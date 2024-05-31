Пугающее доминирование «Реала», токсичная «Барса» и слабый дебют Захаряна. Итоги сезона в Ла Лиге

LiveSport.Ru провожает очередной сезон в испанской Ла Лиге.

«Реал» и все остальные

«Реал» впервые с 1989 года завершил чемпионат всего лишь с одним поражением — в конце сентября проиграли на поле «Атлетико». Неудивительно, что «Мадрид» досрочно стал чемпионом, опередив «Барселону» на десять очков.

Примечательно, что «Реал» с 95 очками по итогам 38 туров находится на вершине даже в свободной таблице европейских топ-чемпионатов. Этот факт лишний раз подчеркивает, что Карло Анчелотти построил команду, которую будет очень сложно подвинуть с вершины.

Разговоры о том, что «Реал» и Анчелотти грамотно пользуются кадровым превосходством, вряд ли можно считать объективными.

В самом начале сезона команда осталась без основного вратаря и ведущего центрального защитника, но это никак не сказалось на на игре, ни на результатах. Достойная замена нашлась и для Тибо Куртуа, и для Эдера Милитао.

Более того, одним из героев «Реала» неожиданно стал Андрей Лунин. Оказалось, что украинский голкипер прекрасно готов к роли первого номера. «Реал» меньше всех пропустил (всего лишь 26 мячей) и больше всех забил (87).

Карло Анчелотти globallookpress.com

«Реал» и все остальные — именно так можно описать минувший сезон Ла Лиги. К сожалению, на фоне бесконечных проблем «Барселоны», всё идет к тому, что всей остальной Испании надо готовиться к тотальному доминированию «Мадрида».

Этому поспособствуют в том числе и предстоящие переходы Килиана Мбаппе и Эндрика. Ну и при желании Флорентино Перес может спокойно оформить еще несколько громких трансферов, хотя в них пока нет острой необходимости.

«Реал» настоящий монстр во всех смыслах — в игровом, финансовом, ментальном и т.д. Это одновременно и впечатляет, и расстраивает. Кажется, как и во Франции, в Испании в ближайшие годы тоже будут знать победителя чемпионата еще до начала сезона.

Беллингем — лучший игрок испанского сезона

Главной звездой Ла Лиги в сезоне-2023/2024 стал Джуд Беллингем. В «Реале» изначально не сомневались, что этот парень будет лидером команды, но вряд ли подозревали, что это произойдет так быстро.

Джуд Беллингем globallookpress.com

Англичанин, за которого летом 2023-го заплатили чуть больше 100 миллионов евро, забил 19 мячей и вошел в тройку лучших ассистентов «Реала», уступив по этому показателю только Тони Кроосу и Федерико Вальверде.

В какой-то момент даже Анчелотти признался, что его приятно шокировала результативность 20-летнего новичка команды.

Беллингем блистал не только в чемпионата Испании, но и в Лиге чемпионов, благодаря чему стал одним из главных претендентов на «Золотой мяч».

Но дело не только в голах и передачах. Беллингем в целом поразил невероятным уровнем игры, о чем в течение сезона несколько раз публично заявлял бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан.

Своего восхищения не скрывал даже самый эгоистичный игрок «Реала» Винисиус Жуниор. Когда бразильца спросили о «Золотом мяче», он неожиданно заявил, что «отдал бы Беллингему».

С другой стороны, надо не забывать, что в этом сезоне рядом с Джудом всегда были сразу три учителя. Помимо Анчелотти, его молниеносной адаптации в таком непростом клубе и стремительному прогрессу поспособствовали Кроос и Лука Модрич. Немец все-таки решил завершить карьеру, а хорват, похоже, останется в Мадриде еще на сезон, после чего Беллингем окончательно станет ключевым игроком средней линии.

Сказочный сезон «Жироны»

Главной сенсацией не только испанского, но и всего европейского сезона стала «Жирона». Каталонский клуб занял третье место и впервые в своей истории вышел в Лигу чемпионов.

Осенью, когда «Жирона» в какой-то момент оказалась на вершине таблицы, Мичел не уставал повторять, что главная задача — остаться в Ла Лиге.

