The Athletic вспоминает самые громкие случаи открытого противостояния игроков и клубов.

Когда Мохаммед Салах обвинил «Ливерпуль» в том, что его «бросили под автобус», он пополнил длинный список звезд Премьер-лиги, публично выражавших свое недовольство. Будь то исключение из состава, желание уйти или просто неприязнь к тренеру — топ-игроки редко стесняются заявлять о своих чувствах во всеуслышание.

Как клубы справлялись с такими бунтарями в прошлом? И есть ли путь назад, когда, казалось бы, точка невозврата уже перейдена?

Ниже — самые известные истории, когда игрок устроил публичные разборки со своим клубом.

Александер Исак и «Ньюкасл» (2025)

В чем была проблема?

Если вкратце: Исак хотел покинуть «Ньюкасл», а клуб не имел ни малейшего намерения его продавать.

Шведский нападающий считал, что в начале 2024 года руководство дало ему «мягкое обещание» улучшить и продлить контракт. Однако летом, вскоре после того, как «Ньюкасл» едва избежал снятия очков за нарушение правил прибыльности и устойчивого развития Премьер-лиги (PSR), в руководстве произошли изменения.

Александер Исак globallookpress.com

При Поле Митчелле, занимавшем тогда пост спортивного директора, было решено, что клуб не может позволить себе повысить зарплату игроку, который и так был одним из самых высокооплачиваемых в команде, имея при этом четыре года по действующему контракту. Особенно в условиях борьбы за соблюдение правил PSR.

Позже выяснилось, что Исака задело то, как именно были прерваны переговоры, и он ясно дал понять, что хочет уйти, как узнал о предметном интересе со стороны «Ливерпуля».

Как отреагировал клуб?

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау уже после ухода форварда охарактеризовал действия Исака как «забастовку». 26-летний футболист проигнорировал предсезонное турне клуба по Восточной Азии, а также отказался тренироваться и играть после начала сезона.

Хау отстранил Исака от общей группы, хотя поначалу встречался с игроком лично, пытаясь переубедить его. Совет директоров неоднократно заявлял Исаку, что его не отпустят, но швед был непоколебим в своем желании уйти и не сдавался.

Чем все закончилось?

Конфликт не был улажен — по крайней мере, так, как этого хотел бы «Ньюкасл». В конце концов, после того как Исак заявил членам правления, что больше не намерен играть за клуб, в последнюю неделю трансферного окна он добился перехода в «Ливерпуль» за рекордные для британского футбола 125 млн фунтов.

Впрочем, от негативных последствий этой затяжной трансферной саги пострадали все: и «Ньюкасл», и «Ливерпуль», и сборная Швеции, и сам Исак.

Криштиану Роналду и «Манчестер Юнайтед» (2022)

В чем была проблема?

Всего через год после своего неожиданного возвращения на «Олд Траффорд» и несмотря на то, что он стал лучшим бомбардиром «Манчестер Юнайтед» в непростом сезоне 2021/22, Роналду после назначения Эрика тен Хага главным тренером оказался на вторых ролях.

Пятикратный обладатель «Золотого мяча» еще летом сообщил клубу, что хочет уйти, чтобы играть в Лиге чемпионов, но не смог найти подходящий вариант.

Эрик тен Хаг и Криштиану Роналду globallookpress.com

При тен Хаге он вышел в стартовом составе лишь в четырех из первых 14 матчей АПЛ.

В октябре, после отказа выйти на замену в концовке матча против «Тоттенхэма» (2:0), 37-летний португалец был исключен из заявки и неделю тренировался в одиночестве на базе в Каррингтоне.

Вскоре Роналду вернули в состав, но ненадолго. После победы над «Фулхэмом» (2:1), как раз когда клубы АПЛ уходили на перерыв перед ЧМ-2022 в Катаре, вышло его скандальное интервью, которое он дал журналисту Пирсу Моргану.

Португалец, пропустивший игру с «Фулхэмом» якобы из-за болезни, заявил, что его выживают из клуба, и безжалостно раскритиковал руководство и тренера «Манчестер Юнайтед».

