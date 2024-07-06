Экс-игрок «Реала» в «Спартаке», лучший ассистент ЧР в «Зените». Топ-10 летних трансферов РПЛ

Летняя трансферная кампания российских клубов, стартовавшая 14 июня, набирает обороты. Футбольные коллективы РПЛ работают над усилением своих обойм перед новым сезоном, который стартует уже 20 июля.

Максим Глушенков

(полузащитник, «Локомотив» — «Зенит»)

Наиболее заметной сделкой летнего трансферного окна внутри Российской Премьер-лиги является переход Максима Глушенкова из московского «Локомотива» в питерский «Зенит». Многие сватали лучшего плеймейкера прошлого чемпионата России в топовые европейские чемпионаты, но 24-летний хавбек предпочел отложить свой переезд за рубеж.

Сообщается, что «сине-бело-голубые» заплатили столичной команде за Глушенкова сумму 6,3 млн евро. Таких дорогостоящих трансферов между клубами РПЛ не было достаточно длительный период, последние состоялись в 2021 году: переходы Дениса Макарова из «Рубина» в московское «Динамо» за 7,5 млн евро и Константина Марадишвили из ЦСКА в «Локомотив» за 7 млн евро.

Затем никто не преодолевал ценовой порог в 5 млн евро, отметим, что озвученная стоимость за переход Максима в стан чемпионов России скорее всего не окончательна и в нее не вошли подъемные + агентские выплаты. Трудовое соглашение клуба с берегов Невы и Глушенкова рассчитано на четыре года с опцией пролонгации еще на сезон, зарабатывать в новой команде полузащитник будет порядка 1,4 млн долларов.

Минувший чемпионат России стал бенефисом атакующего хавбека, который в 29 матчах отметился шестью забитыми мячами и шестнадцатью результативными передачами. Таким образом Максим повторил рекорд по ассистам за один сезон российского первенства, ранее покорявшийся Дмитрию Лоськову (2003) и Халку (2015/2016).

Виллиан Жозе

(нападающий, «Бетис» — «Спартак»)

Виллиан Жозе globallookpress.com

«Спартак», для которого прошлый розыгрыш Российской Премьер-лиги обратился настоящим фиаско, начал глобальную перестройку в своих рядах. В мае «народная команда» объявила о приглашении Деяна Станковича на пост главного тренера, а теперь ведет активную работу на летнем трансферном рынке над усилением состава.

Первым новичком столичного клуба стал форвард «Бетиса» Виллиан Жозе, стоимость перехода 32-летнего бразильца составила 2 млн евро. Большую часть своей карьеры игрок провел в испанской Ла Лиге, побывав в кантере мадридского «Реала» и даже один раз надев футболку основы «сливочных».

Жозе подписал двухгодичный контракт со «Спартаком», по которому его зарплата составит 1,7 млн евро + бонусная часть за достижение определенных целей. Сам бразильский нападающий главной причиной своего перехода назвал желание сменить обстановку после долгих лет, проведенных в Испании, и он думает, что в России сможет получить ценный опыт.

Последний розыгрыш испанской Примеры Виллиан провел на достойном уровне, отличившись десятью голами и пятью результативными передачами в 33 поединках. «Красно-белые» заполучили в свой состав высококлассную боевую единицу, при сохранении должной мотивации Жозе имеет все шансы составить достойную конкуренцию Александру Соболеву, а в случае ухода последнего — стать главным голеодором команды.

Федор Смолов

(нападающий, «Динамо» Москва — «Краснодар»)

Федор Смолов globallookpress.com

Самым неожиданным камбэком нынешнего летнего трансферного окна в РПЛ, на данный момент, стал переход Смолова в «Краснодар». Проваливший прошлый сезон форвард не выполнил необходимые условия для продления контракта с московским «Динамо» и распрощался с родным клубом.

Южане заполучили опытного нападающего в статусе свободного агента, подписав с ним соглашение до 30 июня 2025 года. Напомним, что Федор защищал цвета «быков» в период с 2015 по 2018 годы и является лучшим бомбардиром в истории команды.

За «Динамо» 34-летний игрок провел последние два с половиной года, дважды становясь бронзовым призером чемпионата России. Минувший розыгрыш РПЛ выдался крайне неудачным для Смолова, утратившего место в основе «бело-голубых» и отличившегося всего восемью результативными действиями (4 гола + 4 ассиста).

