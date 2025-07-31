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    Не в деньгах счастье. Виллиан Роша покидает ЦСКА ради контракта в ОАЭ

    А ещё «армейский» клуб расстаётся с Келлвеном

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    Виллиан Роша
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    Виллиан Роша
    В ближайшие дни оборонительная линия ЦСКА значительно ослабнет. По последней информации, будет активирована опция выкупа контракта Виллиана Роши с московским клубом и центральный защитник продолжит карьеру в эмиратской «Аль-Джазире». А красно-синие, в свою очередь, договорились о продаже правого защитника Келлвена в бразильский «Палмейрас». Об очередном крутом повороте в жизни «армейцев» — в материале LiveSport.Ru.

    Эмиратцы переманили Рошу большими деньгами

    Оборона ЦСКА в последнее время считается одной из лучших в российском футболе. С начала сезона-2024/25 «армейцы» в 46 матчах 25 раз отыграли «на ноль», а пропустили лишь 27 голов. Значительный вклад в этом достижении принадлежит Виллиану Роше, который за три года в России заработал статус одного из лучших защитников РПЛ.

    Отсюда желание ЦСКА сохранить в своих рядах такого полезного футболиста, несмотря на интерес со стороны «Интернасьоналя», «Гремио», «Вероны» и ряда других клубов, выглядит естественным. Более того, москвичи в августе 2024 года продлили контракт с бразильским защитником на срок до лета 2027 года с возможностью его продления на еще один сезон.

  • Мы очень рады продлению соглашения с Виллианом до 2027 года. Тот компромисс, который мы нашли, это абсолютное движение навстречу друг другу двух сторон, продиктованное исключительным желанием с нашей стороны оставить на ближайшие годы игрока в команде, и соответствующее исключительное желание Роши и далее быть частью красно-синей семьи.
  • генеральный директор ПФК ЦСКА Роман Бабаев (август 2024 г.)

    • Виллиан Роша
    pfc-cska.com

    Но, по-видимому, на сей раз красно-синим не удастся сохранить Рошу в составе своей команды. По последней информации, 30-летний футболист получил заманчивое предложение от эмиратского клуба «Аль-Джазира». В ОАЭ готовы заплатить защитнику больше 5 млн евро за два года, а его агентам — достойные комиссионные.

    Сторона бразильца, несмотря на желание российского клуба продолжить сотрудничество, приняла это предложение и уведомила москвичей о решении активировать предусмотренную контрактом с ЦСКА опцию выкупа за 5 млн евро. Ожидается, что Роша отправится в Эмираты в ближайшие несколько дней.

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    • Здесь напрашивается проведение аналогии с уходом из ЦСКА Марко Николича. Тренер 2 месяца назад так же принял предложение третьей стороны (греческого АЕКа) и совершенно неожиданно для «армейцев» выкупил свой контракт. Интересно, что Роша, отвечая на вопрос об экс-наставнике, заявил об отсутствии у него какой-либо обиды на сербского специалиста. Теперь сам Виллиан подобным же образом оставляет клуб.

    Переезд в Россию — выход на новый уровень

    Уход Роши — это серьёзная потеря для ЦСКА. Причем именно после перехода в московский клуб футболист, который до 27 лет выступал только за команды-аутсайдеры из Бразилии и Португалии, продемонстрировал стремительный прогресс. В результате он начал попадать в сферу интересов таких солидных клубов, как «Ботафого» и «Олимпиакос».

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    Виллиан Роша не только был надёжен в обороне, но и ценился, прежде всего, эффективной игрой на втором этаже. По итогам минувшего сезона он при росте 191 см стал лидером среди защитников РПЛ по выигранным единоборствам и верховым дуэлям, что помогало как в своей, так и в чужой штрафной площади.

    Кроме того, бразилец зарекомендовал себя как один из главных провокаторов лиги. Он, как никто другой, мог грубостью, подлостью и даже симулированием залезть под кожу соперникам, убирая их с поля. Поэтому ни один атакующий игрок не хотел оказаться рядом с Рошей.

