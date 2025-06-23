Юрий Дроздов: Сегодняшнему «Локомотиву» нужен карт-бланш минимум на три сезона

Чемпион и четырехкратный обладатель Кубка России Юрий Дроздов в эксклюзивном интервью с журналистом LiveSport.Ru Олегом Старухиным поговорил о персональной опеке, нелепости регламента и сахалинском футболе

«Ставка на своих воспитанников — верный выбор»

— Главное событие этого чемпионата — победа «Краснодара». Как оцените 17-летний труд Галицкого от клуба с нуля до чемпиона?

— Команда стабильно выглядела в течение всего сезона и заслужила первое место по праву. Вклад Галицкого в чемпионство огромен. В первую очередь он создал шикарную систему и инфраструктуру. Суперсовременная база для первой команды, у академии условия не хуже, чем в европейских топ-клубах. Я же в своё время работал со второй командой «Краснодара» и видел, насколько вся система идеально заточена на достижение самых высоких результатов. Соглашусь с мнением, что Галицкому надо при жизни поставить памятник в Краснодаре.

— Работа в «Краснодаре» — не самый известный факт вашей биографии. Расскажите об этом опыте поподробнее.

— В 2013 году команда «Краснодар-2» только появилась. В составе были ребята 1994-95 года рождения из самого первого выпуска клубной академии. Самым известным стал игрок сборной России Николай Комличенко, недавно подписавший контракт с «Локомотивом». Несколько человек до сих пор играют в первой и второй лигах. Это был их первый опыт во взрослом футболе, поэтому поначалу было сложновато. Зато условия для их развития были созданы идеальные. Мы, тренеры, хорошо знали игроков всех возрастов из академии. Поэтому в дальнейшем следил за Сафоновым, Игнатьевым, Сулеймановым.

Система в «Краснодаре» была построена так, что на матчах детских команд всех возрастов обязательно должен присутствовать тренерский штаб в полном составе. И первой команды, и второй, и молодёжной. При встрече с Галицким ты должен быть готов высказать мнение по любому юному футболисту. Академию тогда возглавлял серб Александр Марьянович. Он внедрил методики, по которым в клубе работают по сей день. Подготовка на месяц была расписана по часам. И сам Сергей Николаевич тоже активно участвовал в процессе, вносил свои коррективы. Абсолютно все, от главного тренера до разнорабочих и уборщиц работали на одну цель — чтоб «Краснодар» гремел на всю Россию.

— Противоположный вопрос. Почему «Зенит» не стал чемпионом?

— «Зенит» провёл чемпионат неровно. По подбору игроков этот клуб — сильнейший в РПЛ. Но много было незапланированных потерь очков. Особенно сказались два поражения перед зимней паузой от «Акрона» и «Крыльев советов». Скорее всего причины были в психологии и недооценке соперников. Семак — тренер опытный, его методы приносили звание чемпиона несколько лет подряд. Поэтому вряд ли причины неудач «Зенита» — в подготовке.

— Перед перерывом «Зенит» и «Спартак» претендовали на первое место и в межсезонье потратили огромные деньги на новые приобретения. Даже больше, чем когда эти клубы выступали в еврокубках. Однако, чемпионами не стали. «Спартак» и вовсе даже в тройку призёров не попал. Как прокомментируете эту селекцию.

— Чтобы футболиста, даже самого дорогого, встроить в систему командной игры, требуется время. У «Спартака» игроки очень сильные, что мы видели на протяжении чемпионата. Но из-за большой ротации не могли сыграться и почувствовать друг друга. Что и сказалось в концовке турнира, когда красно-белые выбыли из борьбы за первое место. Вкладывать средства надо не просто в дорогих игроков, а в тех, кого тренер видит в своей схеме.

Михаил Галактионов globallookpress.com

— Ваш родной «Локомотив» начал делать ставку на собственных воспитанников. Как считаете, это — правильный выбор?

— В ситуации, когда наши клубы не играют в еврокубках, такой путь — правильный. После прошлого сезона, когда «Локомотив» покинули несколько лидеров, молодёжь оказалась достойной заменой. Во многих матчах команда смотрелась не хуже фаворитов и даже выигрывала. Без дорогих легионеров выступили очень достойно. Хотя для стабильности парням явно не хватило опыта.

