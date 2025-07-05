Лето «Локомотива»: позволит ли шаткая стабильность взять курс на медали?

Подопечные Михаила Галактионова быстро поехали на старте прошлого сезона РПЛ, взлетев в тройку лидеров, однако в весенней части не сумели удержать набранный темп и забуксовали на шестом месте. Потенциал молодой обоймы «Локомотива» настраивает на куда более высокие достижения, возможно их удастся покорить по итогам розыгрыша российского первенства 2025/2026?

Подготовительный цикл

Финальный экзамен на просторах чемпионата России 2024/2025 «Локомотив» сдал 24 мая, обыграв на выезде «Акрон» со счетом 4:1. Результативную копилку в заключительном туре пополнили Алексей Батраков, Дмитрий Воробьев и Сергей Пиняев, еще один гол в собственные ворота отправил Арсений Дмитриев.

«Красно-зеленым» удалось стабилизировать собственные выступления под занавес кампании РПЛ, закончив ее на мажорной ноте из шестиматчевой серии без поражений, но осадок от слишком большого количества осечек все равно остался. 25 мая игроки, тренерский штаб и персонал «Локомотива» ушли на заслуженный отдых.

Немногим позже каникулы начались для футбольных исполнителей, которые отправились защищать цвета национальных команд своих стран. Вызов от Валерия Карпина в сборную России получили вратарь Антон Митрюшкин, защитник Александр Сильянов, полузащитники Дмитрий Баринов, Алексей Батраков, Сергей Пиняев и нападающий Дмитрий Воробьев.

Правда 27-летний форвард позже покинул расположение команды — аукнулась полученная травма в матче с «Акроном». Батраков отыграл весь матч с Нигерией, Сильянов и Пиняев получили практику в поединке с Беларусью, в то время как Баринов принял участие в обеих встречах. Митрюшкин так и не получил шанс дебютировать в футболке сборной, оставшись на скамейке запасных.

Дмитрий Баринов rfs.ru

В национальную команду Армении уехали защитник Наир Тикнизян и полузащитник Эдгар Севикян, которым главный тренер Джон ван ’т Схип предоставил порядка часа игрового времени в товарищеских матчах с Косово и Черногорией. Левый крайний отметился результативной передачей в противостоянии с косоварами.

Центрбек Сесар Монтес до сих пор находится в стане сборной Мексики, которая ведет борьбу за главный трофей Золотого кубка КОНКАКАФ 2025. 28-летний игрок на групповом этапе турнира огорчил одним голом оппонентов из Доминиканы и дублем команду Суринама, внеся огромный вклад в прохождение «трехцветных» на стадию плей-офф.

Там мексиканцы разобрались со сборными Саудовской Аравии (2:0) и Гондураса (1:0) и теперь находятся в ожидании финального поединка против США, который состоится 7 июля на арене «NRG Stadium».

Сесар Монтес globallookpress.com

20 июня «Локомотив» вышел из отпуска, пройдя углубленный медицинский осмотр в клинике спортивной медицины «Лужники». Главный врач «железнодорожников» Игорь Калюжный отметил, что все игроки во время паузы добросовестно выполняли индивидуальные программы, назначенные тренером по физподготовке, и по итогам обследования нареканий по здоровью ни у кого нет.

В этот же день для команды стартовал первый учебно-тренировочный сбор на клубной базе в подмосковной Баковке. Немногим позже, 24 июня, к основной группе футболистов присоединились «сборники», помимо мексиканца Сесара Монтеса.

Контрольные спарринги

Открыли «красно-зеленые» предсезонную подготовку поединком с белорусским «Арсеналом», прошедшим на поле Баковки 25 июня. На 6-й минуте встречи ворота команды из Дзержинска распечатал Владислав Сарвели, на что гости вскоре ответили усилиями Максима Гаевого.

Вперед «железнодорожников» вновь вывел 27-летний форвард, отметившись дублем на 18-й минуте, а под занавес тайма Никита Салтыков сделал преимущество москвичей более комфортным. Михаил Галактионов прибегнул к ротации в перерыве, выпустив на вторую половину полностью видоизмененный состав, что сказалось на результативности в этой 45-минутке — как итог «Локомотив» без лишних нервов разобрался с «Арсеналом» со счетом 3:1.

«Локомотив» — «Арсенал» Дзержинск fclm.ru

Более напряженным выдался матч с тульским «Арсеналом», состоявшийся вновь на газоне тренировочной базы столичного клуба. Под аккомпанемент дождя команды провели первую треть игры без забитых мячей — наконец на 32-й минуте Максим Ненахов отправил мяч в сетку Михаила Цулая, спустя еще пять минут Алексей Батраков удвоил гандикап «красно-зеленых».

