Винисиусом Крузом, но другого исхода в бою с оппонентом, замыкающим рейтинг, кабардино-балкарцу фанаты не простили бы.

В грядущей битве Гасанов выглядит безоговорочным фаворитом. Универсальный стиль и умение навязывать свою борьбу являются главными его преимуществами. Однако у Туменова всегда есть шанс на лаки-панч, который может перевернуть ход любого боя.

Дмитрий Арышев vs. Магомедрасул Гасанов

В со-главном событии вечера чемпион наилегчайшего веса Азамат Пшуков встретится с Анатолием Кондратьевым. Обладатель пояса идет на серии из четырех побед, а в последнем поединке выиграл сабмишном у Курбана Гаджиева.

Претендент Кондратьев занимает третью строчку рейтинга лиги. Свой титульный шанс он заработал, также выстроив серию из четырех побед подряд. В декабре 2024 года Анатолий сенсационно нокаутировал бывшего чемпиона Азамата Керефова. Оба бойца пребывают в хорошей форме, так что их очный поединок вполне может продлиться все 5 раундов.

Еще одним украшением вечера станет противостояние в легком весе. Второй номер рейтинга Биберт Туменов встретится с Александром Грозиным, который занимает девятую строчку. Оба являются ярко выраженными ударниками.

Туменов не знает поражений с марта 2021 года, одержав пять побед подряд. В августе в предыдущей встрече он эффектно нокаутировал Павла Гордеева. Грозин же в своем последнем бою в декабре также одержал досрочную победу, разобрав в стойке бразильца Фелипе Фроеса.

Встреча двух таких панчеров вряд ли продлится все отведенное время. Туменов, вероятно, будет работать первым номером в погоне за нокаутом. Так что зрителей почти гарантированно ждет яркая рубка.

Титульные бои PFL в Дубае

Усман Нурмагомедов против Пола Хьюза globallookpress.com

7 февраля внимание мир ММА переключится на Дубай, где пройдет турнир лиги PFL. В рамках ивента состоятся сразу два чемпионских поединка с участием российских бойцов. Главной звездой шоу является непобежденный Усман Нурмагомедов.

Чемпиону PFL в легком весе предстоит очередная защита титула. Его соперником станет британец Альфи Дэвис, неожиданно выигравший Гран-при лиги в прошлом году, одолев в финале по очкам Гаджи Рабаданова, одноклубника Нурмагомедова.

Усман большой фаворит в этой битве. Он ни разу не проигрывал за всю карьеру и ранее дважды в 2025 году переиграл по очкам неуступчивого ирландца Пола Хьюза. Однако в тех боях дагестанец пропускал много ударов, что дает Дэвису и фанатам определенную интригу.

В со-главном событии вечера Рамазан Курамагомедов и Шамиль Мусаев определят чемпиона в полусреднем весе. Оба бойца ранее не потерпели ни единого поражения в карьере.

Курамагомедов известен, как последний чемпион Bellator, в своем дивизионе. Он взял титул в июне 2024 года, победив Джейсона Джексона решением судей и с тех пор не проводил боев. Его сильной стороной является грэпплинг — 6 побед сабмишном в ММА говорят сами за себя.

Шамиль, в свою очередь, был победителем Гран-при PFL в 2024 году. В финале он нокаутировал Магомеда Умалатова, после чего также не выходил в октагон. Мусаев обладает внушительной ударной мощью и способен завершить бой одним ударом в любой момент. И Рамазану следует быть максимально внимательным, особенно при разменах вблизи.

Два россиянина подерутся на UFC в Лас-Вегасе

Марио Баутиста globallookpress.com

В ночь с 7 на 8 февраля пройдет турнир UFC Vegas 113. Главным событием ивента станет бой в легчайшем весе между Марио Баутистой и Винисиусом Оливейрой. Парни занимают девятую строчку и 11-ю позиции в рейтинге.

У Баутисты прервалась впечатляющая серия из восьми побед в октябре. Тогда американец уступил единогласным решением судей экс-претенденту на титул Умару Нурмагомедову. Оливейра, напротив, выиграл все 4 боя в UFC, в последний раз уверенно переиграв по очкам Кайлера Филлипса. Ввиду большей универсальности Марио, пожалуй, фаворит в данном противостоянии.

Однако соперник у него не самый простой. Да, Оливейра не лучшим образом оснащен технически и выдыхается после экватора. Зато у него нестандартный арсенал ударов и существенное преимущество в габаритах.

В основном карде состоится бой в тяжелом весе с участием россиянина. Вчерашний дебютант Ризван Куниев получил второго подряд топового соперника. В июне прошлого года он уступил раздельным решением представителю топ-5 Кертису Блэйдсу в конкурентном бою.

Теперь его ждет встреча с опасным бразильским грэпплером Жаилтоном Алмейдой, который вышел на замену травмированному Райану Спэнну. Латиноамериканец в последнем бою в октябре проиграл раздельным решением Александру Волкову. До этого он нокаутировал Сергея Спивака, уступил досрочно Блэйдсу, хотя ранее шел на серии из шести побед.

Для Куниева это шанс ворваться в элиту дивизиона, так как Жаилтон замыкает топ-5. Вопрос только в том, сможет ли Ризван постоянно защищаться от борьбы Алмейды, доставившей немало проблем всем топам дивизиона.

Жаилтон Алмейда globallookpress.com

В предварительном карде UFC Vegas 113 пройдет еще один поединок в легчайшем весе с участием очередного россиянина Саида Нурмагомедова, для которого поражение может стать фатальным.

В последних двух боях он проиграл единогласным решением Винисиусу Оливейре и Брайсу Митчеллу, и теперь находится на грани увольнения. Его соперник Джавид Башарат также находится в сложной ситуации, имея серию из двух поражений подряд.

В феврале 2025 года он был нокаутирован Рикки Симоном в первом раунде, а чуть ранее уступил по очкам Айманну Захаби. Обоим бойцам позарез нужна победа, чтобы сохранить место в UFC. Сложившаяся ситуация делает поединок нервным и непредсказуемым.