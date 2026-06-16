После стремительного взлета и двух титулов UFC Алекс Перейра замахнулся на достижение, которое ранее не покорилось никому — статус чемпиона в трех дивизионах. Однако исторический поход «Поатана» завершился провалом. 15 июня на турнире в Белом доме Сирил Ган разрушил мечту бразильца

Феномен, который не знал границ

История Алекса Перейры в UFC похожа на сказку, которую писали под диктовку голливудского сценариста. Бразилец пришел в лигу, как обидчик Адесаньи, отобрал у него пояс в среднем весе и стал суперзвездой. Потом был переход в полутяжелый вес, новый титул, спасение нескольких кардов, включая юбилейный ивент UFC 300. Так «Поатан» стал любимцем Даны Уайта и одним из лидеров рейтинга Р4Р.

И когда Алекс заговорил о третьем поясе в тяжелом дивизионе, фанаты восприняли это, как неизбежность. На взвешивании перед турниром в Белом доме, где на кону стоял временный титул, Перейра даже немного перевесил природного тяжеловеса Сирила Гана (114 против 113 кг), что создало иллюзию физического паритета.

Аргументы в пользу Перейры звучали громко, но поверхностно: два пояса, мощь, характер. Однако в ММА есть прописная истина — размер имеет значение, и законы физики не отменяются. Гана при этом записали в статисты, забыв, что он уже был временным чемпионом.

Алекс Перейра и Сирил Ган globallookpress.com

Показательно, что даже Адесанья, знающий цену попыткам покорить новый вес, предостерегал публику. «Надеюсь, он никогда не проиграет», — говорил «Иззи» о Перейре до боя. Однако ажиотаж вокруг Перейры был так велик, что UFC дал ему шанс на самой престижной площадке — Южной лужайке Белого дома.

Турнир UFC Freedom 250 15 июня должен был стать бенефисом бразильца. Но именно здесь мечты о третьем титуле столкнулись с реальностью тяжелого веса. И эта реальность оказалась гораздо жестче, чем предполагали оптимисты.

Перейра вошел в историю как первый, кто осмелился, а не как первый, кто совершил невозможное. UFC получил громкий заголовок и очередное напоминание, что тяжелый вес — это отдельная вселенная.

Все пошло не по плану «Поатана»

Алекс Перейра против Сирила Гана globallookpress.com

С первых секунд со-главного боя в Белом доме Перейра попытался удивить Гана хай-киками, но француз их легко блокировал и отвечал джебом. Бразилец давил, бил лоу-кики, однако регулярно натыкался на переднюю руку Сирила. Ган не форсировал события, он держал дистанцию и заставлял Алекса тратить энергию.

В конце первого раунда Перейра даже немного потряс Гана, но прозвучал гонг. Французу пришлось сменить стойку. Он переключился с правой на левую, продолжая доставать соперника джебом. Перейра выглядел медленнее — лишний вес сказывался на динамике.

Во втором раунде все решил один встречный джеб. Ган точно пробил и посадил Перейру на канвас. Бразилец впервые оказался в патовой ситуации. Алекс встал на ноги, и Сирил тут же обрушил шквал ударов у сетки. Рефери вмешался на отметке 1:27 второго раунда и тем самым спас бразильца от прямого нокаута.

Действующий чемпион тяжелого веса Том Аспиналл, смотревший бой, заметил удары локтями в затылок от Гана: «Они выглядят нечестно, но в целом Сирил смотрелся хорошо». Даже без спорных моментов Ган перебил соперника в стойке.

«Поатан» во втором отрезке не смог ни разу чисто попасть по голове Сирила. В итоге француз, которого называли неудачником, вновь стал временным чемпионом. Техника победила хайп, а холодный расчет горячее сердце.

В этой игре есть уровни

Алекс Перейра globallookpress.com

Сирил Ган полный антипод Перейры. Он не медийный, не кричит на камеру и не собирает стадионы. Но за его плечами 35 раундов подряд в ММА, выигранных в стойке. Француз начал заниматься единоборствами в 25 лет, работая в мебельном магазине, а теперь он один из самых техничных кикбоксеров промоушена.

Ган уже забирал раунды у Нганну в стойке и перебивал Волкова дважды. В бою с Аспиналлом он выигрывал первый раунд, пока не случился тычок в глаз. Почему букмекеры сделали француза андердогом даже с таким послужным списком? Медийный вес Перейры затмил объективные данные.

Любой, кто видел бои Гана, знал: он двигается, как полусредневес. Ган не нокаутер, но его джеб — оружие, способное остановить кого угодно. Сам Ган после победы заметил: «Все знают, что я техничный, но меня недооценивают».

Статус андердога для Сирила был не отражением уровня, а следствием маркетингового перекоса. UFC продвигает звезд, и Перейра был идеальным продуктом для исторического вечера. Но октагон не прощает политических игр, даже на лужайке Белого дома.

Ган доказал: навыки и габариты перевесят любую популярность. «Ган — лучший ударник-тяжеловес минимум последних пяти лет», — писали эксперты после боя. Француз превратил вечер мечты Перейры в кошмар.

Без права на реванш

Сирил Ган и Том Аспиналл globallookpress.com

Поражение не ставит крест на карьере Перейры, оно четко обозначает границы его возможностей. Алекс навсегда останется первым, кто попытался взять три пояса. Но возвращаться в тяжи после такого избиения не стоит.

Гораздо разумнее провести 2-3 боя в полутяжелом дивизионе. Сам Ган уже бросил вызов Аспиналлу, предложив провести реванш в Париже в сентябре. «У нас незаконченное дело», — заявил француз в Белом доме.

Аспиналл ответил моментально: «Париж в сентябре? Я согласен». А значит, фанаты получили анонс самого ожидаемого боя в тяжелом весе. Для UFC итог двоякий: потеряна громкая история о трех поясах, но появился новый интригующий титульный поединок.

Ожидаемый провал «Поатана» стал реальностью по закону весовых категорий. Ган разрушил мечты не хитростью, а чистой техникой и природным даром. История не терпит сослагательного наклонения.

Теперь весь мир ММА ждет реванша двух гигантов — Гана и Аспиналла. А Перейре остается принять поражение с достоинством. Его путь к величию не закончился, он просто познал свои границы.