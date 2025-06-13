На дне. Семь главных неудачников РПЛ сезона-2024/25

Очередной сезон Российской Премьер-Лиги завершён, а это значит — время определить, кто был худшими из худших. Выделим главных антигероев чемпионата России 2024/2025.

«Факел»

Команда, которая заняла последнее место в итоговой турнирной таблице чемпионата, априори не может не быть признана неудачником сезона. Тем более, когда речь идет о таком выступлении, который в минувшем сезоне показали воронежцы.

«Факел» одержал всего 2 победы: в 6-м и в 12-м туре, тем самым, завершив сезон 18-матчевой безвыигрышной серией. Отдельного внимания заслужила 9-матчевая серия без забитых голов. Всего же воронежская команда забила лишь 14 голов.

Если не учитывать стыковые матчи, «Факел» стал единственным клубом РПЛ, который в сезоне-2024/25 дважды поменял главного тренера. После 4-го тура Игоря Черевченко на посту наставника сменил Дмитрий Пятибратов, но и он не доработал до конца сезона. За 8 туров до конца чемпионата воронежцев принял Игорь Шалимов, но кроме 3 забитых голов и 4 очков он ничего принести не смог.

Предыдущие два года важным фактором, который помогал «Факелу» во время домашних матчей, была поддержка зрителей на Центральном стадионе профсоюзов. Но перед началом сезона-2024/25 он был закрыт на реконструкцию, а команда переехала на новый 10-тысячник с искусственным газоном. Зрители всё также собирались, но уже было что-то не то.

Игорь Шалимов globallookpress.com

Клуб недоработал на трансферном рынке: «Факел» и в прошлом сезоне забил всего 22 гола, но для усиления атаки был подписан только не блиставший массой голов Владимир Ильин. А зимой «Факел» вовсе продал своего главного бомбардира — Евгения Маркова.

Из положительного у «Факела» можно отметить, что воронежский клуб стал второй командой лиги по проценту игровых минут россиян в этом сезоне РПЛ, уступив только московскому «Локомотиву».

«Химки»

С учетом того, как «Химки» существовали последние годы, конец, к которому пришёл этот футбольный клуб из Подмосковья, оказался закономерным.

Всё началось еще перед началом сезона: руководство рассталось с главным тренером Андреем Талалаевым, который привел команду к первому месту в первенстве Первой лиги. Но несогласие специалиста с трансферными планами клуба оказалось более мощным аргументом, что спортивные достижения команды.

«Химки» — «Спартак» globallookpress.com

Химчане пригласили испанского наставника московской «Родины» с многолетним опытом работы в академии «Барселоны» Франка Артигу. После решения тренерского вопроса подмосковный клуб провел летом 2024 года настолько агрессивную трансферную кампанию, что новичками стал 21 футболист.

В итоге «Химки» заявили на сезон 46 игроков. Артига уже в сентябре выражал недовольство слишком большим количеством футболистов в команде, поэтому клуб стал экстренно избавляться от избытка людей.

Ближе к Новому году стало известно о многомиллионных долгах футбольного клуба, а против главного инвестора «Химок» Туфана Садыгова было заведено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. В общем, химчане с горем пополам дотянули до конца сезона, попутно распрощавшись с Артигой, которому надоели многомесячные задержки зарплат.

«Химки» завершали сезон под руководством Магомеда Адиева и сумели занять итоговое 12-е место в турнирной таблице Премьер-Лиги. Все же подмосковный коллектив был составлен из квалифицированных футболистов (Заболотный, Бакаев, Джикия, Кокарев, Лукас Вера и пр.), поэтому свалиться в зону вылета для команды с таким ростером было бы слишком.

Однако финансовое положение клуба оказалось настолько плохим, что он не прошел процедуру лицензирования на следующий сезон РПЛ. В скором времени «Химки» будут признаны банкротом, а футболисты выходят на рынок свободных агентов в поисках новых команд.

РФС, утвердивший стыковые матчи

Банкротство «Химок», конечно, подложило свинью Российскому футбольному союзу, которому пришлось поломать голову перед тем, как принять решение об организации переходных (стыковых) матчей между командами РПЛ и Первой лиги за право выступать в сезоне-2025/26 в Премьер-Лиге.

