«Сочи» вернулся в РПЛ: хаос в «Пари НН», судейские решения и второе подряд фиаско Гончаренко

Еще до стартового свистка в воздухе запахло драмой. Главный тренер «Сочи» Роберто Морено, по официальной версии, не прилетел на матч из-за «семейных обстоятельств». По неофициальной — из-за конфликта с руководством клуба и скорой отставки. Тем удивительнее, что именно команда, оставшаяся без штаба, сыграла как единый боевой механизм. Обязанности исполнял Кирилл Гашичев — и именно при нем сочинцы выдали, возможно, лучший первый тайм в сезоне.
На 21-й минуте опытный Кирилл Заика открыл счёт, воспользовавшись невнятной игрой «Пари НН» на стандартах. Нижегородцы пытались ответить, но получили по-настоящему серьёзный контрудар: за фол в атаке арбитр Артём Чистяков показал красную карточку Набилю Абердену. Казалось, всё, сценарий матча повторяет сочинскую катастрофу трёхдневной давности. Однако ВАР вмешался — карточка была изменена на жёлтую.
VAR как главный режиссёр
До перерыва судейская бригада еще раз вышла на первый план. В добавленное время к первому тайму Александров в падении подставил руку под мяч, и после долгого просмотра ВАР был назначен пенальти. Несмотря на очевидную неестественность положения руки лишь с точки зрения телекамер, решение осталось в силе. Крамарич был хладнокровен — 0:2. И тут же, пока «Пари НН» приходил в себя, словенец оформил дубль — 0:3 на 45+7-й минуте. Гол, ставший гвоздем в крышку надежд команды Виктора Гончаренко.
Гончаренко и ещё одна стыковая бездна
Во второй половине «Пари НН» вроде бы ожил, включил контроль, начал давить — но это уже было похоже на судорожные попытки зацепиться за утонувший плот. Лишь пенальти, реализованный Хуаном Боселли на 84-й минуте, позволил немного сократить счёт — 1:3, но не спасти сезон.
Суммарный счёт — 3:4, и это значит, что Гончаренко вновь проваливает стыковые матчи. Ровно год назад он не доиграл до ответной игры с «Уралом». Теперь в «Пари НН» ему дали шанс — и он им не воспользовался.
Возвращение «Сочи» и шанс для Нижнего?
«Сочи» — снова в РПЛ. Команда, занявшая лишь пятое место в Первой лиге, воспользовалась своим шансом после отказа в лицензии «Черноморцу» и обратила стыки в свою пользу. Без главного тренера, под давлением, в Нижнем Новгороде. Это говорит, как минимум, о характере. О кабинетных войнах тоже ходит много слухов — но ведь и их нужно уметь выигрывать.
Что до «Пари НН», то и здесь возможен неожиданный (ну, насколько это возможно) поворот. «Химки» не получили лицензию на следующий сезон, и до 15 июня РФС определит, кто займёт их вакантное место. Возможно, у нижегородцев еще появится шанс удержаться в элите.
Но даже если так — след на репутации уже не стереть. «Пари НН» потерял своё место в РПЛ по спортивному принципу, и, если команду вернут — это будет скорее удача.