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    Заслуженные овации. Топ-7 главных героев сезона РПЛ

    Поговорим о тех, кто ярче всех блеснул в минувшем розыгрыше чемпионата России по футболу

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    Матео Кассьерра
    Настоящие герои не носят плащи, они одеваются в клубные цвета футбольных коллективов Российской Премьер-лиги. Выделим кандидатов, которые удостоились своей порции аплодисментов за прошедший сезон чемпионата России.

    7. Александр Максименко

    вратарь, «Спартак»

    Максименко точно запомнит прошлый сезон Российской Премьер-лиги, который стал для него прорывным.

    26-летний голкипер застолбил за собой место в рамке «Спартака», отправив своего конкурента Александра Селихова греть скамейку запасных.

    Александр Максименко

    Вратарь «красно-белых» зацементировал свои владения, нередко спасая команду в очень трудные моменты. Всего в 24 матчах в сетке Александра побывало 22 мяча, что делает его одним из самых надежных стражей ворот по показателю пропущенных голов за матч.

    На фоне остальной части команды игра Максименко выглядела светлым пятном, и его работа не осталась незамеченной. 7 июня Александр дебютировал в футболке национальной сборной России.

    6. Джон Кордоба

    нападающий, «Краснодар»

    Джон Кордоба

    Кордоба подтверждает реноме сильного форварда уже второй сезон подряд. Колумбиец улучшил бомбардирские показатели розыгрыша РПЛ 2022/2023, забив на один гол больше в минувшем первенстве. С пятнадцатью голами Джон разделил с Константином Тюкавиным второе место в списке лучших снайперов лиги.

    Таранный форвард «Краснодара» был хорош в обеих частях сезона и, если бы не глупая трехматчевая дисквалификация, мог отличиться куда большим количество автографов в воротах соперников.

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    • Именно голевые свершения 31-летнего колумбийца до последнего оставляли «быков» в чемпионской гонке.

    Если Кордоба еще больше поработает на тренировках над своей реализацией, то звание лучшего бомбардира Российской Премьер-лиги точно не за горами.

    5. Марцел Личка

    главный тренер, «Динамо»

    Марцел Личка

    Чешский специалист едва не привел «Динамо» к долгожданному чемпионству, которого москвичи не видели уже 48 лет. Марцел создал из своих подопечных единый механизм, который по-настоящему засиял на самом финише российского первенства.

    «Бело-синие» за два тура до конца выглядели главными претендентами на титул, однако счастье ушло от них в заключительном матче против «Краснодара». В итоге, подопечные Лички остались с бронзовыми медалями чемпионата России.

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    • Несмотря на досадное упущение, работа Марцела не осталась без награды. Приз лучшему главному тренеру Российской Премьер-лиги сезона 2023/2024 ушел в коллекцию чешского наставника.

    Уверены, что для Лички недостаточно только индивидуальных трофеев, он точно хочет привести «Динамо» к золотым медалям в грядущем сезоне и уже продумывает план, как этого достичь.

    4. Эдуард Сперцян

    полузащитник, «Краснодар»

    Эдуард Сперцян

    Сперцян снова на первых ролях в российском футбольном мире. Он был мозгом «Краснодара» в прошлом сезоне, задавая вектор атакам команды и влюбляя в свою игру все сильнее и сильнее. При Владимире Ивиче Эдуард играл немного глубже, чем мы привыкли это видеть, однако даже этот фактор не слишком повлиял на его результативные действия.

    Воспитанник «черно-зеленых» отличился одиннадцатью забитыми мячами и тремя голевыми передачами. Благодаря этим показателям Сперцян был признан лучшим полузащитником сезона 2023/2024, обойдя Данила Пруцева из «Спартака» и Антона Миранчука из «Локомотива».

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    • Эдуард всеми силами тянул родной «Краснодар» к чемпионскому титулу РПЛ, но до заветной вершины не хватило совсем немного. Скорее всего, нынешнее серебро станет для Сперцяна лучшим достижением с «быками», ведь взор игрока теперь устремлен за рубеж.

    24-летний полузащитник находится на радарах множества европейских топ-клубов, которые готовы расстаться с немалыми деньгами за его трансфер.

    3. Константин Тюкавин

    нападающий, «Динамо»

    Константин Тюкавин

    Тюкавин, пребывающий последние годы в статусе перспективного футболиста, вышел на новый уровень в минувшем сезоне РПЛ и теперь видится в качестве главного наконечника атак сборной России. 21-летний нападающий еще на старте розыгрыша российского первенства отправил Федора Смолова на лавку запасных «Динамо», застолбив за собой место в основе.

