«Спартак» — снова мимо чемпионского титула. Восьмой сезон подряд

4 мая московский «Спартак» отправился на выезд в Воронеж, где в 27 туре Российской Премьер-Лиги сыграл с местным «Факелом». Результат для красно-белых оказался обескураживающим — безголевая ничья с командой, которая занимает последнее место в таблице.

После этого матча на счету «Спартака» стало 51 очко. Таким образом, за 3 тура до конца сезона команда Деяна Станковича потеряла даже математические шансы на то, чтобы в этом сезоне завоевать золотые медали чемпионата России. Самое удивительное, что «Спартак» выбыл из чемпионской гонки на тур раньше, чем в прошлом сезоне, о котором в красно-белом сообществе добрым словом особо не вспоминают.

Несмотря на приглашение перед сезоном нового тренера и серьезные изменения в составе во время летнего трансферного окна (пришли Барко, Маркиньос, Жозе, Абена, Мангаш, а ушли Соболев и Джикия), «Спартак» сумел выстроить запоминающуюся, а самое главное — эффективную команду.

6 побед подряд перед зимней паузой давали как самому «Спартаку», так и его болельщикам обоснованные надежды на реальную борьбу за чемпионство во второй части сезона (после 18 тура отставание от лидирующего дуэта «Краснодара» и «Зенита» было лишь 2 очка).

Но весна у подопечных Деяна Станковича явно не задалась: в следующих 8 матчах после победы над «Оренбургом» (2:0) было набрано 11 очков. Такого провального отрезка у красно-белых в текущем сезоне РПЛ ещё не было. А главные соперники, в свою очередь, провели эти 8 туров более ударно: «Краснодар» (21 очко), ЦСКА (20 очков), «Зенит» (17 очков).

Календарь и таблица РПЛ

В чем же причины того, что «Спартак» после возобновления сезона разбазарил свои шансы на то, чтобы впервые за восемь сезонов вновь стать чемпионом России?

Потратили 30 млн евро — не зря?

Начнем с трансферной политики. 2025 год стартовал для «Спартака» с назначения нового спортивного директора — Фрасиса Кахигао. Ему в наследство от Томаша Амарала досталось несколько требующих скорейшего решения кейсов.

Так, клуб расстался с Виллианом Жозе, Шамаром Николсоном, Томашем Таварешем, Александром Селиховым. И если с трансферами на выход по содержанию можно согласиться (но не по форме — почему бесплатно?), то приобретения красно-белых вызывают вопросы. Речь идёт про аргентинского полузащитника Пабло Солари, выкупленного у «Ривер Плейт» за 10 млн евро, и тринидадского нападающего Ливая Гарсию, выкупленного у афинского АЕКа за 18,7 млн евро, что стало самой дорогой покупкой в истории красно-белых.

Ливай Гарсия забивает первый гол globallookpress.com

Ряд игр первого круга (с «Ахматом», «Рубином», махачкалинским «Динамо»), показал, что «Спартаку» не хватает одного крупногабаритного форварда (так называемого, «столба»), с которым можно было бы упростить атаку до навесов в штрафную. Но, во-первых, Гарсия не совсем подходит под такую характеристику — он мощный, но не высокий, и вообще много лет выступал на фланге, а во-вторых, запасной вариант в атаку вряд ли стоит того, чтобы совершать рекордный трансфер. В итоге, 27-летний форвард свой первый гол забил лишь в 11-м матче за «Спартак».

Необходимость еще одного дорогостоящего вингера при наличии Маркиньоса, Бонгонды и Медины тоже не была достаточно обоснована. По приезде в Москву Солари тоже не показал высокую результативность (1+2 за 11 матчей).

Эксперименты Деяна Станковича

В первой части сезона Станкович несколько раз приноравливался экспериментировать с игровой схемой «Спартака»: выпускал состав то с двумя нападающими, то с тремя защитниками. В итоге это привело москвичей к двум болезненным поражениям: от «Локомотива» (1:3) и от «Краснодара» (0:3). После таких оплеух сербский тренер все же остановился на расстановке 4-2-3-1, при которой «Спартак» выглядел наиболее убедительно.

Но весной Деян как вынужденно (из-за дисквалификаций игроков), так и по своему усмотрению снова принялся вносить изменения в состав «Спартака». Так, в матче с «Ахматом» (0:0) на левый фланг обороны в отсутствии Рябчука сыграл центральный защитник Алексис Дуарте, а не более профильные Хлусевич или Мангаш. В результате, грозненцам в матче успешно удавался прессинг.

В этом же матче Станкович поставил в пару Угальде и Гарсию, что закончилось нулем в графе «забитые голы».

Затем серб неудачно сыграл против ромба Николича, выпустив против ЦСКА (1:2) Пруцева, а Маркиньоса оставил левым защитником. А в матче с «Факелом» (0:0) тренер не сумел адаптировать команду без дисквалифицированного Барко, перейдя на схему 4-4-2.

Футболисты тоже не безупречны

Тренер, конечно, определяет тактику команду, но на поле играют футболисты. И нельзя не отметить, что этой весной чаше стали ошибаться Даниил Денисов и Руслан Литвинов. Если вспомнить самые яркие ошибки, то первый умудрился дважды отправить мяч в свои ворота, а также подарил гол «Рубину», а второй получил красную карточку в начале игры с «Факелом».

В условиях лимита и дефицита качественных отечественных футболистов Станкович вынужден ставить Денисова и Литвинова в состав. Поэтому подобного рода ошибки могут быть решены либо тренировками, либо подписанием других игроков.

Руслан Литвинов, Даниил Денисов и Александр Максименко globallookpress.com

Ещё один спартаковец, который, мягко говоря, не впечатлил своей игрой весной 2025 года — Манфред Угальде. Последний раз костариканец отличался два месяца назад — в первом матче после перерыва с «Оренбургом». Затем — 10 матчей без забитых голов и лишь с двумя голевыми передачами.

Эта проблема частично, как уже было сказано ранее, связана с тактическими перестроениями Станковича, который пытался как-то задействовать самого дорогого игрока клуба. Сложившаяся ситуация похожа на прошлый год, когда в «Спартаке» еще играл Соболев. С его уходом Угальде стал по сути безальтернативным вариантом в нападении, но появление нового конкурента — Гарсии — снова негативно сказалось на форме форварда.

Кроме того, нельзя не исключать того, что на Манфреда, который до сих пор с 16 голами лидирует в бомбардирской гонке РПЛ, повлияли разговоры о возможном интересе «ПСЖ», «Монако» и английских топ-клубов. Неужели мыслями он уже заграницей?

Продление контракта под угрозой?

Недавно в СМИ появилась информация о том, что «Спартак» обсуждает со Станковичем продление срока действующего контракта на 2 года — до лета 2028-го. При этом окончательное решение будет принято в конце мая.

В этом плане ключевыми окажутся два аспекта: первый — заберутся ли красно-белые в призовую тройку чемпионата России (остались матчи против «Динамо», «Крыльев Советов» и «Химок»), второй — смогут ли они выиграть Кубок России (для этого надо сначала обыграть Ростов, а потом в Суперфинале «Зенит» или ЦСКА).

Деян Станкович globallookpress.com

Неудачное выступление может, как минимум, отсрочить переговоры о продлении контракта на год. Тогда руководство даст Станковичу шанс решить задачи, поставленные на следующий сезон. Два подряд провала даже всем полюбившемуся Деяну не простят.