Готовь сани летом. Семь самых громких трансферов РПЛ межсезонья

Трансферное окно в Российской Премьер-Лиге будет открыто до 12 сентября, но сезон стартует в середине июля, и клубы к первым матчам уже отметились рядом значимых переходов.

7. Зелимхан Бакаев: из «Зенита» в «Локомотив»

«Локомотив» ограничен в финансовых возможностях, и это препятствует для проведения клубом полноценной трансферной кампании. Поэтому «железнодорожники» пристально следят за рынком свободных агентов, откуда этим летом забрали Зелимхана Бакаева.

Команду покинули два вингера — Наир Тикнизян и Вадим Раков. Поэтому Бакаев, способный сыграть на обоих флангах и в середине, а также хорошо вписывающийся в контратакующий футбол, в который играет «Локомотив», точно красно-зелёным не помешает.

Зелимхан Бакаев fclm.ru

Тем более в минувшем сезоне атакующий полузащитник в составе подмосковных «Химок», арендовавших его на год у «Зенита», эпизодически показывал игру, благодаря которой в своё время был лидером «Спартака» (в 28 матчах набрал 6+3 по системе «гол+пас»). Однако это не убедило петербуржцев для того, чтобы продлить контракт с Зелимханом.

Бакаев и «Локомотив» заключили 2-летний контракт, по которому полузащитник будет зарабатывать 5,5 млн рублей в месяц. По деньгам футболист пошёл на понижение (оклад в «Зените» составлял 1-1,5 млн евро в год), но сейчас ему важно получить игровую практику.

6. Роман Вега: из «Архентинос Хуниорс» в «Зенит»

Роман Вега fc-zenit.ru

После массовой закупки аргентинцев 2017 года «Зенит» возвращается на рынок этой южноамериканской страны. В прошлом году петербуржцы купили Лусиано Гонду, а сейчас приобрели его бывшего одноклубника Романа Вегу. Причем именно форварду принадлежит решающая роль в переходе левого защитника: он убедил своего соотечественника принять предложение.

21-летний игрок считается одним из самых перспективных аргентинских футболистов своего поколения. Вега не раз получал вызовы в юношеские и молодежные сборные Аргентины, а сезон-2022/23 провёл в молодёжке «Барселоны».

Это игрок, которого мы знаем давно. Знаем, что это очень перспективный игрок. Он обладает всеми современными качествами: дает объем, есть скорость, хорошо работает с мячом. Надеюсь, поможет решить нашу задачу. тренер «Зенита» Вильям де Оливейра

Аргентинец ни разу не играл на правом фланге, а подвинуть Дугласа Сантоса на левом фланге ему, мягко говоря, будет проблематично. Покупать же футболиста за 7,7 млн евро для того, чтобы посадить на лавку, странно. Судя по контрольным играм, Семак перейдет на игру в три центральных защитника, где Веги будет доверена роль атакующего латераля.

5. Николай Комличенко: из «Ростова» в «Локомотив»

Николай Комличенко fclm.ru

«Локомотив» в поисках центрального нападающего — был одним из главных сериалов зимнего трансферного окна. Так или иначе с «железнодорожниками» связывали 13 форвардов, но клуб так никого не подписал.

Мы искали нападающего зимой. Поняли, что не сможем пригласить кого-то, кто способен делать разницу за конкретную сумму, которую могли себе позволить. Зимой решили никого не покупать, сохранили деньги — в летнее трансферное окно решаем задачи усиления. председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных

Зато летом красно-зелёные подсуетились и сумели договориться о трансфере Николая Комличенко. «Локомотив» выкупил 29-летнего нападающего у «Ростова» за приемлемые 1,5 млн евро и заключил с ним контракт на три года. Москвичам удалось опередить в борьбе за форварда и «Краснодар», и «Спартак». Совпадение или нет, но затем из Черкизово в Ростов-на-Дону тоже по заниженной цене (400 тыс. евро) отправился Тимур Сулейманов.

В зависимости от того, какую схему выберет Галактионов, Комличенко будет конкурировать и (или) играть в паре с Дмитрием Воробьевым, который в прошлом сезоне забил больше (12 против 8). Впрочем, для Николая эта ситуация не нова — в «Ростове» играл с Егором Голенковым.

4. Максим Осипенко: из «Ростова» в «Динамо» (Москва)

Максим Осипенко fcdynamo.ru

Максим Осипенко давно созрел для перехода в топ-клуб РПЛ. В разное время многие команды из верхней части турнирной таблицы хотели видеть центрального защитника в своих рядах, но «Ростов» проводил политику «самим пригодиться». Тем более, речь шла про одного из лучших российских футболистов на своей позиции.

