Налог на легионеров: клубам РПЛ угрожает новая идея министра Дегтярева

    Михаил Дегтярёв
    Михаил Дегтярёв
    Министр спорта РФ Михаил Дегтярёв, помимо ужесточения лимита на легионеров, предложил ещё одну меру, направленную на развитие детско-юношеского футбола. Ее можно условно назвать «введением налога на легионеров». Рассмотрим реакцию общественности на это предложение, судьбы выдвигаемых ранее аналогичных идей и примеры подобных мер в других странах.

    Новая идея Михаила Дегтярёва

    Российский футбол ещё не до конца принял неизбежное — со следующего сезона будет значительным образом ужесточен лимит на легионеров, который сейчас позволяет выпускать на поле 8 иностранцев, а включать в заявку — 13. Но кажется, что сейчас ему придётся столкнуться с еще одной не менее спорной инициативой министра спорта РФ.

  • Выстрел в ногу либо необходимость? В РПЛ планируют ужесточить лимит на легионеров
  • Министерство спорта намерено уменьшить количество иностранцев в клубах чемпионата России
  • 14/07/2025

    • 4 сентября Михаил Дегтярев в рамках Восточного экономического форума, который проходил во Владивостоке, чётко обозначил цель: развивать молодежь и детско-юношеский спорт. Помимо ужесточения лимита и возможного введения потолка зарплат, министр заявил, что ее достичь также можно в результате введения налога на легионеров.

  • Может, мы введем фонд развития детско-юношеского футбола. Если есть горячее желание потратить 30 миллионов условных единиц на какого-то иностранца, то пожалуйста. Но давайте умножим ваши расходы на два: столько положить в фонд развития детей в российском футболе.
  • Михаил Дегтярёв

    • Вспомнить всё: как налог работал раньше?

    Предложение забрать деньги у клубов, желающих пригласить специалиста из-за границы, с целью профинансировать благие намерения, естественно, прозвучало не в первый раз. Более того, в середине прошлого десятилетия подобные правила уже действовали на протяжении определенного времени. Речь идёт про налог на иностранных тренеров и взнос за заявку легионера.

    Налог на иностранных тренеров ввели в 2013 году по инициативе председателя Объединения отечественных тренеров Михаила Гершковича. Этот обязательный платёж действовал на протяжении двух сезонов и составлял 5 млн рублей для решившихся назначить тренера-иностранца клубов Премьер-Лиги и 2,5 млн рублей для клубов ФНЛ. Собранные таким образом деньги шли на развитие детско-юношеского футбола и повышение квалификации российских тренеров.

    главный тренер ФК «Спартак» Деян Станкович
    spartak.com

    С другим платежом — взносом за заявку легионера — прожили только один сезон 2015/16 гг. Принять такую форму денежных взысканий предложил член исполкома РФС, экс-президент «Терека» Лом-Али Ибрагимов, который таким образом хотел обеспечить развитие детско-юношеского и массового футбола, в первую очередь, в регионах страны. Ради этого клубы, заявляя игрока-иностранца, вносили либо 300 тыс. рублей (в Премьер-Лиге), либо 150 тыс. рублей (в ФНЛ).

    Идеи были приняты во время президента в РФС Николая Толстых. Но пришедший в 2015 г. ему на смену Виталий Мутко, будучи противником подобных доплат, зачехлил оба формата. Более того, на тот момент в стране сложились не самые благоприятные финансовые условия, поэтому разумным посчитали освободить клубы от дополнительных нагрузок.

  • «Вопрос решен, нечего обсуждать». РПЛ ждёт ужесточение лимита, потолок зарплат, реформа судейства
  • Минспорта России подминает отечественный футбол под себя
  • 13/08/2025

    • В 2019 году снова выступили с инициативой ввести налог на легионеров в РПЛ. Вместо абсолютных ставок взносов за каждое внесение иностранных футболистов в заявку команду предложили реализовать систему тарификации: клубы бы платили за каждую минуту, проведенную легионером на поле. Речь шла о 10 000 руб. для игроков старше 23 лет и 5 000 — за футболистов до 23 лет.

