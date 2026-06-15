15 июня на Южной лужайке Белого дома в Вашингтоне прошел исторический турнир UFC Freedom 250. Два титульных боя, звездные имена и невероятные апсеты — это событие навсегда вписало себя в историю смешанных единоборств

Лопес прервал винстрик Гарсии

Открывал турнир в Белом доме поединок двух топовых полулегковесов. Диего Лопес, бывший претендент на титул, защищал вторую строчку в рейтинге от Стива Гарсии, который шел на фантастической серии из семи побед подряд. Первый раунд неожиданно остался за андердогом.

Гарсия прессинговал, работал первым номером и тревожил Лопеса точными джебами, тогда как бразилец выглядел потерянно и никак не мог нащупать свою дистанцию. Во второй пятиминутке рисунок боя не менялся до тех пор, пока Гарсия не уверовал в свой успех.

Диего Лопес globallookpress.com

Стив попал по Лопесу хорошей двойкой, но лишь разозлил его — бразилец включился в открытую рубку и начал уничтожать соперника размашистыми хуками. Гарсия забыл про защиту, пропустил серию мощных ударов, рухнул в нокдаун и Лопес забил его до остановки рефери.

Диего в очередной раз доказал, что его невероятные физические данные и умение переворачивать ход боя компенсируют любой тактический просчет. «Я не идеальный боец, но я никогда не сдаюсь», — заявил он после победы.

Легкая прогулка для Бо Никала

Бо Никал globallookpress.com

Кайл Дакас вернулся в UFC в 2025 году с двумя победами, затратив на них суммарно 93 секунды. Однако против Бо Никала, выдающегося борца и яркого проспекта среднего веса с рекордом 8-1, его ждала совсем другая история.

Уже на 30-й секунде Никал провел тейкдаун с захватом обеих ног и принялся методично разбивать Дакаса локтями в партере. Рефери, проявив странную нетерпеливость, поднял бойцов в стойку, и это стало началом конца для Дакаса.

Никал, демонстрируя невероятный прогресс в ударке, сначала зацепил соперника фронт-киком, а затем донес мощную двойку прямо до челюсти. Дакас рухнул на канвас, и Никал мгновенно добил его, оформив нокаут в первом раунде.

Борец мирового уровня показал, что его ударная техника больше не слабое место. Спокойствие, контроль и завершение — Бо выглядел, как будущий претендент на титул, и теперь ему пора подниматься на уровень выше.

Безвольный проигрыш Чендлера

Майкл Чендлер globallookpress.com

40-летний Майкл Чендлер, бывший чемпион Bellator, подходил к бою с Маурисио Руффи в легком весе на серии из трех поражений подряд. К сожалению для местных фанатов, канонада неудач американца продолжилась.

Уже первый джеб бразильца разбил нос Майклу, а дальше начался настоящий кошмар. Руффи точечными ударами с правой, апперкотами и хуками в печень буквально сломал Чендлера психологически.

С каждым пропущенным ударом ноги ветерана подкашивались, и вскоре рефери был вынужден остановить бой, зафиксировав нокаут в первом раунде.

Для Чендлера это четвертое поражение подряд (третье досрочное) — после такого разгрома на глазах у президента и соотечественников ему стоит серьезно задуматься о завершении карьеры.

Очередное шоу от «Невероятного Хока»

Джош Хокит globallookpress.com

Непобежденный проспект тяжелого веса Джош Хокит стал главным открытием года благодаря скандальным перформансам и безумной рубке с Кертисом Блэйдсом на UFC 327.

Попасть в кард Белого дома он удостоился по личной просьбе Дональда Трампа, а его соперником выбрали Деррика Льюиса — рекордсмена UFC по количеству нокаутов.

В первом раунде Хокит действовал неожиданно осторожно: перевел «Черного зверя» в партер и методично избивал его сверху, хотя и не смог финишировать. Льюис ко второму отрезку оказался полностью истощен физически.

Хокит, избегая прямых разменов, расстреливал уставшего соперника джебами и правыми прямыми со средней дистанции. Очередная серия точных попаданий отправила Льюиса на канвас, приговорив ветерана к поражению. «Невероятный Хок» вновь подтвердил свой статус.

Две победы подряд над бойцами топ-10 позволяют ему рассчитывать на претендентский поединок с соперниками из топ-3. Льюис же, проигравший 5 из восьми последних встреч, похоже, окончательно перешел в число гейткиперов.

Ожидаемая победа О’Мэлли над Захаби

Шон О'Мэлли globallookpress.com

Экс-чемпион легчайшего дивизиона Шон О’Мэлли после двух поражений от Мераба Двалишвили и неуверенной победы по очкам над Сонгом Ядонгом находился в шатком положении. В соперники ему подобрали Айманна Захаби, шестого номера рейтинга с победной серией из семи боев.

Канадец обещал сотворить сенсацию, однако его план оказался провальным: он сосредоточился исключительно на лоу-киках. Тем временем, «Сахарок» спокойно разбирал соперника джебами в корпус и правыми прямыми.

В конце второго раунда О’Мэлли поймал Захаби встречным левым хуком, отправив его в нокдаун. Канадец успел подняться, но тут же пропустил еще один мощный удар справа и снова рухнул — рефери зафиксировал нокаут без необходимости добивания.

Это первая досрочная победа О’Мэлли с августа 2023 года, и она вернула его в обойму претендентов. После боя Шон тут же вызвал на реванш Петра Яна.

«Поатан» остался без третьего пояса

Сирил Ган globallookpress.com

Алекс Перейра вышел на исторический бой: победа сделала бы его первым трехкратным чемпионом UFC. Однако против него стоял Сирил Ган — один из самых техничных ударников тяжелого дивизиона, для которого это уже пятый титульник в карьере.

Первый раунд прошел под диктовку француза: он легко двигался, засыпал Перейру джебами навстречу и не позволял «Поатану» выйти на удобную дистанцию. Во втором раунде Ган окончательно поверил в свои силы. Жесткий джеб навстречу усадил Перейру на настил, а затем последовала беспощадная серия добивающих ударов.

Алекс проявил характер, поднявшись на ноги, но Ган не упустил момента: он зажал бразильца у сетки и довел дело до остановки, оформив победу техническим нокаутом. Сирил Ган во второй раз стал временным чемпионом UFC и теперь встретится с Томом Аспиналлом в поединке за полноправный титул.

Гейджи сводил Топурию в школу бокса

Джастин Гейджи globallookpress.com

Чемпион легкого веса Илия Топурия подходил к поединку с Джастином Гейджи в статусе явного фаворита. Но уже в первом раунде «Хайлайт» обозначил свои намерения. Он рассек Топурии правый глаз и перебил противника по общему количеству ударов.

Во втором раунде Топурия переключился на корпус, заставив Гейджи упасть на канвас после серии тяжелейших попаданий в печень. Но вместо того, чтобы добить соперника, Илия полез в борьбу и резко выдохся. В третьем раунде у Гейджи открылось второе дыхание.

Он потряс Топурию двойкой, заставив того перейти в режим выживания. В четвертом раунде избиение продолжилось, и угол чемпиона отказался выпускать его на пятую пятиминутку.

«Я говорил: когда мы дойдем до третьего раунда, ты будешь в шоке» — скандировал Гейджи. В 37 лет Джастин добился своей главной цели: стал полноправным чемпионом UFC в легком весе, сотворив один из главных апсетов 2026 года.