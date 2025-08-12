«Вопрос решен, нечего обсуждать». РПЛ ждёт ужесточение лимита, потолок зарплат, реформа судейства

Министерство спорта РФ во главе с Михаилом Дегтярёвым собирается в ближайшее время провести серьёзные реформы российского футбола.LiveSport.Ru рассказывает, что планируют изменить и как на эти инициативы отреагировали в футбольном сообществе.

Ужесточение лимита: легионеры не дают играть россиянам

Со следующего года российский футбол будет жить в новой реальности. Министр спорта РФ Михаил Дегтярёв воспринял целый ряд скандальных ситуаций последних нескольких месяцев (кейсы с «Химками», «Черноморцем», «Торпедо» и др.) как вызов государству. И чиновник принялся рьяно решать вопросы, связанные с организацией футбола в стране.

В первую очередь, в министерстве приняли решение ужесточить лимит на легионеров. Если сейчас клубам РПЛ можно заявить 13 иностранцев и выпустить на поле одновременно 8, то в течение трех лет ограничения примут вид «10 в заявке и 5 на поле».

Стоит отметить, что эти цифры взяты не с потолка. По мнению Минспорта, легионеров в заявке должно быть меньше основного состава, представленного 11 футболистами (т. е. 10). А на поле следует выпускать иностранцев не больше половины основы (т. е. максимум 5).

Дегтярёв назвал эту позицию политической и неподлежащей пересмотру. При этом при принятии данного решения мнения РФС и РПЛ не учитывались. «Вопрос с легионерами решен, нечего обсуждать», — заявил министр спорта России, отверг возможность для дискуссий. Однако экс-футболисты, тренеры, функционеры, эксперты всё равно в общении с журналистами делились своей позицией по данному вопросу.

Так, Дегтярёва, естественно, поддержал его советник Дмитрий Губерниев. Телеведущий утверждает, что Министерство спорта заботится об интересах российского футбола. О своем положительном отношении к ужесточению лимита также заявил президент «Сочи» Борис Ротенберг.

В наш чемпионат нужно приводить легионеров только высокого качества, а не развивать иностранцев, чтобы агенты потом перепродавали их в другие страны. Борис Ротенберг

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев признает, что новый лимит может привести к небольшому падению качества футбола, но всё равно поддерживает его ведение. Таким образом, шансы команд будут уравнены, а молодые российские футболисты получат больше возможностей для прогресса. Содействие в развитии молодых игроков считают главным плюсом ужесточения лимита бывший футболист сборной России Владимир Быстров, экс-владелец «Спартака» Андрей Червиченко, почетный президент ОКР Александр Жуков.

При этом идти в оппозицию министерства может быть чревато. Первой жертвой «закручивания гаек» стал футбольный агент, советник правления «Урала» Роман Орещук.

Менять лимит на легионеров нужно было ещё в 2022 году. Сейчас у большинства клубов большие контракты с иностранцами. Кто будет нести ответственность за разрыв контрактов? Если министр спорта России готов оплатить эти издержки, почему нет? Это было бы круто! Роман Орещук

По информации журналиста Ивана Карпова, после этого комментария екатеринбургский клуб снял с должности спортивного функционера. И сделано это было не без помощи Минспорта, где не понравился переход на личности в СМИ — «некоторые функционеры в последнее время откровенно перестали следить за языком». Однако президент «Урала» Григорий Иванов назвал эти сообщения неправдой.

Интересно, получит ли какие-либо санкции футбольный эксперт Александр Бубнов, который по поводу решения Дегтярёва относительно лимита на легионеров в эфире интернет-программы «Коммент. Шоу» высказался не менее жёстко.

Ну и что он [Дегтярёв] хочет, что он прицепился к легионерам? Других проблем нет? Смотри, все общество устраивает, всех тренеров устраивают. Больше того — большинство тренеров за то, чтобы вообще лимита не было, из-за этого якобы повышается конкуренция. Сейчас, представляешь, вот если он впихнет на следующий сезон, то сейчас распродавать людей, что ли? Александр Бубнов

Министр не оставил это высказывание без внимания. Во-первых, посоветовал всем комментаторам иногда лучше помолчать. И во-вторым, ответил непосредственно Бубнову:

Дегтярев — везде, где есть слово «спорт». И будет. Это мои должностные обязанности. Что у вас в голове, у этих комментаторов? Вы что несете? Михаил Дегтярёв

Другие противники нового формата лимита на легионеров делились своим мнением в более корректной форме с приведением обоснованных аргументов. Так, журналист Геннадий Орлов считает, что пропорции в лимите должны определять практикующие тренеры, а искусственно навязывать тот или иной формат со стороны — несерьёзно.

Что касается других клубов РПЛ, то гендиректор «Ахмата» Ахмед Айдамиров высказался против искусственного лимита — он приведет к автоматическому попаданию россиян в состав, т. е. без борьбы и доказывания, что они сильнее иностранцев. Того же мнения придерживается председатель правления «Зенита» Александр Медведев, который заявил, что именно благодаря конкуренции с легионерами появились такие таланты, как Батраков, Кисляк, Пиняев и др.

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев опасается роста цен на отечественных футболистов, чьи зарплаты перестанут соответствовать уровню их игры. Консолидированную позицию команд Премьер-Лиги озвучил президент РФС Александр Дюков — менять лимит на легионеров нет необходимости. Однако есть сомнения, что кто-то будет серьёзно сопротивляться Минспорту.

