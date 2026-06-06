В рамках турнира UFC Vegas 118 состоится поединок в полусреднем весе между Белалом Мухаммадом и Габриэлем Бонфимом. Начало — 06:30 (мск).

Белал Мухаммад

Турнирное положение: Белал Мухаммад занимает пятую строчку в рейтинге полусреднего дивизиона UFC. Экс-чемпион организации стремится вернуться на победную тропу и доказать, что его потенциал еще не исчерпан.

Последние бои: В ноябре прошлого года Белал проиграл Иэну Гэрри по очкам. Чуть ранее аналогичным образом уступил Джеку Делла Маддалене, потеряв титул. Всего за пять последних выступлений на счету Мухаммада три победы и два поражения.

Состояние бойца: В последних выступлениях Мухаммад выглядел неубедительно, однако он открыто признает необходимость серьезной работы над ошибками. Белал опытный тактик, который делает ставку на смену этажей атаки, угрозу тейкдаунами, клинч и контроль в партере, чтобы измотать соперника на длинной дистанции.

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Габриэль Бонфим

Турнирное положение: Габриэль Бонфим занимает 11-ю строчку в рейтинге полусреднего дивизиона UFC. Экс-чемпион LFA, получивший контракт с лигой через Претендентскую серию Даны Уайта и уверенно закрепляющийся в топе.

Последние бои: В ноябре прошлого года бразилец одолел Рэнди Брауна техническим нокаутом, а до этого одержал победу раздельным решением судей над Стивеном Томпсоном. В общей сложности на отрезке из пяти поединков у Бонфима 4 победы и лишь одно поражение.

Состояние бойца: Габриэль молодой и напористый боец, предпочитающий агрессивную работу в стойке с акцентом на быстрые лоу-кики и взрывные силовые двойки.

Несмотря на хорошую атлетическую форму, Бонфим может испытывать трудности с защитой от борьбы, что делает его уязвимым для такого опытного грэпплера, как Мухаммад.

Статистика для ставок

Последние 5 боев Мухаммада дошли до судейского решения

Бонфим выиграл 4 из пяти своих последних поединков

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Экс-чемпион дивизиона считается небольшим фаворитом, по мнению букмекеров. На победу Белала Мухаммада можно поставить с коэффициентом 1.72, успех Габриэля Бонфима оценивается в 2.16.

Прогноз: Несмотря на последние неудачи, колоссальный опыт Мухаммада в пятираундовых боях станет решающим фактором. Белал будет методично переводить бой в борьбу, нивелируя ударную мощь бразильца. За счет грамотного контроля и тактической выучки, а также с учетом тенденции к затяжным поединкам, Мухаммад одержит победу по очкам.

2.30 Победа Мухаммада по очкам Ставка на бой #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.30 на бой Мухаммад — Бонфим позволит вывести на карту выигрыш 1300₽, общая выплата — 2300₽

Ставка: Победа Мухаммада по очкам за 2.30.