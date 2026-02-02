В ночь с 31 января на 1 февраля состоялся турнир UFC 325. В главном событии вечера в полулегком весе Александр Волкановски защитил титул чемпиона, победив в реванше единогласным решением судей Диего Лопеса
Результаты боев предварительного карда
1. Билли Элекана в полутяжелом весе победил Джуниора Тафу удушающим приемом во втором раунде
2. Кэм Роустон в среднем весе победил Коди Брандэйджа техническим нокаутом во втором раунде
3. Джейкоб Малкун в среднем весе победил Торреза Финни единогласным решением судей
4. Джонатан Микаллеф в полусреднем весе победил Обана Эллиота удушающим приемом во втором раунде
5. Каан Офли в полулегком весе победил Йи Жа решением большинства судей
6. Дом Мар Фан в легком весе победил Санг Ук Кима единогласным решением судей
7. Кеичиро Накамура в полулегком весе победил Себастьяна Жалая нокаутом в третьем раунде
8. Лоуренс Луи в легчайшем весе победил Сулангрангбо раздельным решением судей.
Бои основного карда
Открывал основной кард турнира поединок в легком весе между Куилланом Салкиллдом и Джейми Малларки. Парни накануне встречи пребывали в разной форме. Салкиллд шел без поражений в UFC, а его оппонент регулярно чередовал победы с неудачами.
С самого начала встречи Куинлан ожидаемо взял инициативу в свои руки. После вязкой работы в клинче он уже на третьей минуте первого раунда эффектно бросил оппонента на канвас.
Малларки пытался сопротивляться, и даже пару раз при позиционной борьбе оказывался сверху, но ненадолго. Салкиллд быстро вернулся в доминирующее положение, вышел за спину и закрыл удушающий прием.
Эта победа стала для Куиллана 11-й подряд в карьере и четвертой в UFC. По окончании поединка австралиец обратился к руководству лиги с просьбой дать ему следующего оппонента из топ-15.
От очередного боя в тяжелом весе между Тайем Туивасой и Таллисоном Тейшейрой (12-м и 14-м номерами рейтинга) фанаты ожидали яркой развязки. Однако поединок сложился совершенно иначе.
Тейшейра с первых секунд сделал ставку на борьбу, успешно переведя Туивасу в партер. Австралиец большую часть первого раунда провел под давлением бразильца, не сумев продемонстрировать свою ударную мощь в стойке. Второй отрезок повторил сценарий первого, хотя Таллисон даже был близок к досрочной победе.
В третьем раунде Туивасе, наконец, удалось несколько раз потрясти соперника, но сил на добивание уже не осталось. Вместо финального штурма зрители увидели, как уставший Тай повис на Тейшейре в клинче. Судьи единогласно отдали поединок бразильскому бойцу, для которого это первая победа решением в карьере.
Для Туивасы это поражение стало уже шестым подряд, что ставит крест на его будущем в UFC. Сам Тейшейра, несмотря на победу, также не впечатлил руководство лиги.
Одним из главных разочарований ивента стало выступление Рафаэля Физиева, девятого номера ростера легковесов. Его соперником стал, замыкающий топ-15, Маурисио Руффи.
Первый раунд прошел в относительно равной борьбе, где Физиев навязывал свой фирменный агрессивный стиль. Он гонял соперника по октагону, активно работал с финтами и в целом владел инициативой.
Руффи действовал осторожно, пристреливаясь и изучая оппонента, и к концу пятиминутки уже начал попадать. Второй раунд стал для Физиева роковым. Руффи, подобрав нужную дистанцию, стал чаще встречать визави точными прямыми.
В одном из эпизодов Рафаэль пропустил правый оверхенд и оказался в нокдауне. Последовавшее добивание бразильца оказалось лишь формальностью, и рефери остановил бой. Данное поражение стало для Физиева четвертым в последних пяти поединках.
Хукер и Лопес остались ни с чем
В со-главном бою вечера встретились Дэн Хукер и Бенуа Сен-Дени. Парни располагались накануне встречи на шестой и восьмой позициях в рейтинге легкого дивизиона. Тактику француза можно было понять сразу.
Бенуа прямолинейно пошел с ударами в корпус, используя их для сближения с противником и стараясь перевести бой в партер. Хукер поначалу грамотно защищался, контратаковал и угрожал удушающими приемами в позиции снизу, но Сен-Дени ша за шагом обходил его защиту.
Уже в первом раунде ему удалось немного разбить соперника и измотать физически. Во втором отрезке Сен-Дени продолжил прессинг. Съев ряд неприятных попаданий в стойке, «Бог войны» в силовой манере проборол новозеландца у сетки и вновь перевел его в партер, после чего вышел на треугольник.
Хукер проявил невероятную стойкость, сумев выбраться из почти безвыходного положения. Однако это лишь отсрочило развязку. Француз обрушил на голову оппонента град ударов в гранд-энд-паунде. Дэн уже ничего не мог противопоставить напору противника, и рефери остановил бой за считанные секунды до конца второго раунда.
Главным событием турнира UFC 325 стал титульный реванш в полулегком весе. Чемпион дивизиона Александр Волкановски вновь встретился со вторым номером рейтинга Диего Лопесом, у которого была возможность отыграться за прошлое поражение.
Однако 37-летний австралиец вновь показал, что его класс и тактический интеллект по-прежнему находятся на недосягаемом уровне. Бой с первых минут пошел по сценарию Волкановски.
Чемпион мастерски контролировал дистанцию, работал джебом и точными сериями, не позволяя Лопесу к себе подобраться. Бразилец выглядел блекло и не мог найти способ взломать оборону австралийца.
Даже в моменты, когда Диего удавалось достать соперника, чемпион моментально восстанавливался и возвращал себе преимущество. В пятом раунде претенденту был нужен только нокаут, но Александр хладнокровно свел его попытки досрочной победы на нет, успешно переведя Диего вниз и засушив бой в партере вплоть до финального свистка.
Судьи единогласно встали на сторону Волкановски, что не вызвало никаких вопросов. Очередная победа стала для австралийца восьмой в титульных боях UFC в полулегком весе и позволила ему сравняться по количеству защит с легендарным Жозе Альдо.