    Однако эту инициативу ждала судьба многолетней, продолжающейся до сих пор заморозки. Её объясняли снижением доходов клубов: сначала наступила пандемия, затем Россию отстранили от еврокубков. Так до сих пор эта разработка остается без движения.

    Кто за, а кто против?

    Как всегда, у позиции, высказанной Дегтярёвым, появились как сторонники, так и противники. Так, объективную позицию занял президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев. Определенный резон в введении налога на легионеров в РПЛ он увидел (при условии действительного направления денег на развитие детей), но ставку в 100% посчитал слишком высокой. По его мнению, адекватной является цифра, равная 10%.

    Гаджи Гаджиев
    dinamo-mx.ru

    Солидарно с Гаджи Муслимовичем выступил бывший защитник ЦСКА Иван Таранов. Он назвал условия, озвученные министром спорта, жёсткими и предложил направлять на детско-юношеский футбол по проценту с покупок легионеров.

    Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов по сути отказался от оценки идеи. Руководитель нижегородского клуба назвал тему непростой и заявил, что этот вопрос надо рассматривать. А вот футбольный функционер Юрий Белоус, в свою очередь, не стал скрываться за обтекающими формулировками.

  • Мне сложно комментировать очередную глупость. У нас получается очень деятельный министр. Не лезьте вы в профессиональный футбол! Там есть люди, которые разбираются в этом деле гораздо лучше. Я уверен, что никакого фонда не будет. Это просто абсурдная инициатива. Это исключено.
  • Юрий Белоус

    • По мнению бывшего вице-президента «Локомотива», в первую очередь, необходимо ограничить проникновение государственных денег в профессиональный футбол и позволить клубам самим формировать бюджет. Тогда они будут тратить по своему усмотрению столько, сколько сами заработают.

    В каких странах можно увидеть подобное?

    Михаил Дегтярёв, во всеуслышание рассказывая об идеи ввести фонд развития детско-юношеского футбола, заявил, что в некоторых странах такое уже есть. Министр прав: в ряде стран футбольные власти прибегают к мерам финансового регулирования выступлений легионеров в составе местных команд.

    Михаил Дегтярёв
    globallookpress.com

    Так, например, в Латвии несколько лет действует система поддержки развития местных молодых футболистов. В соответствии с ней клубы, которые подписывают иностранных игроков, должны ежегодно платить взнос за каждого такого игрока (с 2025 г. — по 8 тыс. евро при лимите в 15 иностранцев) в, так называемый, фонд иностранных игроков. Средства этого фонда затем подлежат пропорциональному перераспределению между клубами, в которых выступают местные игроки младше 21 года.

    Такая же схема принята и в Молдавии. Местные клубы за заявку иностранного футболиста для участия в национальном первенстве вынуждены уплачивать взнос в размере 200 тысяч молдавских леев (или чуть больше 10 тысяч евро).

  • Купи-продай. Стоит ли «Зениту» отпускать Жерсона в Саудовскую Аравию?
  • Петербуржцы хотят получить не менее 50 млн евро
  • 03/09/2025

    • Интересный инструмент для того, чтобы обеспечить выступление в национальной лиге высококлассных легионеров придумали в Нидерландах. Как такового лимита на иностранных футболистов из стран, не входящих в Евросоюз, нет.

    Вместо этого клубы должны выплачивать этой категории игроков определенную минимальную зарплату, которая превышает средний размер оклада голландских игроков в Эредивизи (сейчас она составляет 150% от средней). Соответственно, команды будут приглашать только тех футболистов, которые заслуживают получение таких больших денег.

    «ПСВ» — «Аякс»
    globallookpress.com

    С целью противодействия доле иностранных футболистов, которая постоянно росла после отказа от ограничений в отношении граждан из стран ЕС, в Австрии в середине 2000-х гг. ввели, так называемый «Австрийский котёл». Его средства выплачиваются клубам в соответствии с количеством минут, которые на поле по ходу сезона провели австрийские футболисты. Если клубы превышают лимит в семь иностранных игроков, то они лишаются этой финансовой поддержки от Бундеслиги.

    Таким образом, не только в России пытаются финансовым способом защитить права местных футболистов. В ближайшие дни ожидаются обсуждения инициатив министерства спорта с представителями РФС и РПЛ. Возможно, «на троих» сообразят что-то ещё новое.