Роналду заявил, что не уважает тен Хага, чувствует себя «преданным» со стороны руководства и даже посетовал на низкое качество джакузи на тренировочной базе.

Как реагировал клуб?

В «Юнайтед» не знали об интервью до тех пор, пока Морган не опубликовал в соцсетях анонс с самыми громкими цитатами Роналду.

Позже на той же неделе клуб объявил, что «предпринял соответствующие шаги». Речь шла о начале юридического процесса против Роналду за нарушение условий контракта.

Чем все закончилось?

22 ноября «Манчестер Юнайтед» объявил о достижении взаимного соглашения с Роналду о немедленном расторжении контракта. Криштиану при этом не получил никакой компенсации. Оставшуюся часть чемпионата мира он провел в статусе свободного агента (до вылета Португалии в четвертьфинале), а затем присоединился к «Аль-Насру» из саудовской Про-лиги.

Пьер-Эмерик Обамеянг и «Арсенал» (2021)

В чем была проблема?

В «Арсенале» посчитали, что центральный нападающий слишком часто нарушил дисциплину. В марте 2021 года Обамеянг был исключен из состава на дерби Северного Лондона против «Тоттенхэма» за опоздание.

Пьер-Эмерик Обамеянг и Микель Артета globallookpress.com

В декабре того же года ему разрешили навестить больную мать во Франции, но с условием, что он вернется в Лондон в тот же день, а на следующий явится на тренировку. Вместо этого он вернулся в Англию в день тренировки, и у «Арсенала» также возникли претензии по поводу несоблюдения им действовавших на тот момент протоколов тестирования на Covid-19.

Как реагировал клуб?

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета не упомянул о каких-либо проблемах с Обамеянгом на предматчевой пресс-конференции в ту пятницу, но незадолго до игры против «Саутгемптона» сообщил, что габонец будет отсутствовать из-за дисциплинарного нарушения.

Три дня спустя «Арсенал» забрал у Обамеянга капитанскую повязку.

«Вследствие последнего дисциплинарного нарушения, допущенного на прошлой неделе, Пьер-Эмерик Обамеянг больше не будет капитаном нашего клуба и не сыграет в матче против "Вест Хэма". Мы ожидаем от всех наших игроков, и особенно от капитана, соблюдения правил и стандартов, которые мы все установили и приняли. Мы полностью сосредоточены на завтрашнем матче», — говорилось в заявлении лондонского клуба.

Чем все закончилось?

Обамеянг больше не играл за «Арсенал». Сначала ему пришлось тренироваться отдельно от команды, а потом он уехал в сборную Габона на Кубок африканских наций. За день до первой игры он сдал положительный тест на Covid-19 и пропустил дальнейшие матчи из-за осложнений на сердце.

В последний день зимнего трансферного окна в начале февраля он отправился в Барселону.

«Я хотел ускорить процесс, я просто хотел уйти», — признался потом Обамеянг.

«Арсенал» узнал о его поездке в Испанию только благодаря видео в соцсетях, что было запечатлено в документальном фильме Amazon «Все или ничего» (All Or Nothing).

В итоге он покинул «Арсенал» по обоюдному согласию сторон и завершил переход в «Барселону» до дедлайна — по сценарию, похожему на уход Месута Озила в турецкий «Фенербахче» годом ранее.

Диего Коста и «Челси» (2017)

В чем была проблема?

Почва для скандального расставания была подготовлена еще в январе 2017 года, когда клуб китайской Суперлиги «Тяньцзинь Цюаньцзянь» сделал предложение о покупке Косты, при этом подготовив для игрока внушительный контракт.

Перед матчем против «Лестера» игрок поссорился с тренером по физподготовке Хулио Тоусом. Главный тренер Антонио Конте остался недоволен произошедшим, и впоследствии нападающий был исключен из состава. Их личные отношения были окончательно испорчены.

Диего Коста globallookpress.com

Хотя Коста доиграл сезон и помог «Челси» выиграть титул АПЛ, Конте позже утверждал, что именно в тот январский момент между игроком, его агентом Жорже Мендешем и клубом была достигнута договоренность о продаже нападающего во время летнего трансферного окна.