— Возможно ли с такой политикой стать чемпионом и составить конкуренцию грандам, покупающим дорогих легионеров?

— За один сезон с молодыми игроками чемпионами не стать. Тут нужно время. И мой пример — тому подтверждение. Когда мы, группа молодых футболистов, пришли в «Локомотив», наши имена мало кто знал. Брали тех, кто не подошёл грандам — «Спартаку», ЦСКА, «Динамо». Притирались друг к другу, набирались опыта… И через три года, в 1996-м, случился прорыв. Сначала выиграли в финале Кубка России у «Спартака», а дальше уже пошли медали. В итоге стали крепкой командой, дважды выходившей в полуфиналы еврокубков. А в 2002 году стали чемпионами. Заметьте, выступали мы тогда практически без легионеров. Те немногие иностранцы, что играли у нас, в число лидеров команды не входили и не всегда попадали в основу. Так что сегодняшнему «Локомотиву» нужен карт-бланш минимум на три сезона.

— После окончания основной части чемпионата начались странности с переходными играми. «Пари НН» в высшем дивизионе оставили голосованием. ФК «Сочи» вышел в РПЛ аж с пятого места. А во второй лиге из-за несовершенств регламента «Челябинск» специально проиграл первому в вашей карьере клубу — «Машуку» из Пятигорска.

— Конечно, это — безобразие. Выходить в высшие дивизионы команды должны исключительно по спортивному принципу, а в регламенте должны быть прописаны все возможные ситуации. Проголосовали за Нижний, наверное, чтобы в РПЛ не потерять стадион, построенный к Чемпионату Мира. А во второй лиге с разделением на «Золото» и «Серебро» полная чехарда получилась.

— Ещё с советских времён у нас чуть ли не ежегодно реформируют систему чемпионата, количество команд, правила перехода между лигами. В это время в Англии, Испании, Германии, Италии ничего не меняется десятилетиями. Всё просто: играют по круговой системе и 3 худших команды вылетают. При этом их турниры — самые престижные в Европе. Может и нам пора прекратить эксперименты и остановиться на простых вариантах?

— Да давно пора остановиться, и в первую очередь, не надо было переходить на систему «осень-весна». Потом придумали обязательное участие молодых игроков во второй лиге, чтобы они развивались. Вот и наразвивали. Не может юный футболист прогрессировать, если нет конкуренции, и он знает, что место в основе ему гарантировано. Раньше игроки из второго дивизиона дорастали до сборной естественным путём. И ведь всё равно придут к тому, что чем проще, тем лучше.

«Персональную опеку рано списывать в утиль»

— Вы считались одним из лучших персональных защитников в стране. Вам доверяли самых опасных игроков соперника. С кем пришлось тяжелее всего?

— Да против любого нападающего или диспетчера тяжело было. Как нас с детства учили играть один в один, так и игроков группы атаки учили играть против персональщиков. И с Баджо, и с Зиданом, и с Иньестой приходилось быть всегда начеку. Их мастерство не давало расслабиться ни на секунду. Помню, в 1993 году, в историческом первом матче «Локомотива» в еврокубках, с Баджо, который в тот год получил «Золотой мяч», я справился. Даже голевую Роберто не смог отдать. Но зато забил нам два гола со штрафных, и все мои труды пошли насмарку. Да и в России Титова, Аленичева, Тихонова, Радимова, Касымова опекать было очень не просто. Им даже полметра свободного пространства нельзя давать. Тем более, что по стилю все эти игроки очень разные. К каждому готовился специально.

— Самый большой ваш успех в игре против знаменитого оппонента. Кого «съели»? Первый, кто на ум приходит — Шевченко в драматичном матче со сборной Украины.

— Шевченко в тот момент имел звание лучшего игрока Европы. Но свою задачу я выполнил. Моментов у Андрея практически не было. Однако, получилось почти как в случае с Баджо. Нелепый гол со штрафного и все мои старания перечёркнуты, а наша сборная осталась без финала Чемпионата Европы.

Дроздов против Шевченко globallookpress.com

— Персональная опека — прошлый век?