«Жирона» впервые в своей истории завершила сезон в Ла Лиге в топ-4 globallookpress.com

Кажется, тренер этой чудесной команды не лукавил. Как и все остальные, он тоже был уверен, что сказка вскоре завершится и начнется непростой период.

Но «Жирона» в итоге превзошла все ожидания. Весной, когда действительно стало тяжело, команда Мичела все равно смогла сохранить место в топ-4.

Еще одним сюрпризом стал футбол «Жироны», в некоторых матчах чересчур дерзкий и атакующий. Каталонцы забили 85 мячей — всего лишь на два меньше, чем «Реал».

В некоторых матчах «Жирона», конечно, старалась действовать осторожно, но в целом это было очень смело.

Выступление «Жироны» стало неожиданной проблемой для City Football Group — холдинга, в который, помимо каталонцев, входит целый ряд клубов по всему миру, в том числе «Манчестер Сити». Как известно, УЕФА не допускает к участию в Лиге чемпионов клубы с одним владельцем. Теперь «Жироне» и «Ман Сити» придется доказывать свою независимость друг от друга.

Довбик — украинская версия Холанна

Если бы перед началом сезона кто-то сказал, что лучшим бомбардиром Ла Лиги станет Артем Довбик из «Жироны», столь смелый прогноз не вызвал бы ничего, кроме смеха.

Но в итоге украинец забил 24 гола и стал самым результативным игроком испанского чемпионата.

Но и это еще не всё: Довбик — лучший и по системе «гол+пас». Центральный нападающий сделал восемь ассистов.

Артем Довбик globallookpress.com

Довбика, за которого «Жирона» летом 2023-го заплатила всего лишь 7,5 миллиона евро, справедливо сравнивают с Эрлингом Холанном. Такой же высокий, мощный, но при этом в некоторых ситуациях он порой действует как минимум не хуже норвежца.

В СМИ уже вовсю циркулируют слухи о будущем украинской звезды. Поговаривают, что Довбик может перейти в «Атлетико» — настолько он впечатлил своей игрой Диего Симеоне.

Всего лишь на один гол от Довбика отстал Александер Серлот из «Вильярреал». Норвежец лидировал в гонке бомбардиров за тур до завершения чемпионата после того, как оформил покер в матче с «Реалом». Получилось максимально обидно: в заключительном матче против «Осасуны» Серлот получил травму и был заменен еще до перерыва, тогда как украинец забил три гола в ворота «Гранады» и буквально вырвал приз лучшему бомбардиру. Но в «Вильярреале» точно довольны: кто бы мог подумать, что игрок, купленный за 10 миллионов евро, всего лишь за один сезон забьет 23 мяча.

«Барселона» — главное разочарование сезона

Сразу оговоримся, что главная проблема «Барселоны» — не в результатах и уж точно не в игровом стиле. В ее случае второе место можно считать успехом. Но есть еще кое-что.

Всего лишь за пару лет «Барселона» собственноручно уничтожила репутацию солидного топ-клуба, за который не так давно мечтали играть почти все звезды.

Основная причина всех проблем — отсутствие денег. Нет, они, конечно, есть, но с некоторых пор у «Барсы» весьма ограниченные возможности на трансферном рынке. «Жирные» контракты тоже остались в прошлом.

Хави globallookpress.com

В связи с этим президент «Барселоны» Жоан Лапорта и его помощники ежедневно заняты поиском рычагов, которые помогут клубу избежать финансового краха.

В условиях тотальной экономии «Барса» превратилась в максимально токсичную организацию. Если раньше любый вопросы решались с помощью многомиллионных трансферов

Самый показательный эпизод случился весной. Лапорта буквально выгнал Хави из команды после того, как тренер озвучил реальное положение дел в клубе. Если коротко: «Барселона» пока не в состоянии конкурировать с «Реалом» и остальными топ-клубами Европы, и с этим надо просто смириться.

Хави разрушил блеф Лапорты, который, несмотря на все очевидные проблемы, делает вид, что «Барселона» по-прежнему остается максимально привлекательным брендом и для игроков, и для спонсоров.

