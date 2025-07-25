Файзуллаев уехал в Турцию. 4 кандидата для замены Аббосбека в ЦСКА

Аббосбек Файзуллаев после двух лет выступлений за московский ЦСКА переходит в турецкий «Истанбул Башакшехир». «Армейцам» удалось продать узбекского хавбека в 15 раз дороже, чем покупали. Но теперь им нужен игрок на позицию левого вингера. Рассмотрим, кем красно-синие смогут заменить полузащитника.

ЦСКА заключил выгодную сделку

Трансферное окно в самом разгаре, и клубы Российской Премьер-Лиги продолжают как покупать, так и продавать футболистов. Так, ЦСКА оформил на данный момент крупнейший в РПЛ трансфер на выход этого лета. «Армейцы» договорились с турецким клубом «Истанбул Башакшехир» о переходе 21-летнего игрока сборной Узбекистана Аббосбека Файзуллаева. Футболист, отыгравший в составе ЦСКА 72 матча и заработавший 8+22 по системе «гол+пас», согласовал контракт на срок до лета 2028 года с опцией продления на ещё один сезон.

Сумма компенсации составит 7,5 млн евро. Причем, что важно для ЦСКА, все деньги будут перечислены одним траншем. Этот трансфер, наравне с самовыкупом Виктора Давилы, стал самой крупной продажей «армейского» клуба за последние 3 года.

Красно-синие давно известны эффективной работой на трансферном рынке. И история Файзуллаева войдёт в число её наиболее ярких примеров. ЦСКА выкупил 19-летнего Аббосбека у «Пахтакора» летом 2023 года всего за 500 тысяч евро. Получается, что москвичам удалось через два года перепродать игрока в 15 раз дороже! Изумительная сверхприбыль.

Файзуллаев в ЦСКА: лучший ассистент, отъезды в сборную, трофеи

То, что ЦСКА обратил внимание на Файзуллаева, далеко не случайно. В 2022 году воспитанник «Пахтакора» был признан лучшим молодым футболистом Узбекистана, а в марте 2023-го — лучшим игроком молодёжного Кубка Азии, который выиграла его сборная. Через два месяца полузащитник дебютировал за основную национальную команду и даже забил гол.

Наши скауты давно следили за ним и отмечали его нестандартное мышление на поле, не по годам качественную игру и лидерские качества. Когда появилась возможность подписать талантливого парня за очень разумную стоимость в рамках опции выкупа, мы решили ее активировать. генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев

Помимо ЦСКА, Файзуллаевым интересовался «Фенербахче», но футболист захотел перейти именно в московский клуб. И «Пахтакор» нехотя был вынужден расстаться с полузащитником. Принять предложение «армейцев» Аббосбеку посоветовал первый тренер Дмитрий Ан. По его мнению, ЦСКА мог стать отличным трамплином для перехода через пару лет в европейский чемпионат. В итоге игрок и клуб заключили контракт на срок до лета 2026 года.

Аббосбек Файзуллаев pfc-cska.com

Аббосбек выдал фантастический старт в ЦСКА. Несмотря на наличие таких уже матёрых конкурентов, как Обляков, Чалов, Давила, хавбеку хватило месяца для того, чтобы завоевать место в стартовом составе и стать одним из атакующих лидеров команды. В первой части сезона-2023/24 Файзуллаев принял участие в 20 матчах (16 в старте), забил 2 гола и отдал 9 голевых передач. Болельщики признали его лучшим игроком в ЦСКА за эти полгода. Не забыли о полузащитнике и на родине — его признали лучшим футболистом Узбекистана в 2023 году.

Такой перформанс был предопределён физическими данными Аббосбека. Редкое сочетание скорости, выносливости и маневренности позволяет ему классно открываться, хорошо играть спиной к воротам, бить издали и раздавать проникающие передачи. Кроме того, свою роль сыграл бэкграунд: чемпионат Узбекистана считается более техничным, чем РПЛ: многие узбекские команды играют через короткий пас.

Талантливого Файзуллаева не могли не заметить в Европе. С его агентством наводила контакты мюнхенская «Бавария», которая интересовались общей ситуацией и некоторыми деталями. Но Аббосбек на тот момент не собирался снова менять команду.

Весенний отрезок, несмотря на отъезды в сборную в январе во время зимних сборов и в апреле на Кубок Азии, прошёл так же результативно: 3+5 за 14 матчей и звание лучшего ассистента в команде по итогам сезона (14 голевых передач). Более того, Файзуллаев стал лауреатом премии «Winline Герои РПЛ» в номинации «Открытие сезона», а также как левый полузащитник был включен в список 33 лучших футболистов сезона-2023/24.

Летом Аббосбек снова покинул расположение ЦСКА ради национальной команды — теперь для участия в Олимпийских играх. Хорошо, что новый главный тренер Марко Николич на период до зимней паузы сохранил модель игры Владимира Федотова. Полузащитник в первой части сезона-2024/25 по-прежнему в каждой игре выходил на поле с первых минут (3+6 в 23 матчах), но тренеры стали намного чаще его менять по ходу второго тайма.

Переход ЦСКА на «ромб» негативно сказался на Файзуллаеве. По его признаниям, так низко он ещё не играл. Хавбек теперь попадал в стартовый состав через раз. Весной 2025 года ему удалось отметиться только двумя результативными передачами. В то же время пришли первые трофеи — Кубок России и Суперкубок (уже при Фабио Челестини).

Игроки ПФК ЦСКА после вручения Суперкубка России globallookpress.com

По итогам 2024 года Аббосбек был признан лучшим игроком в Узбекистане (второй раз подряд) и более того — лучшим молодым игроком в Азии. Поэтому неудивительно, что по ходу сезона появлялись сообщения об интересе к футболисту со стороны «Монако», «Реал Сосьедада», «Галатасарая».

