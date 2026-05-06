В Лондоне не было девяти голов, разорванных линий и ощущения, что каждая атака закончится взрывом. «Арсенал» и «Атлетико» провели матч со множеством мелких дуэлей и с одним голом, который решил судьбу полуфинала. Для «Арсенала» это исторический вечер. Клуб, который два десятилетия не подбирался к главному европейскому трофею, теперь снова в одном матче от него. И всё это происходит в сезоне, где команда ещё и борется за чемпионство в Англии. В конце мая у «Арсенала» последняя игра АПЛ против «Кристал Пэлас» и финал Лиги чемпионов через шесть дней. Станет ли это исторической неделей, которую потом будут пересказывать годами?

Результат матча Арсенал Лондон 1:0 Атлетико Мадрид 1:0 Букайо Сака 45' Арсенал: Дэвид Райа, Бен Уайт, Вильям Салиба, Габриэль Магальяйнс, Риккардо Калафьори ( Пьеро Инкапье 58' ), Деклан Райс, Майлс Льюис-Скелли ( Мартин Субименди 74' ), Букайо Сака ( Мартин Эдегор 58' ), Эберечи Эзе ( Чуквунонсо Мадуэке 58' ), Леандро Троссард ( Габриэл Мартинелли 83' ), Виктор Дьёкереш Атлетико: Ян Облак, Маттео Руджери, Давид Ганцко, Робен Ле Норман ( Александр Сёрлот 57' ), Марк Пубиль, Коке, Маркос Льоренте, Хулиан Альварес ( Алекс Баэна 66' ), Антуан Гризманн ( Тьяго Альмада 66' ), Адемола Лукман ( Науэль Молина 57' ), Джулиано Симеоне ( Джонни Кардозо 57' ) Жёлтые карточки: Кепа Аррисабалага 90+5' — Марк Пубиль 81', Коке 90+5'

Статистика матча 2 Удары в створ 2 8 Удары мимо 4 54 Владение мячом 46 5 Угловые удары 2 1 Офсайды 2 10 Фолы 13

«Атлетико» вышел довольно атакующим составом с Гризманном, Симеоне, Лукманом и Альваресом в старте. Но на поле это быстро превратилось не в лобовую атаку, а в попытку вытерпеть давление «Арсенала» и ловить редкие выходы. Команда Диего Симеоне в первые минуты пару раз угрожала справа: Гризманн уходил шире, Джулиано пытался врываться за спину, Альварес даже пробил после прострела, но не попал в створ. Потом «Арсенал» начал постепенно забирать территорию.

«Арсенал» — «Атлетико» globallookpress.com

Артета удивил составом. Мартин Субименди остался в запасе, а в центр вышел 19-летний Майлз Льюис-Скелли, для которого это был всего второй старт на привычной позиции полузащитника. Это был риск, но Льюис-Скелли сыграл спокойно и смело. Да, в первые минуты Льоренте прочитал его попытку развернуться корпусом и отобрал мяч, но этот эпизод не сбил молодого игрока. Он продолжал просить мяч глубоко, находил передачи между линиями и давал Райсу возможность играть свободнее.

Льюис-Скелли с мячом globallookpress.com

«Арсенал» не нёсся вперёд, а постепенно двигал «Атлетико» к его штрафной. Сака и Троссард долго не получали идеальных моментов, но само присутствие Сака справа многое меняло. Когда он уходил внутрь, Бен Уайт оставался шире, когда Сака держал фланг, Уайт мог врываться в полуфланг, и это постоянно растягивало оборону гостей. В центре Дьёкереш бодался с центральными защитниками и всё чаще цеплялся за мяч, хотя «Атлетико» старался не оставлять ему пространства.

До гола у «Арсенала» были лишь подходы, по-настоящему убойных шансов лондонцы не создали: Сака не попал по мячу после углового, Габриэл бил издали, удар Эдегора накрыл Кардосо. «Атлетико» не сыпался, но всё больше вжимался в свою штрафную. Симеоне постоянно требовал поднимать линию, но сделать это было сложно, поскольку хозяева слишком быстро возвращали мяч.

«Арсенал» – «Атлетико» globallookpress.com

Когда казалось, что до перерыва «Атлетико» всё-таки выдержит, «Арсенал» открыл счёт. Салиба нашёл передачей Дьёкереша за спинами защитников, Облак сначала дёрнулся навстречу, потом начал возвращаться к воротам. Швед навесил, Пубиль неудачно выбил на Троссарда, бельгиец пробил низом, Облак отбил прямо перед собой, а Сака оказался первым на добивании. Руджери задержался у ворот и не выдержал линию офсайда, Ле Норман не успел накрыть, и мяч оказался в сетке. В общем, типичный гол «Арсенала», в каком-то смысле даже идеальный. А «Атлетико» был наказан за первую же потерю концентрации в матче.