Но время для расставания всё-таки пришло. Осипенко за 2,9 млн евро выкупило московское «Динамо», которому требовалась замена ушедшему Фабиану Бальбуэне в центр обороны. Более того, игрок приходит под знакомого тренера — бело-голубых летом возглавил Валерий Карпин, под руководством которого Максим отыграл 5 лет в «Ростове». А на поле будет восстановлена связка с Данилом Глебовым.

Видя в защитнике такие навыки, как начинать атаку проникающей передачей и исполнить стандартные положения, «Динамо», несмотря на 31-летний возраст, заключило контракт до конца сезона-2027/28, с опциями продления до лета-2029 и лета-2030. А Осипенко, в свою очередь, распрощавшись с логистическими проблемами Ростова-на-Дону, получил жизнь в Москве с зарплатой 1,6 млн евро в год.

3. Антон Заболотный: из «Химок» в «Спартак»

Антон Заболотный spartak.com

«Спартак» искал российского высокого форварда. Станкович даже звонил Комличенко и убеждал перейти в свою команду. Но красно-белые потерпели фиаско с этим трансфером и переключились на более доступный вариант. Антон Заболотный после банкротства подмосковных «Химок» стал свободным агентом, что стало преимуществом для его подписания — платить компенсацию не надо.

Несмотря на свой возраст (34 года), форвард в минувшем сезоне стал лидером чемпионата по числу выигранных верховых единоборств. С учетом российского паспорта, это то, что искал клуб. Но болельщики всё равно в штыки восприняли подписание экс-игрока ЦСКА и «Зенита» даже на один год с опцией продления на еще один сезон.

Спортивный блок и тренерский штаб из всех доступных вариантов выбрали Антона. Он дает возможность добавить качества, которых в составе не было — это мощь, силовая борьба в штрафной. Надеюсь, что он и в дальнейших играх пригодится и будет помогать забивать голы. генеральный директор «Спартака» Олег Малышев.

С Заболотным в составе Станковичу становится доступной опция игры с навесами в штрафную площадь соперников, где партнеры Антона должны получать от него скидки. Такой футбол позволит вскрывать оборону команд, которые ставят «автобус».

2. Иван Сергеев: из «Крыльев Советов» в «Динамо» (Москва)

Иван Сергеев fcdynamo.ru

Иван Сергеев после одного сезона в «Крыльях Советов» вернулся в топ-клуб РПЛ. Нападающего хотели видеть в своих рядах многие команды, но более убедительным оказалось московское «Динамо». 30-летнего форварда даже не сманила более финансово выгодное предложение «Спартака» (на 300 тыс. евро в год больше).

У бело-голубых в атаке меньшая конкуренция — несмотря на наличие в составе марокканца Маухуба, Сергеев наверняка будет основным форвардом «Динамо», пока Константин Тюкавин восстанавливается от травмы. Кроме того, команду возглавил знакомый по сборной России и понятный тренер.

В истории с переходом Сергеева в «Динамо» интересно участие «Зенита». По информации СМИ, петербуржцы не желали усиления своих соперников по чемпионской гонке и были готовы выкупить нападающего. Но в конечном итоге им не удалось помешать, и «Динамо» приобрело футболиста за 3,8 млн евро.

1. Жерсон: из «Фламенго» в «Зенит»

Жерсон fc-zenit.ru

«Зенит» в сезоне-2024/25 не выиграл ни чемпионат, ни Кубок. В Петербурге этот результат категорически не устроил, поэтому клуб совершил мощнейший трансфер — Жерсон из «Фламенго».

Нечасто в Российскую Премьер-Лигу приезжает действующий игрок сборной Бразилии. Сине-бело-голубые активировали опцию выкупа 28-летнего футболиста у клуба из Рио-де-Жанейро за 25 миллионов евро отступных.

У меня могучая сила воли и невероятное желание побеждать — я ненавижу проигрывать и делаю всё для того, чтобы победить. Готов всегда страстно выкладываться на поле, чтобы побеждать. Давай, «Зенит»! Жерсон

Переход в самый последний момент был под угрозой срыва — бразильцу поступило выгодное предложение из Саудовской Аравии. Но отменить договоренность с «Зенитом» было уже поздно, поэтому Жерсон приехал в Россию уже расстроенным, ведь «Аль-Наср» готов был платить почти в 1,5 раза больше — придётся справляться на 6 млн евро в год.

Самая главная характеристика Жерсона — универсальность. Умея идти в дриблинг, продвигать мячи, завершать атаки, он играл не только центральным полузащитником, но и вингером, форвардом, оттянутым и крайним нападающим. Поэтому потенциально Жерсон должен не просто заменить Вендела, но и качественно усилить «Зенит». Осталось только подтвердить это на поле.