Я никогда не скрывал, что моя мечта — играть в Европе. Надеюсь, она когда-нибудь осуществится. Аббосбек Файзуллаев

Учитывая желание игрока, скорое окончание контракта (через год) и наличие спроса на него (при очевидном регрессе в результативности и сокращении игровой практики) решение ЦСКА о расставании с ним выглядит вполне разумным. Тем более, по цене, приближенной к рыночной — 8 млн евро по Transfermarkt.

Одного Кругового мало, а Пиняева не уговорили

С коммерческой точки зрения продажа Файзуллаева — это прекрасный пример инвестиционного проекта, когда клуб получил и прибыль, и реальную пользу на поле. Но для спортивного блока «армейцев» уход хавбека по ходу начавшегося сезона означает появление серьезной проблемы, поскольку оголенным остается левый фланг атаки.

Данил Круговой globallookpress.com

По сути у Челестини в распоряжении остается единственный левый бровочник — Данил Круговой. Но он в основном выступал в качестве латераля, который поддерживает атаку, но не организует её, что ожидают от вингера. Да, 27-летний игрок — взрывной, может идти в дриблинг, но сможет ли он полностью выполнять весь необходимый атакующий функционал? По крайней мере, Данил будет помогать крайнему защитнику при игре в обороне.

Тем не менее, равноценной подмены у Кругового нет. Найти её можно на трансферном рынке. И «армейцы», не дожидаясь продажи Файзуллаева, уже предприняли попытку выкупить у «Локомотива» Сергея Пиняева.

«Железнодорожники», естественно, не хотели расставаться с лучшим молодым футболистом Восточной Европы (согласно недавно опубликованного рейтингу Международного центра спортивных исследований) и, тем более, отпускать его в стан прямых конкурентов. Однако красно-синие были настойчивы в своем желании и активировали прописанную в контракте Пиняева опцию выкупа 20-летнего футболиста за 900 млн рублей.

Клуб из Черкизово помешать трансферу не мог. ЦСКА предложил Сергею подписать 3-летний контракт с зарплатой до 2-х млн евро в год вместе с бонусами. Однако на такое щедрое предложение молодой футболист ответил отказом: уйти из «Локомотива» он хочет только в Европу и ждет предложений оттуда.

Кто может стать левым вингером ЦСКА?

ЦСКА ничего не остается, как только продолжать поиски потенциального новичка. На данный момент главным претендентом для усиления кажется вингер грозненского «Ахмата» Лечи Садулаев. 25-летний футболист является главным дриблёром РПЛ — по итогам минувшего сезона он стал лидером чемпионата со 105 успешными обводками.

Лечи Садулаев globallookpress.com

Переговоры между ЦСКА и «Ахматом» стартовали давно, но договориться они до сих пор не смогли. Консенсус был найден по стоимости трансфера: 7 млн евро + 1 млн бонусами. Но вот график платежей сторонами утвержден не был. Если грозненцы хотят получить сумму за год, то москвичи желают разбить выплаты на 2,5 года.

По сути, в «Ахмате» нет футболистов, которых мы не готовы продать этим летом. Если у игрока будет желание, то мы пойдем навстречу. генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров

Сказанное Айдамировым можно отнести и к другому вингеру «Ахмата» — Максиму Самородову, который после Садулаева является вторым по стоимости футболистом клуба. Игрок сборной Казахстана переехал в Грозный из Актобе прошлым летом и сумел за 33 матча забить 8 голов и отдать 4 передачи.

Максим Самородов globallookpress.com

Самородов в течение сезона играл на правом фланге, хотя в Казахстане он преимущественно действовал слева. Его отличают быстрота, по-хорошему наглый дриблинг, нетривиальные решения. По весне были разговоры об интересе к его персоне со стороны московских «Спартака» и «Динамо», а также «Краснодара», но сейчас каких-то инсайдов о возможном переходе не появлялось.

Третий кандидат — Иван Комаров из «Ростова». По информации журналиста Ивана Карпова, футболист уже рассматривается «армейцами» как возможная замена Файзуллаеву. Однако вместе с ЦСКА игроком интересовались и другие столичные коллективы — «Спартак», «Динамо» и «Локомотив».

Востребованность Комарова вызвана: российским паспортом;

молодым возрастом (22);

многофункциональностью (играл и вингера, и плеймейкера, и опорника);

опытом игры в РПЛ (27 матчей и 17 попаданий в старт за сезон-2024/25).

Иван Комаров globallookpress.com

Однако желающим подписать Комарова придется раскошелиться. По некоторым данным, южане оценивают его трансфер в районе 4-5 млн евро.

Заключительный вариант для ЦСКА — опытный Антон Миранчук. По данным «СЭ», 29-летний полузащитник, который минувший сезон провёл в швейцарском «Сьоне», считает возможным возвращение на родину и готов рассмотреть предложения от топ-клубов РПЛ («армейцы» к таковым точно относятся).

Правда в общении с журналистами Антон заявил, что о возвращении в Россию даже не думает. Но в самом «Сьоне» говорят, что есть клубы, которые могут активировать пункт о выкупе россиянина (по данным Sport24, его сумма составляет 6 млн евро).

Антон Миранчук globallookpress.com

Сезон в Швейцарии прошёл для Миранчука так себе: 24 матча, 2 гола, 3 передачи. Часть игр Антон пропустил из-за повреждений. Конкретной позиции на поле за собой универсальный футболист так и не закрепил. Возможно лучшим вариантом продолжения карьеры для него станет возвращение в Россию, в частности, в ЦСКА.