    Константин здорово начал чемпионат, отметившись тремя забитыми мячами в трех поединках, однако затем с середины августа по конец октября наступила голевая засуха. Отдадим должное молодому форварду, который не сломался психологически после такой черной полосы и вернулся на бомбардирскую тропу еще более голодным.

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    • Закончил чемпионат Тюкавин с пятнадцатью забитыми мячами на своем счету, разделив с Джоном Кордобой вторую строчку в списке лучших снайперов Российской Премьер-лиги. В довесок к этому форвард «бело-голубых» был хорош в подыгрыше своим партнерам по команде и ассистировал им девять раз.

    Как видим, Константин стал одной из главных фигур не только нынешнего «Динамо», но и всего российского чемпионата. Для дальнейшего прогресса у Тюкавина есть все, начиная от жажды выигрывать титулы (как чемпионом, так и лучшим бомбардиром он пока не стал), заканчивая молодым возрастом. Теперь он уходит на заслуженный отдых, во время которого хочет насладиться рыбалкой, чтобы вернуться к грядущему сезону еще сильнее.

    2. Максим Глушенков

    полузащитник, «Локомотив»

    Максим Глушенков

    Глушенков в сезоне 2023/2024 стал тем самым дирижером атак «Локомотива», которого так давно не хватало москвичам. 24-летний полузащитник «железнодорожников» выступал главной угрозой воротам оппонентов, разрезая их оборонительные порядки своими филигранными передачами.

    Итогом великолепной игры Максима стало звание лучшего ассистента Российской Премьер-лиги. Россиянин отметился 16 результативными передачами, повторив рекордные показатели Дмитрия Лоськова и Халка.

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    • Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов не стал ограничивать Глушенкова определенным амплуа на футбольном поле и предоставил ему роль свободного художника. Максим появлялся в центре поля, на краю и даже на позиции ложной девятки (помимо россыпи голевых передач на его счету 6 забитых мячей в рамках РПЛ). Своим ярким выступлением Глушенков выиграл конкуренцию и вытеснил из основы «железнодорожников» Антона Миранчука, который теперь раздумывает над своим будущим в команде.

    Всё о футболе России

    Максим также здорово прибавил в плане исполнения стандартных положений, став настоящим маэстро угловых ударов. Сразу 5 голевых передач полузащитник отдал с корнеров, чем установил новый рекорд российского первенства. Теперь из желающих видеть Глушенкова в своих рядах выстроилась целая очередь, причем не только отечественных клубов, но и зарубежных футбольных коллективов.

    1. Матео Кассьерра

    нападающий, «Зенит»

    Матео Кассьерра

    Колумбийский форвард окончательно освоился в стане питерского клуба, феноменально проведя минувший сезон российского первенства. Кассьерра с внушительным гандикапом стал лучшим снайпером РПЛ 2023/2024, отметившись 21 забитым мячом.

    Феномен 27-летнего форварда «Зенита» заключается в его умении решить эпизод из не самых очевидных ситуаций для себя. Колумбиец прибавил во многих футбольных аспектах, особенно это относится к игре на опережение после передач с флангов.

    Матео всего третий игрок в истории «сине-бело-голубых», которому удалось перешагнуть планку в двадцать голов за один розыгрыш чемпионата России. Ранее это достижение покорилось Александру Кержакову (23 забитых мяча в сезоне 2011/2012) и Малкому (23 гола в сезоне 2022/2023).

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    • На этом исторические свершения форварда «Зенита» не заканчиваются, Кассьерра стал первым за двадцать шесть лет игроком, оформившим пента-трик в российском первенстве. Великолепный перформанс колумбийца пришелся на встречу 29-го тура против «Ахмата». Грозненцы попали под горячую руку Матео, который поймал кураж и забил голы на любой вкус в ворота Михаила Опарина. До этого пятью мячами в одном поединке чемпионата России удалось отметиться Виктору Панченко (1994) и Олегу Веретенникову (1998).

    Ко всем своим бомбардирским свершениям центральный нападающий «Зенита» добавил еще 4 голевые передачи и опередил Константина Тюкавина в рейтинге лучших игроков РПЛ по системе гол+пас (25 баллов против 24). Цифры — вещь упрямая и именно они, по нашему мнению, делают Кассьерру MVP прошедшего сезона Российской Премьер-лиги.

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