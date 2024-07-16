Лето «Спартака»: точка отсчета Деяна Станковича

«Красно-белые» полны ожиданий от грядущего сезона Российской Премьер-лиги. Поклонники столичного клуба верят, что новый главный тренер Деян Станкович наведет порядок в команде и всем известный цикл «Спартака» забудется, как страшный сон.

Выход из отпуска

Прошлый сезон стал испытанием для «Спартака», который большую часть времени находился в игровом и эмоциональном кризисе. Выправить положение удалось лишь на финишной прямой чемпионата России, когда «красно-белые» выдали семиматчевую беспроигрышную серию.

Закончили минувший розыгрыш РПЛ москвичи 25 мая выездной встречей с «Оренбургом», прошедшей в спокойном русле и после финального свистка на табло стадиона «Газовик» остались гореть нули. Уже на следующий день, 26 мая, игроки, тренерский штаб и персонал «народной команды» отправились на столь необходимый для перезагрузки отдых.

Каникулы столичного клуба подошли к концу 19 июня, когда футболисты прошли традиционное обследование в одной из клиник Москвы. Начальник медицинского департамента «Спартака» Кирилл Козлов прокомментировал, что игроки вернулись из отпуска без лишнего веса и по итогам УМО нет исполнителей, которые будут готовиться к сезону с ограничениями.

Медицинское обследование «Спартака»

Спустя два дня, 21 июня, «красно-белые» прибыли на родную базу, расположенную в подмосковной Тарасовке. Именно на ней прошел первый этап подготовки к новому розыгрышу российского первенства.

Обойма «народной команды» была не полной, отсутствовали игроки, защищавшие цвета национальных сборных. Александр Максименко, Никита Чернов и Данил Пруцев вызывались в сборную России на товарищескую встречу с Беларусью.

Тео Бонгонда играл за команду ДР Конго в квалификационных матчах отборочного турнира на чемпионат мира 2026 против Сенегала и Того. Сборная Люксембурга, в которую получил вызов Кристофер Мартинс, провела контрольные поединки с Францией и Бельгией.

Олег Рябчук вышел со скамейки запасных во встрече команды Молдавии против Кипра. Все вышеперечисленные футбольные исполнители присоединились к тренировочному процессу «Спартака» 22 июня.

Сборы «Спартака»

Позже всех в Москву прилетели игроки, принимавшие участие в летних турнирах среди сборных. 2 июля вернулся Срджан Бабич, который вошел в итоговый список сборной Сербии на Евро-2024, но на футбольных полях Германии так и не появился.

Через пять дней, 7 июля, расположение «красно-белых» пополнил Манфред Угальде, прилетевший после выступлений за сборную Коста-Рики на Кубке Америки-2024. Нападающий провел две встречи с Бразилией и Колумбией на турнире, запомнившись лишь двумя заработанными желтыми карточками, из-за перебора которых пропустил третью игру группового этапа против Парагвая.

До сих пор под вопросом остается будущее Шамара Николсона, также выступавшего на Копа Америка за сборную Ямайки. Прошлый сезон 27-летний форвард провел в аренде во французском «Клермоне», теперь «красно-белые» ждут его возвращения из отпуска, чтобы принять окончательное решение относительно дальнейшего пребывания нападающего в команде.

Знакомство с новым тренером

«Спартак» еще в середине мая объявил о тренерских перестановках. Владимир Слишкович доработал с командой до конца сезона 2023/2024 в статусе исполняющего обязанности, а на место главного наставника столичный клуб пригласил Деяна Станковича.

Трудовое соглашение с 45-летним специалистом было заключено на двухлетний срок. Первая встреча серба с «красно-белыми» состоялась 21 июня на базе в Тарасовке, когда он представил новым подопечным своих помощников.

В тренерский штаб Станковича вошли ассистенты Ненад Сакич и Вадим Романов, тренер вратарей Пьерлуиджи Бривио, тренер по физподготовке Федерико Паннончини и аналитик Винченцо Сассо. Помимо новых имен, деятельность в «Спартаке» продолжат тренеры по физподготовке Александр Зайченко и Амадор Санчес, тренер вратарей Александр Мельников, аналитики Даниил Баженов и Андер Карбахо.

Деян Станкович на базе «Спартака»

Первая тренировка под руководством Деяна прошла вечером того же дня, дальше «народная команда» приступила к сплочению в единый механизм через контрольные поединки.

Подготовительный этап вселяет оптимизм

Начал свой первый учебно-тренировочный сбор «Спартак» матчем против другого московского футбольного коллектива — «Торпедо». Товарищеская встреча между столичными клубами прошла 27 июня на родной базе «красно-белых» в закрытом режиме — без представителей СМИ и видеотрансляции.