В результате было принято странное решение: от РПЛ в стыковые матчи отправили «Пари НН», который по итогам сезона стал 13-м, и «Ахмат», занявший 14-е место. И если бы оба этих клуба выиграли свои противостояния с командами Первой лиги, то в РПЛ, помимо них, остался бы и «Оренбург», который финишировал на 15-е строчке.

Самое интересное, что как бы не сыграл «Пари НН» (выиграл или проиграл), то клуб из Нижнего Новгорода в любом случае оставался бы в Премьер-Лиге. Так и произошло: волжане по итогам двух встреч проиграли «Сочи». Но в следующем сезоне Премьер-Лиги сыграют и «Сочи», и «Пари НН», и «Ахмат», который оказался сильнее «Урала».

Раз «Пари НН» вообще ничего не угрожало, то логичнее было бы изначально отправить в стыки «Оренбург». Но в РФС приняли то решение, которое приняли. Возможно там надеялись на чудесное спасение «Химок» и на появление возможности допустить клуб из Подмосковья до участия в следующем сезоне РПЛ.

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Но этого не произошло, что, впрочем, не оправдывает РФС, который устроил всю эту катавасию со стыковыми матчами.

Виктор Гончаренко

Виктор Гончаренко в октябре 2024 года получил шанс для того, чтобы реанимировать свою карьеру. Напомним, в сезоне-2023/24 белорусский специалист тренировал екатеринбургский «Урал», но клуб в чемпионате занял 14-е место и отправился в стыки противостоять тольяттинскому «Акрону».

В первом матче «шмели» дома уступили клубу Первой лиги со счетом 0:2, и Гончаренко на следующий день покинул пост главного тренера. Это «Уралу» всё равно не помогло, и по итогам обеих игр екатеринбуржцы впервые за 11 сезонов вылетели из РПЛ.

Виктор Гончаренко globallookpress.com

В Нижнем Новгороде позвали Гончаренко во время октябрьской паузы на игры сборных. Тогда к 11-му туру «Пари НН» под руководством Саши Илича набрал 11 очков. Судя по итоговому количеству набранных очков, Гончаренко выступил хуже, чем сербский специалист: в 19 матчах команда с ним во главе набрала 16 очков (т.е. в среднем меньше очка за игру).

В результате клуб, который перед началом сезона хотел попасть в десятку, занял лишь тринадцатое место и отправился в стыковые матчи, где, как уже было написано выше, нижегородцы уступили «Сочи». Виктор Михайлович брать самоотвод не стал, так что клуб отправил его в отставку (за формальный вылет «Пари НН» из РПЛ, хотя исполком РФС оставит его в Премьер-Лиге).

Претензии понятны — команда провела полноценный предсезонный сбор с тренером, а руководство с трансферного рынка привело необходимых новичков в атаку: Грулева, Кокшарова, Весино. Однако результаты не улучшились.

К сожалению, тренер, который когда-то с БАТЭ побеждал мюнхенскую «Баварию», а с ЦСКА — мадридский «Реал», сейчас, прежде всего, воспринимается как тренер, который отправляет команды в Первую лигу.

Даниил Хлусевич

Когда главным тренером московского «Спартака» был Гильермо Абаскаль, Даниил Хлусевич считался основным левым защитником красно-белых. Однако после того, как столичный клуб возглавил Деян Станкович, футболист потерял место в стартовом составе.

При этом сербский специалист в начале сезона не раз давал шансы фланговому защитнику, но тот ими не воспользовался: отбирать и перехватывать стал хуже, нарушать правила — больше. Закономерным итогом стал выигрыш конкуренции слева Олегом Рябчуком, а справа — Даниилом Денисовым.

Даниил Хлусевич globallookpress.com

Таким образом, если годом ранее Хлусевич принял участие в 24 матчах (и 20 раз попал в стартовый состав), то в минувшем сезоне на его счету было лишь 13 появлений на поле (с 8-ю попаданиями в старт). Целых 16 матчей подряд (с 5 октября 2024 г. по 4 мая 2025 г.) тренерский штаб «Спартака» включал Даниила в заявку команду, но на поле ни разу не выпустил.