Букайо Сака празднует гол globallookpress.com

После перерыва «Атлетико» добавил, но снова упёрся в лондонскую стену

Во втором тайме «Атлетико» заиграл выше и агрессивнее. Уже в первые минуты после перерыва Салиба неудачно сыграл назад, Симеоне рванул к мячу, обошёл Райю и рухнул на газон после контакта с Габриэлом. Контакт был, рука защитника «Арсенала» на спине аргентинца тоже была, но судья Даниэль Зиберт пенальти не поставил. Для мадридцев это стало первым настоящим поводом для раздражения.

Момент Джулиано Симеоне globallookpress.com

Через несколько минут появился и второй. Гризманн пробил с правой, Райя отбил, Пубиль и Габриэл боролись за отскок, а затем Калафьори задел Гризманна в штрафной. Но до этого арбитр уже свистнул фол Пубиля на Габриэле, и эпизод с итальянцем ушёл в никуда. Со стороны «Атлетико» этот момент выглядел как чистейший повод для пенальти, но игра была остановлена раньше. Такие решения в Лиге чемпионов вызывают особенную реакцию команд, потому что нарушают ощущение справедливости в матче, где моментов почти нет.

Антуан Гризманн с мячом globallookpress.com

На этом отрезке «Атлетико» наконец-то прибавил в давлении без мяча и более организованно окружал штрафную «Арсенала». Гризманн стал чаще получать мяч между линиями, Льоренте всё активнее тащил правый фланг, Пубиль прибавил в агрессии. Но удара, который заслуживал бы стать голом, гости так и не находили. Артета ответил заменами. Сначала вышел Инкапье, затем Эдегор, Мадуэке и позже Субименди. Особенно показательно, что «Арсенал» не стал просто окапываться у своих ворот. Да, команда ниже оборонялась, но периодически находила контратаки, одна из которых могла закрывать игру. Инкапье прострелил слева, Дьёкереш оказался в отличной позиции, но пробил выше — было очень похоже на нереализованный момент Сака год назад, когда «ПСЖ» прошёл дальше.

Дьёкереш после удара мимо ворот globallookpress.com

Симеоне тоже перебрал все варианты: вышли Молина, Кардосо, Сёрлот, затем Баэна, но сказались качество и глубина скамейки. У «Арсенала» на поле выходили игроки, которые сохраняют уровень, а вот «Атлетико» после ухода Альвареса и Гризманна стал менее цельным. Сёрлот получил одну из последних возможностей, но на 86-й минуте промахнулся по мячу после паса Баэны. Момент довольно точно описал всю концовку, в которой «Атлетико» пытался что-то придумать на эмоциях, но ключевого касания в финальной трети не хватало.

Хулиан Альварес навешивает в штрафную globallookpress.com

«Эмирейтс» наконец-то ощутил атмосферу большого еврокубкового вечера

Отдельная часть этого матча — атмосфера. Перед игрой болельщики встречали автобусы, зажигали красные файеры, а на стадионе подняли большой баннер с кораблём и надписью «На суше и на море». «Эмирейтс» наконец-то звучал не как театральный зал, а как живой организм, который толкает команду в финал. Артета после матча отдельно говорил о том, что фанаты задали уровень с самого начала, а команда этот уровень выдержала. Это, пожалуй, главное. В прошлом «Арсенал» слишком часто срывался в момент, когда нужно было быть зрелым — в этот раз он не сыграл идеально, но был достаточно мощным.

Перфоманс болельщиков перед матчем globallookpress.com

За счёт чего? Прежде всего — оборона. Салиба и Габриэл пару раз ошиблись, но в целом подтвердили репутацию лучшей пары защитников в Европе. Райс провёл очень дисциплинированный матч в центре поля и левом полуфланге, Льюис-Скелли выдержал почти 75 минут в полуфинале Лиги чемпионов и ушёл под овацию. Калафьори хорошо двигал мяч, хотя эпизод с Гризманном мог дорого стоить. Ну а Букайо Сака забил пока что важнейший гол сезона «Арсенала».

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Теперь команда Артеты едет в Будапешт, а соперником будет либо «ПСЖ», либо «Бавария». Кто бы ни вышел, лондонцы, скорее всего, не будут фаворитами, у Парижа — бешеная атака и статус действующего чемпиона, у «Баварии» — мощь, глубина и опыт. Но ведь и у «Арсенала» есть качества, которые вполне могут сработать против любого: дисциплина, физика, стандарты (куда же без них!) и умение сжирать пространство в центре поля. Финал будет 30 мая, а за шесть дней до него команда Артеты, возможно, сыграет матч за чемпионство АПЛ. Это исторический коридор, первый шаг по которому уже сделан.