Введение потолка зарплат: сберегая деньги

На замечание Гаджи Гаджиева, что искусственно возросший спрос на российских футболистов приведет к росту их зарплат, Михаил Дегтярёв ответил предложением перенять опыт из Континентальной хоккейной лиги — ввести потолок зарплат. С сезона-2020/21 в КХЛ (по аналогии с НХЛ) действует жёсткий потолок зарплат: клубы в общей сложности за год не могут тратить на зарплаты спортсменам больше 900 млн рублей.

Самое главное в потолке зарплат — это контроль его соблюдения, поскольку придумано много разных способов его обхода: от обычной передачи наличных денег в конвертах до оплаты имущества, услуг, заключения квази-рекламных и спонсорских контрактов и др. В КХЛ с этой целью учредили специальный департамент, уполномоченный на проверку контрактов игроков и финансовой отчетности клубов, а также на анализ финансовых потоков, связанных с трансферами и премиальными выплатами.

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров отметил, что с потолком зарплат «тех иностранцев, которые есть сегодня, не будет». Всё, конечно, зависит от того, какую сумму примут, будут ли исключения и др.

Но нельзя не согласиться, что игрок с большей долей вероятности уедет из РПЛ после получения от клуба из чемпионата без потолка предложения о чуть большей зарплате. Кроме того, негатив в этой инициативе видят Валерий Газзаев («не будет способствовать развитию и перспективам российского футбола»), Владимир Быстров («в наших реалиях все знают, как его обходить»).

Спорт и футбол, в частности, в России является больше социальным проектом, чем бизнесом. Поэтому, как верно отметил олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев, наши футболисты, получают неадекватные зарплаты.

Идея потолка зарплат в российском футболе неплоха, потому что у нас настолько раздут футбольный пузырь, что посредственные игроки получают столько, что в Европе у людей волосы дыбом встают. Александр Мостовой

Хотя в той самой Европе никто не вводит потолок зарплат. Более того, по признанию главы УЕФА Александра Чеферина, жесткий потолок зарплат в Старом свете невозможен — там пока что действует ограничение: клуб может тратить на зарплаты игроков не более 70% своего дохода.

А вот где действует потолок зарплат, так это в МЛС. Правда есть одна значительное отличие — американская лига является закрытой, и она единолично владеет и управляет клубами, входящими в её состав. С учетом того, что подавляющее большинство российских команд принадлежит госкомпаниям или правительствам регионов, то может стоит реализовать модель МЛС?

Реформа судейства: назначать арбитров будут по-новому

Еще одно нововведение, которое может произойти в 2026 году — создание единого оператора судейства для всех игровых и части видов спорта. Работу в этом направлении уже ведёт комиссия Олимпийского комитета России по спортивному судейству под руководством Аркадия Ротенберга.

Главным предназначением этого оператора станет оказание услуг обратившимся лигам и федерациям в виде прозрачного и беспристрастного назначения арбитров на соревнования и матчи. При этом предполагается использование искусственного интеллекта, а также предоставление болельщикам возможности отслеживать этот процесс в режиме онлайн.

Еще в Минспорта хотят заимствовать решение, принятое с этого сезона в Ла Лиге. Для того, чтобы защитить арбитров и сохранить их нейтралитет, предлагается публиковать информацию о том, какая судейская бригада получила назначение на матч, за 2 часа до его начала. Тем самым, судьи должны быть огорожены от избыточного давления и информационных атак со стороны клубов и медиа.

Что касается финансового аспекта, то денежное вознаграждение судей за работу будет осуществляться из котла единого оператора, который, в свою очередь, будет формироваться за счет отчислений федераций, лиг, клубов.

Интересно, знают ли будущие реформаторы, что ФИФА и УЕФА требуют обеспечения полной независимости судейства от лиг, клубов и правительства? Вопросы судейства могут находиться только в сфере деятельности национальной федерации (т. е. РФС). Нарушив этот запрет, мы можем сами себе осложнить возвращение на международную арену.

К чему приведут реформы?

Воспользуемся советом Александра Медведева и оценим последствия проведения выше описанных реформ. Прежде всего, следует отметить, что они приведут к переделу власти. Михаил Дегтярёв, который с постом министра спорта уже совмещает должность президента ОКР, проигнорировав РФС и РПЛ, показал, кто располагает реальной властью.

По идеи, более жёсткий лимит на легионеров должен быть выгоден маленьким, региональным клубам, которые получат возможность за большие суммы продавать своих игроков в команды топ-6. А в случае принятия жесткого потолка зарплат стоит ожидать более масштабного оттока россиян за рубеж.

Для завоевания места в составе иностранных команд и повышения собственной зарплаты отечественным футболистам, находящимся в конкурентной среде, придётся повышать свой уровень мастерства. Таким образом, повысится конкурентоспособность сборной России.

Наиболее проигравшим от введения потолка зарплат станет «Зенит». Петербуржцы, получая финансирование от крупного газового концерна, привлекали лучших футболистов страны более высокой зарплатой. Теперь это преимущество должно быть нивелировано.

Следовательно, борьба за чемпионство будет более плотной и непредсказуемой. Это должно повысить интерес болельщиков к матчам чемпионата и повысить выручку букмекерских компаний. Но демонстрируемый на поле уровень мастерства (без талантливых россиян и более-менее звёздных легионеров) окажется значительно ниже. В условиях отстранения это не столь заметно, но при возвращении в еврокубки команды и фанаты будут привыкать к новому месту в иерархии клубного футбола Европы.

Таким образом, если Министерство спорта добьётся реализации реформ российского футбола, то они приведут ко множеству неоднозначных последствий, которые затронут большое количество заинтересованных лиц.