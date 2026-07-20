«Фенербахче» разберется с «Гурником», «Ларн» и «Црвена Звезда» в своем матче не забьют больше трех голов

В предстоящем экспрессе рассмотрим два матча квалификации Лиги чемпионов и встречу в отборе Лиги конференций. Спортивный редактор LiveSport.Ru Иван Романов подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 4.35.

«Гётеборг» — «Левадия»

Футбол. Лига конференций. Квалификация

«Гётеборг» начинает выступление в квалификации Лиги конференций далеко не в лучшем состоянии. Один из самых титулованных клубов Швеции неудачно проводит нынешний сезон Аллсвенскан, находясь в нижней части турнирной таблицы. В 13 турах команда набрала всего 13 очков, одержав три победы.

В последних матчах «Гётеборг» разгромно уступил «Мальмё» (0:4), но затем сумел реабилитироваться победой над «Броммапойкарной» (2:1), что должно добавить хозяевам уверенности перед еврокубковым стартом.

«Левадия» подходит к игре в отличном настроении. Таллиннский клуб уверенно лидирует в чемпионате Эстонии, имея 46 очков после 19 туров и опережая ближайшего преследователя на десять баллов. Кроме того, команда уже успешно преодолела первый квалификационный раунд Лиги конференций, дважды разгромив валлийский «Каернарфон Таун» с одинаковым счетом 5:0. Серия из десяти безответных голов подтверждает отличную форму эстонского коллектива, хотя уровень предыдущего соперника был значительно ниже.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Несмотря на впечатляющие результаты «Левадии», шведский клуб обладает более сильным составом и будет играть на своем поле. Опыт выступлений в более конкурентном чемпионате должен сказаться, однако нынешняя форма хозяев далека от идеальной. Гости способны навязать борьбу и, вполне вероятно, сумеют отличиться.

Ставка: Обе команды забьют за 1.78.

«Ларн» — «Црвена Звезда»

Футбол. Лига чемпионов. Квалификация

«Ларн» уже может занести нынешнюю еврокубковую кампанию себе в актив. Чемпион Северной Ирландии впервые в своей истории преодолел стартовый раунд квалификации Лиги чемпионов, дважды переиграв сан-маринский «Тре Фиори» (1:0 и 2:1). До этого клуб ни разу не побеждал в отборе главного клубного турнира Европы. Удачным получилось и начало внутреннего сезона — команда завоевала Суперкубок Северной Ирландии, победив «Колрейн» в серии пенальти.

Однако теперь североирландцам предстоит встреча с соперником совершенно другого уровня. Даже дома «Ларну» будет крайне сложно рассчитывать на положительный результат. Главной задачей хозяев станет сохранить интригу перед ответной встречей и по возможности воспользоваться поддержкой своих трибун. Команда наверняка сделает акцент на обороне и будет искать шанс в быстрых контратаках или после стандартных положений.

«Црвена Звезда» начинает новый еврокубковый поход с одной целью — вернуться в основной этап Лиги чемпионов после прошлогодней неудачи. В чемпионате Сербии белградцы стартовали более чем уверенно, разгромив «Мачву» со счетом 5:0. При этом несколько лидеров получили отдых, а значит, к предстоящему матчу команда подойдет практически в оптимальном составе.

В контрольных матчах результаты сербского клуба были не столь впечатляющими, однако официальные встречи традиционно проходят на совсем другом уровне. По подбору исполнителей, глубине состава, еврокубковому опыту и индивидуальному мастерству «Црвена Звезда» заметно превосходит своего соперника.

Хозяева наверняка окажут достойное сопротивление и постараются порадовать своих болельщиков хотя бы забитым мячом, однако на протяжении всей встречи сдерживать давление сербского чемпиона будет крайне сложно.

Ставка: ТМ 3.5 гола за 1.54.

«Фенербахче» — «Гурник»

Футбол. Лига чемпионов. Квалификация

«Фенербахче» начинает путь в квалификации Лиги чемпионов в статусе явного фаворита. В прошлом сезоне турецкой Суперлиги стамбульский клуб уступил чемпионство «Галатасараю» всего три очка, проиграв лишь два матча за весь чемпионат.

Летом команда выглядит очень убедительно: в контрольных встречах были разгромлены «Адмира» (5:0) и «Погонь» (4:0), а также обыгран ЛАСК (2:1). Эти результаты подтверждают, что хозяева подходят к старту еврокубков в хорошей форме.

«Гурник» также провел успешный прошлый сезон, заняв второе место в чемпионате Польши и завоевав Кубок страны. Однако новый футбольный год начался неудачно — команда уступила «Леху» в матче за Суперкубок Польши (1:3). В товарищеских встречах поляки выглядели неплохо, обыграв «Норшелланн» и сыграв вничью с «ВСГ Тироль», но уровень соперника в Стамбуле будет значительно выше.

Домашний фактор, более сильный состав и высокий индивидуальный класс исполнителей делают турецкий клуб очевидным фаворитом первого матча. «Гурник» способен создать проблемы на контратаках, однако сдерживать давление хозяев на протяжении всей встречи будет крайне сложно.

Ставка: Победа «Фенербахче» в первом тайме и в матче за 1.59.

4.35 Экспресс Ставка на матч #1 Поставить →

Общий коэффициент — 4.35.