Выйдя из раздевалки, «канониры» шокировали хозяев быстрым голом Маттео Аленви. Восстановил статус к-во Кирилл Большаков на 71-й минуте, заставив понервничать дружину Галактионова.

Вырвать победу «Локомотив» сумел лишь на 90-й минуте, заработав стандартное положение прямо у линии штрафной площади «Арсенала». Артем Тимофеев покатил на Александра Сильянова, который точным ударом отправил сферу в угол ворот тульчан и установил окончательный счет 3:2 в пользу «железнодорожников».

«Локомотив» — «Арсенал» Тула fclm.ru

Утреннюю сессию 5 июля «железнодорожники» заполнили товарищеским поединком против «Родины-2». Как и ранее, встреча прошла на учебно-тренировочной базе «Локомотива» в Баковке.

Гости удивили дружину Галактионова, открыв счет уже на 28-й минуте — отличился Глеб Князев. Правда затем сценарий развивался только в пользу «красно-зеленых», которые в ответ отправили в сетку ворот «Родины-2» сразу четыре мяча.

Дублем за клуб РПЛ отметился Дмитрий Воробьев, еще по одному голу забили Жерзино Ньямси и Эльвин Данилов. Победа с комфортным счетом 4:1, думаем, оставила Михаила Михайловича удовлетворенным от результата и увиденного на газоне.

«Локомотив» — «Родина-2» fclm.ru

Напряженная программа 5 июля на этом не закончилась для «Локомотива», который ожидает матч с «Торпедо». Наконец «железнодорожники» переедут на «РЖД Арену», которая примет поединок с «автозаводцами» — начало запланировано на 18:00 по московскому времени.

Уже 12 июля на домашний стадион «Локомотива» наведается московское «Динамо», встреча с которым станет последней на предсезонном сборе «красно-зеленых». Ее старт рассчитан на 17:30 по московскому времени.

Трансферный бан, новая «девятка» и акцент на экс-игроках «Химок»

Как гром среди ясного неба, 18 июня Международная федерация футбола (ФИФА) вынесла запрет в отношении «Локомотива» на регистрацию новобранцев в течение трех трансферных периодов — до зимы 2027. Столь строгий вердикт связывали с отказом «железнодорожников» закрыть финансовые обязательства перед «Мариуполем» за трансфер Марка Мампасси.

Хоть де-факто защитник в декабре 2021 перебрался в Москву из «Шахтера», однако «Мариуполю» полагался бонус в размере 50 тысяч евро за воспитание игрока. Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал «Локомотив» погасить задолженность, на что представители «красно-зеленых» направили запрос в ФИФА с целью выяснить статус футбольной команды «Мариуполь», которая не замечена ни в одном турнире, и практически моментально получили трансферный бан.

Связанные по рукам и ногам, функционеры «железнодорожников» подчинились требованиям Международной федерации футбола и CAS — 26 июня генеральный директор клуба Владимир Леонченко выступил с заявлением, что денежные средства за Мампасси отправились на тот счет, куда указала ФИФА, а именно немецким посредникам. Наконец, 30 июня ФИФА отменила временно наложенное на москвичей вето на регистрацию новых футболистов, позволив выдохнуть правящей верхушке российского клуба, успевшей закрыть несколько сделок до трансферного бана.

«Локомотив» выкупил за 1,5 млн евро форварда «Ростова» Николая Комличенко, работая над укреплением хромающей линии нападения. На счету 30-летнего игрока девять забитых мячей и пять результативных передач во всех турнирах сезона 2024/2025.

Николай Комличенко fclm.ru

Активный интерес к Комличенко проявлял также «Спартак», главный тренер которого связывался напрямую с нападающим. По словам Николая, Деян Станкович уверял, что сделает его лидером команды, однако все же выбор воспитанника «Краснодара» пал на «Локомотив». Комличенко подписал контракт с «железнодорожниками» до 30 июня 2028.

Еще одной новой фигурой на шахматной доске Михаила Галактионова стал Зелимхан Бакаев, перебравшийся в стан «красно-зеленых» на правах свободного агента из «Зенита». Полузащитник долгое время находился в поисках себя после переезда в Санкт-Петербург летом 2022, побывав в двух арендах — «Аль-Вахде» из ОАЭ и подмосковных «Химкам».

Наконец, под руководством Франка Артиги он вновь заявил о себе на просторах российского первенства, отметившись четырьмя голами и одним ассистом в минувшей кампании.

