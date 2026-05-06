В Лондоне не было девяти голов, разорванных линий и ощущения, что каждая атака закончится взрывом. «Арсенал» и «Атлетико» провели матч со множеством мелких дуэлей и с одним голом, который решил судьбу полуфинала. Для «Арсенала» это исторический вечер. Клуб, который два десятилетия не подбирался к главному европейскому трофею, теперь снова в одном матче от него. И всё это происходит в сезоне, где команда ещё и борется за чемпионство в Англии. В конце мая у «Арсенала» последняя игра АПЛ против «Кристал Пэлас» и финал Лиги чемпионов через шесть дней. Станет ли это исторической неделей, которую потом будут пересказывать годами?
Результат матча
«Атлетико» вышел довольно атакующим составом с Гризманном, Симеоне, Лукманом и Альваресом в старте. Но на поле это быстро превратилось не в лобовую атаку, а в попытку вытерпеть давление «Арсенала» и ловить редкие выходы. Команда Диего Симеоне в первые минуты пару раз угрожала справа: Гризманн уходил шире, Джулиано пытался врываться за спину, Альварес даже пробил после прострела, но не попал в створ. Потом «Арсенал» начал постепенно забирать территорию.
Артета удивил составом. Мартин Субименди остался в запасе, а в центр вышел 19-летний Майлз Льюис-Скелли, для которого это был всего второй старт на привычной позиции полузащитника. Это был риск, но Льюис-Скелли сыграл спокойно и смело. Да, в первые минуты Льоренте прочитал его попытку развернуться корпусом и отобрал мяч, но этот эпизод не сбил молодого игрока. Он продолжал просить мяч глубоко, находил передачи между линиями и давал Райсу возможность играть свободнее.
«Арсенал» не нёсся вперёд, а постепенно двигал «Атлетико» к его штрафной. Сака и Троссард долго не получали идеальных моментов, но само присутствие Сака справа многое меняло. Когда он уходил внутрь, Бен Уайт оставался шире, когда Сака держал фланг, Уайт мог врываться в полуфланг, и это постоянно растягивало оборону гостей. В центре Дьёкереш бодался с центральными защитниками и всё чаще цеплялся за мяч, хотя «Атлетико» старался не оставлять ему пространства.
До гола у «Арсенала» были лишь подходы, по-настоящему убойных шансов лондонцы не создали: Сака не попал по мячу после углового, Габриэл бил издали, удар Эдегора накрыл Кардосо. «Атлетико» не сыпался, но всё больше вжимался в свою штрафную. Симеоне постоянно требовал поднимать линию, но сделать это было сложно, поскольку хозяева слишком быстро возвращали мяч.
Когда казалось, что до перерыва «Атлетико» всё-таки выдержит, «Арсенал» открыл счёт. Салиба нашёл передачей Дьёкереша за спинами защитников, Облак сначала дёрнулся навстречу, потом начал возвращаться к воротам. Швед навесил, Пубиль неудачно выбил на Троссарда, бельгиец пробил низом, Облак отбил прямо перед собой, а Сака оказался первым на добивании. Руджери задержался у ворот и не выдержал линию офсайда, Ле Норман не успел накрыть, и мяч оказался в сетке. В общем, типичный гол «Арсенала», в каком-то смысле даже идеальный. А «Атлетико» был наказан за первую же потерю концентрации в матче.
После перерыва «Атлетико» добавил, но снова упёрся в лондонскую стену
Во втором тайме «Атлетико» заиграл выше и агрессивнее. Уже в первые минуты после перерыва Салиба неудачно сыграл назад, Симеоне рванул к мячу, обошёл Райю и рухнул на газон после контакта с Габриэлом. Контакт был, рука защитника «Арсенала» на спине аргентинца тоже была, но судья Даниэль Зиберт пенальти не поставил. Для мадридцев это стало первым настоящим поводом для раздражения.
