В ночь с 25 на 26 апреля пройдет турнир UFC Vegas 116. В главном событии вечера в полулегком весе встретятся Алджамейн Стерлинг и Юссеф Залал

Последний шанс Силвы закрепиться в топ-15

Откроет основной кард турнира поединок в женском легчайшем весе с участием непобежденного проспекта Мишель Монтегю и бывшего претендента на титул Майры Буэно Силвы.

Представительница Новой Зеландии пока не знает поражений: семь боев в ММА, семь побед, большинство из них досрочно. В сентябре прошлого года Монтегю выиграла по очкам у Луаны Каролины, а до этого регулярно финишировала соперниц в PFL и Bellator.

У Майры Буэно Силвы ситуация иная. Бразильянке 34 года, и ее лучшие годы явно позади. За последние пять поединков у нее лишь одна победа и четыре поражения. В ноябре 2025-го она уступила по очкам Жаклин Кавальканти, а до этого проиграла Жасмин Ясудавичус и Мэйси Чиассон.

Майра часто выглядит уставшей уже после первого раунда. Опыт у нее большой, но скорости и выносливости уже не хватает. И даже бой против соперницы вне рейтинга для Майры настоящий вызов.

Барселос стучится в рейтинг легчайшего веса

Далее в октагон в рамках легчайшего веса выйдут Монтел Джексон и Раони Барселос, 14-й номер рейтинга и опытный ветеран вне топ-15. Джексон один из самых перспективных бойцов дивизиона. За последние пять поединков он одержал четыре победы при одном поражении.

В октябре 2025-го незаслуженно уступил по очкам Дейвисону Фигередо, но до этого уверенно переиграл Даниэля Маркоса и нокаутировал Д’Амона Блэкшира. В 29 лет американец находится в отличной физической форме. А вот Барселосу уже 38, но за последние пять боев у бразильца также четыре победы.

В ноябре он выиграл по очкам у Рики Симона, ранее одолел экс-чемпиона Коди Гарбрандта и некогда непобежденного проспекта Пэйтона Тэллботта. Раони по-прежнему хорош в борьбе, но скорость и взрывная сила уже не те. А в поздних раундах его выносливость традиционно падает.

Джексон заметно превосходит оппонента в физических данных. У него впечатляющий размах рук и мощный удар. Американец на сегодняшний день выглядит сильнее и свежее физически. Барселосу в этом бою придется очень непросто.

Эрнандес вновь пойдет за нокаутом

В легком весе встретятся Рафа Гарсия и Александр Эрнандес. Мексиканец находится на подъеме: у него три победы в последних четырех боях. В сентябре 2025 года Гарсия досрочно победил Джареда Гордона, до этого выиграл решением у Винса Пичела.

Единственное поражение на данном отрезке было нокаутом от Гранта Доусона. Его очередной оппонент Александр Эрнандес уже давно дерется в UFC. Сейчас он за пределами топ-15, но за последнее время набрал неплохой ход, реанимировав карьеру после череды неудач.

Американец выиграл предыдущие четыре боя. Накануне нокаутировал Диего Феррейру, а до этого финишировал Чейса Хупера. В 33 года Эрнандес сохранил высокую скорость, хорошее кардио и взрывную силу.

Он грамотно работает в стойке по этажам и умеет резко менять темп. Уровень борьбы у Рафы и Александра примерно равный. Но в боксе и кикбоксинге преимущество у Эрнандеса.

Эдвардс в двух шагах от титульника

В со-главном событии вечера в женском легчайшем весе сойдутся третий и 11-й номера рейтинга Норма Дюмонт и Джоселин Эдвардс. Бразильянка идет на серии из пяти побед подряд.

В ноябре 2025 года Норма выиграла бой единогласным решением у экс-претендента на титул Кетлен Виейры, до этого уверенно переиграла Ирен Алдану и Жермейн Де Рандамье. Дюмонт в отличной форме: она сильно прибавила в стойке, обладает крепкой борьбой, феноменальной выносливостью и редко ошибается.

Джоселин Эдвардс также набрала неплохой ход, выиграв досрочно последние четыре боя. В феврале она одолела сабмишеном Нору Корнолл, а до этого нокаутировала Присцилу Качоэйру. Эксперты ожидают, что Дюмонт легко пройдет Эдвардс, но это не так просто.

Представительница Панамы быстрее , атлетичнее, разнообразнее в стойке и лучше чувствует дистанцию. Если Джоселин удастся навязать размены вблизи и не дать бразильянке перевести бой в борьбу, у нее появятся реальные шансы на сенсацию.

Стерлинг не намерен пускать Залала к поясу

В главном событии вечера в полулегком весе встретятся Алджамейн Стерлинг и Юсеф Залал. Бойцы занимают пятую и седьмую позиции в рейтинге. Марокканец находится на серии из пяти побед подряд. В последнем бою он поймал на болевой прием Джоша Эммета уже в первом раунде.

До этого победил по очкам Кэлвина Каттара, а также задушил Джека Шора, Ярно Эрренса и Билли Куарантилло. Залалу 29 лет, он сочетает в себе высокий уровень борьбы, хороший кикбоксинг и неплохую выносливость.

Юссеф агрессивен с первых секунд и уверенно чувствует себя на всех этажах. Стерлинг бывший чемпион UFC в легчайшем весе. Ему 36 лет, и многие считают, что его лучшие годы позади.

За последние четыре боя у американца две победы и два поражения. В августе 2025 года он выиграл по очкам у Брайана Ортеги. До этого уступил единогласным решением Мовсару Евлоеву, но уверенно переиграл Кэлвина Каттара в дебюте в полулегком весе.

Стерлинг потерял былую скорость и взрывную силу. Теперь он чаще выбирает осторожный, экономный стиль, избегая лишнего риска. Уровень борьбы у Алджамейна высочайший. Но в стойке у Залала есть все шансы перебить именитого ветерана и ворваться в топ-5.

Бои предварительного карда

Фото профиля UFC Vegas 116: Sterling x Zalal | 25 de Abril | Só no Paramount+

1. Дэйви Грант в легчайшем весе подерется с Адрианом Луной Мартинетти

2. Маркус Бучеча в тяжелом весе проведет бой с Райаном Спэнном

3. Родольфо Виейра в среднем весе сразится с Эриком МакКонико

4. Седрик Дюма в среднем весе встретится с Джексоном МакВеем

5. Джафель Фильо в наилегчайшем весе подерется с Коди Дарденом

6. Макс Гриффин в полусреднем весе проведет бой с Виктором Валензуэлой

7. Талита Аленкар в женском минимальном весе сразится с Джулией Поластри.