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    • Признанием столь полезного для ЦСКА выступления центрального защитника стали 3 его попадания из 3 возможных в число 33 лучших футболистов чемпионата России по версии РФС. А рыночная стоимость бразильца в Москве возросла почти в 5 раз и на пике достигала 7 млн евро.

    ЦСКА выиграл в деньгах, но проиграл на поле

    Намерение ЦСКА не отпускать ключевого защитника сразу после старта сезона, в который пришлось вступать с новым тренером, понятно. Впрочем, так же очевидно желание игрока переехать на Ближний Восток. Всё-таки не каждому футболисту выпадает возможность заработать в 30 лет такие деньги. И кто, как не бразильцы, наиболее падок на подобные соблазны.

    Виллиан Роша
    pfc-cska.com

    После ухода Роши в обойме ЦСКА останется всего три центральных защитника — Игорь Дивеев, а также молодые Матвей Лукин и Джамалутдин Абдулкадыров. Уровня двух последних пока не хватает для включения в стартовый состав команды, претендующей на самые высокие места РПЛ.

    В то же время на отечественном рынке из центральных защитников сразу для основы реально подписать разве что Валентина Пальцева из махачкалинского «Динамо», поэтому красно-синие скорее всего будут искать кандидатов для замены Виллиана заграницей. Так уже появилась информация о том, что ЦСКА возобновил интерес к 26-летнему бразильскому защитнику «Фамаликана» Ричелли.

    В любом случае время на поиск новичка и его интеграция в состав вызовут определённые спортивные издержки. Хотя с точки зрения экономики ЦСКА сыграл так же продуктивно, как и в случае с Файзуллаевым: за футболиста, которого три года назад купили за 1,3+0,3 млн евро, выручили 5 млн евро.

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    • Уходит ещё один защитник, но замена есть

    Роша — не единственный защитник, с которым расстаётся ЦСКА. Москвичи получили предложение о трансфере правого защитника Келлвена от одного из лидеров чемпионата Бразилии «Палмейраса». 24-летний футболист потерял место в составе зимой, когда Николич стал играть не в три, а в четыре защитника.

    Келлвен успешно выступал в качестве латераля, который часто подключается к атаке, а в обороне имеет подстраховку в виде правого центрального хавбека и одного из тройки защитников. В новой схеме лучше смотрелся Милан Гайич, с которым ЦСКА этим летом продлил контракт на 2 года.

    Всё это привело Келлвена к осознанному желанию покинуть команду. «Армейцы», получив в этих условиях предложение из Бразилии, не стали чинить препятствия возвращению защитника на родину.

    Келлвен
    pfc-cska.com

    Во-первых, сделка была оформлена на довольно выгодных для красно-синих условиях. Если два года назад за защитника пришлось отдать 4,5 млн евро, то сейчас его продают, по разным данным, за сумму от 5,6 до 7 млн евро. А во-вторых, ЦСКА уже нашёл замену Келлвену в лице Ди Лусиано из «Банфилда». Сумма трансфера аргентинца — 1,3 млн евро за 80% прав и 600 тыс. евро в виде бонусов.

    Будущий 21-летний новичок «армейцев» имеет за спиной только один сезон с постоянной игрой на взрослом уровне. Однако у него имеется атакующий потенциал — он скоростной, выносливый, здорово открывается за спину. Это именно то, что теряет ЦСКА с уходом Келлвена.

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    • Таким образом, можно констатировать, что в ЦСКА происходит очередная перестройка. Сменился наставник, ушла целая группа игроков, которые помогли клубу завоевать бронзу РПЛ и Кубок России: Гуарирапа, Пьянич, Жемалетдинов, Бистрович, Мухин, Файзуллаев, Виллиан Роша, Келлвен.

    От борьбы за чемпионство «армейцы», конечно, не откажутся. Но противостоять уже сыгранным «Краснодару», «Зениту» и «Динамо» будет чрезвычайно сложно. Хотя один трофей (Суперкубок России) уже завоёван — есть повод признать сезон удовлетворительным.

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