В первом тайме команды обменялись забитыми мячами, счет открыли подопечные Деяна Станковича усилиями Антона Зиньковского, «автозаводцы» ответили голом Александра Иванькова. На вторую половину встречи «Спартак» вышел в полностью обновленном составе, что не помешало ему додавить «Торпедо» (результативные удары Павла Мелёшина и Даниила Зорина принесли итоговую победу 3:1).

«Спартак» — «Торпедо» spartak.com

Дальше «народную команду» ждало колоритное турне на запад Казахстана, где 5 июля они встречались с местным «Актобе». Напомним, что пост главного тренера пятикратных чемпионов страны занимает экс-защитник «Спартака» Дмитрий Парфенов.

«Красно-белое» дерби прошло в дружественной атмосфере, хозяева поля первыми вышли вперед — Максим Самородов распечатал ворота Александра Максименко. Восстановили статус к-во москвичи во втором тайме, когда Никита Чернов вонзил мяч в сетку Игоря Трофимца. Как итог, табло «Центрального стадиона» зафиксировало результативную ничью 1:1

«Актобе» — «Спартак» spartak.com

Вернувшись в Москву, уже спустя два дня, 7 июля, дружину Деяна Станковича ждал контрольный спарринг с «Уфой». Местом проведения встречи стала тренировочная база в Тушино, матч складывался из двух таймов по 35 минут. «Спартак» одержал минимальную викторию над недавно вернувшимися в ФНЛ «горожанами» со счетом 1:0, единственный гол на свой счет записал Павел Мелёшин.

«Спартак» — «Уфа» spartak.com

После в календаре «красно-белых» фигурировал хоть и товарищеский, но от того не менее важный матч с московским «Динамо». 12 июля на «ВТБ Арене» собралось почти 17 тысяч болельщиков, чтобы лично посмотреть Старейшее дерби страны.

Девяносто минут поединка закончились ничейным результатом, Муми Нгамалё стал автором забитого мяча у «бело-голубых», а за «Спартак» голом отметился Никита Чернов, который уже второй раз во время летних сборов спас команду от поражения в основное время.

«Динамо» — «Спартак» spartak.com

Финальный свисток Евгения Турбина ознаменовал ничью, после чего столичные коллективы приступили к исполнению одиннадцатиметровых. Удача в футбольной лотерее улыбнулась подопечным Марцела Лички, которые были точны во всех попытках, а у «красно-белых» нервы дрогнули у Антона Зиньковского, попавшего в штангу. Итоговый счет серии пенальти 5:4 в пользу бронзовых призеров прошлого сезона РПЛ.

Закончил предсезонную подготовку «Спартак» на мажорной ноте, одержав разгромную победу со счетом 3:0 над серебряным призером чемпионата Узбекистана «Насафом». Автографы в воротах гостей оставили Даниил Денисов, Павел Мелёшин и Даниил Зорин.

«Спартак» — «Насаф» spartak.com

Знаковым моментом товарищеского поединка стал тренерский дебют Деяна Станковича перед домашними трибунами «Лукойл Арены». Также впервые на поле появился Манфред Угальде, пропустивший большую часть летних сборов «красно-белых» из-за участия в Копа Америка-2024.

Акцент на атаку

«Спартак» начал свою летнюю трансферную кампанию качественной и весьма громкой, как для Российской Премьер-лиги, покупкой нападающего «Бетиса» Виллиана Жозе. Согласно данным портала Transfermarkt испанский клуб выручил за 32-летнего форварда сумму 2 млн евро.

Игрок заключил контракт с «красно-белыми» сроком на два года, по которому будет зарабатывать 1,7 млн евро в год плюс бонусная составляющая при достижении определенных целей.

Виллиан является воспитанником бразильского футбола, однако большую часть своей карьеры провел в Испании. Также нападающий пробовал силы в АПЛ, выступая за «Вулверхэмптон», но особых успехов там не снискал.

В минувшем сезоне испанской Ла Лиги Жозе сыграл 33 матча за «вердибланкос», отметившись десятью забитыми мячами и пятью ассистами.

Представление Виллиана Жозе

Пригласив опытного форварда, столичный клуб перестраховался на случай ухода Александра Соболева в питерский «Зенит». Даже если трансфер последнего не состоится, то конкуренция с Виллианом за место в основе не будет лишней для россиянина.

Жозе обладает хорошим ударом и действует на самом острие, также любит оттягиваться ближе к центру поля, предлагая партнерам по команде себя в качестве варианта для продолжения атаки. Мотивации бразильцу не занимать, в первом интервью пресс-службе «Спартака» он заявил, что приехал творить историю, забивать мячи и помогать «красно-белым».

Виллиан Жозе spartak.com

Дебют Виллиана мог прийтись на Старейшее российское дерби против «Динамо», однако форвард вернулся из отпуска с лишним весом и пропустил встречу. Впервые за «Спартак» он появился на поле в товарищеском матче с «Уфой», выйдя на замену во втором тайме.