— Да, футбол с той поры сильно изменился. Но, глядя на европейских грандов — «Манчестер Сити», «Баварию» — замечаешь, что почти все защитники отменно играют один в один. Вроде мы уже от персональной опеки ушли, а топ-клубы к ней возвращаются. В современном футболе этот навык остаётся очень важным.

— Ваше основное амплуа — опорный полузащитник. Согласны, с тем, что в современном футболе это — ключевая фигура? Многие тренеры говорят, что предпочтут Родри, а не Мбаппе или Ямаля.

— Конечно сравнивать футболистов разных амплуа не совсем правильно. Но у современного опорника действительно очень много функций от оборонительных до атакующих. И руководить командой он должен, и быть разносторонне подготовлен. Такие универсальные игроки — на весь золота. Соответственно и рыночная стоимость их приближается к цене лучших бомбардиров.

— Иногда вы сами играли на позиции защитника. Почему у нас в стране давно не появляются сильные защитники, особенно центральные? В ведущих клубах на этих позициях в основном легионеры.

— Проблема в работе детских школ и академий. Плюс почти все клубы предпочитают в защиту покупать уже готовых опытных иностранцев, а не ставить собственных воспитанников. В российском футболе всё подчинено не перспективам, а сиюминутному результату. И не только в командах мастеров, но даже в спортшколах. Цена ошибки в защите велика, и никто не хочет рисковать. Сейчас в низших лигах по регламенту надо обязательно ставить в состав одного-двух молодых игроков. Все, кому нужен результат, предпочтут ошибки молодых в нападении или полузащите. В обороне один такой ляп может оказаться роковым. И в низших лигах со взятыми в аренду дублёрами далеко не все тренеры готовы заниматься индивидуально.

— Юрий, а какие общие проблемы в подготовке юных футболистов вы выделите?

— Профессиональные футболисты не хотят идти работать детскими тренерами. Тем более, что зарплаты в спортшколах — мизерные. Идут менеджерами, селекционерами, аналитиками. А в Голландии большинство тренеров начинают карьеру с совсем маленьких ребятишек. И только через несколько лет им доверяют молодёжную команду. У нас же все топовые игроки стремятся сразу получить лицензию Про и тренировать минимум первую лигу. Из звёзд, работающих с детьми, на слуху только Игорь Денисов. А ведь опыт тех, кто поиграл в сборной и еврокубках значительно выше, чем у бывших профессионалов из первого и второго дивизионов. У них другой уровень практических знаний и понимания футбола. И такой опыт в подготовке мальчишек мог бы пригодиться.

«Отдача в финале Кубка России была запредельная»

— ЦСКА выигрывает кубок. Полон планов. И вдруг новость: Николич уходит из ЦСКА в АЕК. Ради чего? Ради Лиги конференций? Не кажется ли вам такой выбор сомнительным?

— Зарплата больше, возможность играть в еврокубках, пусть и в Лиге Конференций, быть ближе к семье. Но, скорее всего, Николич хочет привлечь внимание клубов из ведущих европейских лиг. А из греческого чемпионата сегодня это сделать намного легче, чем из российского. Собственный контракт за такую крупную сумму просто так не выкупают.

Всё о футболе России

— Если мы заговорили о Кубке России, то нельзя не вспомнить ваш решающий гол «Спартаку» в 1996 году. Как «Локомотиву» удалось победить фаворита? За счёт чего?

— В первую очередь за счёт самоотдачи. Она у нас была запредельная. Очень хотелось всем доказать, что мы не хуже титулованных спартаковцев и достойны первого трофея в российской истории клуба.

— За решающий гол в том финале вас как-то отдельно поощрили?

— Отдельно — нет. Но у нас в контрактах были прописаны бонусы за голы, победы, проведённые матчи даже минуты. Всё положенное выплатили. Никто обижен не был.

«В ПСЖ все звёзды таскают рояль»

— В финале Лиги Чемпионов ПСЖ разгромил Интер с неприличным счётом. Французский клуб сегодня действительно — сильнейший в Европе?