В результате за 12 последних месяцев Хлусевич лишился 30% рыночной стоимости: с 5 млн евро он подешевел до 3,5 млн евро. Более того, он потерял место в сборной России, а ведь еще в марте 2024 года он отыграл все 90 минут в матче против команды Сербии.

Несмотря на то, что в последнее время новости о возможном трансфере Хлусевича поутихли, его расставание со «Спартаком» сейчас кажется неминуемым. Возможно, мы даже увидим Даниила заграницей.

Виллиан Жозе

Помните, у Хлусевича в первой половине сезона был такой одноклубник, как Виллиан Жозе? Даже несмотря на то, что в Российской Премьер-Лиге он пробыл не весь сезон, а только его первую часть, бразилец все равно заслужил попадания в число главных неудачников.

Считалось, что «Спартак» покупает у «Бетиса» опытного нападающего, который в Ла Лиге на стабильной основе несколько сезонов забивал 10 голов и больше. Небольшая сумма компенсации (2 млн евро) давала основания считать, что этот трансфер мог бы стать одним из лучших по соотношению «цена — результативность». Но все на самом деле оказалось с точностью да наоборот.

Виллиан Жозе globallookpress.com

Форвард приехал в Москву явно с лишним весом, который за полгода пребывания в красно-белой команде вроде и не исчез. Жозе не заслужил доверия у Деяна Станковича — он три раза попал в стартовый состав. В итоге бразилец появился на поле всего 13 раз (играя, в среднем, 28,5 мин. за матч) и поразил ворота соперника однажды — в кубковой игре против московского «Динамо».

Все закончилось тем, что новый спортивный директор «Спартака» Фрэнсис Кахигао расторг контракт с Жозе по соглашению сторон. Т.е. нападающий, которого купили за 2 млн евро, через полгода ушел бесплатно. Самое удивительное, что после перехода в бразильскую «Баию» Жозе разыгрался — в 29 матчах забил 8 голов. И что ему так мешало играть в России?

Селекционная служба ЦСКА

Серьёзные недоработки в сезоне-2024/25 случились у селекционной службы московского ЦСКА. Для такого экономного клуба совершить сразу несколько невразумительных трансферов — это непростительно с точки зрения распоряжения ограниченными финансами.

Сначала ЦСКА летом за 1,5 млн евро выкупил у кипрского «Ариса» белорусского нападающего Артёма Шуманского. Будучи подписанным в июне, форвард впервые появился на поле только в конце августа. Всего же за сезон на счету 20-летнего футболиста оказалось 9 появлений на поле на общее время в 120 минут. Скрасил этот сезон для Шуманского матч 30-го тура с «Пари НН», где он забил свой пока что единственный гол за «армейцев».

Алеррандро globallookpress.com

Главным зимним трансфером ЦСКА считалось подписание лучшего бомбардира чемпионата Бразилии 2024 года Алеррандро. За него москвичи фактически заплатили «РБ Брагантино» 4,2 млн евро. Однако бразилец принял участие лишь в 7 из 17 весенних матчей команды. Если по началу можно было сослаться на поздний приезд игрока в расположение клуба, то что случилось позже — не совсем понятно.

Еще более странная ситуация с опорным полузащитником Родриго Вильягрой, которого красно-синие выкупили у «Ривер Плейт» за 3,7 млн евро. Аргентинец за 3 месяца вообще не выходил на поле. Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев объяснил отсутствие футболиста в составе команды его физической неготовностью.

Как минимум, спорными оказались, во-первых, платная (за 400 тыс. евро) аренда форварда «Сочи» Сауля Гуарирапы, и во-вторых, подписание свободным агентом экс-форварда «Зальцбурга» Секу Койта. Венесуэльцу пришлось потратить на раскачку 13 матчей (в итоге он забил 5 голов за 20 игр РПЛ), а малийцу — 16 матчей (3 гола за 22 игры РПЛ). Забитых голов в исполнении этих парней ЦСКА явно не хватило, иначе клуб мог включиться и в борьбу за чемпионство.

Справедливости ради стоит отметить, что ЦСКА в минувшем сезоне сумел подписать контракты со свободными агентами Данилом Круговым, Миралемом Пьяничем и Рифатом Жемалетдиновым. Однако потраченные почти 10 млн евро на пятерых выше указанных футболистов для ЦСКА — это невиданные траты.