Тем не менее Сергей Семак не видел Бакаева в собственных тактических построениях, поэтому «Зенит» спокойно отпустил его в «Локомотив». Столичный клуб заключил трудовое соглашение с Зелимханом до 30 июня 2027, вручив ему статусный седьмой номер.

Зелимхан Бакаев fclm.ru

По аналогичному маршруту отправился еще один игрок утонувших в болоте «Химок» — Александр Руденко, как и Бакаев, присоединился к «железнодорожникам» на правах свободного агента. 26-летний вингер выбил за подмосковный клуб 6+2 по системе гол+пас на просторах РПЛ 2024/2025, чем привлек к себе внимание москвичей.

Михаил Галактионов выделил следующие качества, из-за которых Руденко приглянулся «Локомотиву»: довольно неплохая результативность, умение сыграть на нескольких позициях и, конечно же, статус свободного агента.

Действительно, Александр выполнял роль универсала в рядах «красно-черных», будучи задействован на местах центрфорварда, оттянутого нападающего, атакующего полузащитника, левого и правого вингера. Руденко связан трудовыми отношениями со столичным клубом до 30 июня 2028.

Александр Руденко fclm.ru

Летние товарищеские встречи не проходят зря для «железнодорожников», которые после матча с дзержинским «Арсеналом» объявили о переходе Александра Французова. Стороны заключили контракт до лета 2028, однако до конца 2025 правый вингер продолжит выступления за белорусский клуб.

Отметим, что в текущем розыгрыше Высшей лиги Беларуси он отметился пятью забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами в 14 встречах.

Тикнизян в Сербию, Сулейманов в «Ростов»

Наиболее громким трансфером «на выход», на данном этапе, выступает отъезд Наира Тикнизяна в «Црвену Звезду». Клуб из Белграда заполучил защитника за 1,7 млн евро, подписав с ним трехлетнее трудовой соглашение.

Функциональное состояние Тикнизяна в минувшем сезоне оставляло желать лучшего — он проиграл конкуренцию на левой бровке Александру Сильянову и использовался Галактионовым чаще, как игрок ротации. Довольно депрессивные интервью Наира намекали на то, что ему пора сменить обстановку. Отказав «Зениту» и так и не получив шанса зацепиться за место в испанской Ла Лиге, футболист сборной Армении последовал в Сербию.

Перемены наступили в карьере Тимура Сулейманова, который следующую кампанию начнет в расположении «Ростова». «Локомотив» и ростовчане исполнили взаимный реверанс, обменявшись центральными нападающими, от которого, как кажется, в большей мере выиграют москвичи.

Сулейманов крайне слабо провел минувший розыгрыш РПЛ, записав себе в актив лишь один забитый мяч. Немногим лучше шли его дела в Кубке России, где на групповом этапе уроженец Дербента отметился дублями в воротах «Оренбурга» и «Химок» (дважды), но уже на стадии плей-офф окончательно затерялся. За Тимура «Ростов» заплатил 400 тысяч евро, заключив с ним долгосрочный контракт до 30 июня 2029.

Тимур Сулейманов globallookpress.com

Немногим средств удалось выручить на продаже голкипера Тимофея Митрова, который отправился в «Шинник» за 50 тысяч евро. В свою очередь, полузащитник Андрей Никитин пополнил стан «Нефтехимика» на правах свободного агента.

Распрощался «Локомотив» с нападающим Марко Раконьяцем — стороны расторгли трудовой договор по обоюдному согласию. С момента перехода летом 2022 из сербского клуба «Чукарички» за 2,5 млн евро черногорец провел всего пятнадцать матчей в футболке «красно-зеленых». Раконьяц регулярно путешествовал по арендам, к примеру, последним его пристанищем был венгерский «Диошдьёр».

Марко Раконьяц globallookpress.com

«Железнодорожники» нашли новую гавань для еще одного игрока атаки, отправив Вадима Ракова в годичную аренду в «Крылья Советов». В прошлом сезоне 20-летний вингер запомнился поклонникам «Локомотива» тремя голами и шестью ассистами во всех турнирах.

Истекло арендное соглашение Эдгара Севикяна, который в сентябре 2024 вернулся в родные пенаты из «Ференцвароша». Вот только воспитанник «Локомотива» вовсе не впечатлил своим перформансом, отличившись лишь одной результативной передачей в 14 встречах РПЛ, и продлевать с ним сотрудничество, а тем более выкупать его, «красно-зеленые» не рискнули, отправив обратно в Венгрию.

Ждать ли еще усилений?

