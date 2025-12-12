The Athletic рассуждает о прогрессе и проблемах главного тренера «Челси» Энцо Марески.

Первая половина сезона наглядно демонстрирует, насколько Энцо Мареска вырос как главный тренер «Челси», но также и то, как многому ему еще предстоит научиться.

Мареске в любом случае пришлось бы адаптироваться уже по ходу работы на «Стэмфорд Бридж». Он пришел в клуб, имея за плечами лишь один полноценный сезон в качестве главного тренера и совершенно без опыта работы в Премьер-лиге. Итальянец прекрасно понимает это и неоднократно говорил о своем желании развиваться и прогрессировать.

«Я чувствую себя увереннее, чем в прошлом году. Я учусь. Безусловно, есть еще очень много вещей, которым мне нужно научиться», — заявил Мареска на пресс-конференции перед сентябрьским матчем против «Бенфики».

Но происходит ли это достаточно быстро, чтобы удовлетворить болельщиков «Челси»? Взлеты, вроде яркой победы над «Барселоной» (3:0) и ничьей с «Арсеналом», сменяются провалами: поражение от «Лидс», невыразительная ничья с «Борнмутом», а теперь и проигрыш «Аталанте».

Всё это создает весьма противоречивую картину.

Тактическая гибкость

Еще в сентябре Мареска привел в пример умение управлять игрой, когда команда остается вдесятером. Судя по матчу с «Арсеналом» (1:1), в котором «Челси» избежал поражения, несмотря на удаление Мойсеса Кайседо в первом тайме, этот урок он усвоил.

Решение оставить Лиама Делапа в атаке и продолжать действовать агрессивно, вместо того чтобы уйти в глухую оборону, стало именно тем ходом, который позволил «Челси» сохранить интригу в матче вопреки численному меньшинству.

Это лишь один из примеров прогресса Марески в контексте тактической гибкости. «Челси» готов взвинчивать темп и играть более вертикально, когда этого требует ситуация.

В качестве примеров можно вспомнить использование Педру Нету на позиции форварда, чтобы воспользоваться высокой линией обороны «Барселоны», или два первых гола в ворота «ПСЖ» в финале Клубного чемпионата мира, забитые после длинных забросов за спины защитникам.

Мареска предпочитает, чтобы футбол был больше похож на шахматы, чем на баскетбол, но он продемонстрировал готовность отступать от своей философии терпеливого розыгрыша в определенных матчах — и это принесло свои плоды.

Отсутствие ключевых игроков

Мареска также научился справляться с отсутствием ключевых игроков. В прошлом сезоне самым результативным был Коул Палмер, а самым надежным защитником — Леви Колуилл.

Мареске приходится обходиться без обоих большую часть этой кампании, и ему по-прежнему будет не хватать Колуилла, который, как ожидается, пропустит большую часть сезона, восстанавливаясь после разрыва передней крестообразной связки.

Атака, однако, неплохо справлялась и без Палмера: «Челси» выдал серию из 20 матчей с забитыми голами, начавшуюся еще в первом туре АПЛ против «Кристал Пэлас». Прервалась она лишь в минувшие выходные, когда «синие» сыграли вничью с «Борнмутом» (0:0).

Роль Колуилла в начальной фазе атак «Челси» — именно тот аспект, потерю которого Мареска, казалось, опасался больше всего, — довольно успешно взял на себя Мойсес Кайседо, опускаясь в тройку защитников для продвижения мяча.

Трево Чалоба стал основным на позиции левого центрального защитника вместо Колуилла. И хотя для правши эта позиция не так органична, как для Колуилла, Чалоба сейчас создает всё более надежную связку с Уэсли Фофана.

Однако трехматчевая дисквалификация Кайседо в Премьер-лиге застала команду врасплох: Мареска и «Челси» еще не до конца научились перестраиваться, когда выпадают определенные игроки. У них были проблемы с контролем в матче против «Лидса», а в сложной игре с «Борнмутом» было заметно, как Палмеру приходилось опускаться глубже, чтобы продвигать мяч.

Кайседо не является единственным фактором успеха «Челси» — он отыграл все 90 минут в неудачном матче с «Аталантой», — но без него команда выглядит не так уверенно.

Ротация и взлом чужой обороны

Совмещение выступлений в Лиге чемпионов и АПЛ — абсолютно новый вызов для Марески, и результаты команды в еврокубках вызывают определенные вопросы.

«Челси» твердо намерен придерживаться подхода, когда игроки стабильно получают возможность для отдыха. Правильность этого решения хорошо видна на примере Риса Джеймса, который по-прежнему в строю.

Однако есть и обратная сторона — это влияет на способность игроков налаживать прочные игровые связи на поле, что временами особенно заметно в центре обороны (хотя Чалоба и Фофана, похоже, наконец находят взаимопонимание, сыграв «на ноль» в четырех из последних пяти совместных матчей в старте).

Готовность проводить ротацию по ходу матча также может сбить ритм команды и дать обратный эффект, как это случилось в игре с «Аталантой», когда Фофана заменил Чалобу в перерыве.

Оправдание Марески, акцентировавшего внимание на том, Чалоба «висел» на желтой карточке и нуждался в передышке из-за высокой нагрузки, было справедливым, но тайминг (при скользком счете в гостевом матче) оказался не идеальным.

Опять же, замена Энцо Фернандеса позже по ходу матча была понятна. Но выход вместо него защитника Мало Гюсто, когда «Челси» нужен был гол в последние 20 минут, объяснить сложнее.

Справедливости ради стоит отметить, что замены Марески в этом сезоне порой приносили результат: победный гол Эстевана после выхода со скамейки в матче с «Ливерпулем» — яркий тому пример, как и выход Марка Гиу против «Бернли», когда он отдал ассист в эпизоде со вторым голом.

Ротация стартового состава стала отличной возможностью для молодых игроков почувствовать уверенность в серьезных матчах.

Но болельщики разочарованы тем, что Ачимпонг и Эстеван, несмотря на впечатляющую игру при выходах на замену, всё еще с трудом пробиваются в основу на постоянной основе.

Перед Мареской стоит невероятно сложная задача по управлению огромным составом «Челси», и иногда он допускает ошибки. Логика, стоящая за политикой ротации, достаточно здравая, но ее исполнение всё еще требует доработки.

Независимо от подбора игроков, взлом эшелонированной обороны остается самым сложным тактическим уроком для Марески и «Челси». В начале сезона они мучились в матчах с «Сандерлендом» и «Брентфордом», а трудности против «Лидса», игравшего в пять защитников, показали, что эта проблема никуда не делась.

Победа над «Вулверхэмптоном» (3:0) в ноябре выглядела многообещающе, но там им сильно помогло низкое качество игры аутсайдера. «Лидс» же продемонстрировал, что многочисленную группу атаки «Челси» всё еще можно сдержать за счет более дисциплинированной обороны.

Прогресс «Челси» при Мареске доказывает, что он готов учиться и совершенствоваться. И если в прошлом сезоне он успешно прошел через Лигу конференций, то его первая кампания в Лиге чемпионов ставит перед ним новые задачи, к которым он обязан адаптироваться.