Евгений Латышонок

(вратарь, «Балтика» — «Зенит»)

Евгений Латышонок globallookpress.com

Охоту за первым номером калининградцев вели сразу четыре клуба РПЛ: «Зенит», «Спартак», «Краснодар» и «Динамо». Окончательное решение осталось за Евгением, выбор которого пал на обладателей золотых медалей чемпионата России.

После вылета «Балтики» из элитного дивизиона российского футбола, с 1 июля становилась активна опция выкупа Латышонка всего за 10 млн рублей. Вот только «сине-бело-голубые» решили не ждать вышеназванную дату и уже 14 июня объявили о переходе 26-летнего голкипера в свой стан.

«Зенит» заплатил калининградскому клубу 30 млн рублей, трудовое соглашение с Евгением заключено на четыре года с возможностью продления еще на сезон. Теперь Латышонку предстоит конкурировать за место в составе с опытным 37-летним Михаилом Кержаковым и 26-летним Денисом Адамовым.

Напомним, что в прошлом сезоне Российской Премьер-лиги Евгений провел двадцать шесть матчей, защищая цвета «Балтики», и пропустил 38 мячей (показатель пропущенных голов составил 1,46). Согласно данным портала Тransfermarkt стоимость голкипера составляет 1,5 млн евро.

Антон Заболотный

(нападающий, ЦСКА — «Химки»)

Антон Заболотный globallookpress.com

33-летний центрфорвард ЦСКА в минувшем розыгрыше чемпионата России повторил свои бомбардирские свершения сезона 2020/2021, когда выступал за «Сочи». Заболотный девять раз расписался в воротах оппонентов, добавив к этому еще две голевые передачи.

С такими показателями Антон стал вторым снайпером «армейцев» в минувшем сезоне РПЛ (лишь Федор Чалов с 12 голами опередил его) и вошел в десятку лучших голеадоров российского первенства 2023/2024. Тем не менее успешные выступления нападающего не убедили руководство ЦСКА предложить ему новый долгосрочный контракт.

Говорилось, что «красно-синие» хотели оставить Заболотного еще на один год, заработная плата игрока составила бы 500 тысяч евро. Однако такие условия не устроили воспитанника «армейцев», и 18 июня ЦСКА объявил о прощании с Антоном.

Долго без клуба форвард не находился и уже на следующий день, 19 июня, новичок РПЛ «Химки» сообщил о переходе Заболотного на правах свободного агента. Нападающий подписал с подмосковной командой контракт сроком на три года, зарплата игрока составит 36 млн рублей за сезон.

Родриго Саравия

(полузащитник, «Пеньяроль» — «Ростов»)

Родриго Саравия fc-rostov.ru

«Ростов» еще зимой этого года пытался заполучить уругвайского опорного полузащитника, но тогда игрок не захотел переезжать в Россию из-за политической обстановки. Как видим, «желто-синие» не отказались от идеи приглашения Родриго в свой стан и все-таки добились его перехода.

На данный момент все детали трансфера Саравии в «Ростов» не разглашаются, известно лишь, что за 23-летнего хавбека российский клуб заплатит «Пеньяролю» примерно 1,95 млн евро. Это делает Родриго крупнейшей покупкой «желто-синих» в нынешнее межсезонье.

Календарь и таблица РПЛ

Всего за клуб из Монтевидео полузащитник сыграл 61 поединок, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу. С лета прошлого года Саравия пребывал в аренде в аргентинской «Химнасии», проведя 33 матча и отличившись одним забитым мячом.

Андрей Лунев

(вратарь, «Карабах» — «Динамо» Москва)

Андрей Лунев globallookpress.com

32-летний голкипер закончил свое европейское турне, вернувшись этим летом в Российскую Премьер-лигу. Московское «Динамо» укрепило последний рубеж обороны, оформив трансфер Лунева. Андрей перешел к «бело-голубым» на правах свободного агента, контракт со столичным клубом заключен до лета 2026 года с опцией продления еще на сезон.