Столичный клуб пытался повторить дважды удавшийся трюк и переманить к себе еще одного бывшего игрока «Химок» — полузащитника Лукаса Веру. Сам аргентинец, по его словам, также хотел присоединиться к «Локомотиву», однако по неназванным причинам сделка сорвалась, и он отправился в «Аль-Вахду» из ОАЭ.

После провальных переговоров по Вере, «железнодорожники» переключились на работу над переходом кого-то из следующих кандидатов: Кингса Кангву из «Хапоэль» Беер-Шева, Кирилла Щетинина из «Ростова», Мохаммада Хоссейннежада из махачкалинского «Динамо» и Ивана Олейникова из «Крыльев Советов».

Помимо этого, москвичи присматривались к уже экс-игроку самарцев — правому защитнику Гленну Бейлу. Контракт голландца с «Крыльями Советов» истек 1 июля, поэтому у «Локомотива» есть шанс заполучить его бесплатно.

29-летний игрок двадцать один раз надел футболку клуба из Самары в розыгрыше Премьер-лиги 2024/2025, оформив один гол и одну результативную передачу. Следует выделить разноплановость Гленна, которого Игорь Осинькин задействовал на позициях левого крайнего защитника и даже опорного полузащитника.

Охота «Гвадалахары» за Монтесом и камбэк Сарвели в Самару

После годичного пребывания в Москве, Сесар Монтес, похоже, заскучал по родине и не исключил возвращения в Мексику. Защитник в одном из интервью сказал, что там двери для него всегда открыты.

Интерес к Монтесу проявляет «Гвадалахара», ведущая сейчас баталии в Лиге МХ Апертуре. Сесар в прошлом сезоне чемпионата России провел шестнадцать встреч — портал Тransfermarkt оценивает его в 4,5 млн евро.

Подыскивают место «железнодорожники» для нападающего Владислава Сарвели, которого подписали летом 2023 за 1 млн евро из «Сочи».

Владислав Сарвели fclm.ru

Новой-старой гаванью для 27-летнего игрока могут стать «Крылья Советов», цвета которых он защищал на протяжении двух лет. За «Локомотив» Сарвели в минувшей кампании сыграл в тридцати трех встречах, записав на свой счет три гола и пять результативных передач.

Согласно сведениям портала Тransfermarkt трансферная стоимость Владислава составляет 900 тысяч евро.

Ставка на награды

Первый зачет в чемпионате России 2025/2026 «Локомотиву» придется сдавать против «Сочи», после чего последует выезд к еще одной южной команде — «Краснодару». В прошлом году «железнодорожники» сумели засушить «черно-зеленых» на их домашнем поле, возможно и теперь им удастся увезти очки с «Ozon Арены».

Календарь и таблица РПЛ

Гостевое турне подопечных Михаила Галактионова получит продолжение в третьем туре, когда прием им устроит спасшийся от вылета «Пари НН». Взять реванш «Локомотиву» за последние 2:5 от «Спартака» представится в четвертом туре на глазах у родной торсиды.

Дальний перелет предстоит «красно-зеленым» 16 августа, когда они совершат визит в Калининград к новичку РПЛ «Балтике».

Первые 5 туров РПЛ 2025/2026 1-й тур, 19 июля, 18:00. «Локомотив» — «Сочи»

2-й тур, 26 июля, 19:00. «Краснодар» — «Локомотив»

3-й тур, 2 августа, 15:30. «Пари НН» — «Локомотив»

4-й тур, 9 августа, 18:00. «Локомотив» — «Спартак»

5-й тур, 16 августа, 15:00. «Балтика» — «Локомотив»

Кроме борьбы за медали Российской Премьер-лиги, «Локомотив» настроен ввязаться в противостояние за Кубок России, сойдя с дистанции в прошлом году на полуфинальной стадии. Расписание группового раунда кубкового турнира было опубликовано 5 июля.

Расписание группового этапа Кубка России 1-й тур, 30 июля, 18:30. ЦСКА — «Локомотив»

2-й тур, 13 августа, 18:30. «Локомотив» — «Балтика»

3-й тур, 28 августа, 19:30. «Локомотив» — «Акрон»

4-й тур, 16 — 18 сентября. «Акрон» — «Локомотив»

5-й тур, 30 сентября — 2 октября. «Локомотив» —ЦСКА

6-й тур, 21 — 23 октября. «Балтика» — «Локомотив»

«Железнодорожники» попали в группу D, где их оппонентами выступят ЦСКА, «Балтика» и «Акрон». Уже в первом туре «Локомотив» ждет нелегкое испытание московским дерби с «армейцами».