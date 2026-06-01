30 мая состоялся турнир UFC Macau. В главном событии вечера в легчайшем весе встретились Сонг Ядонг и Дейвисон Фигередо

Первая победа Асакуры в UFC

Основной кард турнира UFC в Макао открывал бой в легчайшем весе. Экс-чемпион RIZIN Кай Асакура встретился с американцем Кэмероном Смазерманом. Для японца этот поединок имел колоссальное значение после двух поражений подряд в UFC в наилегчайшем дивизионе.

Асакура сразу занял центр клетки, оказывая давление. Смазерман пытался использовать преимущество в антропометрии, удерживая оппонента на дальней дистанции джебами.

Но японский боец хладнокровно читал эти действия, выжидая идеальный момент для атаки. Сократив дистанцию, Асакура пробил апперкот и донес мощнейший левый хук, отправив Кэмерона в тяжелый нокдаун.

Японец мгновенно бросился за добиванием, прижал потрясенного соперника к сетке и обрушил град ударов. Рефери остановил бой на отметке 1:50 первого раунда, зафиксировав победу Кая техническим нокаутом.

Мастер-класс по нокаутам от Павловича

Также в рамках основного карда состоялся поединок в тяжелом весе с участием россиянина. В октагон вышли третий номер рейтинга Сергей Павлович и Таллисон Тейшейра, занимавший 15-ю строчку.

И уже с первых секунд россиянин дал понять, что не намерен затягивать это противостояние. Сергей сразу пошел вперед и нанес плотный удар справа. Тейшейра сумел выдержать это попадание, однако данный успех придал Павловичу еще больше уверенности.

Россиянин тут же взвинтил темп и обрушил на оппонента всю свою мощь. Атака Павловича оказалась настолько стремительной, что Тейшейра растерялся и быстро попятился назад к сетке.

Сергей донес еще два тяжелейших оверхэнда, а затем и брутальный удар сверху прямо за ухо. Бразилец рухнул на канвас, после чего Павлович принялся добивать соперника.

Так, спустя 30 секунд со стартового свистка, рефери остановил бой. В послематчевом интервью Сергей поблагодарил китайских зрителей и эмоционально потребовал у Даны Уайта титульный поединок.

Миньян подвел местных фанатов

В со-главном событии вечера в полутяжелом весе сошлись местный проспект Чжан Миньян и 38-летний ветеран Алонзо Менифилд. Китайский боец до недавнего времени шел на хорошей серии и планомерно приближался к топ-15. И даже предыдущая неудача в поединке с Джонни Уокером, где Чжан травмировал ногу, сильно не подорвала его акции.

Менифилд же считался явным андердогом, от которого не ждали апсета на чужой территории. Предполагалось, что единственный шанс ветерана на успех — это попытка затянуть поединок в поздние раунды и измотать китайца.

Однако Алонзо Менифилд полностью перечеркнул все прогнозы и сходу навязал фавориту агрессивный бой. Вместо осторожной тактики американец сам пошел в размен, пробивая тяжелые лоу-кики и контратакуя хуками. Чжан действовал прямолинейно, не смещал голову с линии атаки и принимал весь урон.

В середине раунда Менифилд едва не пропустил удар локтем, но сумел развернуть соперника в клинче. Американский боец продолжил методично взламывать защиту Чжана, поджимая его к сетке октагона. В конце пятиминутки Алонзо оформил два тяжелых нокдауна, окончательно сломив сопротивление визави.

Рефери остановил поединок на отметке 4:15 первого раунда. Так Чжан Миньян потерпел второе поражение подряд на глазах у родной публики. После такого провала речи о попадании в топ-15 и быть не может.

Ядонг отыгрался за всех соотечественников

В главном событии вечера в легчайшем весе встретились Сонг Ядонг и экс-чемпион Дейвисон Фигередо. Бойцы занимали пятую и седьмую строчки в рейтинге накануне очного противостояния.

Над Ядонгом висел колоссальный груз ответственности, ведь к его выходу ранее на турнире все китайские бойцы проиграли. Местные болельщики неистово гнали «Кунг-Фу парня» вперед, требуя спасти престиж домашнего ивента.

Однако первый раунд противостояния выдался весьма скучным, превратившись в излишне осторожную тактическую перестрелку на средней дистанции. Бойцы почти не наносили акцентированных ударов, экономя силы для последующих отрезков.

В концовке пятиминутки Ядонг неожиданно поскользнулся. Фигередо мгновенно перевел его на канвас и забрал концовку за счет контроля в партере. Во втором отрезке Сонг перестроился: взвинтил темп и начал подключать серии руками.

Фигередо стал застаиваться у сетки под градом плотных джебов, стремительно теряя инициативу. Пытаясь спастись от прессинга, Дейвисон совершил ошибку, бросившись в ноги. Ядонг великолепно сориентировался, плотно захватил шею бразильца и поймал его на гильотину.

Бразилец постучал в знак сдачи в самом конце второго раунда. Так Дейвисон впервые проиграл досрочно в легчайшем дивизионе. Что касается Ядонга, то эта победа позволила китайцу остаться в чемпионской гонке.

Результаты остальных поединков

1. Луис Фелипе Диас в среднем весе победил Исака Ли нокаутом в первом раунде

2. Хосе Энрике в полусреднем весе победил Менг Динга раздельным решением судей

3. Коди Хэддон в легчайшем весе победил Аори Кюиленга нокаутом во втором раунде

4. Рей Цуруя в наилегчайшем весе победил Луи Гуруле удушающим приемом в первом раунде

5. Анджела Хилл в женском минимальном весе победила Цзин Нань Сюн единогласным решением судей

6. Родриго Вера в полулегком весе победил Кэнджи Жу нокаутом в первом раунде

7. Жаклин Аморим в женском минимальном весе победила Лома Лукбунми удушающим приемом в первом раунде

8. Джейк Мэттьюс в полусреднем весе победил Карлстона Харриса единогласным решением судей

9. Бой между Алексом Перезом и Су Мудаэрджи в наилегчайшем весе был признан несостоявшимся.