Пришла пора прощаться

Обойма «красно-белых» в нынешнее межсезонье претерпела значительных изменений, москвичи расстались с множеством игроком, которые составляли костяк команды в минувшие годы. По окончании сезона РПЛ 2023/2024 стало известно, что «Спартак» покинут Георгий Джикия и Виктор Мозес.

Прощальным матчем для двоих стало противостояние с «Рубином», когда родные фанаты на «Лукойл Арене» аплодисментами провели игроков. Капитан «Спартака» сильно сдал в последнем сезоне за команду, проведя большую часть прошлого чемпионата России на скамейке запасных.

Прощание с капитаном

Вопросы о целесообразности продления контракта с Георгием возникали на протяжении всего розыгрыша российского первенства, а слова его агента Вадима Шпинева лишь подливали масла в огонь. Конечным итогом стало прощание с многолетним столпом обороны «красно-белых», которое хоть и вызвало грусть, но было необходимым шагом.

Виктор Мозес защищал цвета «Спартака» с 2020 года, проведя в общей сложности 83 матча в красно-белой форме. За этот период полузащитник стал обладателем серебряных и бронзовых наград чемпионата России, а также выиграл Кубок страны.

Пожелания Виктора Мозеса «Спартака»

В последние сезоны травмы стали мешать регулярным выступлениям 33-летнего нигерийца, который постепенно выпал из основного состава клуба. Единственным результативным действием Мозеса в минувшем сезоне РПЛ стала голевая передача в матче первого тура против «Оренбурга».

30 июня истек срок трудового соглашения с полузащитником Квинси Промесом, который полностью пропустил вторую половину прошлого розыгрыша российского первенства в силу всем известных обстоятельств. Голландец до сих пор не может вернутся в Россию из ОАЭ, поэтому пока о продолжении выступлений за «Спартак» не может быть и речи.

Квинси Промес globallookpress.com

Отметим, что карьера Квинси в «народной команде» была разделена на два периода. Сперва он играл за «красно-белых» с 2014 по 2018 годы, после оформил возвращение в столичный клуб в 2021 году.

Левый вингер был одним из творцов чемпионства «Спартака» 2017 года, забил победные голы в матчах за Суперкубок России 2017/2018 и Кубок страны 2022. Промес со 114 забитыми мячами занимает шестую строчку в списке лучших бомбардиров команды за всю историю.

Помимо истечения срока трудовых соглашений «красно-белых», имели место вынужденные прощания с некоторыми футбольными исполнителями. Первым «на выход» отправился Леон Классен, контракт с которым расторгли по обоюдному согласию сторон.

Леон Классен globallookpress.com

Защитник выступал за «Спартак» на протяжении двух с половиной лет, завоевав с клубом Кубок России и бронзовые медали РПЛ. За этот период он сыграл 32 матча, отметившись двумя забитыми мячами.

Следом за Классеном на дверь было указано Кейта Бальде, который абсолютно никак не проявил себя, выступая в российском первенстве. С осени 2022 года сенегальский форвард провел всего 19 поединков за «Спартак», забив при этом четыре гола.

Кейта Бальде globallookpress.com

Прошлый сезон 29-летний нападающий выступал на правах аренды в испанском «Эспаньоле». Агент Кейта сообщал, что пока нет понимания относительно будущего в футбольной карьере его клиента.

На данный момент единственной продажей «Спартака» в летнее трансферное окно является Илья Свинов. 23-летний голкипер перешел в калининградскую «Балтику», которая проведет сезон в Первой лиге России по футболу.

Илья Свинов globallookpress.com

От продажи стража ворот «красно-белые» выручили 140 тысяч евро, Свинов подписал трудовое соглашение с новым клубом до 31 мая 2026 года.

Кто пребывает на радарах «красно-белых»?

Останавливаться на покупке одного Виллиана Жозе «Спартак» не планирует, лонг-лист «красно-белых» полон именами потенциальных новичков.

Ближе всех к переезду в столицу России находится Эсекьель Барко, который по информации СМИ уже прибыл в Москву для прохождения медосмотра и заключения контракта. За 25-летнего игрока «Ривер Плейт» «народная команда» отдаст порядка 15 млн евро, что сделает его одним из самых дорогостоящих приобретений в истории клуба.

Атакующий полузащитник подпишет со «Спартаком» трудовое соглашение до 2027 года, заработная плата аргентинца составит 2,5 млн евро в год. В нынешнем сезоне Лиги Професиональ Барко провел 14 матчей, в которых шесть раз ассистировал партнерам по команде.

Еще одним иностранцем, находящимся на радарах «Спартака», является полузащитник «Бенфики» Тиагу Говея. Портал Transfermarkt оценивает 23-летнего португальца в 5 млн евро.