В прошлом розыгрыше чемпионата России позиция вратаря не была стабильной в «Динамо», Марцел Личка выделил одинаковое количество игрового времени Антону Шунину и Игорю Лещуку (оба стража ворот провели по 15 матчей). Кажется, что теперь москвичи нашли для себя первого номера в лице Лунева, который уже озвучил главную цель пребывания в команде — помощь в завоевании чемпионского титула.

Напомним, что в Российской Премьер-лиге голкипер успел поиграть за «Уфу» и «Зенит», затем он отправился покорять немецкую Бундеслигу в «Байер».

Последним местом работы Андрея был азербайджанский «Карабах», за который в сезоне 2023/2024 страж ворот провел 34 встречи во всех турнирах, пропустив 43 мяча и десять раз оставив свои владения сухими. Вместе со «скакунами» Лунев стал чемпионом Азербайджана и обладателем Кубка страны.

Данила Козлов

(полузащитник, «Балтика» — «Краснодар»)

Данила Козлов globallookpress.com

19-летний полузащитник весной ярко ворвался в элитный дивизион российского футбола, чем привлек взгляды многих клубов РПЛ. Козлову поступало предложение вернуться в «Зенит», который в дальнейшем хотел отдать игрока в аренду «Ростову», однако Данила ответил отказом и предпочел перейти в «Краснодар».

Южане удовлетворили финансовые аппетиты «Балтики», перечислив на счет калининградцев сумму 1,25 млн евро. Трудовое соглашение юного хавбека с «быками» рассчитано до 30 июня 2029 года. «Краснодар» очень тепло представил своего новичка, написав «Теперь это твоя команда, Данила. Добро пожаловать!».

Всё о футболе России

Козлов во второй части сезона Российской Премьер-лиги 2023/2024 провел 10 матчей, запомнившись публике двумя голами и четырьмя ассистами. Также Данила с «Балтикой» пробился в финал Кубка России, где калининградцы уступили «Зениту» со счетом 1:2.

Денис Глушаков

(полузащитник, «Урарту» — «Химки»)

Денис Глушаков globallookpress.com

Подмосковный клуб продолжил усиливать обойму после повышения в классе, сделав акцент на приглашение опытных футбольных исполнителей. Помимо трансфера Антона Заболотного, «Химки» объявили о переходе Дениса Глушакова, который уже выступал за «красно-черных» в период с 2020 по 2023 годы.

Именно в подмосковной команде хавбек установил личный бомбардирский рекорд, когда в сезоне 2021/2022 забил одиннадцать мячей.

Экс-игрок сборной России пополнил ряды «Химок» на правах свободного агента. Трудовое соглашение с 37-летним полузащитником рассчитано на один год, сообщалось, что Денис может стать играющим тренером «красно-черных», но 28 июня клуб пригласил на должность наставника испанца Франка Артигу.

Последней командой Глушакова был «Урарту», выступающий в Армянской Премьер-лиге. За «гордых орлов» хавбек играл с февраля по май 2024 года, появившись в бело-синей футболке 12 раз и отметившись одной результативной передачей.

Сергей Волков

(защитник, «Краснодар» — «Зенит»)

Сергей Волков globallookpress.com

Вокруг молодого защитника развернулась трансферная сага, главными участниками которой были питерский «Зенит» и «Краснодар». Клуб из Северной столицы долгое время готовил переход Волкова в свой стан, сам игрок тоже был не против переезда к «сине-бело-голубым».

Но в один момент, «быки» сообщили, что прерывают любые контакты с «Зенитом» по поводу Сергея из-за тайных переговоров последних с Джоном Кордобой. Говорилось, что или 21-летний игрок продолжает выступления за «черно-зеленых», или отправиться во вторую команду.

Футбольная судьба Волкова решилась 24 июня, когда питерцы официально объявили о переходе правого защитника. Видимо, предложенные 5 млн евро + 2 млн евро бонусами, сумели растопить лед в отношениях между «Зенитом» и «Краснодаром», и южане отпустили игрока.

Сергей подписал трудовое соглашение с «сине-бело-голубыми» по схеме «4+1», сумма заработной платы не разглашается. Волков не скрывал радости от перехода в «Зенит», назвав их лучшим клубом России. В прошлом сезоне РПЛ защитник 22 раза появился в футболке «Краснодара», сделав при этом две голевые передачи.