    Легионеры в футбольных лигах: граница между «своими» и «чужими»

    Разбор топ-5 лиг на предмет ограничений по паспортному признаку

    Лионель Месси
    Лионель Месси
    В России снова разгорелись дискуссии о лимитах на легионеров в Российской футбольной премьер-лиге. Министерство спорта и РФС обсуждают ужесточение действующих правил, намереваясь ограничить число иностранцев до десяти в заявке и до пяти на поле. Столь отчаянный шаг вызван желанием дать больше шансов отечественным игрокам. Несмотря на сопротивление клубов и агентов, привыкших к более свободному трансферному рынку, Михаил Дегтярёв ясно дал понять: новому лимиту быть. Новые ограничения планируют вводить начиная с сезона 2026/27, но тема стоит достаточно остро и заставляет взглянуть на международный опыт.

    Англия: и нашим, и вашим

    Здесь нет абсолютных квот на иностранных игроков, но в заявке обязан быть определённый минимум (не менее 8 футболистов) «доморощенных» (игрок считается доморощенным, если родился и начал свой путь в футболе на территории Соединенного Королевства). Эта модель оберегает академии и помогает молодым талантам прорезаться на фоне звёзд мирового уровня.

    И этот баланс работает. Они создают команды, где звезды из-за рубежа гармонично сосуществуют с воспитанниками академий. Такая система даёт динамику, качество и стабильность, а самое главное — регулярно рождает на свет талантов мирового уровня: Сака, Кейн, Фоден, Палмер, Александр-Арнольд.

  • 14/07/2025

    • Испания: жёсткие рамки и хитрость

    В Ла Лиге лишь три легионера из стран вне ЕС могут выйти на поле, а в заявке допускается пять. Это заставляет клубы идти на хитрость и оформлять европейские паспорта для южноамериканцев. Яркий тому пример — «Барселона», которая мастерски использует такие лазейки. Месси, Маскерано, Дани Алвес, Араухо, Рафинья — все они имеют паспорта стран-членов Евросоюза.

    Эти ограничения безусловно помогают сохранять идентичность и простор для развития молодых испанцев, однако в то же время вставляют палки в колёса клубам с меньшим бюджетом, что делает соревнование неравным.

    Италия: два гибких слота

    Итальянская Серия А с сезона 2024/25 скорректировала ограничения, позволяя вводить в заявку двух новых non-EU игроков без обязательного освобождения места (ранее действовало правило «взял/отпустил»).

    В заявке на сезон просто должны быть четыре доморощенных футболиста, а также четыре игрока, которые провели хотя бы три сезона в клубной академии в период с 15 лет до 21 года. На футболистов младше 22 лет никакие ограничения не распространяются.

    Неплохое решение с учетом того, что когда-то в лиге играло всего 30% от общего списка кандидатов в национальную сборную.

    Рафинья
    globallookpress.com

    Германия: свои — главный козырь

    В Бундеслиге не установлено жёстких лимитов на иностранцев, зато требуется минимум 12 немцев в составе с обязательным включением в заявку «локально подготовленных» (не менее восьми, из которых четыре должны быть воспитанниками клуба).

    Это стимулирует развитие домашних футболистов, что видно на примере «Баварии», успешно соединяющей мировых звёзд с выпускниками академии. Такая модель бережёт традиции, но при этом открывает двери для талантов со всего мира.

    Франция: жёсткая «четвёрка» и африканская прописка

    В Лиге 1 лимит на non-EU игроков установлен на уровне четырёх, но игроки из бывших колоний Франции освобождены от квоты. Это даёт серьёзное преимущество клубам, усиливающим состав перспективными африканскими футболистами, например «Лион» и «Марсель». Одновременно с этим, экс-метрополия делает большой вклад в развитие африканского футбола, активно привлекая молодых талантов.

    Вывод

    Лимиты на легионеров работают лучше всего тогда, когда обеспечивают баланс между локальными талантами и глобальным рынком игроков.

    Слишком жёсткие рамки и искусственное введение молодежи в заявку может привести к ослаблению, ведь ни для кого не секрет, что конкуренция — двигатель прогресса. Если молодым будет не на кого смотреть, и рядом не будет опытного товарища, у которого можно поучиться — то о каком развитии будет идти речь?

    • Абсолютная свобода рискует обернуться вытеснением национальных игроков и потерей идентичности. Опыт Англии и Германии подтверждает, что разумное регулирование приводит к успеху клубов в национальных чемпионатах и еврокубках, а сборных — на международной арене. Опыт же Испании и Франции доказывает, что «лазейку» можно отыскать всегда.

    В конечном счёте, правила легионеров — это не только о цифрах, но еще и о философии футбола: сохранить национальную глубину, не закрывая дверь миру. Лига, которая умеет отыскать эту золотую середину, выигрывает как на поле, так и в сердцах болельщиков.

