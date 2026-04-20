19 апреля состоялся турнир UFC Canada. В главном событии вечера в полусреднем весе встретились Майк Мэллот и Гилберт Бернс

Снятый балл спас россиянина от поражения

Марк Вологдин впервые вышел в октагон UFC. Россиянин пробился в лигу через Претендентскую серию Даны Уайта. Там он проиграл Хуану Мартинетти, но босс UFC подписал обоих за ярчайший поединок. В Виннипеге в рамках дебюта Вологдин встретился с Джоном Кастанедой в легчайшем весе.

Американец дерется в UFC с 2020 года. С ноября 2023-го он провел всего два поединка и оба раза Джон проиграл. Неудивительно, что первый раунд остался за россиянином. Он бил по ногам и не давал подойти сопернику вплотную.

Джон Кастанеда (справа) globallookpress.com

Вологдин также ответил мощным подсекающим ударом по опорной ноге. Американец упал, но затем поднялся и попал россиянину в пах, после чего Марку потребовалось время на восстановление. Второй раунд уже прошел под диктовку Джона.

Он вновь нарушил правила и нанес запрещенный удар, за что рефери Джейсон Херцог снял балл с американца. Кастанеда перехватил инициативу, действовал более разнообразно и менял этажи для атак. Третий отрезок данного противостояния и вовсе превратился в настоящую рубку.

Кастанеда зажал россиянина у сетки и обрушил серию ударов. Вологдин чудом устоял на ногах, а на последней минуте сам отправил соперника во флэш-нокдаун ударом «раскат грома». С учетом снятого балла с Джона судьи зафиксировали ничью большинством голосов: 29-27, 28-28, 28-28.

Железнякова не справилась с давлением Кроден

Мелисса Кроден (слева) globallookpress.com

Дарья Железнякова проводила четвертый бой в UFC. Она выиграла два из трех предыдущих поединков в женском легчайшем весе. В последний раз Дарья выступала в июне 2025 года в Баку, где победила Мелиссу Мулинс по очкам. Очередной соперницей россиянки стала местная спортсменка Мелисса Кроден.

Представительница Канады попала в UFC в 2025 году после череды выступлений в локальной лиге LFA. Она нокаутировала Тайнару Лисбоа в дебюте. Затем уступила Луане Сантос решением. До встречи с Железняковой одержала 11 побед в ММА. Все они были досрочными: 10 нокаутом и одна сабмишеном.

Но начало встречи для Кроден выдалось не самым удачным. Первый раунд остался за россиянкой. Она разбивала соперницу в стойке, заметно превосходя ее в скорости. Казалось, победа уже в кармане, но во второй пятиминутке картина изменилась и Железнякова начала уставать.

В каких-то эпизодах она даже спасалась бегством. Кроден добавила давления, навязывала клинчи и выбрасывала больше локтей на ближней дистанции. Свой успех Мелисса еще и закрепила удачным тейкдауном. Третий раунд противостояния стал решающим. Железнякова на старте отрезка плотно попала прямым, но дожимать визави почему-то не стала.

Кроден воспряла духом и вновь перехватила инициативу. Она несколько раз зажимала Дарью в клинче у сетки, переводила вниз и работала первым номером в партере. По такой концовке исход встречи был предрешен. Судьи единогласно отдали победу Кроден — 29-28, 29-28, 29-28.

Жорден остался непобежденным в легчайшем весе

Чарльз Жорден globallookpress.com

Еще один местный боец Чарльз Жорден встретился с Кайлером Филлипсом в со-главном событии вечера в легчайшем весе. В преддверии данного поединка канадец одержал две быстрые победы, но на этот раз соперник был куда серьезнее.

Первый раунд боя остался за Филлипсом за счет борьбы. Он с легкостью сбивал с ног Жордена и умело контролировал его на настиле. Однако на канвасе канадец и сам не растерялся: постоянно пытался оформить свип, угрожал гильотиной и кимурой.

Филлипс тратил силы на защиту, а не на добивание. Так ко второму раунду американец быстро устал. Его борьба перестала работать, а Жорден полностью раскрылся в стойке. Он атаковал со всех дистанций: бил левой в корпус, часто использовал удары ногами и коленями.

В третьем раунде Филлипс пошел ва-банк. Он переключился на бокс и несколько раз жестко попал по Жордену. Впрочем, концовка противостояния осталась именно за канадцем.

Он оттеснил соперника назад и донес до цели несколько сокрушительных ударов. Филлипс продержался до финального гонга, но этого оказалось мало. Судьи единогласно отдали победу канадцу.

Мэлотт отправил Бернса на пенсию

Майк Мэллот globallookpress.com

В главном бою вечера в полусреднем весе встретились 11-й номер рейтинга Гилберт Бернс и Майк Мэлотт, шедший на серии из трех побед. Бразилец тем временем проиграл 4 боя подряд.

Мэлотт решил не испытывать судьбу: боксировал просто и прямолинейно. Канадец наносил короткие удары и блокировал размашистые атаки Бернса. Бразилец несколько раз попал по икре лоу-киками, но это не принесло результата. Мэлотт терпеливо ждал своего шанса.

Во втором раунде канадец немного взвинтил темп. Он подключил апперкоты и правые боковые. Бразилец не всегда их блокировал. Так за 10 минут противостояния канадец нанес 31 точный удар в голову соперника. В третьем раунде Мэлотт довел бой до логического завершения.

Он уронил Бернса на канвас после серии боковых. Бразилец поднялся и попытался контратаковать, но безуспешно. Через несколько секунд Майк выбросил правый хук и вновь отправил Гилберта в нокдаун. Мэлотт принялся добивать соперника, и рефери Херб Дин вмешался, остановив встречу.

После пятого поражения кряду Бернс снял перчатки и оставил их в центре октагона, объявив о завершении карьеры. Мэлотт, в свою очередь, одержал четвертую победу подряд и вошел в топ-15 полусреднего дивизиона.

Результаты остальных боев UFC Canada

1. Джай Герберт в легком весе победил Мэндела Нэлло нокаутом в первом раунде

2. Жасмин Ясудавичус в женском наилегчайшем весе победила Карине Силву единогласным решением судей

3. Гауж Янг в легком весе победил Тиаго Мойзеса раздельным решением судей

4. Марсио Барбоса в полулегком весе победил Денниса Бузукью нокаутом в первом раунде

5. Роберт Валентин в среднем весе победил Жульена Леблана удушающим приемом в первом раунде

6. Гокхан Сарикам в тяжелом весе победил Тэннера Босера нокаутом во втором раунде

7. ДжейДжей Олдрич в женском наилегчайшем весе победила Джейми-Ли Хорт единогласным решением судей

8. Джон Яннис в полулегком весе победил Джейми Сираджа нокаутом в первом раунде.