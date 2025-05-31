«Сочи» вернулся в РПЛ: хаос в «Пари НН», судейские решения и второе подряд фиаско Гончаренко

Стыковые матчи редко бывают предсказуемыми, но игра в Нижнем Новгороде превзошла любые ожидания. Без главного тренера, с судейскими скандалами и тройным ударом в первом тайме «Сочи» отправил «Пари НН» в Первую лигу (но есть нюанс), а сам — спустя год — снова стал клубом Российской премьер-лиги.

Футбол. Россия. Стыковые матчи РПЛ/Первая лига Пари НН — Сочи 1:3 Голы: 0:1 Кирилл Заика (21'), 0:2 Мартин Крамарич (пенальти) (45+4'), 0:3 Мартин Крамарич (45+7'), 1:3 Хуан Мануэль Боселли (пенальти) (84') Пари НН: Никита Медведев, Станислав Магкеев (Валерий Царукян, 46'), Кирилл Гоцук (Ярослав Крашевский, 75'), Виктор Александров, Свен Карич, Александр Эктов, Владислав Карапузов (Castillo J., 67'), Николай Калинский, Александр Трошечкин (Никита Ермаков, 67'), Хуан Мануэль Боселли, Вячеслав Грулёв (Тиаго Весино, 58') Сочи: Александр Дёгтев, Кирилл Заика (Сергей Терехов, '), Aberdin N., Вячеслав Литвинов, Артём Макарчук, Олег Кожемякин (Максим Кайнов, 84'), Руслан Магаль (Павел Маслов, 87'), Игнасио Сааведра, Роман Пасевич, Мартин Крамарич, Balkizov A. (Никита Бурмистров, 63')

Еще до стартового свистка в воздухе запахло драмой. Главный тренер «Сочи» Роберто Морено, по официальной версии, не прилетел на матч из-за «семейных обстоятельств». По неофициальной — из-за конфликта с руководством клуба и скорой отставки. Тем удивительнее, что именно команда, оставшаяся без штаба, сыграла как единый боевой механизм. Обязанности исполнял Кирилл Гашичев — и именно при нем сочинцы выдали, возможно, лучший первый тайм в сезоне.

На 21-й минуте опытный Кирилл Заика открыл счёт, воспользовавшись невнятной игрой «Пари НН» на стандартах. Нижегородцы пытались ответить, но получили по-настоящему серьёзный контрудар: за фол в атаке арбитр Артём Чистяков показал красную карточку Набилю Абердену. Казалось, всё, сценарий матча повторяет сочинскую катастрофу трёхдневной давности. Однако ВАР вмешался — карточка была изменена на жёлтую.

Кирилл Заика https://t.me/Sochipfc

VAR как главный режиссёр

До перерыва судейская бригада еще раз вышла на первый план. В добавленное время к первому тайму Александров в падении подставил руку под мяч, и после долгого просмотра ВАР был назначен пенальти. Несмотря на очевидную неестественность положения руки лишь с точки зрения телекамер, решение осталось в силе. Крамарич был хладнокровен — 0:2. И тут же, пока «Пари НН» приходил в себя, словенец оформил дубль — 0:3 на 45+7-й минуте. Гол, ставший гвоздем в крышку надежд команды Виктора Гончаренко.

Пари НН — Сочи https://t.me/Sochipfc

Гончаренко и ещё одна стыковая бездна

Во второй половине «Пари НН» вроде бы ожил, включил контроль, начал давить — но это уже было похоже на судорожные попытки зацепиться за утонувший плот. Лишь пенальти, реализованный Хуаном Боселли на 84-й минуте, позволил немного сократить счёт — 1:3, но не спасти сезон.

Суммарный счёт — 3:4, и это значит, что Гончаренко вновь проваливает стыковые матчи. Ровно год назад он не доиграл до ответной игры с «Уралом». Теперь в «Пари НН» ему дали шанс — и он им не воспользовался.

Пари НН — Сочи https://t.me/fcparinn

Возвращение «Сочи» и шанс для Нижнего?

«Сочи» — снова в РПЛ. Команда, занявшая лишь пятое место в Первой лиге, воспользовалась своим шансом после отказа в лицензии «Черноморцу» и обратила стыки в свою пользу. Без главного тренера, под давлением, в Нижнем Новгороде. Это говорит, как минимум, о характере. О кабинетных войнах тоже ходит много слухов — но ведь и их нужно уметь выигрывать.

Футболисты Сочи празднуют выход в РПЛ https://t.me/Sochipfc

Что до «Пари НН», то и здесь возможен неожиданный (ну, насколько это возможно) поворот. «Химки» не получили лицензию на следующий сезон, и до 15 июня РФС определит, кто займёт их вакантное место. Возможно, у нижегородцев еще появится шанс удержаться в элите.

Но даже если так — след на репутации уже не стереть. «Пари НН» потерял своё место в РПЛ по спортивному принципу, и, если команду вернут — это будет скорее удача.