Итогом внутреннего конфликта стало увольнение Хави. Репутация тренера после этой истории точно не пострадала, чего не скажешь о Лапорте. За пару недель до своего безумного решения он провел на пресс-конференцию, на которой торжественно объявил, что Хави остается в команде на следующий сезон.

Лапорта быстро забыл прошлогоднее чемпионство и воспользовался первым же незначительным поводом для смены главного тренера, которая может обернуться катастрофой.

Во многом благодаря Хави «Барса» завершила сезон в Ла Лиге на втором месте и дошла до четвертьфинала в Лиге чемпионов, где проиграла «Пари Сен-Жермен» из-за глупейшей ошибки Рональда Араухо.

Известно, что Хави хотел заменить некоторых игроков, но Лапорта пошел по другому пути — привел в команду нового тренера. Ханс-Дитер Флик, в отличие от бывшего капитана «Барселоны», точно не будет вмешиваться в трансферную политику и делать громкие заявления в прессе. Именно это и нужно было скандальному президенту.

Но Флику только предстоит познакомиться с настоящим Лапортой. Как и в случае с Хави, от немца тоже будут требовать побеждать в каждом матче и бороться за все трофеи. Но есть подозрение, что, в отличие от своего предшественника, у бывшего тренера «Баварии» быстро опустятся руки, когда он поймет, что в его распоряжении есть только каталонская молодежь и несколько возрастных звезд.

Неоднозначный сезон «Атлетико»

«Атлетико» — единственная команда, сумевшая выиграть у «Реала». Но для болельщиков еще одного мадридского клуба это всего лишь слабое утешение.

К сожалению, команда Диего Симеоне снова оказалась не готова к борьбе за чемпионский титул. Более того, «матрасники» остались позади не только «Реала» и «Барсы», но и «Жироны».

Диего Симеоне globallookpress.com

«Атлетико» одержал 24 победы (например, у «Барселоны» — 26), но при этом потерпел десять поражений, что в его случае почти катастрофа, как и 43 пропущенных мяча. Похоже, летом Симеоне снова задумается о смене игрового стиля.

Благодаря «автобусу», который бесил всю Европу, «Атлетико» выигрывал титул и дважды доходил до финала Лиги чемпионов. В какой-то момент даже «Эль Чоло» устал такого футбола, но минувший сезон подтвердил, что он все-таки не Пеп Гвардиола и даже не Юрген Клопп.

Лучше всего у аргентинца получается, когда его команда играет строго от обороны и не отходит от этого стиля даже в матчах против испанских середняков и аутсайдеров.

Если в следующем сезоне в Мадриде снова припаркуют «автобус», не удивляйтесь. Симеоне попробовал играть в атаку, получилось так себе, поэтому теперь логично вернуться к проверенному прагматичному стилю.

Непростая адаптация Захаряна

Арсен Захарян слабо провел первый сезон в Испании. Возможно, кто-то скажет, что ближе к весне парень наконец-то начал подтверждать, что «Реал Сосьедад» не зря заплатил за него 13 миллионов евро, но это не так.

В 29-ти матчах Ла Лиги бывший полузащитник «Динамо» забил один гол и сделал две результативные передачи. Даже для дебютанта это очень слабые показатели.

Арсен Захарян globallookpress.com

Но Захаряну, похоже, пока можно не переживать по поводу своего будущего. В «Реал Сосьедаде» готовы ждать прогресса в игре 21-летнего футболиста. В этом плане Арсен угадал с клубом.

И главный тренер, и остальные представители «Реал Сосьедада» во всех интервью стараются максимально поддерживать парня, понимая, что после чемпионата России скорости испанского футбола и интенсивность тренировок стали для него настоящим испытанием.

Даже следующий сезон, скорее всего, не будет для Захаряна определяющим. Баски умеют работать с игроками и извлекать из них максимальную пользу. Просто в некоторых случаях это происходит не так быстро, как хотелось бы.

В общем, главный вывод — Захарян оказался в правильном месте, где у него есть все возможности для развития. Но по игре Арсен пока совершенно не впечатлял.