В ночь с 31 января на 1 февраля состоялся турнир UFC 325. В главном событии вечера в полулегком весе Александр Волкановски защитил титул чемпиона, победив в реванше единогласным решением судей Диего Лопеса

Результаты боев предварительного карда

1. Билли Элекана в полутяжелом весе победил Джуниора Тафу удушающим приемом во втором раунде

2. Кэм Роустон в среднем весе победил Коди Брандэйджа техническим нокаутом во втором раунде

3. Джейкоб Малкун в среднем весе победил Торреза Финни единогласным решением судей

4. Джонатан Микаллеф в полусреднем весе победил Обана Эллиота удушающим приемом во втором раунде

5. Каан Офли в полулегком весе победил Йи Жа решением большинства судей

6. Дом Мар Фан в легком весе победил Санг Ук Кима единогласным решением судей

7. Кеичиро Накамура в полулегком весе победил Себастьяна Жалая нокаутом в третьем раунде

8. Лоуренс Луи в легчайшем весе победил Сулангрангбо раздельным решением судей.

UFC 325: Волкановски vs Лопес — Слова после боя

Бои основного карда

Открывал основной кард турнира поединок в легком весе между Куилланом Салкиллдом и Джейми Малларки. Парни накануне встречи пребывали в разной форме. Салкиллд шел без поражений в UFC, а его оппонент регулярно чередовал победы с неудачами.

С самого начала встречи Куинлан ожидаемо взял инициативу в свои руки. После вязкой работы в клинче он уже на третьей минуте первого раунда эффектно бросил оппонента на канвас.

Малларки пытался сопротивляться, и даже пару раз при позиционной борьбе оказывался сверху, но ненадолго. Салкиллд быстро вернулся в доминирующее положение, вышел за спину и закрыл удушающий прием.

Эта победа стала для Куиллана 11-й подряд в карьере и четвертой в UFC. По окончании поединка австралиец обратился к руководству лиги с просьбой дать ему следующего оппонента из топ-15.

От очередного боя в тяжелом весе между Тайем Туивасой и Таллисоном Тейшейрой (12-м и 14-м номерами рейтинга) фанаты ожидали яркой развязки. Однако поединок сложился совершенно иначе.

Тейшейра с первых секунд сделал ставку на борьбу, успешно переведя Туивасу в партер. Австралиец большую часть первого раунда провел под давлением бразильца, не сумев продемонстрировать свою ударную мощь в стойке. Второй отрезок повторил сценарий первого, хотя Таллисон даже был близок к досрочной победе.

В третьем раунде Туивасе, наконец, удалось несколько раз потрясти соперника, но сил на добивание уже не осталось. Вместо финального штурма зрители увидели, как уставший Тай повис на Тейшейре в клинче. Судьи единогласно отдали поединок бразильскому бойцу, для которого это первая победа решением в карьере.

Для Туивасы это поражение стало уже шестым подряд, что ставит крест на его будущем в UFC. Сам Тейшейра, несмотря на победу, также не впечатлил руководство лиги.

Маурисио Руффи против Рафаэля Физиева globallookpress.com

Одним из главных разочарований ивента стало выступление Рафаэля Физиева, девятого номера ростера легковесов. Его соперником стал, замыкающий топ-15, Маурисио Руффи.

Первый раунд прошел в относительно равной борьбе, где Физиев навязывал свой фирменный агрессивный стиль. Он гонял соперника по октагону, активно работал с финтами и в целом владел инициативой.

Руффи действовал осторожно, пристреливаясь и изучая оппонента, и к концу пятиминутки уже начал попадать. Второй раунд стал для Физиева роковым. Руффи, подобрав нужную дистанцию, стал чаще встречать визави точными прямыми.

В одном из эпизодов Рафаэль пропустил правый оверхенд и оказался в нокдауне. Последовавшее добивание бразильца оказалось лишь формальностью, и рефери остановил бой. Данное поражение стало для Физиева четвертым в последних пяти поединках.

Хукер и Лопес остались ни с чем

Бенуа Сен-Дени против Дэна Хукера globallookpress.com

В со-главном бою вечера встретились Дэн Хукер и Бенуа Сен-Дени. Парни располагались накануне встречи на шестой и восьмой позициях в рейтинге легкого дивизиона. Тактику француза можно было понять сразу.

Бенуа прямолинейно пошел с ударами в корпус, используя их для сближения с противником и стараясь перевести бой в партер. Хукер поначалу грамотно защищался, контратаковал и угрожал удушающими приемами в позиции снизу, но Сен-Дени ша за шагом обходил его защиту.

Уже в первом раунде ему удалось немного разбить соперника и измотать физически. Во втором отрезке Сен-Дени продолжил прессинг. Съев ряд неприятных попаданий в стойке, «Бог войны» в силовой манере проборол новозеландца у сетки и вновь перевел его в партер, после чего вышел на треугольник.

Хукер проявил невероятную стойкость, сумев выбраться из почти безвыходного положения. Однако это лишь отсрочило развязку. Француз обрушил на голову оппонента град ударов в гранд-энд-паунде. Дэн уже ничего не мог противопоставить напору противника, и рефери остановил бой за считанные секунды до конца второго раунда.

Главным событием турнира UFC 325 стал титульный реванш в полулегком весе. Чемпион дивизиона Александр Волкановски вновь встретился со вторым номером рейтинга Диего Лопесом, у которого была возможность отыграться за прошлое поражение.

Однако 37-летний австралиец вновь показал, что его класс и тактический интеллект по-прежнему находятся на недосягаемом уровне. Бой с первых минут пошел по сценарию Волкановски.

Чемпион мастерски контролировал дистанцию, работал джебом и точными сериями, не позволяя Лопесу к себе подобраться. Бразилец выглядел блекло и не мог найти способ взломать оборону австралийца.

Даже в моменты, когда Диего удавалось достать соперника, чемпион моментально восстанавливался и возвращал себе преимущество. В пятом раунде претенденту был нужен только нокаут, но Александр хладнокровно свел его попытки досрочной победы на нет, успешно переведя Диего вниз и засушив бой в партере вплоть до финального свистка.

Судьи единогласно встали на сторону Волкановски, что не вызвало никаких вопросов. Очередная победа стала для австралийца восьмой в титульных боях UFC в полулегком весе и позволила ему сравняться по количеству защит с легендарным Жозе Альдо.