— Следил за ПСЖ с первого матча турнира. И отметил для себя, что все звёзды парижан — работящие, «рояль таскать» не гнушаются. Да, все игроки на ведущих ролях в своих сборных. Но таких имён, как Месси, Мбаппе или Неймар, сейчас нет. Тренер Луис Энрике создал в первую очередь команду-монолит, где каждый знает свой маневр на поле. Прессинг, контроль мяча, умение сыграть один в один — в этой команде у игроков присутствуют абсолютно все составляющие, необходимые в современном футболе. Хотя и «Барселона» в этом розыгрыше ничем не уступала. Но французы оказались единым организмом.

— Вы сами играли в еврокубках против грандов и доходили до полуфиналов. Какие матчи запомнились больше всего?

— Полуфинал Кубка обладателей кубков 1999 года с будущим победителем «Лацио», когда лишь из-за пропущенного на своём поле мяча мы не добрались до финала. Сегодня, кстати, это странное правило уже не действует. В предыдущем полуфинале «Штутгарт» действительно превосходил нас по игре. А с «Лацио» даже в Риме мы выглядели предпочтительнее. Минимум — не хуже. Очень обидно было. Тот матч у меня до сих пор перед глазами.

1995 год. «Локомотив» играет против «Баварии». Юрий Дроздов — крайний слева «Локомотив»

— К полуфиналу с «Лацио» в 1999 году «Локомотив» был уже крепкой командой европейского уровня. А вот как вам, молодым ноунеймам, удалось выиграть у «Баварии», да ещё в Мюнхене? Вы же тоже участвовали в том матче.

— Очень грамотно сыграли в обороне и с большой самоотдачей. Весь матч отбивались. А Женя Харлачёв грамотно реализовал единственный наш момент. Немецкая пресса называла нас «русскими партизанами». Кстати, до нашего приезда «Бавария» 21 год не знала поражений на своём поле. Но в ответном московском матче разозленные немцы взяли реванш с неприличным счётом 0:5.

— Как на уровень игрока влияет опыт еврокубков?

— В официальных матчах и скорости выше, и решения приходится принимать быстрее. Благодаря высоким премиальным от УЕФА, у команд появляется дополнительный финансовый стимул продвинуться как можно дальше. Поэтому и накал матчей выше, чем во внутреннем чемпионате. То, что сегодня в российском чемпионате игроки не имеют такого опыта, тормозит их прогресс. Когда в сборную приезжает Головин из «Монако», невооруженным глазом видно, что его класс на порядок выше, чем у остальных игроков.

— Сейчас проходит клубный чемпионат мира. Нужен ли такой турнир при перегруженном календаре?

— Лично для меня этот турнир очень привлекателен. Там собраны лучшие команды со всего мира и интересно посмотреть, например, на южноамериканские клубы, которые мы видим нечасто. Сейчас идёт подготовка к следующему сезону, и тренеры команд-участников могут рассматривать этот чемпионат, как её составляющую. Готовить команду, играя с топовыми соперниками, на мой взгляд, намного эффективнее, нежели бегать кроссы, как 30-40 лет назад. Набирать форму лучше через матчи. А по поводу перегрузок, сейчас игроки намного лучше готовы физически. Почти все звёзды — атлетического сложения. В клубах за их состоянием и восстановлением следят целые команды врачей, массажистов, нутрициологов, тренеров по физподготовке… Их организм ежедневно изучается на современной медицинской аппаратуре. Так что проблем быть не должно.

— Мы заговорили о подготовке звёзд. Поэтому нельзя не отметить, что в матчах сборных, ярким событием стал решающий гол 40-летнего Криштиану Роналду в финале Лиги наций УЕФА. Как вы думаете, за счёт чего он и Месси находятся в таком возрасте в отменной форме?

— Роналду — суперпрофессионал, над формой которого работает целый штат специалистов, которым он платит из своих личных гонораров. Такой команде позавидуют многие известные клубы. Поэтому Криштиану в таких прекрасных кондициях даже на пятом десятке. У Месси та же история. Думаю, им по силам ещё лет пять выступать на высоком уровне.

«Вместо футбола на Сахалине — женский хоккей»

— Давайте теперь поговорим о вашем опыте тренерской работы. В вашей биографии есть такой экзотический клуб, как «Сахалин». Расскажите поподробнее об этой команде.

