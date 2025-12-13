The Athletic рассказывает о самом хаотичном сезоне АПЛ за последние годы.

Чувствуете, что вас накрыло? Что мир несется слишком быстро? Что жизнь превратилась в неуправляемый, головокружительный хаос?

Возможно, вам просто нужно что-то поменять. Разгрузить график. Убирать телефон в сторону ровно в девять вечера. Отказаться от соцсетей. Пить меньше кофе и больше тех зеленых смузи, которые выглядят как вода из пруда. Уехать на йога-ретрит.

А может быть, вы просто внимательно следите за текущим сезоном английской Премьер-лиги.

Потому что, черт возьми, есть ощущение, что этот сезон проходит на какой-то запредельной скорости. Премьер-лиге — да и вообще всему топ-футболу — свойственны стремительные перемены, когда сюжетные линии швыряет из стороны в сторону, словно нефтяной танкер в тропический шторм.

Но этот сезон штормит куда опаснее обычного.

Возьмем, к примеру, «Ливерпуль».

У действующего чемпиона АПЛ был стопроцентный результат после пяти туров. Да, не обошлось без доли везения: им постоянно приходилось отыгрываться и забивать поздние голы. Но «красные» побеждали, несмотря на то что после бурного трансферного окна у них было чересчур много изменений в составе. Казалось бы, только представьте, как они заиграют, когда новички окончательно адаптируются, верно?

«Ливерпуль» globallookpress.com

А потом «Ливерпуль» проиграл «Кристал Пэлас» и «Галатасараю». Дальше были поражения от «Челси», «Манчестер Юнайтед» (вы только вдумайтесь — от «Манчестер Юнайтед»!) и «Брентфорда». Потом — снова от «Пэлас».

Где-то посреди этого ужасного отрезка затесалась разгромная победа над «Айнтрахтом» (5:1), но это лишь подчеркнуло полное отсутствие логики в происходящем.

К октябрю пошли разговоры, что Арне Слот — человек, ставший преемником легенды «Энфилда» Юргена Клоппа чуть больше года назад и выигравший АПЛ в своем первом же сезоне, — может быть уволен.

Дошло до того, что единственным разумным решением стало усадить на скамейку Мохаммеда Салаха — лучшего игрока «Ливерпуля» последнего десятилетия и, вероятно, одного из пяти величайших в истории клуба. И вы наверняка слышали, что воспринял он это весьма болезненно.

Сезон «Астон Виллы» тоже сопровождается дикими кульбитами.

Унаи Эмери globallookpress.com

Начало кампании обернулось настоящей катастрофой: лихорадочные последние недели трансферного окна привели к подписанию игроков, которые, как выяснилось, почти не выходят на поле. Кошмарные результаты отбросили «Виллу» в зону вылета по итогам первых пяти туров. Поползли мрачные слухи, что проект Унаи Эмери разваливается на четвертый год своего существования, что слабая селекция торпедирует сезон, и всё катится по наклонной.

Теперь же, после серии блестящих результатов (девять побед в следующих 10 турах АПЛ), их считают претендентами на титул. В конце сентября «Вилла» шла 19-й из 20 команд, а сейчас они — третьи. Ни одна другая команда в этом сезоне не может похвастаться столь внушительным взлетом.

«Астон Вилла» и «Ливерпуль» — самые экстремальные примеры. Но, например, сезон «Тоттенхэма» тоже получается весьма хаотичным.

Хорошие результаты на старте, включая выездную победу над «Манчестер Сити», обернулись лестными сравнениями нового главного тренера «шпор» Томаса Франка с его предшественником Энджем Постекоглу: мол, прагматик сменил идеалиста.

А теперь перенесемся на пару месяцев вперед: ужасные результаты «Тоттенхэма» привели к тому, что болельщики начали освистывать датчанина, явно не справляющегося с ситуацией. Самое ужасное для Франка, что некоторые фанаты с тоской вспоминают про Постекоглу и его бесшабашный футбол.

Кит Эндрюс, сменщик Франка в «Брентфорде», также подвергся более тонким, но не менее значительным перепадам общественного мнения.

Когда его назначили, многие были в ужасе от того, что тренеру по стандартным положениям, никогда ранее не работавшему главным, доверили ключи от одного из самых грамотно управляемых клубов страны, особенно после потери трех лучших игроков. Но затем «Брентфорд» обыграл «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль», и преобладающее мнение, казалось, изменилось.

