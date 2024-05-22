Верен себе. Уход Крооса из футбола стал неожиданностью, но идеально вписывается в его карьеру

Музыкальный вкус Тони Крооса, как известно, больше склоняется к Робби Уильямсу, чем к Фрэнку Синатре, но потрясающую карьеру полузащитника сборной Германии и мадридского «Реала» лучше всего характеризует одна из самых известных классических песен американского эстрадного певца.

Выбирая ли играть в одних и тех же белых бутсах, которые он чистил каждый день на протяжении почти десяти лет, или изменяя основы своей игры и становясь ключевой деталью в четырех победах в Лиге чемпионов, и, наконец принимая решение о завершении карьеры, Кроос всегда делал все по-своему.

34-летний футболист объявил во вторник через соцсети, что его последней игрой за «Реал Мадрид» станет финал Лиги чемпионов против «Боруссии Дортмунд» 1 июня. И что после того, как он представит Германию на домашнем чемпионате Европы этим летом, он навсегда повесит бутсы на гвоздь.

Кроос следовал тщательному плану, составленному им, на каждом этапе своей карьеры — с тех пор, как состоялся его прорыв в качестве не по годам развитого юного плеймейкера, завоевавшего награды лучшего игрока турнира на чемпионате Европы среди юношей до 17 лет в 2006 году и чемпионата мира для той же возрастной группы годом позже.

Он стал самым молодым игроком мюнхенской «Баварии» в Бундеслиге, когда ворвался в команду в возрасте 17 лет и 265 дней, отдав две результативные передачи в своем дебютном матче в сентябре 2007 года. Тем не менее, он cмог увидеть выгоду в том, чтобы провести 18 месяцев в аренде в качестве постоянного игрока стартового состава леверкузенского «Байера», прежде чем вернуться в «Баварию», готовый сыграть ключевую роль в своей первой победе в Лиге чемпионов в 2013 году. К лету следующего года он уже стал победителем чемпионата мира в составе Германии, а в возрасте 24 лет решительно проложил свой курс на уход из Мюнхена, чтобы присоединиться к «Реалу».

Кроос был счастлив под руководством Пепа Гвардиолы, но он чувствовал, что руководство «Баварии» недостаточно оценило его вклад, предложив больше денег партнеру по сборной Марио Гетце. Поэтому он добился переезда в Испанию по скромной цене в 25 миллионов евро, что оказалось одной из лучших сделок в истории футбольных трансферов.

В «Баварии» под руководством Юппа Хайнкеса и Гвардиолы, а также в сборной Германии под руководством Йоахима Лева Кроос был скорее «десяткой» — оттянутым нападающим, или, по крайней мере, атакующим полузащитником, без особых обязанностей в обороне. Для «Реала» это совсем не подходило. Поскольку атакующий трезубец BBC в составе Гарета Бэйла, Карима Бензема и Криштиану Роналду был на пике формы, команде требовалось сбалансироваться, усилив оборону.

Анчелотти и Тони Кроос globallookpress.com

Принятый Карло Анчелотти, проводящим свой первый срок у руля «Мадрида», Кроос сразу же приступил к управлению игрой на своей новой, более глубоко расположенной на поле позиции. Он регулярно запускал Роналду и Бэйла в прорывы на контратаках, при этом принимая на себя большую ответственность в защите.

«(Анчелотти) доверял мне с самого начала на позиции, на которой я раньше особо не играл», — сказал Кроос в феврале 2015 года. «Играть в центре полузащиты сложно. Вы должны быть универсальными, хорошо играть с мячом и без него, хорошо защищаться, начинать атаки и быть сильными в сложных ситуациях. Это сложная позиция для игры. Я пытаюсь преодолеть свои слабости. Я знаю, что могу прогрессировать дальше, и это то, над чем я работаю».

Эта работа продолжала окупаться с лихвой. После ухода Анчелотти в конце сезона 2014/15, и завершения краткого пребывания у руля Рафы Бенитеса в январе 2016 года, Зинедин Зидан предложил бразильскому опорному полузащитнику Каземиро присоединиться к Кроосу и Луке Модричу в идеально сбалансированном треугольнике.

Это трио стало краеугольным камнем команды, которая выиграла три финала Лиги чемпионов подряд под руководством Зидана с 2016 по 2018 годы, конкурируя с Серхио Бускетсом, Хави и Андресом Иньестой из «Барселоны» за звание лучшей полузащиты современности. Не то чтобы Кроос кого-то копировал — у него всегда была своя манера игры.

Только находясь на «Сантьяго Бернабеу» в полной мере понимаешь, как он контролировал игру, регулярно опускаясь глубже, возвращаясь на половину поля «Мадрида», находя место слева от центрального круга, где, как он знал, соперникам будет трудно его прессинговать. Отсюда он мог использовать свой диапазон передач на короткие и дальние дистанции, чтобы находить своих партнеров по команде по всему полю и разрушать построение обороны соперника.

Он никогда не был разрушителем в стиле Каземиро в защите, не будучи ни быстрым, ни особенно сильным, но он компенсировал это способностью читать игру и чувствовать, что планируют соперники. Когда Роналду и Бэйла в новой мадридской команде заменили Винисиус Жуниор и Родриго, Кроос и сам адаптировался, особенно с первыми передачами в пространство на левом фланге, чтобы использовать темп Винисиуса.

Тони Кроос globallookpress.com

Даже после того, как ему исполнилось 30 лет, Кроос всегда хотел играть. Он не скрывал своего разочарования, когда ему не дали полных 90 минут в важных матчах, и был особенно недоволен, когда Зидан оставил его на скамейке запасных на протяжении всего первого матча четвертьфинала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» в 2020 году.