— К сожалению, этого клуба сейчас не существует. В последнем сезоне мы заняли 5 место. Руководители были очень довольны, строили планы, как развивать клуб и детскую школу, выйти в первый дивизион... Но как гром среди ясного неба для нас прозвучала новость, что клуб закрывается, и вместо него власти региона будут финансировать женскую хоккейную команду. Сегодня можно сказать, что Сахалин стал нефутбольным регионом. Нормальный стадион так и не начали строить. На первенство острова играет лишь 6 команд. Детская академия ещё работает, но перспектив не имеет. После выпуска в команды мастеров никто не идёт. Да и в моей команде почти все игроки были приезжие. Местные футболисты даже до уровня второй лиги не дотягивают. Хотя раньше команда даже в первый дивизион выходила. До этого несколько раз занимала первой место, но подниматься на новый уровень не могла по финансовым причинам.

Юрий Дроздов в «Сахалинце» globallookpress.com

— Как заманить игроков в такой дальний даже по сибирским меркам регион?

— Логистика на острове, конечно, неудобная. Много перелётов по 8-9 часов приходилось делать. Играли мы в зоне «Центр», поэтому старались договариваться с соперниками, чтобы первый круг играть на острове, а второй — на континенте. Параллельно базировались в недорогой подмосковной гостинице рядом с футбольным полем. Заманить игроков в такие условия непросто. Кому-то зарплату делали чуть выше, чем в предыдущем клубе. Хотя по меркам лиги они были средними. Много брали тех, кто после травм оставался без клуба. Игрока хорошего найти было тяжело. Тем не менее, команда прогрессировала, на неё пошёл болельщик и строились планы по развитию. Но любовь властей к женскому хоккею перевесила.

«Медиалига фактически стала професиональной»

— Сейчас вы тренируете в Медиалиге. Что у вас за команда?

— Команда называется «Титан». Владельцы клуба — отец и сын Зуевы, бизнесмены. Она уже один раз становилась чемпионом Медиалиги. В составе в основном профессионалы, поигравшие в первом и втором дивизионе. Все команды очень крепкие. Уровень — буферная зона «Золото» Второй лиги. Конечно, есть изменения в правилах, но в целом это классический футбол 11 на 11. Интересный чемпионат, многим нравится, в том числе и спонсорам.

— Кто из известных игроков или медийных персон у вас в команде присутствует?

— Команда у нас поскромнее по именам, чем «ФК 10» Азамата Мусагалиева, где играет немало бывших игроков Премьер-лиги, включая легионеров: Помазан, Рыбус, Тен, Идову. В «Титане» больше молодых ребят. Работаем на перспективу.

— Медиалига это — профессиональный футбол или шоу?

— Медиалига с каждым годом всё дальше уходит от медийности к спортивной составляющей. Есть, конечно, различные нововведения, повышающие зрелищность матчей. Например, на бровке могут находиться весь клубный персонал, спонсоры и даже родственники игроков. Но на поле идёт настоящий профессиональный футбол. Тренировочный процесс и сборы тоже не менее интенсивны, чем в командах мастеров.

— В Медиалиге все клубы — частные. Спонсоры — настоящие, а не добровольно-принудительные. Посещаемость многих матчей выше, чем у «Химок» или «Оренбурга», не говоря про низшие лиги. Можно ли назвать этот проект назвать «футболом здорового человека»?

— Да, посещаемость хорошая. На матчах «Амкала» свободных мест на стадионе «Москвич» часто не бывает. Много шоу и разных активностей для молодёжи, которая составляет львиную долю болельщиков. Организаторы не боятся экспериментировать с правилами, главное — зрелищность. Исход матча неизвестен буквально до последних минут. Игроки, болельщики и тренеры находятся в постоянном напряжении. Это действительно футбол, который существует для зрителей. И, главное отличие от низших лиг — нет никаких проблем с инвентарём, полями, питанием, задержками зарплат. Владельцы и спонсоры обеспечивают командам абсолютно все необходимые для побед условия. Так что в организационных вопросах клубы Медиалиги даже профессиональнее, чем во второй и даже первой.