Возможно, в «Брентфорде» знали, что делают, и ставка на преемственность все-таки была хорошей идеей. Однако «Брентфорд» проиграл четыре из последних шести матчей, и маятник со скрипом качнулся в обратную сторону.

Некоторые репутационные колебания происходили и за более короткий отрезок времени.

Энцо Мареску часто хвалили за то, как «Челси» почти час играл в меньшинстве против «Арсенала» в конце прошлого месяца, буквально вгрызаясь в результат и добыв очко против лучшей команды нынешней кампании. Было ощущение, что в тот день Мареска показал себя настоящим тренером «Челси», добивающимся своего любыми средствами. Три дня спустя они проиграли «Лидсу» со счетом 1:3.

Кстати, о «Лидсе». Это обитель еще одного яркого примера. Несколько недель назад казалось, что песенка Даниэля Фарке спета. Его положение на «Элланд Роуд» выглядело шатким даже после летнего повышения в классе и ухудшилось, когда команда застряла в тройке аутсайдеров в первые месяцы сезона. Но после победы над «Челси» они отобрали очки у «Ливерпуля» (3:3).

Мы еще даже не добрались до «Ноттингем Форест», который существует в собственном микроклимате хаоса. Летом оптимизм в этом клубе просто зашкаливал, впервые за долгое время на «Сити Граунд» вернулись еврокубки, и все обожали главного тренера команды Нуну Эшпириту Санту. Но затем, меньше чем через месяц после начала новой кампании, Нуну наговорил себе на увольнение и расчистил путь для одного из самых необдуманных назначений в истории. Постекоглу продержался в «Форест» восемь матчей, прежде чем его выставили за дверь. Последней каплей стало домашнее поражения от «Челси». Шон Дайч стал уже третьим наставником «Ноттингем Форест» в этом сезоне еще до того, как стрелки часов перевели на зимнее время.

Даже «Вулверхэмптон» — точка покоя во вращающемся мире, команда, на чью некомпетентность теоретически можно положиться ради успокаивающей стабильности, и которая прочно сидела на самом дне таблицы 14 из 15 туров, — даже они уволили тренера. И стали объектом весьма яростных фанатских протестов, которые назревали давно, но по-настоящему обострились в последнее время.

И этот список взлетов и падений можно продолжать почти до бесконечности.

«Борнмут» всего лишь в течение пяти недель скатился со второго места на 14-е. «Манчестер Сити» падал на 13-ю строчку и поднимался на сторую. Позиция вернувшегося в элиту «Сандерленда» была довольно стабильной, но даже это вносит свой вклад в непредсказуемость сезона: летом все были уверены, что они будут бороться за выживание.

Места в зоне Лиги чемпионов занимали 12 разных команд, и вплоть до последнего тура не было ни одной игровой недели, когда состав топ-5 оставался бы неизменным по сравнению с предыдущей. И даже тогда они не остались на тех же местах.

«Арсенал» лидировал в 10 из 15 туров, но даже «канониры» подают слабые признаки того, что их начинает шатать под тяжестью травм.

Если вам нужен один матч, чтобы описать этот сезон, то это, вероятно, выездная победа «Манчестер Сити» над «Фулхэмом» (5:4) в начале декабря. Незадолго до истечения часа игры команда Гвардиолы повела 5:1 и уже мысленно закурила победные сигары. К 78-й минуте «Фулхэм» забил еще трижды, и концовка матча превратилась в настоящее безумие. После игры Пеп Гвардиола включил режим Максимуса Децима Меридия (вымышленный, но культовый персонаж из фильма Ридли Скотта «Гладиатор» — прим.): «Вам что, не весело? ».

Сложно отрицать, что весь этот хаос не был зрелищным. Это лучше, чем степенная предсказуемость, когда мы заранее знаем, кто где финиширует. Но всё же это сбивающий с толку сезон — футбольный эквивалент того, как если бы вас засунули в стиральную машину и включили отжим.

Так что, если вы чувствуете себя подавленным, голова идет кругом и вы не поспеваете за миром, не переживайте: дело не в вас, дело в Премьер-лиге.

Впрочем, съездить на йога-ретрит, наверное, тоже не помешает.