Но ему также хватило ума и понимания себя, чтобы понять, что он уже не так физически силен, как раньше. После того, как его раскритиковали, когда Германия вылетела с Евро-2020 (отложенного до лета 2021 года из-за пандемии COVID-19) уступив Англии в 1/8 финала, он объявил о завершении карьеры за сборную, зная, что это поможет продлить его клубную карьеру на высшем уровне.

Его отношения с Анчелотти, который в свое время был полузащитником, всегда были очень близкими.

Проницательный итальянец сумел осуществить смену поколений в полузащите мадридского клуба, сохранив Крооса и Модрича в составе не только в качестве ключевых игроков, но и в качестве полезных примеров для нового поколения в лице Федерико Вальверде, Эдуардо Камавинги и Орельена Тчуамени. Статус Крооса в клубе также был очевиден: он был одним из немногих игроков, которые разговаривали один на один с руководителями клуба. Это случалось нечасто, но его слушали, когда он хотел что-то сказать.

Это не означало, что Кроосу особенно нравилось, что Анчелотти часто заменял его во второй половине важных игр, особенно во время невероятных камбэков приведших к успеху «Реала» в Лиге чемпионов-2021/22 — его четвертого титула в соревновании с клубом и пятого в его карьере. Экс-нападающий «Мадрида» Пако Хенто, скончавшийся в возрасте 88 лет в январе 2022 года, является единственным игроком, который шесть раз выигрывал Кубок европейских чемпионов — рекорд, который Дани Карвахаль, Начо и Модрич могут повторить на «Уэмбли» в июне.

Кроос, Каземиро и Лука Модрич globallookpress.com

В концовке прошлого сезона разразилась драма — контракт Крооса истекал через пару месяцев. Никто не знал, действительно ли он собирается разорвать связи с клубом или вообще с футболом. Это казалось немыслимым, учитывая, что он был великолепен в обоих матчах, когда «Мадрид» обыграл «Ливерпуль» со счетом 6:2, а затем «Челси» со счетом 4:0 по сумме двух матчей в плей-офф Лиги чемпионов прошлого сезона.

Тогда на «Бернабеу» существовали реальные опасения, что он может завершить карьеру после того, как он и его товарищи по команде проиграли «Манчестер Сити» в полуфинале, так что, когда он в конце концов подписал контракт еще на год, наступило облегчение.

В феврале этого года он принял решение вернуться в сборную Германии, чтобы сыграть в финальной части Евро-2024 на родине.

Некоторые игроки, возможно, задавались бы вопросом, как их примут в таких обстоятельствах, но Кроос снова был тверд и не сомневался в своем решении. Тренер сборной Юлиан Нагельсман приветствовал его возвращение с распростертыми объятиями, хотя это означало изменение баланса команды. Почти все признали, что их шансы на успех этим летом сразу же возросли — за исключением некоторых представителей «Баварии», которым все еще было больно из-за того, как он покинул их десять лет назад.

Всего несколько недель назад, когда Кроос вернулся в Мюнхен вместе с «Мадридом» и продемонстрировал великолепную индивидуальную игру в полузащите против своей старой команды, снова казалось нереальным, что он может быть близок к тому, чтобы завершить карьеру. Ассист при первом голе Винисиуса Жуниора был его фирменным знаком. Повторы показали, как он уловил возможность и указал Винисиусу-младшему, куда бежать, прежде чем точно рассчитать и взвесить пас.

Ассист Крооса и гол Винисиуса

В преддверии очередного финала Лиги чемпионов Крооса и «Реала» против «Боруссии» Дортмунд в испанской столице росло ощущение, что Кроос останется как минимум еще на один сезон. Президент клуба Флорентино Перес и Анчелотти очень хотели, чтобы он продлил контракт, как и его партнеры по команде. Когда недавно рядом с его домом в испанской столице открылся филиал Академии Тони Крооса, это было воспринято как долгожданный знак, что он планирует остаться здесь еще на какое-то время.

Хотя Кроос и не играет столько же полных матчей, как раньше в своей карьере, его показатели на поле все еще оставались на высоком уровне. Его точность пасов в сезоне Ла Лиги 2023/24 составила 94,5 процента. За последние пять кампаний этот показатель не опускался ниже 93,5%, что особенно впечатляет, учитывая, что он редко отдает безопасные передачи партнеру по команде, находящемуся рядом с ним, вместо этого рискуя длинными передачами, переключениями игры и обострениями через линии соперника.

Сам Кроос в последние месяцы сомневался в продолжении карьеры, хотя физически и морально он чувствует себя хорошо. Он всегда говорил своим агентам не рассматривать другие варианты. Либо остаться в Мадриде, либо завершить.

В конце концов Кроос сообщил руководству клуба, что не будет продлевать контракт. Анчелотти получил предупреждение — всего за 24 часа — во время телефонного звонка в понедельник.

Реакция на мадридской тренировочной базе Вальдебебас была показательной. «Мы опустошены», — сказал один анонимный источник. «Он лучший, кого я когда-либо видел», — сказал другой.

Но Кроос, как это часто бывало раньше, поступил по-своему.

Он вряд ли будет сожалеть о том, как сложилась его карьера. И он никогда не беспокоился о том, стоит ли говорить или делать то, что он действительно чувствовал.

«Я счастлив и горжусь тем, что мысленно нашел правильное время для своего решения и могу выбрать его самостоятельно», — сказал он в своем заявлении во вторник. «Моей целью всегда было завершить карьеру на пике своих возможностей. Отныне ведущая мысль одна: a por la 15 (пойдем за 15-м титулом Лиги чемпионов)!».