Коста оспорил эту версию событий. В июне, находясь в расположении сборной, он рассказал журналистам, что инициатором его ухода стал Конте, отправивший ему сообщение о том, что он не входит в его планы.

«Мои отношения с тренером в этом сезоне были плохими. Очень жаль, но я уже переслал это сообщение людям в "Челси", пусть решают», — добавил Коста.

Диего отказался возвращаться в Англию к началу предсезонной подготовки и был твердо намерен вернуться в мадридский «Атлетико», свой бывший клуб.

Как реагировал клуб?

Коста остался в Бразилии, и «Челси» оштрафовал его на двухнедельную зарплату за отказ тренироваться с командой. Клуб по-прежнему ожидал, что он будет выполнять условия контракта, хотя было очевидно, что пути назад в состав для него нет.

В интервью британской газете Daily Mail Коста пожаловался, что с ним обращаются «как с преступником».

Начались переговоры с «Атлетико», хотя интерес проявляли и другие клубы, включая «Милан». «Челси» начал искать замену и, упустив Ромелу Лукаку, который перешел в «Манчестер Юнайтед», купил у «Реала» Альваро Морату.

Чем все закончилось?

В сентябре 2017 года, накануне очной встречи команд в групповом этапе Лиги чемпионов, «Челси» и «Атлетико» согласовали трансфер стоимостью более 50 млн фунтов. Сделка была заключена уже после закрытия летнего окна, но Коста все равно не мог присоединиться к «Атлетико» до января, так как ФИФА наложила на мадридский клуб запрет на регистрацию новичков в течение двух трансферных окон за нарушение правил подписания молодых игроков.

Коста больше не играл за «Челси» перед возвращением в Испанию. Вся эта история имела последствия и для будущего Конте. Слитое текстовое сообщение разгневало руководство «Челси», так как боссы посчитали, что оно снизило их шансы получить за Косту более крупную сумму. Это стало одним из факторов увольнения Конте в конце сезона 2017/18.

Карлос Тевес и «Манчестер Сити» (2011)

В чем была проблема?

Тевес, бывший тогда капитаном «Манчестер Сити», попросил выставить его на трансфер по ходу сезона 2010/11, заявив, что его отношения с «определенными руководителями» клуба «разрушены и не подлежат восстановлению».

Карлос Тевес globallookpress.com

Аргентинец потерял место в основе в начале следующего сезона, а затем главный тренер «Сити» Роберто Манчини обвинил его в отказе выйти на замену во время матча Лиги чемпионов против «Баварии».

Манчини заявил, что с карьера Тевеса в «Манчестер Сити» подошла к концу.

Как реагировал клуб?

«Ман Сити» оштрафовал Тевеса на двухнедельную зарплату и отстранил от команды на такой же срок. Его также лишили капитанской повязки. Когда две недели спустя он вернулся к тренировкам, его сразу отлучили от основного состава.

Тевес настаивал, что всего лишь отказался продолжать разминку во время той игры с «Баварией», а не отказался выходить на поле. Однако на дисциплинарном слушании клуб признал его виновным в пяти нарушениях контракта и выписал дополнительный штраф.

Тевес улетел домой в Аргентину, где пробыл три месяца (играя в гольф), утверждая, что с ним обращались «как с собакой».

Чем все закончилось?

После того, как январское трансферное окно закрылось, а вариант с уходом так и не материализовался (при этом чемпионская поступь «Манчестер Сити» в Премьер-лиге начала слегка притормаживать), обе стороны признали, что это противостояние никому не идет на пользу. Последовало осторожное сближение.

Тевес вернулся в Великобританию в середине февраля, спустя четыре с половиной месяца после инцидента в Мюнхене, и выпустил заявление с извинениями: «Искренне и безоговорочно прошу прощения у всех, кого я подвел».

Манчини и клуб приняли извинения.

Тевеса продержали в ожидании еще месяц, прежде чем вернуть в игру, но он в итоге оказал значительное влияние, поспособствовав победе над «Челси» в своем первом матче после возвращения. Затем Карлос вернулся в стартовый состав и помог «Сити» завоевать титул. Через год, летом 2013-го, он перешел в «Ювентус».