Через несколько минут появился и второй. Гризманн пробил с правой, Райя отбил, Пубиль и Габриэл боролись за отскок, а затем Калафьори задел Гризманна в штрафной. Но до этого арбитр уже свистнул фол Пубиля на Габриэле, и эпизод с итальянцем ушёл в никуда. Со стороны «Атлетико» этот момент выглядел как чистейший повод для пенальти, но игра была остановлена раньше. Такие решения в Лиге чемпионов вызывают особенную реакцию команд, потому что нарушают ощущение справедливости в матче, где моментов почти нет.
На этом отрезке «Атлетико» наконец-то прибавил в давлении без мяча и более организованно окружал штрафную «Арсенала». Гризманн стал чаще получать мяч между линиями, Льоренте всё активнее тащил правый фланг, Пубиль прибавил в агрессии. Но удара, который заслуживал бы стать голом, гости так и не находили. Артета ответил заменами. Сначала вышел Инкапье, затем Эдегор, Мадуэке и позже Субименди. Особенно показательно, что «Арсенал» не стал просто окапываться у своих ворот. Да, команда ниже оборонялась, но периодически находила контратаки, одна из которых могла закрывать игру. Инкапье прострелил слева, Дьёкереш оказался в отличной позиции, но пробил выше — было очень похоже на нереализованный момент Сака год назад, когда «ПСЖ» прошёл дальше.
Симеоне тоже перебрал все варианты: вышли Молина, Кардосо, Сёрлот, затем Баэна, но сказались качество и глубина скамейки. У «Арсенала» на поле выходили игроки, которые сохраняют уровень, а вот «Атлетико» после ухода Альвареса и Гризманна стал менее цельным. Сёрлот получил одну из последних возможностей, но на 86-й минуте промахнулся по мячу после паса Баэны. Момент довольно точно описал всю концовку, в которой «Атлетико» пытался что-то придумать на эмоциях, но ключевого касания в финальной трети не хватало.
«Эмирейтс» наконец-то ощутил атмосферу большого еврокубкового вечера
Отдельная часть этого матча — атмосфера. Перед игрой болельщики встречали автобусы, зажигали красные файеры, а на стадионе подняли большой баннер с кораблём и надписью «На суше и на море». «Эмирейтс» наконец-то звучал не как театральный зал, а как живой организм, который толкает команду в финал. Артета после матча отдельно говорил о том, что фанаты задали уровень с самого начала, а команда этот уровень выдержала. Это, пожалуй, главное. В прошлом «Арсенал» слишком часто срывался в момент, когда нужно было быть зрелым — в этот раз он не сыграл идеально, но был достаточно мощным.
За счёт чего? Прежде всего — оборона. Салиба и Габриэл пару раз ошиблись, но в целом подтвердили репутацию лучшей пары защитников в Европе. Райс провёл очень дисциплинированный матч в центре поля и левом полуфланге, Льюис-Скелли выдержал почти 75 минут в полуфинале Лиги чемпионов и ушёл под овацию. Калафьори хорошо двигал мяч, хотя эпизод с Гризманном мог дорого стоить. Ну а Букайо Сака забил пока что важнейший гол сезона «Арсенала».
Календарь и таблица Лиги чемпионов
Теперь команда Артеты едет в Будапешт, а соперником будет либо «ПСЖ», либо «Бавария». Кто бы ни вышел, лондонцы, скорее всего, не будут фаворитами, у Парижа — бешеная атака и статус действующего чемпиона, у «Баварии» — мощь, глубина и опыт. Но ведь и у «Арсенала» есть качества, которые вполне могут сработать против любого: дисциплина, физика, стандарты (куда же без них!) и умение сжирать пространство в центре поля. Финал будет 30 мая, а за шесть дней до него команда Артеты, возможно, сыграет матч за чемпионство АПЛ. Это исторический коридор, первый шаг по которому уже сделан.