Тиагу Говея globallookpress.com

Правый вингер выступает за «орлов» с 2022 года, контракт с клубом действует до 30 июня 2028 года. Минувший сезон Примейра-лиги дался Тиагу очень тяжело, он был далек от основного состава португальцев и провел всего 13 матчей в красно-белой форме, отличившись двумя голами и тремя результативными передачами.

Также «Спартак» рассматривает кандидатов на позицию резервного вратаря, москвичам были предложены услуги голкипера «Сочи» Николая Заболотного, которого «барсы» готовы отпустить бесплатно. Однако «народная команда» склоняется к кандидатуре Александра Довбни, игравшего в минувшем сезоне за ярославский «Шинник». Контракт 37-летнего стража ворот с клубом ФНЛ истек 1 июля, поэтому пополнить ряды «красно-белых» он может в статусе свободного агента.

Александр Довбня globallookpress.com

Не так давно, 5 июля, москвичи летали в Казахстан, где провели товарищеский спарринг с местным «Актобе». Спустя несколько дней в СМИ появилась информация, что столичному футбольному коллективу предлагали подписать хавбека Максима Самородова, который стал автором единственного гола казахской команды в ворота «Спартака».

22-летний воспитанник «Актобе» провел за родной клуб 116 поединков, забив 24 мяча и оформив 18 ассистов. Согласно сведениям портала Transfermarkt стоимость левого вингера составляет 1,2 млн евро.

Претенденты на смену обстановки

Самой громкой трансферной сагой внутри Российской Премьер-лиги, на данный момент, выступает возможный переход форварда «Спартака» Александра Соболева в питерский «Зенит». 27-летний игрок горит желанием оказаться в рядах чемпионов России, однако стороны никак не договорятся по его трансферной стоимости.

В контракте нападающего с «красно-белыми» прописана сумма отступных для клубов РПЛ в размере 30 млн евро. «Сине-бело-голубые», естественно, не хотят расставаться с такими деньгами и стараются умерить финансовые аппетиты московской команды.

Напомним, что действующее трудовое соглашение Соболева со «Спартаком» заканчивается 30 июня 2026 года. В прошлом сезоне Александр провел 34 матча во всех турнирах, отметившись десятью голами и девятью результативными передачами.

Помимо центрального нападающего, «народную команду» может покинуть еще целый ряд игроков, среди которых Александр Селихов. Сообщается, что Деян Станкович не рассчитывает на 30-летнего голкипера.

Александр Селихов globallookpress.com

Вслед за стражем ворот на переезд из столицы России претендует защитник Павел Маслов. «Факел» заинтересован в приглашении 24-летнего игрока, стоимость которого согласно данным портала Transfermarkt равна 800 тысячам евро. Россиянин провел в красно-белой футболке всего девять матчей в прошлом сезоне (5 в Кубке России и 4 в РПЛ).

Следующим футбольным исполнителем, с кем «Спартак» может расстаться, является Кристофер Мартинс. Игрок может продолжить свои выступления во Франции, где его персоной интересуются сразу несколько клубов.

Кристофер Мартинс globallookpress.com

Опорный полузащитник появился в 37 матчах во всех турнирах в прошлом сезоне и имеет на своем счету девять результативных действий (5 забитых мячей и 4 голевые передачи). Портал Transfermarkt оценивает 27-летнего люксембуржца в 4 млн евро.

Новый сезон — новые надежды

Стартовый календарь российского первенства выглядит весьма снисходительным для москвичей, поэтому есть шанс набрать максимальное количество баллов.

Календарь и таблица РПЛ

Первый зачет в Российской Премьер-лиги для Деяна Станковича выпадает на выездную встречу с «Оренбургом», после «Спартак» отправится в гости к подмосковным «Химкам». На домашнюю «Лукойл Арену» столичный клуб вернется в третьем туре, на который назначен матч с «Крыльями Советов».

Далее в Москву приедет грозненский «Ахмат», чтобы выяснить сильнейшего в очном поединке с «красно-белыми». Следующей остановкой «Спартака» станет Воронеж, в котором пройдет встреча 5-го тура с местным «Факелом».

Первые 5 туров РПЛ 2024/2025 1-й тур, 21 июля, 17:30. «Оренбург» — «Спартак»

2-й тур, 28 июля, 15:00. «Химки» — «Спартак»

3-й тур, 5 августа, 20:00. «Спартак» — «Крылья Советов»

4-й тур, 11 августа, 20:00. «Спартак» — «Ахмат»

5-й тур, 18 августа, 17:30. «Факел» — «Спартак»

Судьба жребия в Кубке Росси 2024/2025 свела «Спартак» с московским «Динамо», «Крыльями Советов» и «Динамо» из Махачкалы. Четверка вышеназванных команд будет вести борьбу за выход в плей-офф турнира из группы А.