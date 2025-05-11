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    Уйти нельзя остаться. Хлусевич после трёх лет в «Спартаке» хочет покинуть клуб

    Полузащитник потерял место в составе красно-белых и летом может перебраться в «Краснодар»

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    «Барселона» — «Реал»«Барселона» — «Реал» Мадрид. Онлайн, прямая трансляция Даниил ХлусевичУйти нельзя остаться. Хлусевич после трёх лет в «Спартаке» хочет покинуть клуб «Севилья»Лузеры в лиге, но герои в Европе: шокирующие истории триумфа
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    Даниил Хлусевич
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    Даниил Хлусевич
    Чем ближе к межсезонью, тем чаще в новостной ленте появляются различные трансферные слухи.
    В частности, один из них сообщает о возможном переходе из одного топ-клуба РПЛ в другой: руководство «Краснодара» рассматривает игрока московского «Спартака» Даниила Хлусевича как вариант для усиления позиции правого защитника.

    При этом и красно-белые, и футболист, по данным СМИ, готовы к расставанию уже ближайшим летом. Разберёмся, почему спустя 3 года отношения Хлусевича и «Спартака» пришли к точке взаимного желания распрощаться друг с другом.

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    О Хлусевиче широкие массы футбольной общественности России узнали в сесзоне-2020/21. За тульский «Арсенал» он отыграл на правом фланге полузащиты 25 матчей в РПЛ и получил вызов в молодежную сборную России (U-21).

    20-летним игроком заинтересовались и «Рубин», и ЦСКА, но в итоге он оказался в «Спартаке»: красно-белые посредине осени договорились о выкупе Даниила за 3 млн евро и заключили с ним контракт до лета 2026 года.

    Приход Хлусевича в команду совпал с началом работы нового наставника — Паоло Ваноли. Итальянец ставил «Спартаку» игру в 3 центральных защитника.

    Даниил Хлусевич

    В этой расстановке Даниилу была отведена роль правого латераля, с чем он успешно справился. Будучи правоногим бровочником, уроженец Симферополя отличается высокой скоростью и умением идти в дриблинг, что хорошо помогает в развитии атак.

    Получается, что, приходя в «Спартак» скорее в качестве подмены для Мозеса и Айртона, Хлусевич в 21 год стал основным игроком «Спартака»: в 16 матчах он 10 раз попадал в стартовый состав и дважды выходил на замену.

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    Ваноли после завершения сезона покинул «Спартак», а команду возглавил Гильермо Абаскаль. Он поменял игровую схему: красно-белые стали играть в 4 защитника. Правый фланг обороны испанец доверил Денисову. В этих условиях Хлусевича, будучи правшой, перевели налево. Но и там он не затерялся: 20 попаданий в старт, 1 выход на замену в 24 матчах.

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    Вторая часть сезона 2022/23 вышла для Даниила скомканной. Во-первых, «Спартак» приобрёл флангового защитника Томаша Тавареша, который сразу получил доверие тренера. Во-вторых, в апреле Хлусевич в матче с «Динамо» получил травму голеностопа, из-за которой пропустил пару матчей.

    Тем не менее, не слишком ударное выступление не помешало Хлусевичу попасть в поле зрения нескольких итальянских клубов — «Лацио», «Вероны», «Дженоа» и «Болоньи». Наличие предположения от клуба Серии А подтвердил агент хавбека Олег Мавренков, но «Спартак» на тот момент не хотел продавать защитника, да и он сам был очень счастлив в московском клубе.

    Даниил Хлусевич

    Перед началом следующего сезона у Тавареша случился разрыв крестообразной связки. Москвичи оперативно приобрели у греческого «Олимпиакоса» молдавского защитника Олега Рябчука, но он будто не вписался в новую команду, и Хлусевич вернулся в состав «Спартака». На сей раз конкурентная борьба осталась за российским футболистом.

    После увольнения Абаскаля, красно-белых временно возглавил Владимир Слишкович. Боснийский специалист изменил расстановку на 3-4-2-1, благодаря чему Хлусевич стал играть ближе к атаке (на месте левого полузащитника). Это позволило Даниилу набрать 2+2 в 9 последних матчах сезона.

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    Получается, Хлусевич смог выиграть место в составе «Спартака» у трех главных тренеров, но повторить этот трюк с четвертым наставником ему не удалось.

    В Тушино приехал Деян Станкович, который в начале сезона давал шансы защитнику: в первых 15 матчах 9 раз выпускал его с первых минут, но самым обидным для Даниила должно стать то, что в 5 из этих 9 игр его заменяли в перерыве.

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    • В конечном итоге, сербский тренер сделал ставку на значительно прибавившего Рябчука (слева) и Денисова (справа). Даниил, за исключением одного матча в Кубке поздней осенью, не играл в «Спартаке» с 2 октября до 4 мая и просидел на скамейке запасных 21 матч.

    Чем так Хлусевич не угодил Станковичу? Об этом говорят цифры. Согласно данным интернет-портала WhoScored, игра защитника в обороне (в расчете на 90 минут) в нынешнем сезоне действительно ухудшилась. Речь идёт про отборы мяча (2,1 — в сезоне-22/23; 1,7 — в сезоне-23/24; 1,4 — в сезоне-24/25), перехваты (1,3; 0,5; 0,2), фолы (0,9; 1,3; 1,4).

    При этом Рябчук, в свою очередь, значительно превосходит одноклубника по среднему количеству перехватов (1,2). А это говорит о том, что молдаванин лучше «читает» планы атакующей стороны и заранее нейтрализует угрозу.

    Хлусевич и Деян Станкович

    Поэтому неудивительно, что главный тренер «Спартака», по последним инсайдам, просит клуб продать Хлусевича. Да и сам футболист не совсем доволен своим игровым временем в московском клубе и готов покинуть «Спартак». Непонятно только почему стороны не расстались в зимнее трансферное окно, если Даниил присел на скамейку уже в октябре.

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    К 24-летнему футболисту интерес проявляют клубы РПЛ (в частности, сообщалось о «Зените» и московском «Динамо», но эти варианты впоследствии отпали). Его агент ищет варианты за рубежом, однако на днях написали о варианте с «Краснодаром».

    «Краснодар» + Хлусевич = ?

    У 34-летнего Сергея Петрова летом заканчивается срок контракта с «Краснодаром». О его продлении пока не объявлялась, и вполне возможно он завершит карьеру. С учетом лимита «быкам» нужен еще один фланговый защитник с российским паспортом.

    Сильными сторонами Хлусевича являются универсализм (умение сыграть как на правом, так и на левом флангах) и уклон на игру в атаку (на высокой скорости и через обыгрыш). Эти качества должны стилистически подойти всегда нацеленному вперед «Краснодару».

    Даниил Хлусевич

    При этом сам Петров, потенциальной заменой которого должен стать Хлусевич, тоже изначально не играл в обороне. Его позиции находились в средней линии — либо в опорной зоне, либо на фланге, и лишь в «Краснодаре» он переквалифицировался в защитника, в роли которого выступает больше 10 лет и заслужил вызов в сборную.

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    Так что для Хлусевича, имеющего 3 года опыта игры в обороне, адаптироваться не составит труда. Единственное, ему придется доказывать свое место в составе с Лукасом Оласой (слева) и Джованни Гонсалесом (справа), хотя его гражданство будет немаловажным фактором при определении состава на игру.

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